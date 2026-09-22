Dubrovnik: enogastronomia sotto i riflettori al Good Food Festival, dal 3 al 18 ottobre Due settimane all’insegna del buon cibo e del buon vino: sono quelle che attendono i visitatori a Dubrovnik, dal 5 al 18 ottobre prossimi, in occasione del Good Food Festival. La città sarà animata da menù speciali nei ristoranti, workshop creativi gastronomici per imparare i segreti della cucina dalmata, cene con chef ospiti, escursioni gastronomiche e tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione locale e alla cucina mediterranea. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Dubrovačka trpeza, una grande tavolata conviviale lungo le vie del centro che riunisce abitanti e visitatori in un’atmosfera di festa, con buon cibo, tradizione e convivialità. Il festival sarà poi l’occasione per scoprire la città: dalle passeggiate sulle antiche mura Unesco, al centro storico reso celebre dalla serie Game of Thrones, fino alle gite in barca verso le isole Elafiti, le viste panoramiche dal monte Srđ e le degustazioni dei migliori prodotti dalmati, Dubrovnik vi regala esperienze indimenticabili tra storia, natura e gastronomia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale. A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority. Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'. «Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community». Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner. [post_title] => Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo [post_date] => 2026-09-22T13:23:55+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790083435000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522439" align="alignleft" width="300"] Ph: ente turistico di Dubrovnik[/caption] Due settimane all'insegna del buon cibo e del buon vino: sono quelle che attendono i visitatori a Dubrovnik, dal 5 al 18 ottobre prossimi, in occasione del Good Food Festival. La città sarà animata da menù speciali nei ristoranti, workshop creativi gastronomici per imparare i segreti della cucina dalmata, cene con chef ospiti, escursioni gastronomiche e tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione locale e alla cucina mediterranea. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Dubrovačka trpeza, una grande tavolata conviviale lungo le vie del centro che riunisce abitanti e visitatori in un’atmosfera di festa, con buon cibo, tradizione e convivialità. Il festival sarà poi l'occasione per scoprire la città: dalle passeggiate sulle antiche mura Unesco, al centro storico reso celebre dalla serie Game of Thrones, fino alle gite in barca verso le isole Elafiti, le viste panoramiche dal monte Srđ e le degustazioni dei migliori prodotti dalmati, Dubrovnik vi regala esperienze indimenticabili tra storia, natura e gastronomia. [post_title] => Dubrovnik: enogastronomia sotto i riflettori al Good Food Festival, dal 3 al 18 ottobre [post_date] => 2026-09-22T10:33:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790073221000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Fs con l'ad Gianpiero Strisciuglio sotto i riflettori a Berlino, alla vigilia di InnoTrans, fiera internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria. Strisciuglio ha partecipato all’European Management Committee della Uic, che ha rappresentato un momento di confronto ai massimi livelli sulle principali sfide e opportunità per il trasporto ferroviario europeo, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, dell’interoperabilità e della competitività del settore. Successivamente, l'ad ha preso parte al Management Committee della Cer – Community of European Railway and Infrastructure Companies – l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese ferroviarie e dei gestori infrastrutturali europei. Tanti i temi sul tavolo, tra cui il trasporto ferroviario delle merci. A completare la giornata è stato l’incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, chairman di JR East e presidente mondiale della Uic. Il confronto ha offerto l’opportunità di approfondire i principali temi di interesse comune per lo sviluppo del trasporto ferroviario, rafforzando il dialogo tra il sistema ferroviario europeo e quello giapponese e la collaborazione all’interno della Uic. Alta Velocità, trasporto pubblico locale, logistica e ingegneria sono le direttrici della strategia