Federalberghi Roma: soddisfatti per l’innalzamento del contributo forfettario Federalberghi Roma ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’Assemblea capitolina delle sue richieste di innalzare il contributo forfettario riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l’incasso del contributo di soggiorno. Già per il 2023 era stato deliberato un contributo forfettario dell’1,5%, rispetto al quale tuttavia non è ancora intervenuto il provvedimento dirigenziale attuativo. “Il passaggio dall’1,5 % del contributo forfettario, previsto già per l’anno 2023, ma rispetto al quale non è stato ancora adottato il necessario provvedimento dirigenziale attuativo, all’1,8% ora deliberato, rappresenta un successo per la nostra organizzazione, che da tempo si batteva per questa riforma, e nei fatti un più equo ristoro per l’attività di responsabile del contributo che i gestori delle strutture ricettive esercitano per conto del Comune,” ha detto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli che attende altresì l’immediata adozione delle determinazioni dirigenziali che renderanno operativi i ristori sia per il 2023 che per il 2024. “Ed auspichiamo che una percentuale fissa delle notevoli entrate che da esso derivano ogni anno all’Amministrazione possa essere impiegata per la promozione del settore ed il decoro cittadino, come sarebbe logico e giusto.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta i collegamenti diretti fra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino in risposta alla significativa crescita della domanda: dall'attuale mese di marzo la compagnia opera 2 frequenze aggiuntive per viaggiare tra le due capitali portando a sette il totale delle frequenze settimanali tra il Giappone e l'Italia. L'incremento dell'offerta verso la capitale giapponese è un'ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 sul collegamento tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino lanciato a fine 2022. L’operativo del collegamento Tokyo Haneda - Roma Fiumicino, nella prossima stagione summer, prevede tutti i giorni la partenza da Tokyo alle 12:25 (ora locale) e l'arrivo a Roma Fiumicino alle 20:10 (ora locale). Il ritorno da Roma Fiumicino è previsto alle 14:55 (ora locale) con atterraggio a Tokyo alle 10:25 (ora locale) del giorno successivo. Durante l'estate la compagnia opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, Ita aggiungerà 10 collegamenti stagionali nel Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, oltre a Spalato e Cefalonia operate solo da Roma Fiumicino). Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo del vettore verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi. [post_title] => Ita Airways potenzia la Tokyo-Roma: con due nuovi voli il servizio diventa giornaliero [post_date] => 2024-03-13T12:47:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710334026000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria». La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia». Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti». Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar». Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna». Cultura, sostenibilità e gastronomia Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro. Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025». [post_title] => Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24% [post_date] => 2024-03-13T11:07:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710328074000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_203196" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma e vicepresidente vicario della federazione[/caption] Federalberghi Roma ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’Assemblea capitolina delle sue richieste di innalzare il contributo forfettario riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l’incasso del contributo di soggiorno. Già per il 2023 era stato deliberato un contributo forfettario dell’1,5%, rispetto al quale tuttavia non è ancora intervenuto il provvedimento dirigenziale attuativo. “Il passaggio dall’1,5 % del contributo forfettario, previsto già per l’anno 2023, ma rispetto al quale non è stato ancora adottato il necessario provvedimento dirigenziale attuativo, all’1,8% ora deliberato, rappresenta un successo per la nostra organizzazione, che da tempo si batteva per questa riforma, e nei fatti un più equo ristoro per l’attività di responsabile del contributo che i gestori delle strutture ricettive esercitano per conto del Comune,” ha detto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli che attende altresì l’immediata adozione delle determinazioni dirigenziali che renderanno operativi i ristori sia per il 2023 che per il 2024. “Ed auspichiamo che una percentuale fissa delle notevoli entrate che da esso derivano ogni anno all’Amministrazione possa essere impiegata per la promozione del settore ed il decoro cittadino, come sarebbe logico e giusto.” [post_title] => Federalberghi Roma: soddisfatti per l'innalzamento del contributo forfettario [post_date] => 2024-03-13T10:27:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710325636000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due compleanni importanti quelli del Bernini Bristol di Roma e del Brufani di Perugia. Le due strutture del gruppo Sina festeggiano infatti rispettivamente il proprio centocinquantesimo e centoquarantesimo anniversario. Un traguardo importante per il quale è stata organizzata una celebrazione molto speciale. La proprietà ha deciso infatti di festeggiare i due compleanni onorando il territorio italiano con un evento unico: il Sina Hotels Express, volto a far scoprire le meraviglie dei territori italiani tra Roma e Perugia con grande attenzione al tema del made in Italy, Il tutto allo scopo di dare solennità alla storia dei due alberghi che, fin dalla loro apertura, si sono rapidamente affermati come punti di riferimento dell’accoglienza di lusso fino a entrare nella collezione di Sina Hotels tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso. Il Sina Brufani, unico 5 stelle di Perugia, domina il centro storico della città con la sua vista panoramica sulle verdi valli dell'Umbria; il Sina Bernini Bristol affaccia su piazza Barberini, vantando una posizione strategica nel crocevia della Roma barocca e di quella onirica e sfrenata della Dolce vita. L’evento Sina Hotels Express si svolgerà dal 15 al 17 marzo e debutterà con una cena panoramica presso il Vizio, ristorante all'ottavo piano del Bernini Bristol, il più alto nel centro storico della Città eterna. La