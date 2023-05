Federalberghi: l’hotel genera effetti positivi. Gli affitti brevi no Federalberghi. Sono superiori a 57 miliardi di euro i consumi turistici realizzati nel 2022 nei primi 500 comuni italiani a vocazione turistica, di cui l’88% (50,3 miliardi) relativi a presenze ufficiali e il 12% (6,8 miliardi) relativi a presenze “non osservate”.

I pernottamenti non rilevati, che rappresentano il 23,6% dei flussi turistici, generano solo l’11,9% dei consumi e, di conseguenza, un’analoga percentuale nella creazione di ricchezza e di occupazione.

Sono questi i principali risultati di un rapporto presentato in occasione della 73ª assemblea Federalberghi, che si svolge in questi giorni a Bergamo Brescia, Capitale Italiana della Cultura.

Turismo nel concreto «Abbiamo la responsabilità – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – di far capire quanto conta il turismo nel concreto della vita quotidiana di molte delle nostre comunità. Lo studio che presentiamo è ricco di informazioni, di valutazioni sui meccanismi economici che sovrintendono all’economia dell’ospitalità, di stime dei flussi che non sono ancora registrati nelle statistiche ufficiali». Lo studio, realizzato da Sociometrica, mette a confronto due modelli: il primo è fondato sull’ospitalità alberghiera, il secondo sulla commercializzazione delle case, con la modalità dei cosiddetti affitti brevi. Entrambi i modelli hanno il fine di offrire ospitalità a chi pernotta in una destinazione turistica, ma le conseguenze economiche sono molto diverse, e talvolta opposte.

Un milione di occupati E infatti, secondo le stime di Sociometrica, l’economia generata dalle presenze ufficiali copre un valore complessivo che riesce a finanziare oltre un milione di occupati, mentre l’economia fondata sulle presenze non registrate genera appena 137 mila posti di lavoro.

Il maggior contributo che gli alberghi apportano alla crescita dell’occupazione è determinato anche dalla presenza di un’organizzazione aziendale complessa, con figure professionali di varia specializzazione e la capacità di creare e diffondere una molteplicità di

interdipendenze economiche che producono occupazione e reddito. Questa capacità moltiplicativa è del tutto scarna nel caso degli affitti brevi, le cui operazioni, quasi sempre, si limitano alla consegna delle chiavi, alla pulizia finale delle camere e alla manutenzione

ordinaria.

«L’albergo – commenta il presidente degli albergatori – è il fulcro su cui gioca tutta la grande macchina dell’ospitalità. Il suo valore non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffondere

sugli altri settori. Offriamo questi dati alla riflessione dell’opinione pubblica – conclude Bocca – affinché venga riconosciuto il giusto valore ad un settore che ha attraversato momenti difficilissimi, ma che adesso vuole rialzarsi e superare ogni record».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi. Sono superiori a 57 miliardi di euro i consumi turistici realizzati nel 2022 nei primi 500 comuni italiani a vocazione turistica, di cui l’88% (50,3 miliardi) relativi a presenze ufficiali e il 12% (6,8 miliardi) relativi a presenze “non osservate”. I pernottamenti non rilevati, che rappresentano il 23,6% dei flussi turistici, generano solo l’11,9% dei consumi e, di conseguenza, un’analoga percentuale nella creazione di ricchezza e di occupazione. Sono questi i principali risultati di un rapporto presentato in occasione della 73ª assemblea Federalberghi, che si svolge in questi giorni a Bergamo Brescia, Capitale Italiana della Cultura. Turismo nel concreto «Abbiamo la responsabilità - afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - di far capire quanto conta il turismo nel concreto della vita quotidiana di molte delle nostre comunità. Lo studio che presentiamo è ricco di informazioni, di valutazioni sui meccanismi economici che sovrintendono all’economia dell’ospitalità, di stime dei flussi che non sono ancora registrati nelle statistiche ufficiali». Lo studio, realizzato da Sociometrica, mette a confronto due modelli: il primo è fondato sull’ospitalità alberghiera, il secondo sulla commercializzazione delle case, con la modalità dei cosiddetti affitti brevi. Entrambi i modelli hanno il fine di offrire ospitalità a chi pernotta in una destinazione turistica, ma le conseguenze economiche sono molto diverse, e talvolta opposte. Un milione di occupati E infatti, secondo le stime di Sociometrica, l’economia generata dalle presenze ufficiali copre un valore complessivo che riesce a finanziare oltre un milione di occupati, mentre l’economia fondata sulle presenze non registrate genera appena 137 mila posti di lavoro. Il maggior contributo che gli alberghi apportano alla crescita dell’occupazione è determinato anche dalla presenza di un’organizzazione aziendale complessa, con figure professionali di varia specializzazione e la capacità di creare e diffondere una molteplicità diinterdipendenze economiche che producono occupazione e reddito. Questa capacità moltiplicativa è del tutto scarna nel caso degli affitti brevi, le cui operazioni, quasi sempre, si limitano alla consegna delle chiavi, alla pulizia finale delle camere e alla manutenzioneordinaria. «L'albergo – commenta il presidente degli albergatori – è il fulcro su cui gioca tutta la grande macchina dell'ospitalità. Il suo valore non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffonderesugli altri settori. Offriamo questi dati alla riflessione dell’opinione pubblica – conclude Bocca - affinché venga riconosciuto il giusto valore ad un settore che ha attraversato momenti difficilissimi, ma che adesso vuole rialzarsi e superare ogni record». [post_title] => Federalberghi: l'hotel genera effetti positivi. Gli affitti brevi no [post_date] => 2023-05-12T12:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683894861000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445422" align="alignleft" width="300"] Foto di Rob Young[/caption] Nuova operazione tricolore per il gruppo Palladium, che già opera due resort in Sicilia per un totale di 469 camere. La compagnia spagnola ha infatti siglato un contratto di affitto ventennale con l'attuale proprietà dell'hotel Bonvecchiati di Venezia. La struttura era stata acquisita per 100 milioni di euro nel 2021 da una joint venture composta dal fondo lussemburghese Ece European Lodging Recovery Fund (la capofila, parte di Ece Real Estate Partners, con cui Palladium ha firmato l'accordo, ndr), nonché da Soravia e dello sviluppatore denkmalneu Unternehmensgruppe. I piani sono di riposizionare l'hotel nel segmento a 5 stelle entro il 2025, per poi ribrandizzarlo Only You Bonvecchiati Venice. Il progetto prevede un investimento capex di 40 milioni di euro, che mira tra le altre cose a collegare l'hotel Bonvecchiati da 191 camere con il Palace Bonvecchiati (4 stelle da 70 stanze) in un'unica struttura da 168 camere sviluppata su una superficie di 10 mila metri quadrati. L’offerta ricettiva verrà quindi completata da un’ampia terrazza che si affaccia sul canale e su un molo privato, da due ristoranti, bar e ampi spazi comuni, tra i quali un roof-garden. Ascan Kókai, principal, head of hotels di Ece Real Estate Partners, sottolinea che il contratto di locazione è un contratto di locazione ibrido con un canone minimo indicizzato e garantito e un canone di locazione variabile. [post_title] => Il gruppo Palladium sbarca anche a Venezia: gestirà l'hotel Bonvecchiati con il brand Only You [post_date] => 2023-05-12T11:38:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683891503000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma. Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited. [post_title] => Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano [post_date] => 2023-05-12T10:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683888453000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air conquista per la seconda volta consecutiva le 5 stelle Skytrax, il punteggio massimo riconosciuto dalla società per la qualità del servizio delle compagnie aeree. La valutazione a 5 stelle riflette l'eccellenza dei servizi offerti dalla compagnia, tra cui l'aggiornamento del catering, della selezione di vini e dell'intrattenimento a bordo, la continua introduzione di aeromobili di nuova generazione e il rafforzamento dei servizi alla clientela. A marzo di quest'anno, Korean Air ha iniziato a fornire un'opzione di pasti vegani in stile coreano e ha iniziato a lanciare la sua nuova selezione di 52 vini, curata in collaborazione con il sommelier Marc Almert. A partire da gennaio, Korean Air ha anche introdotto un servizio di preordine dei pasti a bordo per i passeggeri di classe Prestige sui voli internazionali in partenza dalla Corea, consentendo ai passeggeri una più ampia scelta di opzioni per i pasti. Sui nuovi A321neo in flotta, il vettore offre ai passeggeri poltrone business lie-flat, diventando così la prima compagnia aerea coreana a proporre questa caratteristica su un aereo narrowbody. Migliora costantemente anche l'intrattenimento a bordo con una selezione di oltre 300 film. [post_title] => Korean Air conquista le 5 stelle Skytrax per il secondo anno consecutivo [post_date] => 2023-05-12T10:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683886738000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cinque innovative luxury villas. Si alza il sipario sull'ultimo progetto firmato Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) a Punta Skala, in Croazia, nelle immediate vicinanze di Zara. Dopo la ristrutturazione del Falkensteiner Family Hotel Diadora avvenuta lo scorso anno, l’offerta di ospitalità del premium resort Falkensteiner Resort Punta Skala si arricchisce di soluzioni villa inedite, sviluppate su un'area complessiva di 200 metri quadrati con giardino mediterraneo privato, piscina riscaldata e host dedicato, a disposizione in qualsiasi momento. Le ville sono pensate sia per vacanze in famiglia sia in compagnia di amici, potendo accogliere fino a sette persone. Progettate in stile contemporaneo, regalano una vista suggestiva sul mare e sulle isole dell'arcipelago di Zara. Ogni villa dispone di una cucina completamente attrezzata, di un soggiorno e di camere da letto con bagno privato. La piscina riscaldata di 40 metri quadrati circondata da un giardino privato assicura la massima privacy. Durante il soggiorno, gli ospiti possono scegliere tra numerosi servizi personalizzati: dal babysitting al dog sitting, fino al supporto di un personal training. È inoltre disponibile il noleggio auto, limousine o barche, oltre alla possibilità di usufruire di diverse attrezzature sportive del Fortis Club. Un maggiordomo privato è in grado infine di organizzare escursioni o trasferimenti individuali, cene esclusive preparate da uno chef personale, un floating brunch o trattamenti termali da godere direttamente nella propria villa Le nuove soluzioni abitative completano l’offerta di soggiorni del complesso di Punta Skala: una penisola privata che ospita due 5 stelle, il Falkensteiner Family Hotel Diadora e il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, oltre ad appartamenti affacciati sul mar Adriatico, il Falkensteiner Residences Senia, e le strutture sportive del Fortis Club & Outdoor centre. [post_title] => Cinque nuove luxury villas al Falkensteiner Resort Punta Skala [post_date] => 2023-05-12T09:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683885365000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova destination management organization dedicata a 44 comuni del Lazio, incastonati tra il litorale e la Tuscia, fino ad arrivare alla Maremma laziale. Borghi Etruschi è una associazione mista pubblico – privata del terzo settore, con il supporto di un contributo economico della regione Lazio. Sarà presentata per la prima volta al pubblico il prossimo 26 maggio dalle ore 15.30, presso il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A dare il benvenuto ci sarà il direttore Valentino Nizzo insieme, tra gli altri, al consigliere del ministro al Turismo per i borghi e il turismo sostenibile, Claudio Mattia Serafin. La presentazione sarà poi replicata il 6 giugno anche a Cerveteri, presso l'antico palazzo del Granarone. L’associazione intende quindi porsi come interlocutore della domanda e dell'offerta turistica e si propone di incentivare lo sviluppo economico, promuovendo, attraverso una serie di innovazioni culturali e turistiche, nuove destinazioni turistiche. La dmo è un ente del terzo settore e consta di soci privati e pubblici, proprio per incentivare il miglior utilizzo delle risorse sociali ed economiche. Tra i partner pubblici, vi sono il comune di Fiumicino e alcuni istituti scolastici. Il progetto è inoltre sostenuto dallo stesso museo Etrusco di Villa Giulia, dalla direzione regionale dei musei Lazio, con il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, il museo Archeologico mazionale di Tuscania, nonché dal parco naturalistico regionale di Veio. I partner privati sono invece tour operator, agenti di viaggio, maestri artigiani, guide, archeologi, editori, organizzatori di eventi culturali, aziende agricole biologiche, esperti in formazione turistica, disegnatori dal tratto esclusivo, associazioni sportive dilettantistiche, strutture ricettive di charme ed esperti in comunicazione, nonché professionisti accreditati presso Fiavet, Federalberghi, Ada, Assoturismo, Roma Eventi, Miur e Mic. “L'adesione e la collaborazione con la nostra dmo non è onerosa - conclude una nota dell'associazione -. Ci interessa creare una rete di servizi seria e affidabile per commercializzarla e vendere i nostri pacchetti turistici. Siamo interessati a collaborare con affittacamere, b&b, case vacanza, ristoratori, ostieri, guide turistiche e ambientali, associazioni di tutela e conservazione dei beni archeologici e paesaggistici". [post_title] => Nasce nel Lazio la nuova dmo Borghi Etruschi [post_date] => 2023-05-11T12:35:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683808501000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445324" align="alignleft" width="300"] Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners[/caption] BBVA per i suoi clienti in Italia lancia My trips, uno strumento unico nel mercato che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi. Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping. «Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners. Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi. Attraverso "My trips", accessibile dal menu "Servizi speciali", i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi. «Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia. I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area "My Trips" e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro. Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un'assicurazione 100% digitale. [post_title] => BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners [post_date] => 2023-05-11T12:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683806548000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445259" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption] Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. “Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale". Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, "la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”. L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone. “L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. "Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura". [post_title] => InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana [post_date] => 2023-05-10T15:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683732010000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso a Muscat il fam trip di Visit Oman, il primo dedicato al mercato italiano. Dopo aver proposto nel 2021 la piattaforma digitale di prenotazione per l’offerta turistica con il brand VisitOman.om, Visit Oman, marketplace omanita istituito nel 2020, che fa capo al Ministero dell’Economia, punta alla promozione del prodotto Oman, in linea con le iniziative strategiche dell’Oman Vision 2040 per il rilancio dell’industria turistica, i piani di diversificazione economica del Sultanato e l’obiettivo del Ministero del Patrimonio e del Turismo di raggiungere il target di oltre 11 milioni arrivi previsti entro il 2040. L’Italia, intanto, si posiziona al secondo posto per arrivi europei nei primi mesi del 2023. Per l’evento, Visit Oman Italia, in collaborazione con Turkish Airline, ha accompagnato gli specialisti tailor made t.o. Futurviaggi, Glamour Viaggi e Kibo Tours e le agenzie di viaggi Siddharta Viaggi, Costruttori di Sogni Viaggi, Morlando Viaggi, e Pantacalà Viaggi alla scoperta dell’Oman. Ad accogliere il gruppo italiano in Oman, Lamya Al Riyami di Visit Oman, business development Europe e il team di professionisti, Hamed Alqamshouai, business development executive, Khalil Albaloshi, quality asssurance executive e Ghaith Alghafri, free lance tour guide. Il fam trip si è sviluppato in un tour circolare, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale, Nizwa la vecchia capitale, Al Jabal al Akhdar la Montagna Verde, l’oasi Wadi Bani Khalid e Sharqiya con il deserto, fino alla città di Sur, sul mare. Queste tappe costituiscono preziosi highlights per fornire informazioni e conoscenze sulla cultura, il patrimonio e l’offerta turistica omanita, un Paese ricco di storia, tradizioni e natura, con escursioni ed attività per ogni tipologia di visitatore. Le più recenti statistiche mostrano come l’Italia si posizioni al secondo posto dopo la Germania per provenienza europea e al terzo posto a livello internazionale dopo India e Germania, già nei primi mesi del 2023. “Gli Italiani dopo il Covid hanno ricominciato a viaggiare e vogliono conoscere nuove destinazioni - spiega Al Riyami-. Ora è il momento di spingere il nostro prodotto turistico e per questo siamo passati al digitale con la piattaforma VisitOman focalizzata al b2b su cui si possono trovare centinaia di prodotti unici”. Gli undici governatorati e le 65 provincie del Sultanato, che negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una fiorente economia turistica, vantano solide infrastrutture in una politica di sviluppo molto sostenuta dal governo. L’Oman è un Paese emergente e giovane con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti di cui più del 50% sotto i 17 anni. Oggi è considerato uno dei Paesi più visitati e più sicuri del Golfo, di gente semplice e accogliente. Nel 2022 i visitatori internazionali sono stati in totale 2,9 milioni e 652 mila nel 2021 contro i 3,5 milioni del 2019. [gallery ids="445218,445219,445220,445221,445222,445224"] [post_title] => Visit Oman: fam trip per gli operatori specializzati alla scoperta del Sultanato [post_date] => 2023-05-10T12:17:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683721078000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi 5" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":12,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1348,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi. Sono superiori a 57 miliardi di euro i consumi turistici realizzati nel 2022 nei primi 500 comuni italiani a vocazione turistica, di cui l’88% (50,3 miliardi) relativi a presenze ufficiali e il 12% (6,8 miliardi) relativi a presenze “non osservate”.\r