d’internazionalizzazione del gruppo Fs. In Europa la presenza del gruppo attraversa alcuni dei principali mercati: dalla Francia di Trenitalia France alla Spagna di iryo, dalla Grecia di Hellenic Train alla Germania, dove Fs opera nel regionale con Netinera Deutschland e nel cargo con Tx Logistik. A completare il presidio ci sono Qbuzz nei Paesi Bassi, Rom-Rail in Romania e Trenitalia Uk nel Regno Unito. Nel 2025 gli investimenti hanno accompagnato la crescita internazionale: 292 milioni di euro nel trasporto passeggeri e 322 milioni nel cargo, tra Italia ed estero, con un ruolo significativo di Tx Logistik nel settore merci. La spinta si riflette anche nei volumi: il traffico passeggeri internazionale su rotaia ha raggiunto circa 11,7 miliardi di viaggiatori per chilometro, in aumento del 2,1% rispetto al 2024, trainato dall’Alta Velocità. Proprio la Germania, inoltre, è lo scenario di una nuova sfida per Ferrovie dello Stato: sono recentemente partite, infatti, le corse prova del Frecciarossa di Trenitalia nell’ambito dell’iter di omologazione internazionale che accompagnerà il progetto dei nuovi collegamenti ad alta velocità tra Italia, Germania e Austria, realizzati in collaborazione con Deutsche Bahn e Öbb. [post_title] => Gruppo Fs a InnoTrans: l'ad Strisciuglio fra internazionalizzazione e innovazione [post_date] => 2026-09-22T10:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790071593000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anantara Hotels & Resorts ha finalizzato una partnership con Alfa Romeo per realizzare l’Anantara Grand Tour of Europe, un’esperienza di guida immersiva che reinterpreta lo storico Grand Tour in chiave contemporanea. L'iniziativa debutta quest'anno con le due tappe italiane di Roma e Amalfi, mentre dal 2027 si aprirà alle altre destinazioni europee. Con il primo itinerario in partenza questo mese, gli ospiti percorreranno le strade più suggestive d'Europa a bordo dei modelli più rappresentativi di Alfa Romeo, dalla Giulietta, icona della metà del Novecento, alla contemporanea berlina sportiva Giulia, fino al dinamico Suv Stelvio. Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio offrono una guida superiore, di ispirazione racing. Il Grand Tour rappresenta un progetto con una vocazione distinta: reinterpretare l'arte del viaggio su strada in chiave contemporanea, attraverso alcuni degli itinerari più affascinanti d'Europa a bordo delle più iconiche Alfa Romeo. Gli itinerari Il primo itinerario a inaugurare la nuova partnership si snoda in Italia. Il Dolce Vita Tour prende il via presso l’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel. Dopo aver lasciato alle spalle le colline dei Castelli Romani e la costa di Sperlonga, il percorso prosegue verso Ravello, per poi scendere lungo le curve della Costiera Amalfitana, fino a concludersi all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Gli ospiti potranno vivere l’arte italiana del fine living con pranzi in riva al mare, degustazioni in cantine a conduzione familiare e passeggiate sotto i cieli di Positano. «Con la crescita della nostra presenza in Europa, cresce anche la nostra capacità di ideare viaggi ricchi di profondità e autenticità, offrendo agli ospiti un’esperienza in cui la strada diventa racconto e ogni tappa un momento da assaporare - ha dichiarato Giles Selves, svp Minor Luxury Hotels Europe & Americas -. Con Alfa Romeo Stellantis come partner, attraversare i paesaggi più iconici d’Europa diventa un’esperienza significativa quanto la meta stessa». «Alfa Romeo ha sempre incarnato la passione, il design italiano e il puro piacere di guidare - ha aggiunto Eugenio Franzetti, head of global marketing di Alfa Romeo -. Questa collaborazione con Anantara porta i nostri valori su alcune delle strade più affascinanti d’Europa». Verso il 2027 Guardando al 2027, l’Anantara Grand Tour of Europe si espanderà verso nuovi territori, continuando a svelare l’Europa attraverso uno sguardo costituito da autenticità, bellezza e avventura raffinata. I nuovi itinerari includeranno la Costa Azzurra, il percorso da Málaga a Marbella, quello da Dublino ad Amsterdam e The Imperial Capitals Tour. Quest’ultimo ripercorre un itinerario tra le capitali storiche e le città d’Europa, aperto e chiuso dallo Anantara Palais Hansen Vienna Hotel e Anantara New York Palace Budapest. Lungo il percorso, gli ospiti attraverseranno viali imperiali e strade panoramiche, con soste dedicate a esperienze