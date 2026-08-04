Dopo anni di lavoro la FAA ha certificato il Boeing 737 Max La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia 737. L’approvazione arriva dopo quasi un decennio di ritardi dovuti a diverse crisi di sicurezza che hanno coinvolto il produttore. La FAA sottolinea che l’autorizzazione giunge “dopo anni di lavoro costante per risolvere complessi problemi tecnici”. Afferma inoltre di aver condotto “un’analisi approfondita della progettazione del velivolo e delle analisi di sicurezza a supporto”. A luglio la FAA ha autorizzato Boeing a riprendere il rilascio, sotto la sua supervisione, dei certificati per i nuovi velivoli 737 e 787. Tale funzione era stata assunta dall’ente regolatore in seguito ai tragici incidenti che hanno coinvolto i velivoli 737 Max nel 2018 e nel 2019. Condividi

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A luglio la FAA ha autorizzato Boeing a riprendere il rilascio, sotto la sua supervisione, dei certificati per i nuovi velivoli 737 e 787. Tale funzione era stata assunta dall'ente regolatore in seguito ai tragici incidenti che hanno coinvolto i velivoli 737 Max nel 2018 e nel 2019.\r

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Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell'8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%.\r

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Al fine di tutelare il lavoro delle guide turistiche, si legge in una nota del ministero, e offrire maggiori garanzie ai visitatori rafforzando la qualità dell'accoglienza Mitur ha anche presentato la nuova tessera di riconoscimento ufficiale, realizzata insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in formato \"Card\" plastificata, integrando le più avanzate tecnologie anticontraffazione delle Carte Valori.\r

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Questa scelta renderà lo strumento sicuro, capace di proteggere la professione dalle forme di esercizio abusivo garantendo ai turisti la certezza di affidarsi a professionisti certificati dallo Stato.\r

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Il Poligrafico metterà anche a disposizione la piattaforma che, interfacciandosi con il portale del mitur, consentirà di gestirne la consegna direttamente a domicilio. Per poter operare, i professionisti dovranno essere iscritti nell'apposito Elenco nazionale delle guide turistiche e, a partire dal 26 agosto prossimo, potranno ottenere il nuovo documento, accedendo alla piattaforma del Mitur.\r

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Questa decisione si discosta da una strategia che prevedeva di mantenere i prezzi elevati nella fase iniziale della prenotazione e di applicare sconti in prossimità della data di partenza.\r

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Ncl, al centro degli sforzi di Chidsey per risanare le performance finanziarie di Nclh, lancerà anche una nuova strategia di marketing nelle prossime settimane sotto la guida del nuovo responsabile marketing Lee Applbaum. «L'obiettivo è semplice - ha detto il manager -: comunicare in modo più chiaro perché Nclè differente».\r

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L'azienda ha superato le aspettative di profitto del secondo trimestre, con un Ebitda rettificato in calo a 666 milioni di dollari anziché a 632 milioni come previsto. Il fatturato totale è stato di 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 4,9% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente.\r

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In questo trimestre Nclh ha realizzato ulteriori risparmi per 100 milioni di dollari, principalmente attraverso il consolidamento dei fornitori di tecnologia. Nel trimestre precedente, il gruppo aveva annunciato risparmi per 125 milioni di dollari. Nel complesso, tuttavia, Nclh è ancora al di sotto del livello ottimale di prenotazioni per il prossimo anno.\r

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La previsione è che il rendimento netto per l'intero anno diminuirà di circa il 5%. I cambiamenti che l'azienda sta implementando per aumentare le entrate, come il rinnovamento del marketing, richiederanno tempo per avere un impatto sui risultati finanziari complessivi, come ha spiegato il direttore finanziario Mark Kempa.\r

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Il portfolio all inclusive di Hyatt ha registrato un calo netto del RevPar dell'1,2% nel secondo trimestre, poiché i resort messicani hanno continuato a risentire degli effetti dei disordini di febbraio.\r

Il direttore finanziario di Hyatt, Joan Bottarini, ha affermato che inizialmente Hyatt si aspettava un aumento della domanda in Messico nel secondo trimestre.\r

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«Lo prevedevamo dopo i risultati del primo trimestre, poi la situazione si è stabilizzata, mentre altre regioni hanno registrato ottimi risultati». Tra queste, come riporta TravelWeekly, la Repubblica Dominicana, che ha visto un aumento dell'8% nel trimestre, in parte grazie ad alcune prenotazioni reindirizzate.\r

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Secondo Bottarini, Hyatt prevede ora che il RevPar netto dei pacchetti nel terzo trimestre si attesti «lievemente al di sotto dello scorso anno». \r