\r

I pernottamenti non rilevati, che rappresentano il 23,6% dei flussi turistici, generano solo l’11,9% dei consumi e, di conseguenza, un’analoga percentuale nella creazione di ricchezza e di occupazione.\r

\r

Sono questi i principali risultati di un rapporto presentato in occasione della 73ª assemblea Federalberghi, che si svolge in questi giorni a Bergamo Brescia, Capitale Italiana della Cultura.\r

Turismo nel concreto\r

«Abbiamo la responsabilità - afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - di far capire quanto conta il turismo nel concreto della vita quotidiana di molte delle nostre comunità. Lo studio che presentiamo è ricco di informazioni, di valutazioni sui meccanismi economici che sovrintendono all’economia dell’ospitalità, di stime dei flussi che non sono ancora registrati nelle statistiche ufficiali».\r

\r

Lo studio, realizzato da Sociometrica, mette a confronto due modelli: il primo è fondato sull’ospitalità alberghiera, il secondo sulla commercializzazione delle case, con la modalità dei cosiddetti affitti brevi. Entrambi i modelli hanno il fine di offrire ospitalità a chi pernotta in una destinazione turistica, ma le conseguenze economiche sono molto diverse, e talvolta opposte.\r

Un milione di occupati\r

E infatti, secondo le stime di Sociometrica, l’economia generata dalle presenze ufficiali copre un valore complessivo che riesce a finanziare oltre un milione di occupati, mentre l’economia fondata sulle presenze non registrate genera appena 137 mila posti di lavoro.\r

\r

Il maggior contributo che gli alberghi apportano alla crescita dell’occupazione è determinato anche dalla presenza di un’organizzazione aziendale complessa, con figure professionali di varia specializzazione e la capacità di creare e diffondere una molteplicità diinterdipendenze economiche che producono occupazione e reddito. Questa capacità moltiplicativa è del tutto scarna nel caso degli affitti brevi, le cui operazioni, quasi sempre, si limitano alla consegna delle chiavi, alla pulizia finale delle camere e alla manutenzioneordinaria.\r

\r

«L'albergo – commenta il presidente degli albergatori – è il fulcro su cui gioca tutta la grande macchina dell'ospitalità. Il suo valore non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffonderesugli altri settori. Offriamo questi dati alla riflessione dell’opinione pubblica – conclude Bocca - affinché venga riconosciuto il giusto valore ad un settore che ha attraversato momenti difficilissimi, ma che adesso vuole rialzarsi e superare ogni record».","post_title":"Federalberghi: l'hotel genera effetti positivi. Gli affitti brevi no","post_date":"2023-05-12T12:34:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683894861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Rob Young[/caption]\r