mattina successiva, il gruppo ospiterà i propri ospiti a bordo del treno d'epoca Arlecchino, grazie alla partnership con la fondazione Fs Italiane, nata per custodire e gestire il vasto patrimonio storico delle Ferrovie dello Stato Italiane. L'Arlecchino, riportato al suo antico splendore e battezzato per l'occasione Sina Hotels Express, partirà da Roma alla volta di Perugia, dove avrà luogo una cena di gala al Brufani. Tra le eccellenze coinvolte, vi è anche la maison Brunello Cucinelli, che aprirà le porte del suo borgo medievale di Solomeo per un’esperienza esclusiva. “Siamo incredibilmente entusiasti di festeggiare il 140° e il 150° anniversario del Brufani e del Bernini Bristol in un modo così speciale e assolutamente non replicabile - sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Sina Hotels -. Questo viaggio non sarà solo una celebrazione dei traguardi raggiunti da queste due prestigiose proprietà, ma è anche una testimonianza dell’impegno che da oltre 65 anni coltiviamo nel campo dell’accoglienza squisitamente italiana fatta di storia, cultura, arte, lusso ed eccellenza”. [post_title] => Sina Hotels Express: un treno ad hoc per festeggiare il Bernini Bristol di Roma e il Brufani di Perugia [post_date] => 2024-03-13T10:13:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710324800000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città. Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica. Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico. [post_title] => Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei [post_date] => 2024-03-12T12:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710247133000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva. Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno. L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza. [post_title] => Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma [post_date] => 2024-03-12T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710244919000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino si riconferma, per il settimo anno consecutivo, il miglior scalo d'Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri. Il riconoscimento di Airport Council International (Aci) World - in collaborazione con Amadeus - ha analizzato le preferenze di circa 600.000 passeggeri in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi e, oltre al “Best Airport” award, ha premiato l’eccellenza di Roma Fiumicino in tutte le categorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe e Cleanest Airport in Europe. Ad oggi solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall’Asq Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il Leonardo Da Vinci è l’unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato. "Per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri - ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. E’ un risultato straordinario quello del ‘Leonardo da Vinci’ come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023. E il traguardo raggiunto anche dal ‘G.B. Pastine’ di Ciampino, premiato per la prima volta come ‘Best Airport’ nella propria categoria, è la testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall'impegno quotidiano e dall’immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale". [post_title] => Roma Fiumicino si riconferma migliore scalo d'Europa. Premiato anche Ciampino [post_date] => 2024-03-12T11:08:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710241714000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli. Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona. Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica. Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole. [post_title] => Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo [post_date] => 2024-03-12T10:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710237914000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456450" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Roma[/caption] Si avvicina una doppia new entry italiana per il gruppo Radisson a Roma e in Sardegna. Nella capitale è in particolare già in calendario per il prossimo 28 marzo l'inaugurazione del Radisson Collection Roma Antica: un 5 stelle da 84 camere ricavato dalla conversione di palazzo Lares Permarini, al civico 46 di via delle Botteghe Oscure. A completare l'offerta della struttura, un centro fitness, una spa, nonché un ristorante e bar all’ultimo piano con vista panoramica. Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, tra maggio e luglio del 2020, sono stati tra l'altro rinvenuti i resti delle mura della Porticus Minucia, con tracce dei marmi policromi che li rivestivano. Gli scavi archeologici e il video multimediale rimarranno visibili a tutti. Il Roma Antica sarà il secondo Radisson Collection nella Città eterna e il sesto in Italia. Ma le novità del brand potrebbero non finire qui. Alla fine dell'anno scorso, infatti, la compagnia alberghiera (OpCo) Fattore Italia ha siglato un contratto di locazione per il sardo Parco Torre di Chia, precedentemente operato da Th Resorts. Si tratta di una proprietà sviluppata su oltre 100 mila metri quadrati attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionarne l'offerta dal segmento midscale a quello a 5 stelle. Tra i progetti in cantiere, c'è anche la realizzazione di una spiaggia attrezzata di circa mille mq. Una volta riaperta, si prevede nel prossimo mese di giugno, la struttura sarà ridenominata Veridia Resort e inclusa proprio nella Radisson Collection. Il gruppo alberghiero che fa capo alla cinese Jin Jiang International Holdings sta d'altronde spingendo moltissimo sull'Italia. Stando a quanto dichiarato recentemente a Pambianco Hotellerie dal vice president business development Italia, Mauro Vinci, ci sarebbero infatti in programma ben sette aperture Radisson nel nostro paese da qui al 2025, per un totale di oltre 1.200 nuove camere. [post_title] => Doppia new entry Radisson a Roma e in Sardegna [post_date] => 2024-03-11T12:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710161359000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":8,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1792,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta i collegamenti diretti fra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino in risposta alla significativa crescita della domanda: dall'attuale mese di marzo la compagnia opera 2 frequenze aggiuntive per viaggiare tra le due capitali portando a sette il totale delle frequenze settimanali tra il Giappone e l'Italia.\r

