Brussels Airlines, Ebit a meno 70 milioni nel primo semestre. Carburante e scioperi Brussels Airlines registra un Ebit rettificato di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026. La compagnia aerea ha risentito di diversi fattori esterni, quali l’elevato costo del carburante, l’epidemia di Ebola nell’Africa orientale e gli scioperi che hanno coinvolto fornitori terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti. Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell’8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%. La compagnia ha migliorato la propria stabilità operativa, ottenendo una maggiore soddisfazione dei passeggeri e una riduzione dei costi legati alle irregolarità operative. Il costo per passeggero relativo a tali irregolarità è diminuito del 16%. Nonostante i solidi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse criticità esterne, come le tensioni in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante: nel primo semestre, tali costi sono cresciuti di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per il turismo italiano anche il 2026 si conferma un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, consolidando i flussi turistici nazionali e internazionali nelle principali destinazioni del Paese. In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il secondo trimestre del 2026 (aprile-giugno) archivia una performance di ulteriore crescita. L’occupazione camere media nazionale raggiunge il 76,9%, mentre il prezzo medio camera sale a 172,38 euro, a dimostrazione della forte attrattività del sistema ricettivo italiano. I dati evidenziano un ottimo bilanciamento tra le diverse categorie. Il settore upscale (4 stelle) traina l’occupazione con il 77,5% e un prezzo medio di 176,05 euro. Segue il comparto midscale (3 stelle) al 76,4% (con un prezzo medio di 75,36 euro), mentre il segmento luxury (5 stelle) registra una R.O. del 74,4% con un ricavo medio per camera che si attesta a 674,96 euro. [post_title] => Trademark: nel secondo trimestre crescita del 76,9% dell'occupazione camere [post_date] => 2026-08-04T13:07:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785848867000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore storiche italiane. Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese. Patrocinata dal ministero della cultura, dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco e da Anci, l'edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, Musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro. [post_title] => Dimore storiche apre gli archivi e le biblioteche, Dal 3 ottobre [post_date] => 2026-08-04T12:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785845926000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines registra un Ebit rettificato di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026. La compagnia aerea ha risentito di diversi fattori esterni, quali l'elevato costo del carburante, l'epidemia di Ebola nell'Africa orientale e gli scioperi che hanno coinvolto fornitori terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti. Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell'8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%. La compagnia ha migliorato la propria stabilità operativa, ottenendo una maggiore soddisfazione dei passeggeri e una riduzione dei costi legati alle irregolarità operative. Il costo per passeggero relativo a tali irregolarità è diminuito del 16%. Nonostante i solidi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse criticità esterne, come le tensioni in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante: nel primo semestre, tali costi sono cresciuti di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. [post_title] => Brussels Airlines, Ebit a meno 70 milioni nel primo semestre. Carburante e scioperi [post_date] => 2026-08-04T10:33:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785839589000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurocontrol identifica alcune strutture aeroportuali che dovranno rafforzare la propria capacità o implementare misure di gestione dei flussi di volo per evitare problemi di congestione durante i periodi di picco della domanda, soprattutto nei fine settimana. L'elenco comprende importanti centri di controllo Madrid, Barcellona e Siviglia, Lisbona, Londra, Marsiglia, Bordeaux, Ginevra, Zurigo, Vienna, Atene e Nicosia, dove si prevede un'elevata pressione sulla capacità disponibile. Aumento di operazioni L'aumento delle operazioni spiega queste previsioni. Si prevede che la rete europea manterrà un volume di oltre 36.000 voli giornalieri durante agosto e i primi di settembre, con alcuni giorni che supereranno i 37.500 movimenti, il che rappresenta una crescita tra il 3% e il 4% rispetto all'estate scorsa. Per mitigare l'impatto, sono già state concordate misure per distribuire il traffico tra i vari spazi aerei europei. L'agenzia osserva che, sebbene la rete mantenga un livello operativo adeguato, qualsiasi incidente potrebbe causare ritardi a cascata se coincide con le ore di punta. Pertanto, sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità disponibile e di prestare particolare attenzione ai primi voli della giornata, poiché un ritardo mattutino può in definitiva ripercuotersi su numerosi voli successivi. Margini di capacità Questa elevata domanda è aggravata dalla riorganizzazione di alcune rotte a causa della continua chiusura dello spazio aereo iraniano e iracheno ai sorvoli, una circostanza che è stata integrata nella pianificazione della rete europea durante questo periodo per minimizzarne