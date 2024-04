Federcongressi&eventi: si riparte con il programma formativo Junior for Trading

A breve riprenderà il programma formativo Junior for Training di federcongressi&eventi, un’opportunità gratuita di formazione dedicata ai giovani under 30 con un massimo di 3 anni di esperienza nel settore Mice.

Il corpo docente, composto da professionisti delle più importanti aziende del nostro settore, condividerà esperienze e conoscenze per fornire ai partecipanti contenuti e strumenti utili nella pratica quotidiana.

Giunto alla sua quinta edizione, il percorso prevede la realizzazione di 9 incontri e si inizia il 16 maggio, parlando degli aspetti che riguardano i servizi catering. Altri temi che verranno successivamente approfonditi sono, tra gli altri, gli elementi di base legati alla pianificazione di eventi ECM, l’organizzazione del sopralluogo, la gestione del personale di assistenza, la costruzione del budget e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il percorso, promosso dalla Delegazione Lombardia di Federcongressi&eventi e patrocinato da UNI, sarà realizzato in modalità online e terminerà a dicembre con una giornata in presenza, dedicata all’approfondimento di aspetti pratici e al confronto. Sarà anche l’occasione per celebrare il termine del percorso e festeggiare insieme.