\r

Nuova operazione tricolore per il gruppo Palladium, che già opera due resort in Sicilia per un totale di 469 camere. La compagnia spagnola ha infatti siglato un contratto di affitto ventennale con l'attuale proprietà dell'hotel Bonvecchiati di Venezia. La struttura era stata acquisita per 100 milioni di euro nel 2021 da una joint venture composta dal fondo lussemburghese Ece European Lodging Recovery Fund (la capofila, parte di Ece Real Estate Partners, con cui Palladium ha firmato l'accordo, ndr), nonché da Soravia e dello sviluppatore denkmalneu Unternehmensgruppe.\r

\r

I piani sono di riposizionare l'hotel nel segmento a 5 stelle entro il 2025, per poi ribrandizzarlo Only You Bonvecchiati Venice. Il progetto prevede un investimento capex di 40 milioni di euro, che mira tra le altre cose a collegare l'hotel Bonvecchiati da 191 camere con il Palace Bonvecchiati (4 stelle da 70 stanze) in un'unica struttura da 168 camere sviluppata su una superficie di 10 mila metri quadrati. L’offerta ricettiva verrà quindi completata da un’ampia terrazza che si affaccia sul canale e su un molo privato, da due ristoranti, bar e ampi spazi comuni, tra i quali un roof-garden. Ascan Kókai, principal, head of hotels di Ece Real Estate Partners, sottolinea che il contratto di locazione è un contratto di locazione ibrido con un canone minimo indicizzato e garantito e un canone di locazione variabile.","post_title":"Il gruppo Palladium sbarca anche a Venezia: gestirà l'hotel Bonvecchiati con il brand Only You","post_date":"2023-05-12T11:38:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683891503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma.\r

\r

Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri.\r

\r

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited.\r

\r

","post_title":"Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano","post_date":"2023-05-12T10:47:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683888453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air conquista per la seconda volta consecutiva le 5 stelle Skytrax, il punteggio massimo riconosciuto dalla società per la qualità del servizio delle compagnie aeree.\r

\r

La valutazione a 5 stelle riflette l'eccellenza dei servizi offerti dalla compagnia, tra cui l'aggiornamento del catering, della selezione di vini e dell'intrattenimento a bordo, la continua introduzione di aeromobili di nuova generazione e il rafforzamento dei servizi alla clientela.\r

\r

A marzo di quest'anno, Korean Air ha iniziato a fornire un'opzione di pasti vegani in stile coreano e ha iniziato a lanciare la sua nuova selezione di 52 vini, curata in collaborazione con il sommelier Marc Almert. A partire da gennaio, Korean Air ha anche introdotto un servizio di preordine dei pasti a bordo per i passeggeri di classe Prestige sui voli internazionali in partenza dalla Corea, consentendo ai passeggeri una più ampia scelta di opzioni per i pasti.\r

\r

Sui nuovi A321neo in flotta, il vettore offre ai passeggeri poltrone business lie-flat, diventando così la prima compagnia aerea coreana a proporre questa caratteristica su un aereo narrowbody. Migliora costantemente anche l'intrattenimento a bordo con una selezione di oltre 300 film.","post_title":"Korean Air conquista le 5 stelle Skytrax per il secondo anno consecutivo","post_date":"2023-05-12T10:18:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683886738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinque innovative luxury villas. Si alza il sipario sull'ultimo progetto firmato Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) a Punta Skala, in Croazia, nelle immediate vicinanze di Zara. Dopo la ristrutturazione del Falkensteiner Family Hotel Diadora avvenuta lo scorso anno, l’offerta di ospitalità del premium resort Falkensteiner Resort Punta Skala si arricchisce di soluzioni villa inedite, sviluppate su un'area complessiva di 200 metri quadrati con giardino mediterraneo privato, piscina riscaldata e host dedicato, a disposizione in qualsiasi momento.\r