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«Stiamo assistendo a miglioramenti di settimana in settimana, soprattutto a Cancun, perché è il mercato che ha subito i maggiori disagi dopo l'incidente di sicurezza di febbraio. La situazione sta migliorando, ma non quanto ci saremmo aspettati». \r

Le previsioni\r

Tuttavia, ha affermato che il gruppo prevede ancora una crescita positiva del RevPar netto per l'intero anno nelle Americhe, con una ripresa che dovrebbe «accelerare nella seconda metà di quest'anno». \r

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Guardando al futuro, Bottarini ha affermato che il ritmo delle prenotazioni per il primo trimestre del 2027 nell'intero portfolio all-inclusive di Hyatt nelle Americhe «è in crescita di una percentuale elevata» con Cancun \"leggermente stabile\", mentre altri mercati, tra cui la costa occidentale del Messico, sono \"in crescita significativa\". Ha aggiunto che il ritmo delle prenotazioni per la Repubblica Dominicana è in aumento di oltre il 20%. a livello complessivo, \r

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Nel trimestre, Hyatt ha registrato un fatturato totale di quasi 1,83 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,81 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente, mentre l'Ebitda rettificato è cresciuto a 297 milioni di dollari, rispetto ai 286 milioni di dollari.\r

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","post_title":"Hyatt: cala il RevPar nelle strutture all inclusive","post_date":"2026-07-31T14:11:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785507064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre 2026 positivo per Airbus, che registra ricavi consolidati in aumento del 12% su base annua a 33,2 miliardi di euro: nei sei mesi sono stati consegnati complessivamente 351 aeromobili commerciali (306 aeromobili nel 2025), di cui 44 A220, 271 della famiglia A320, 10 A330 e 26 A350.\r

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I ricavi generati dalle attività di Airbus nel settore degli aeromobili commerciali sono aumentati del 15% a 23,9 miliardi, principalmente grazie alle maggiori consegne e all'incremento dei servizi, parzialmente compensati dal deprezzamento del dollaro statunitense rispetto al primo semestre del 2025. \r

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Gli ordini lordi di velivoli commerciali sono stati pari a 886 (primo semestre 2025: 494 velivoli), con ordini netti pari a 821 velivoli dopo le cancellazioni. Il portafoglio ordini ammontava a 9.222 aeromobili commerciali alla fine di giugno 2026.\r

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L'utile netto consolidato è cresciuto del 47% a 2.243 milioni di euro (primo semestre 2025: 1.525 milioni di euro), con un utile per azione reported di 2,84 euro (primo semestre 2025: 1,93 euro).\r

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«I buoni risultati del primo semestre riflettono principalmente l'aumento delle consegne di velivoli commerciali e le solide performance nei settori Difesa e Spazio, in un contesto complesso e in rapida evoluzione - ha dichiarato Guillaume Faury, ceo di Airbus -. Stiamo intensificando le attività in tutti i settori per soddisfare la crescente domanda di soluzioni civili e militari. La nostra attenzione alla costanza nell'esecuzione sta dando i suoi frutti, come dimostrano le solide consegne del secondo trimestre. Questo alimenta la nostra fiducia nelle performance future, come si evince dalle previsioni a medio termine recentemente comunicate».\r

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Per l'intero esercizio 2026 Airbus punta a totalizzare circa 870 consegne di aeromobili commerciali; un ebit rettificato di circa 7,5 miliardi di euro; un flusso di cassa libero al netto dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi di euro.","post_title":"Profitti in crescita a doppia cifra per il primo semestre di Airbus","post_date":"2026-07-30T09:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785405421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair ha siglato un accordo con la società di leasing statunitense Aircastle per sei Airbus A320neo, che entreranno in servizio prima della stagione estiva del 2028. La compagnia precisa che questi velivoli fanno parte di un lotto di 10 A320neo in fase di acquisizione, mentre gli altri quattro saranno forniti dalla società di leasing saudita AviLease.\r

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Le prime consegne sono programmate nella prima metà del prossimo anno. Icelandair opera già sei Airbus A321Lr e prevede l’arrivo di altri tre entro fine 2026. Con l'arrivo degli A320neo la flotta Airbus salirà a 20 unità.\r

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L’introduzione di questi jet fa parte di un processo di trasformazione della flotta attraverso il quale Icelandair prevede di acquisire fino a 25 A321Xlr a lungo raggio a partire dal 2029, mentre sta anche inserendo anche Boeing 737 Max. La compagnia sta gradualmente ritirando i Boeing 757 e 767, che usciranno definitivamente dal network passeggeri a partire da gennaio del prossimo anno.\r