che celebrano la ricchezza culturale d’Europa attraverso musica, arte e gastronomia. Gli ospiti potranno scegliere di vivere il Grand Tour nella sua interezza oppure selezionare un singolo itinerario, con la possibilità di voli di collegamento per rendere più agevoli gli spostamenti tra le strutture Anantara. [post_title] => Anantara e Alfa Romeo insieme nell'Anantara Grand Tour of Europe [post_date] => 2026-09-22T10:04:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790071463000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malpensa è una delle principali porte d'ingresso al nostro paese, alla Lombardia e a Milano. L’incontro “Malpensa porta d’Italia”, organizzato negli spazi dello scalo milanese alla presenza delle autorità aeroportuali e del territorio è stata l’occasione per riflettere sul futuro dell'aeroporto rispetto a quelle che sono le aspettative in termini di innovazione, di servizio al passeggero e di qualità, come ha sottolineato Michaela Castelli, presidente di Sea Milano Airport. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato che «Malpensa ha una lunga storia e la sua forza è nel territorio Lombardo grazie alle attività produttive, al turismo e a tutte le iniziative che ci permettono di confrontarci con il mondo. Credo che Malpensa, la Lombardia e Milano possano essere considerate un sistema unico. Malpensa è la porta d’ingresso, la Lombardia ha una grande offerta turistica con laghi, montagne e piccole città d’arte e cultura, mentre Milano è la città dei grandi eventi, della moda e del salone del mobile. Se fino a qualche anno fa Milano era l'unico punto di riferimento per il turismo e il business, oggi intorno alla città esiste una regione che acquista sempre maggiore rilevanza. È infatti la prima regione europea per attrattività degli investimenti stranieri ed è un territorio che ogni anno cresce quasi del 10% dal punto di vista turistico, come ha certificato l’indagine “Malpensa porta d’Italia, Milano e la Lombardia viste dal mondo” realizzata da SocialCom. Malpensa è fondamentale per relazionarci con il mondo ed è necessario creare una serie di infrastrutture all'interno del territorio per semplificare l'accessibilità a persone e merci. Per questo anche la Regione partecipa agli investimenti, come quello che è servito per concludere il tratto di ferrovia che da Malpensa arriva a Varese e poi in Svizzera. Adesso aspettiamo l’alta velocità». I dati raccolti nella ricerca di SocialCom confermano che Milano e la Lombardia suscitano un forte interesse internazionale e Malpensa è percepita come il principale approdo ai nostri territori. «Come Comune di Milano sottolineiamo il ruolo che esercita la città come catalizzatore di attenzione a livello globale, grazie a un insieme unico di elementi attrattivi che generano un'offerta turistica, congressuale e leisure, fatta di eventi sportivi, economici, finanziari e culturali. - ha aggiunto Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala - Sono attrattive anche istituzioni come le università: Milano ha toccato il tetto dei 220 mila studenti e negli ultimi 15 anni si segnala una crescita annuale del 10% degli studenti stranieri. I grandi eventi realizzati nel nostro territorio, a partire dalle recenti Olimpiadi invernali, sono stato un banco di prova per l'efficienza del sistema e anche un'occasione per attirare su Milano, sulla Lombardia e su Malpensa una rinnovata attenzione internazionale. Ora dobbiamo lavorare insieme per creare connessioni e infrastrutture sempre più efficienti che ci consentano di muoverci facilmente con il trasporto pubblico, che è legato alla sostenibilità, alla qualità dell'aria e, di conseguenza, alla qualità della vita». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Malpensa, Milano e la Lombardia: un sistema unico proiettato al futuro [post_date] => 2026-09-22T09:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790070147000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova area food da 400 mq all’aeroporto internazionale di Palermo, dove hanno aperto il ristorante “Amore” di Autogrill e il Planeta wine bar, in collaborazione con Prezzemolo & Vitale, con un’offerta orientata alla valorizzazione del vino e della cultura enogastronomica siciliana. Cento posti a sedere in una zona pensata per offrire ai passeggeri un’esperienza di qualità e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze del territorio. L’area si trova