L'incremento dell'offerta verso la capitale giapponese è un'ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 sul collegamento tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino lanciato a fine 2022.\r

L’operativo del collegamento Tokyo Haneda - Roma Fiumicino, nella prossima stagione summer, prevede tutti i giorni la partenza da Tokyo alle 12:25 (ora locale) e l'arrivo a Roma Fiumicino alle 20:10 (ora locale). Il ritorno da Roma Fiumicino è previsto alle 14:55 (ora locale) con atterraggio a Tokyo alle 10:25 (ora locale) del giorno successivo.\r

Durante l'estate la compagnia opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, Ita aggiungerà 10 collegamenti stagionali nel Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, oltre a Spalato e Cefalonia operate solo da Roma Fiumicino).\r

Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo del vettore verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.","post_title":"Ita Airways potenzia la Tokyo-Roma: con due nuovi voli il servizio diventa giornaliero","post_date":"2024-03-13T12:47:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710334026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. \r

\r

Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria».\r

\r

La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia».\r

\r

Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti».\r

\r

Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar».\r

Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna».\r

\r

Cultura, sostenibilità e gastronomia\r

\r

Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». \r

\r

\r

A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro.\r

\r

\r

Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss.\r

\r

\r

Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24%","post_date":"2024-03-13T11:07:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710328074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_203196\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma e vicepresidente vicario della federazione[/caption]\r