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«L’anno prossimo raggiungeremo l’importante traguardo di gestire l’intero network passeggeri con aeromobili di nuova generazione che consumano fino al 30% in meno di carburante per posto a sedere - ha sottolineato il ceo, Bogi Nils Bogason -. Il rinnovo della nostra flotta sostiene inoltre le nostre ambizioni di potenziare il numero di rotte servite, semplificare la flotta e continuare a offrire ai passeggeri un servizio eccellente e un’esperienza di viaggio straordinaria».","post_title":"Icelandair amplia la flotta con il leasing di sei Airbus A320neo","post_date":"2026-07-30T09:40:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785404401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia aprirà nel 2028 nel borgo di Mustafapaşa, in Turchia. Sulla scia del progetto iniziale, questo sviluppo procede in collaborazione con il nuovo partner di Hotel Okura, Kk Universal, gruppo di investimento immobiliare e alberghiero con sede in Turchia.\r

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Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato globale, il sito è stato ampliato per creare un resort di lusso. I nuovi progetti prevedono strutture termali e benessere che fondono l'ospitalità in stile giapponese che contraddistingue Okura con l'esclusivo patrimonio culturale della regione della Cappadocia.\r

La struttura\r

L'hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia sorgerà a Mustafapaşa, uno storico borgo nella regione della Cappadocia, dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco, in Turchia. Un tempo conosciuta come Sinasos, Mustafapaşa assomiglia a un museo a cielo aperto. Nel 2021, il villaggio è stato riconosciuto da Un Tourism come \"miglior villaggio turistico\" per il suo impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio locale, della cultura e della biodiversità attraverso pratiche di turismo sostenibile.\r

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Il resort sarà composto da quattro edifici, tra cui strutture storiche in pietra conservate e nuove costruzioni, tre dei quali collegati da passaggi sotterranei. Una dimora storica recentemente acquisita, riconosciuta come simbolo del patrimonio culturale della regione, sarà restaurata da Kk Universal e integrata nell'hotel. Il design della struttura si armonizzerà con il fascino distintivo e il carattere architettonico di Mustafapaşa, offrendo agli ospiti un'esperienza autentica permeata dalla raffinata estetica di Okura e dalla calorosa ospitalità omotenashi.\r

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Il resort metterà in mostra la rinomata cultura termale turca attraverso esperienze di benessere complete. La Turchia, una delle principali destinazioni termali al mondo, vanta abbondanti acque ricche di minerali. Il nuovo resort disporrà di un'ampia spa e centro benessere di 3.500 metri quadrati, il più grande della regione. Gli ospiti potranno godere di bagni termali con acque di sorgente ricche di minerali e certificate, bagni di vapore tradizionali turchi (hammam) e piscine sia interne che esterne.\r

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Inoltre, l'offerta gastronomica comprenderà tre ristoranti, tra cui ilristorante teppanyaki \"Sazanka\", pioniere nell'integrazione della cucina teppanyaki nell'alta ristorazione alberghiera, e un ristorante aperto tutto il giorno.\r

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Toshihiro Ogita, presidente di Hotel Okura, ha commentato: «Siamo onorati di intraprendere questo progetto insieme a Kk Universal e lieti di portare il marchio Okura in Turchia. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per presentare la filosofia Okura ai nostri ospiti in una delle destinazioni più straordinarie della Turchia. Il nostro impegno nell'offrire un'ospitalità di livello mondiale, che fonde l'eleganza della cultura giapponese con il fascino locale, è costante. Attraverso l'ospitalità che contraddistingue Okura, radicata nello spirito giapponese dell'omotenashi, aspiriamo a fungere da ponte tra la Turchia e il Giappone».\r

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La struttura si trova a circa 55 chilometri dall'aeroporto di Nevşehir, Cappadocia.","post_title":"Okura Thermal Resort & Spa: in Cappadocia un nuovo hotel di lusso","post_date":"2026-07-28T11:04:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785236656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altra novità per il network lungo raggio di Air Europa che dal prossimo 18 dicembre vedrà il lancio della nuova rotta da Madrid a Barranquilla, in Colombia. Il collegamento verso la capitale del dipartimento colombiano dell’Atlántico verrà operato tre volte alla settimana - il lunedì, il venerdì e la domenica - con un Boeing 787-8.\r

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Lo schedule prevede partenza dalla capitale spagnola alle 15:25, con arrivo previsto a Barranquilla alle 19:35; la tratta di rientro decollerà dalla Colombia alle 21:35, con atterraggio a Madrid alle 12:40 del giorno successivo.\r

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Con il lancio di questi servizi - i biglietti sono già in vendita - Air Europa rafforza un impegno strategico volto a consolidare i legami commerciali e turistici tra la Colombia e la Spagna, ampliando in modo sostanziale i collegamenti diretti tra i Caraibi colombiani e il continente europeo.\r

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Barranquilla sarà infatti terza rotta diretta che la compagnia aerea spagnola opera tra Madrid e la Colombia dopo quelle per Bogotá e Medellín, entrambe servite da voli giornalieri.\r

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