l'impatto sulle operazioni. Alla luce di questo scenario, Eurocontrol raccomanda ai fornitori di servizi di navigazione aerea e agli aeroporti di mantenere margini di capacità sufficienti per far fronte ai picchi di traffico estivo. L'obiettivo è evitare colli di bottiglia temporanei e ridurre al minimo i ritardi durante uno dei periodi più intensi per le compagnie aeree e il turismo europeo. [post_title] => Eurocontrol chiede ad alcuni aeroporti di rafforzare le proprie capacità [post_date] => 2026-08-04T08:21:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785831690000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412189" align="alignleft" width="300"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption] Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi: “Il lieve calo settimanale non basta. Il carburante avio resta una variabile strutturale di rischio per agenzie e tour operator. Servono strumenti stabili di tutela per il turismo organizzato” A poche settimane dal pieno della stagione estiva, il turismo organizzato continua a operare in un quadro di forte esposizione ai costi del trasporto aereo. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile del Jet Fuel Price Monitor Iata (31 luglio), il prezzo medio globale del jet fuel si è attestato a 158,77 dollari al barile, in lieve calo dello 0,8% rispetto alla settimana precedente, ma ancora sensibilmente superiore al valore di 141,64 dollari al barile rilevato nel Jet Fuel Watch Assoviaggi del 3 giugno scorso. Formazione dei prezzi Il prezzo del carburante avio rimane dunque su livelli elevati e continua a incidere sulla formazione dei prezzi, sui pacchetti turistici e sulla marginalità di agenzie di viaggio e tour operator. “Il calo settimanale dello 0,8% è un segnale positivo solo in apparenza. Se allarghiamo lo sguardo all’intero mese di luglio, il quadro cambia radicalmente: dal 1° luglio all’ultimo dato disponibile il jet fuel è cresciuto di oltre il 36%, +34,9% se consideriamo l’effetto delle variazioni di cambio euro/dollaro. Questo conferma che il carburante avio resta una variabile strutturale di rischio per agenzie di viaggio e tour operator, con effetti diretti su tariffe, pacchetti e marginalità”, dichiara Gianni Rebecchi. Medio e lungo raggio “Una dinamica che pesa in modo particolare sui prodotti di medio e lungo raggio, dove la componente aerea incide maggiormente sul costo complessivo del pacchetto. Anche quando il prezzo del jet fuel registra correzioni al ribasso, gli effetti sulle tariffe aeree non sono immediati né automatici: gli aumenti accumulati nei mesi precedenti tendono infatti a essere già incorporati nei listini, nelle surcharge, nei contratti e nelle politiche commerciali dei vettori. Volatilità “La volatilità energetica – prosegue Rebecchi - non può più essere considerata un fattore eccezionale. Le imprese del turismo organizzato sono chiamate a gestire shock sempre più frequenti, spesso indipendenti dalla loro capacità di intervento: carburante, cambio, instabilità geopolitica, variazioni operative dei vettori. Per questo servono strumenti strutturali e non soltanto risposte emergenziali. È necessario proseguire il confronto con il Ministero del Turismo e con le istituzioni competenti per individuare misure dedicate al turismo organizzato, a partire da strumenti nazionali ed europei capaci di sostenere le imprese in presenza di shock esterni che incidano sui costi dei pacchetti, sulla domanda e sulla tenuta economica della filiera”. “Il turismo organizzato rappresenta una componente essenziale dell’economia turistica italiana”, conclude Rebecchi. “Le agenzie di viaggio e i tour operator garantiscono consulenza, assistenza, sicurezza e tutela del consumatore. Ma per continuare a svolgere questo ruolo hanno bisogno di un quadro di maggiore stabilità e di strumenti proporzionati ai rischi che il comparto è chiamato ad affrontare. Il monitoraggio Assoviaggi Jet Fuel Watch proseguirà proprio con questo obiettivo: fornire agli operatori e alle istituzioni una lettura costante dell’impatto dei costi del trasporto aereo sul mercato dei viaggi organizzati”. [post_title] => Assoviaggi, jet fuel troppo alto. Il turismo organizzato sta soffrendo [post_date] => 2026-08-04T08:12:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785831130000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025. Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani. Nord America Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia. [post_title] => Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri [post_date] => 2026-08-03T12:01:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785758507000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, e i cittadini che si recano all’estero per le vacanze estive dovranno essere muniti di Cie, passaporto, o di un documento provvisorio rilasciato dai Comuni. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà accettato da tutti i Paesi esteri. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Il D.L. 26 giugno 2026 n. 108 ha introdotto alcune modifiche importanti, prevedendo che la Carta d’Identità cartacea non scaduta potrà essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano pubblici servizi, prorogando la validità del documento al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della carta d’identità elettronica – spiega Assoutenti –. Documento provvisorio Tuttavia dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e il decreto prevede che i Comuni possano “rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile” che costituisce “titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Lo stesso decreto precisa che “il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio”. “Questo significa che, a partire dal 3 agosto, i cittadini che ad esempio di recheranno in aeroporto per partire verso una meta estiva rimarranno a terra se non saranno provvisti di Cie o passaporto, mentre se otterranno dai comuni un documento provvisorio, potrebbero vedersi negato l’ingresso in territorio estero se il Paese di destinazione non ne riconosce la validità. Un cambiamento che arriva proprio nel bel mezzo delle partenze estive, e che rischia di creare disagi ai cittadini anche perché non è stata realizzata una adeguata campagna informativa presso gli utenti. Il consiglio per chi deve viaggiare all’estero è quello di informarsi in anticipo sui documenti necessari per entrare in Paesi stranieri, anche attraverso il sito “Viaggiare sicuri” della Farnesina” – conclude il presidente Gabriele Melluso. [post_title] => Carta d'identità elettronica per l'estero. I problemi dei cittadini per le vacanze [post_date] => 2026-08-03T09:38:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785749888000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines. Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile. Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines. Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines. [post_title] => Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines [post_date] => 2026-07-31T12:21:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785500474000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L’isola d’Elba gode di un clima mite tutto l’anno: è una destinazione con tante anime e proposte che si intrecciano in perfetta armonia. - Niccolò Censi, Coordinatore della Gestione Associata del Turismo dell’Isola d’Elba, racconta così la sua isola - Un viaggio all’Elba non è solo all’insegna del mare: sfruttando e valorizzando il ricco ecosistema dell’isola vogliamo posizionarla come un microcosmo dove mare, natura, outdoor (in particolare bike e trekking), cultura (con affondi sulla storia napoleonica e mineraria), borghi ed enogastronomia si incrociano in esperienze uniche, autentiche e originali che raccontano una lunga storia di incontri tra popoli e di simbiosi culturali. I 30x20km dell'isola d’Elba sono tutti da esplorare, un paradiso per chi voglia vivere diverse attività ogni giorno. L’isola si trova nel cuore del parco nazionale dell'arcipelago toscano, quindi la sostenibilità è al centro di ogni nostra scelta. Promuoviamo un turismo responsabile e lento, con attività a contatto con la natura che non impattino sulle bellezze elbane. Per produrre energia da fonti rinnovabili e distribuirla per il consumo a livello locale abbiamo costituito la Comunità Energetica Rinnovabile dell’isola d’Elba, che ha conquistato il premio Comunità energetiche rinnovabili e solidali di Legambiente». I numeri I turisti che hano visitato l’Elba nel 2025 sono stati 520.000, con circa 3 milioni di pernottamenti. «I nostri principali mercati di riferimento sono quello domestico (in particolare Nord e Centro Italia) e, a livello internazionale, l’area Dach (Germania, Austria e Svizzera) - prosegue Censi -. Allungando la stagione turistica intendiamo intercettare maggiormente i flussi dal nord Europa, Francia e Uk: paesi che sono molto interessati al nostro prodotto natura e sport fuori dall’alta stagione. Per l’autunno promuoviamo un turismo allo stesso tempo slow e attivo». All’Elba, infatti, settembre e ottobre sono mesi dal clima ideale per un’immersione nella natura: si possono praticare attività outdoor o fare gli ultimi bagni approfittando delle temperature piacevoli del mare. Inoltre un viaggio autunnale sull’isola permette di scoprire le tante eccellenze enogastronomiche del territorio, magari seguendo la vendemmia! L'isola d’Elba è facilmente raggiungibile: grazie a una forte rete di traghetti in partenza dal porto di Piombino e ad alcuni voli strategici sull'aeroporto di Marina di Campo che completano l'offerta per chi vuole evitare l'auto. L’Elba è collegata agli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Firenze e Pisa, grazie ai voli diretti della compagnia Small Fly - aggiunge il coordinatore della Gestione Associata del Turismo, che è l'hub strategico dell'Isola d’Elba e unisce i 7 Comuni elbani sotto l'unico brand "Visit Elba" -. Questa modalità di gestione unificata e coordinata ci permette di avere un budget unico per poter pianificare campagne internazionali di advertising, partecipare alle fiere di settore e coordinare progetti di co-marketing e relazioni pubbliche, dando un'immagine unitaria agli operatori turistici. Garantiamo al trade e all'utente finale un ecosistema sempre più digitalizzato (app, portale Visit Elba aggiornato: visitelba.info), la mappatura di centinaia di chilometri di sentieri per trekking, bici e mtb, e il potenziamento della mobilità interna (e-bike, noleggi), sempre in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="520110,520112,520107"] [post_title] => Isola d’Elba: una proposta multiprodotto che si rinnova e si destagionalizza [post_date] => 2026-07-31T10:45:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785494729000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brussels airlines 3" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1865,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il turismo italiano anche il 2026 si conferma un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, consolidando i flussi turistici nazionali e internazionali nelle principali destinazioni del Paese.\r