\r

Federalberghi Roma ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’Assemblea capitolina delle sue richieste di innalzare il contributo forfettario riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l’incasso del contributo di soggiorno. Già per il 2023 era stato deliberato un contributo forfettario dell’1,5%, rispetto al quale tuttavia non è ancora intervenuto il provvedimento dirigenziale attuativo.\r

\r

“Il passaggio dall’1,5 % del contributo forfettario, previsto già per l’anno 2023, ma rispetto al quale non è stato ancora adottato il necessario provvedimento dirigenziale attuativo, all’1,8% ora deliberato, rappresenta un successo per la nostra organizzazione, che da tempo si batteva per questa riforma, e nei fatti un più equo ristoro per l’attività di responsabile del contributo che i gestori delle strutture ricettive esercitano per conto del Comune,” ha detto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli che attende altresì l’immediata adozione delle determinazioni dirigenziali che renderanno operativi i ristori sia per il 2023 che per il 2024.\r

\r

“Ed auspichiamo che una percentuale fissa delle notevoli entrate che da esso derivano ogni anno all’Amministrazione possa essere impiegata per la promozione del settore ed il decoro cittadino, come sarebbe logico e giusto.”","post_title":"Federalberghi Roma: soddisfatti per l'innalzamento del contributo forfettario","post_date":"2024-03-13T10:27:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710325636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due compleanni importanti quelli del Bernini Bristol di Roma e del Brufani di Perugia. Le due strutture del gruppo Sina festeggiano infatti rispettivamente il proprio centocinquantesimo e centoquarantesimo anniversario. Un traguardo importante per il quale è stata organizzata una celebrazione molto speciale. La proprietà ha deciso infatti di festeggiare i due compleanni onorando il territorio italiano con un evento unico: il Sina\r

Hotels Express, volto a far scoprire le meraviglie dei territori italiani tra Roma e Perugia con grande attenzione al tema del made in Italy, Il tutto allo scopo di dare solennità alla storia dei due alberghi che, fin dalla loro apertura, si sono rapidamente affermati come punti di riferimento dell’accoglienza di lusso fino a entrare nella collezione di Sina Hotels tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso.\r

\r

Il Sina Brufani, unico 5 stelle di Perugia, domina il centro storico della città con la sua vista panoramica sulle verdi valli dell'Umbria; il\r

Sina Bernini Bristol affaccia su piazza Barberini, vantando una posizione strategica nel crocevia della Roma barocca e di quella onirica e sfrenata della Dolce vita.\r

\r

L’evento Sina Hotels Express si svolgerà dal 15 al 17 marzo e debutterà con una cena panoramica presso il Vizio, ristorante all'ottavo piano del Bernini Bristol, il più alto nel centro storico della Città eterna. La mattina successiva, il gruppo ospiterà i propri ospiti a bordo del treno d'epoca Arlecchino, grazie alla partnership con la fondazione Fs Italiane, nata per custodire e gestire il vasto patrimonio storico delle Ferrovie dello Stato Italiane. L'Arlecchino, riportato al suo antico splendore e battezzato per l'occasione Sina Hotels Express, partirà da Roma alla volta di Perugia, dove avrà luogo una cena di gala al Brufani. Tra le eccellenze coinvolte, vi è anche la maison Brunello Cucinelli, che aprirà le porte del suo borgo medievale di Solomeo per un’esperienza esclusiva.\r

\r

“Siamo incredibilmente entusiasti di festeggiare il 140° e il 150° anniversario del Brufani e del Bernini Bristol in un modo così speciale e assolutamente non replicabile - sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Sina Hotels -. Questo viaggio non sarà solo una celebrazione dei traguardi raggiunti da queste due prestigiose proprietà, ma è anche una testimonianza dell’impegno che da oltre 65 anni coltiviamo nel campo dell’accoglienza squisitamente italiana fatta di storia, cultura, arte, lusso ed eccellenza”.","post_title":"Sina Hotels Express: un treno ad hoc per festeggiare il Bernini Bristol di Roma e il Brufani di Perugia","post_date":"2024-03-13T10:13:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710324800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.\r