\r

Le ville sono pensate sia per vacanze in famiglia sia in compagnia di amici, potendo accogliere fino a sette persone. Progettate in stile contemporaneo, regalano una vista suggestiva sul mare e sulle isole dell'arcipelago di Zara. Ogni villa dispone di una cucina completamente attrezzata, di un soggiorno e di camere da letto con bagno privato. La piscina riscaldata di 40 metri quadrati circondata da un giardino privato assicura la massima privacy. Durante il soggiorno, gli ospiti possono scegliere tra numerosi servizi personalizzati: dal babysitting al dog sitting, fino al supporto di un personal training. È inoltre disponibile il noleggio auto, limousine o barche, oltre alla possibilità di usufruire di diverse attrezzature sportive del Fortis Club. Un maggiordomo privato è in grado infine di organizzare escursioni o trasferimenti individuali, cene esclusive preparate da uno chef personale, un floating brunch o trattamenti termali da godere direttamente nella propria villa\r

\r

Le nuove soluzioni abitative completano l’offerta di soggiorni del complesso di Punta Skala: una penisola privata che ospita due 5 stelle, il Falkensteiner Family Hotel Diadora e il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, oltre ad appartamenti affacciati sul mar Adriatico, il Falkensteiner Residences Senia, e le strutture sportive del Fortis Club & Outdoor centre.","post_title":"Cinque nuove luxury villas al Falkensteiner Resort Punta Skala","post_date":"2023-05-12T09:56:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683885365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova destination management organization dedicata a 44 comuni del Lazio, incastonati tra il litorale e la Tuscia, fino ad arrivare alla Maremma laziale. Borghi Etruschi è una associazione mista pubblico – privata del terzo settore, con il supporto di un contributo economico della regione Lazio. Sarà presentata per la prima volta al pubblico il prossimo 26 maggio dalle ore 15.30, presso il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A dare il benvenuto ci sarà il direttore Valentino Nizzo insieme, tra gli altri, al consigliere del ministro al Turismo per i borghi e il turismo sostenibile, Claudio Mattia Serafin. La presentazione sarà poi replicata il 6 giugno anche a Cerveteri, presso l'antico palazzo del Granarone.\r

\r

L’associazione intende quindi porsi come interlocutore della domanda e dell'offerta turistica e si propone di incentivare lo sviluppo economico, promuovendo, attraverso una serie di innovazioni culturali e turistiche, nuove destinazioni turistiche. La dmo è un ente del terzo settore e consta di soci privati e pubblici, proprio per incentivare il miglior utilizzo delle risorse sociali ed economiche. Tra i partner pubblici, vi sono il comune di Fiumicino e alcuni istituti scolastici. Il progetto è inoltre sostenuto dallo stesso museo Etrusco di Villa Giulia, dalla direzione regionale dei musei Lazio, con il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, il museo Archeologico mazionale di Tuscania, nonché dal parco naturalistico regionale di Veio. I partner privati sono invece tour operator, agenti di viaggio, maestri artigiani, guide, archeologi, editori, organizzatori di eventi culturali, aziende agricole biologiche, esperti in formazione turistica, disegnatori dal tratto esclusivo, associazioni sportive dilettantistiche, strutture ricettive di charme ed esperti in comunicazione, nonché professionisti accreditati presso Fiavet, Federalberghi, Ada, Assoturismo, Roma Eventi, Miur e Mic.\r

\r

“L'adesione e la collaborazione con la nostra dmo non è onerosa - conclude una nota dell'associazione -. Ci interessa creare una rete di servizi seria e affidabile per commercializzarla e vendere i nostri pacchetti turistici. Siamo interessati a collaborare con affittacamere, b&b, case vacanza, ristoratori, ostieri, guide turistiche e ambientali, associazioni di tutela e conservazione dei beni archeologici e paesaggistici\".","post_title":"Nasce nel Lazio la nuova dmo Borghi Etruschi","post_date":"2023-05-11T12:35:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683808501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners[/caption]\r