\r

In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il secondo trimestre del 2026 (aprile-giugno) archivia una performance di ulteriore crescita. L’occupazione camere media nazionale raggiunge il 76,9%, mentre il prezzo medio camera sale a 172,38 euro, a dimostrazione della forte attrattività del sistema ricettivo italiano.\r

\r

I dati evidenziano un ottimo bilanciamento tra le diverse categorie. Il settore upscale (4 stelle) traina l’occupazione con il 77,5% e un prezzo medio di 176,05 euro. Segue il comparto midscale (3 stelle) al 76,4% (con un prezzo medio di 75,36 euro), mentre il segmento luxury (5 stelle) registra una R.O. del 74,4% con un ricavo medio per camera che si attesta a 674,96 euro.\r

\r

","post_title":"Trademark: nel secondo trimestre crescita del 76,9% dell'occupazione camere","post_date":"2026-08-04T13:07:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785848867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore storiche italiane.\r

\r

Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese.\r

\r

Patrocinata dal ministero della cultura, dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco e da Anci, l'edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, Musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro.","post_title":"Dimore storiche apre gli archivi e le biblioteche, Dal 3 ottobre","post_date":"2026-08-04T12:18:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785845926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines registra un Ebit rettificato di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026. La compagnia aerea ha risentito di diversi fattori esterni, quali l'elevato costo del carburante, l'epidemia di Ebola nell'Africa orientale e gli scioperi che hanno coinvolto fornitori terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti.\r

\r

Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell'8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%.\r

\r

La compagnia ha migliorato la propria stabilità operativa, ottenendo una maggiore soddisfazione dei passeggeri e una riduzione dei costi legati alle irregolarità operative. Il costo per passeggero relativo a tali irregolarità è diminuito del 16%.\r