\r

Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica.\r

\r

Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.","post_title":"Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei","post_date":"2024-03-12T12:38:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710247133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva.\r

\r

Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno.\r

\r

L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza.","post_title":"Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma","post_date":"2024-03-12T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710244919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino si riconferma, per il settimo anno consecutivo, il miglior scalo d'Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri.\r

\r

Il riconoscimento di Airport Council International (Aci) World - in collaborazione con Amadeus - ha analizzato le preferenze di circa 600.000 passeggeri in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi e, oltre al “Best Airport” award, ha premiato l’eccellenza di Roma Fiumicino in tutte le categorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe e Cleanest Airport in Europe.\r

\r

Ad oggi solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall’Asq Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il Leonardo Da Vinci è l’unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato.\r

\r

\"Per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri - ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. E’ un risultato straordinario quello del ‘Leonardo da Vinci’ come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023. E il traguardo raggiunto anche dal ‘G.B. Pastine’ di Ciampino, premiato per la prima volta come ‘Best Airport’ nella propria categoria, è la testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall'impegno quotidiano e dall’immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale\".","post_title":"Roma Fiumicino si riconferma migliore scalo d'Europa. Premiato anche Ciampino","post_date":"2024-03-12T11:08:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710241714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli.\r

\r

Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona.\r

\r

Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica.\r

\r

Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole.","post_title":"Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo","post_date":"2024-03-12T10:05:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710237914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

\r

Si avvicina una doppia new entry italiana per il gruppo Radisson a Roma e in Sardegna. Nella capitale è in particolare già in calendario per il prossimo 28 marzo l'inaugurazione del Radisson Collection Roma Antica: un 5 stelle da 84 camere ricavato dalla conversione di palazzo Lares Permarini, al civico 46 di via delle Botteghe Oscure. A completare l'offerta della struttura, un centro fitness, una spa, nonché un ristorante e bar all’ultimo piano con vista panoramica. Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, tra maggio e luglio del 2020, sono stati tra l'altro rinvenuti i resti delle mura della Porticus Minucia, con tracce dei marmi policromi che li rivestivano. Gli scavi archeologici e il video multimediale rimarranno visibili a tutti. Il Roma Antica sarà il secondo Radisson Collection nella Città eterna e il sesto in Italia.\r

\r

Ma le novità del brand potrebbero non finire qui. Alla fine dell'anno scorso, infatti, la compagnia alberghiera (OpCo) Fattore Italia ha siglato un contratto di locazione per il sardo Parco Torre di Chia, precedentemente operato da Th Resorts. Si tratta di una proprietà sviluppata su oltre 100 mila metri quadrati attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionarne l'offerta dal segmento midscale a quello a 5 stelle. Tra i progetti in cantiere, c'è anche la realizzazione di una spiaggia attrezzata di circa mille mq. Una volta riaperta, si prevede nel prossimo mese di giugno, la struttura sarà ridenominata Veridia Resort e inclusa proprio nella Radisson Collection. \r

\r

Il gruppo alberghiero che fa capo alla cinese Jin Jiang International Holdings sta d'altronde spingendo moltissimo sull'Italia. Stando a quanto dichiarato recentemente a Pambianco Hotellerie dal vice president business development Italia, Mauro Vinci, ci sarebbero infatti in programma ben sette aperture Radisson nel nostro paese da qui al 2025, per un totale di oltre 1.200 nuove camere.","post_title":"Doppia new entry Radisson a Roma e in Sardegna","post_date":"2024-03-11T12:49:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710161359000]}]}}