\r

BBVA per i suoi clienti in Italia lancia My trips, uno strumento unico nel mercato che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi.\r

\r

Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping.\r

\r

«Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners.\r

\r

Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi.\r

\r

Attraverso \"My trips\", accessibile dal menu \"Servizi speciali\", i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi.\r

\r

«Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia.\r

\r

I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area \"My Trips\" e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro.\r

\r

Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un'assicurazione 100% digitale.","post_title":"BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners","post_date":"2023-05-11T12:02:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683806548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445259\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption]\r

\r

Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. \r

“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale\".\r

\r

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, \"la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”.\r

L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone.\r

“L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. \"Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura\".","post_title":"InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana","post_date":"2023-05-10T15:20:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683732010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso a Muscat il fam trip di Visit Oman, il primo dedicato al mercato italiano. Dopo aver proposto nel 2021 la piattaforma digitale di prenotazione per l’offerta turistica con il brand VisitOman.om, Visit Oman, marketplace omanita istituito nel 2020, che fa capo al Ministero dell’Economia, punta alla promozione del prodotto Oman, in linea con le iniziative strategiche dell’Oman Vision 2040 per il rilancio dell’industria turistica, i piani di diversificazione economica del Sultanato e l’obiettivo del Ministero del Patrimonio e del Turismo di raggiungere il target di oltre 11 milioni arrivi previsti entro il 2040. L’Italia, intanto, si posiziona al secondo posto per arrivi europei nei primi mesi del 2023.\r

Per l’evento, Visit Oman Italia, in collaborazione con Turkish Airline, ha accompagnato gli specialisti tailor made t.o. Futurviaggi, Glamour Viaggi e Kibo Tours e le agenzie di viaggi Siddharta Viaggi, Costruttori di Sogni Viaggi, Morlando Viaggi, e Pantacalà Viaggi alla scoperta dell’Oman. Ad accogliere il gruppo italiano in Oman, Lamya Al Riyami di Visit Oman, business development Europe e il team di professionisti, Hamed Alqamshouai, business development executive, Khalil Albaloshi, quality asssurance executive e Ghaith Alghafri, free lance tour guide.\r

Il fam trip si è sviluppato in un tour circolare, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale, Nizwa la vecchia capitale, Al Jabal al Akhdar la Montagna Verde, l’oasi Wadi Bani Khalid e Sharqiya con il deserto, fino alla città di Sur, sul mare. Queste tappe costituiscono preziosi highlights per fornire informazioni e conoscenze sulla cultura, il patrimonio e l’offerta turistica omanita, un Paese ricco di storia, tradizioni e natura, con escursioni ed attività per ogni tipologia di visitatore.\r

Le più recenti statistiche mostrano come l’Italia si posizioni al secondo posto dopo la Germania per provenienza europea e al terzo posto a livello internazionale dopo India e Germania, già nei primi mesi del 2023. “Gli Italiani dopo il Covid hanno ricominciato a viaggiare e vogliono conoscere nuove destinazioni - spiega Al Riyami-. Ora è il momento di spingere il nostro prodotto turistico e per questo siamo passati al digitale con la piattaforma VisitOman focalizzata al b2b su cui si possono trovare centinaia di prodotti unici”.\r

Gli undici governatorati e le 65 provincie del Sultanato, che negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una fiorente economia turistica, vantano solide infrastrutture in una politica di sviluppo molto sostenuta dal governo. L’Oman è un Paese emergente e giovane con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti di cui più del 50% sotto i 17 anni. Oggi è considerato uno dei Paesi più visitati e più sicuri del Golfo, di gente semplice e accogliente. Nel 2022 i visitatori internazionali sono stati in totale 2,9 milioni e 652 mila nel 2021 contro i 3,5 milioni del 2019.\r

[gallery ids=\"445218,445219,445220,445221,445222,445224\"]","post_title":"Visit Oman: fam trip per gli operatori specializzati alla scoperta del Sultanato","post_date":"2023-05-10T12:17:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683721078000]}]}}