\r

Nonostante i solidi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse criticità esterne, come le tensioni in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante: nel primo semestre, tali costi sono cresciuti di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.","post_title":"Brussels Airlines, Ebit a meno 70 milioni nel primo semestre. Carburante e scioperi","post_date":"2026-08-04T10:33:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785839589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurocontrol identifica alcune strutture aeroportuali che dovranno rafforzare la propria capacità o implementare misure di gestione dei flussi di volo per evitare problemi di congestione durante i periodi di picco della domanda, soprattutto nei fine settimana.\r

\r

L'elenco comprende importanti centri di controllo Madrid, Barcellona e Siviglia, Lisbona, Londra, Marsiglia, Bordeaux, Ginevra, Zurigo, Vienna, Atene e Nicosia, dove si prevede un'elevata pressione sulla capacità disponibile.\r

Aumento di operazioni\r

L'aumento delle operazioni spiega queste previsioni. Si prevede che la rete europea manterrà un volume di oltre 36.000 voli giornalieri durante agosto e i primi di settembre, con alcuni giorni che supereranno i 37.500 movimenti, il che rappresenta una crescita tra il 3% e il 4% rispetto all'estate scorsa. Per mitigare l'impatto, sono già state concordate misure per distribuire il traffico tra i vari spazi aerei europei.\r

\r

L'agenzia osserva che, sebbene la rete mantenga un livello operativo adeguato, qualsiasi incidente potrebbe causare ritardi a cascata se coincide con le ore di punta. Pertanto, sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità disponibile e di prestare particolare attenzione ai primi voli della giornata, poiché un ritardo mattutino può in definitiva ripercuotersi su numerosi voli successivi.\r

Margini di capacità\r

Questa elevata domanda è aggravata dalla riorganizzazione di alcune rotte a causa della continua chiusura dello spazio aereo iraniano e iracheno ai sorvoli, una circostanza che è stata integrata nella pianificazione della rete europea durante questo periodo per minimizzarne l'impatto sulle operazioni.\r

\r

Alla luce di questo scenario, Eurocontrol raccomanda ai fornitori di servizi di navigazione aerea e agli aeroporti di mantenere margini di capacità sufficienti per far fronte ai picchi di traffico estivo. L'obiettivo è evitare colli di bottiglia temporanei e ridurre al minimo i ritardi durante uno dei periodi più intensi per le compagnie aeree e il turismo europeo.","post_title":"Eurocontrol chiede ad alcuni aeroporti di rafforzare le proprie capacità","post_date":"2026-08-04T08:21:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785831690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

\r

Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi: “Il lieve calo settimanale non basta. Il carburante avio resta una variabile strutturale di rischio per agenzie e tour operator. Servono strumenti stabili di tutela per il turismo organizzato”\r

\r

A poche settimane dal pieno della stagione estiva, il turismo organizzato continua a operare in un quadro di forte esposizione ai costi del trasporto aereo. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile del Jet Fuel Price Monitor Iata (31 luglio), il prezzo medio globale del jet fuel si è attestato a 158,77 dollari al barile, in lieve calo dello 0,8% rispetto alla settimana precedente, ma ancora sensibilmente superiore al valore di 141,64 dollari al barile rilevato nel Jet Fuel Watch Assoviaggi del 3 giugno scorso.\r

\r

Formazione dei prezzi\r

Il prezzo del carburante avio rimane dunque su livelli elevati e continua a incidere sulla formazione dei prezzi, sui pacchetti turistici e sulla marginalità di agenzie di viaggio e tour operator.\r

\r

“Il calo settimanale dello 0,8% è un segnale positivo solo in apparenza. Se allarghiamo lo sguardo all’intero mese di luglio, il quadro cambia radicalmente: dal 1° luglio all’ultimo dato disponibile il jet fuel è cresciuto di oltre il 36%, +34,9% se consideriamo l’effetto delle variazioni di cambio euro/dollaro. Questo conferma che il carburante avio resta una variabile strutturale di rischio per agenzie di viaggio e tour operator, con effetti diretti su tariffe, pacchetti e marginalità”, dichiara Gianni Rebecchi.\r

\r

Medio e lungo raggio\r

\r

“Una dinamica che pesa in modo particolare sui prodotti di medio e lungo raggio, dove la componente aerea incide maggiormente sul costo complessivo del pacchetto. Anche quando il prezzo del jet fuel registra correzioni al ribasso, gli effetti sulle tariffe aeree non sono immediati né automatici: gli aumenti accumulati nei mesi precedenti tendono infatti a essere già incorporati nei listini, nelle surcharge, nei contratti e nelle politiche commerciali dei vettori.\r

\r

Volatilità\r

“La volatilità energetica – prosegue Rebecchi - non può più essere considerata un fattore eccezionale. Le imprese del turismo organizzato sono chiamate a gestire shock sempre più frequenti, spesso indipendenti dalla loro capacità di intervento: carburante, cambio, instabilità geopolitica, variazioni operative dei vettori. Per questo servono strumenti strutturali e non soltanto risposte emergenziali. È necessario proseguire il confronto con il Ministero del Turismo e con le istituzioni competenti per individuare misure dedicate al turismo organizzato, a partire da strumenti nazionali ed europei capaci di sostenere le imprese in presenza di shock esterni che incidano sui costi dei pacchetti, sulla domanda e sulla tenuta economica della filiera”.\r

\r

“Il turismo organizzato rappresenta una componente essenziale dell’economia turistica italiana”, conclude Rebecchi. “Le agenzie di viaggio e i tour operator garantiscono consulenza, assistenza, sicurezza e tutela del consumatore. Ma per continuare a svolgere questo ruolo hanno bisogno di un quadro di maggiore stabilità e di strumenti proporzionati ai rischi che il comparto è chiamato ad affrontare. Il monitoraggio Assoviaggi Jet Fuel Watch proseguirà proprio con questo obiettivo: fornire agli operatori e alle istituzioni una lettura costante dell’impatto dei costi del trasporto aereo sul mercato dei viaggi organizzati”.","post_title":"Assoviaggi, jet fuel troppo alto. Il turismo organizzato sta soffrendo","post_date":"2026-08-04T08:12:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785831130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025.\r

\r

Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani.\r

Nord America\r

Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia.","post_title":"Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri","post_date":"2026-08-03T12:01:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785758507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, e i cittadini che si recano all’estero per le vacanze estive dovranno essere muniti di Cie, passaporto, o di un documento provvisorio rilasciato dai Comuni. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà accettato da tutti i Paesi esteri. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.\r

Il D.L. 26 giugno 2026 n. 108 ha introdotto alcune modifiche importanti, prevedendo che la Carta d’Identità cartacea non scaduta potrà essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano pubblici servizi, prorogando la validità del documento al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della carta d’identità elettronica – spiega Assoutenti –.\r

\r

Documento provvisorio\r

Tuttavia dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e il decreto prevede che i Comuni possano “rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile” che costituisce “titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Lo stesso decreto precisa che “il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio”.\r

“Questo significa che, a partire dal 3 agosto, i cittadini che ad esempio di recheranno in aeroporto per partire verso una meta estiva rimarranno a terra se non saranno provvisti di Cie o passaporto, mentre se otterranno dai comuni un documento provvisorio, potrebbero vedersi negato l’ingresso in territorio estero se il Paese di destinazione non ne riconosce la validità. Un cambiamento che arriva proprio nel bel mezzo delle partenze estive, e che rischia di creare disagi ai cittadini anche perché non è stata realizzata una adeguata campagna informativa presso gli utenti. Il consiglio per chi deve viaggiare all’estero è quello di informarsi in anticipo sui documenti necessari per entrare in Paesi stranieri, anche attraverso il sito “Viaggiare sicuri” della Farnesina” – conclude il presidente Gabriele Melluso.","post_title":"Carta d'identità elettronica per l'estero. I problemi dei cittadini per le vacanze","post_date":"2026-08-03T09:38:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785749888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. \r

\r

Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines.\r

\r

Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile.\r

\r

Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines.\r

\r

Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines.","post_title":"Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines","post_date":"2026-07-31T12:21:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785500474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L’isola d’Elba gode di un clima mite tutto l’anno: è una destinazione con tante anime e proposte che si intrecciano in perfetta armonia. - Niccolò Censi, Coordinatore della Gestione Associata del Turismo dell’Isola d’Elba, racconta così la sua isola - Un viaggio all’Elba non è solo all’insegna del mare: sfruttando e valorizzando il ricco ecosistema dell’isola vogliamo posizionarla come un microcosmo dove mare, natura, outdoor (in particolare bike e trekking), cultura (con affondi sulla storia napoleonica e mineraria), borghi ed enogastronomia si incrociano in esperienze uniche, autentiche e originali che raccontano una lunga storia di incontri tra popoli e di simbiosi culturali.\r

\r

I 30x20km dell'isola d’Elba sono tutti da esplorare, un paradiso per chi voglia vivere diverse attività ogni giorno. L’isola si trova nel cuore del parco nazionale dell'arcipelago toscano, quindi la sostenibilità è al centro di ogni nostra scelta. Promuoviamo un turismo responsabile e lento, con attività a contatto con la natura che non impattino sulle bellezze elbane. Per produrre energia da fonti rinnovabili e distribuirla per il consumo a livello locale abbiamo costituito la Comunità Energetica Rinnovabile dell’isola d’Elba, che ha conquistato il premio Comunità energetiche rinnovabili e solidali di Legambiente».\r

I numeri\r

I turisti che hano visitato l’Elba nel 2025 sono stati 520.000, con circa 3 milioni di pernottamenti. «I nostri principali mercati di riferimento sono quello domestico (in particolare Nord e Centro Italia) e, a livello internazionale, l’area Dach (Germania, Austria e Svizzera) - prosegue Censi -. Allungando la stagione turistica intendiamo intercettare maggiormente i flussi dal nord Europa, Francia e Uk: paesi che sono molto interessati al nostro prodotto natura e sport fuori dall’alta stagione. Per l’autunno promuoviamo un turismo allo stesso tempo slow e attivo».\r

\r

All’Elba, infatti, settembre e ottobre sono mesi dal clima ideale per un’immersione nella natura: si possono praticare attività outdoor o fare gli ultimi bagni approfittando delle temperature piacevoli del mare. Inoltre un viaggio autunnale sull’isola permette di scoprire le tante eccellenze enogastronomiche del territorio, magari seguendo la vendemmia! L'isola d’Elba è facilmente raggiungibile: grazie a una forte rete di traghetti in partenza dal porto di Piombino e ad alcuni voli strategici sull'aeroporto di Marina di Campo che completano l'offerta per chi vuole evitare l'auto.\r

\r

L’Elba è collegata agli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Firenze e Pisa, grazie ai voli diretti della compagnia Small Fly - aggiunge il coordinatore della Gestione Associata del Turismo, che è l'hub strategico dell'Isola d’Elba e unisce i 7 Comuni elbani sotto l'unico brand \"Visit Elba\" -. Questa modalità di gestione unificata e coordinata ci permette di avere un budget unico per poter pianificare campagne internazionali di advertising, partecipare alle fiere di settore e coordinare progetti di co-marketing e relazioni pubbliche, dando un'immagine unitaria agli operatori turistici. Garantiamo al trade e all'utente finale un ecosistema sempre più digitalizzato (app, portale Visit Elba aggiornato: visitelba.info), la mappatura di centinaia di chilometri di sentieri per trekking, bici e mtb, e il potenziamento della mobilità interna (e-bike, noleggi), sempre in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"520110,520112,520107\"]","post_title":"Isola d’Elba: una proposta multiprodotto che si rinnova e si destagionalizza","post_date":"2026-07-31T10:45:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785494729000]}]}}