al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, con ingresso dal duty free. L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione e sviluppo commerciale avviato da Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità degli spazi e dei servizi e rendere l’esperienza dei passeggeri sempre più coerente con il ruolo internazionale dello scalo. “È la direzione nella quale vogliamo far evolvere l’aeroporto di Palermo. L’aumento del traffico passeggeri deve essere accompagnato da una crescita altrettanto significativa della qualità dei servizi - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - Ristorazione, lounge, retail, innovazione digitale e nuovi spazi per il passeggero non sono attività separate, ma componenti di un unico ecosistema di airport hospitality, che deve accompagnare il viaggiatore lungo tutta la sua permanenza in aeroporto. Vogliamo che l’aeroporto di Palermo sia sempre più moderno e internazionale mantenendo però la propria identità. Il nostro vantaggio competitivo è proprio la Sicilia. Per questo lo scalo deve diventare anche una vetrina contemporanea delle sue eccellenze: il vino, la gastronomia, la cultura, l’accoglienza e la capacità imprenditoriale del territorio. Qui il viaggio deve incontrare la destinazione. La collaborazione tra Autogrill, Planeta e Prezzemolo & Vitale – conclude il manager di Gesap – dimostra come operatori con competenze diverse, possano concorrere alla costruzione di un’esperienza aeroportuale di qualità. A chi arriva vogliamo offrire il primo incontro con la Sicilia; a chi parte, invece, l’esperienza e il ricordo indelebile del territorio che sta lasciando”. La progettazione ha puntato sulla creazione di un ambiente moderno, funzionale e accogliente, con particolare attenzione alla qualità delle finiture, all’articolazione degli spazi e alla riconoscibilità dei due diversi concept, con un’offerta che combina ristorazione, vino e prodotti legati alla tradizione gastronomica siciliana. Sul fronte tecnologico, il nuovo punto ristoro è dotato di nuovi impianti elettrici, di illuminazione, climatizzazione e ricambio dell’aria, idrico-sanitari, progettati per garantire comfort, funzionalità ed efficienza nella gestione degli spazi. Il locale è inoltre integrato con i sistemi aeroportuali di sicurezza e di rivelazione incendi, nell’ambito dell’intervento complessivo di adeguamento e riqualificazione degli spazi. [gallery ids="522261,522262,522260"] [post_title] => Aeroporto Palermo: la nuova area food celebra l'enogastronomia siciliana [post_date] => 2026-09-21T10:01:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789984899000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 10 al 15 settembre la Sardegna è stata protagonista di un fam trip dedicato a 25 travel agent statunitensi, con un itinerario costruito sul tema “The Many Faces of Sardinia: Coast, Culture, Flavours and Traditions”. Organizzato dalla Regione Sardegna, la Camera di Commercio di Nuoro in collaborazione con ItaliAbsolutely, magazine b2b rivolto al mercato estero di proprietà della Travel Open Day Srl e con l'appoggio di operatori turistici locali, il tour ha puntato a presentare una Sardegna che va oltre mare e spiagge, attraverso cultura, archeologia, enogastronomia, paesaggi e tradizioni. Dagli arrivi all'aeroporto di Olbia, molti con il nuovo volo Delta Jfk-Olbia operativo dal 25 maggio, il gruppo ha raggiunto Le Dune Resort del gruppo Delphina, per poi scoprire il sito archeologico di Sant’Andrea Priu e le cantine Sella & Mosca. Il programma è proseguito con Palau e l’arcipelago della Maddalena, prima di spostarsi nell’entroterra, a Nuoro e Oliena, con il Museo Grazia Deledda, il Museo del Costume e Cortes Apertas, con soggiorno a Delta by Marriott Hotel a Olbia e Su Gologone Experience Hotel. Durante il tour gli agenti americani hanno anche fatto dei site inspection presso La Coluccia Felix Hotels, Felix Hotels Olbia, Acqua di Mare Resort, Cala del Falco Delphina Hotels, Is Serenas Badesi Resort e Club Esse a Cala Gonone. «Portare in Sardegna i travel agent statunitensi significa offrire loro l’opportunità di conoscere direttamente una destinazione che ha ancora molto da raccontare e da far scoprire-, ha commentato Raimondo Mandis, staff dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna. -Il nostro obiettivo è valorizzare una Sardegna capace di offrire esperienze differenti: dalle attività sportive e outdoor al relax, fino alle eccellenze enogastronomiche e a un’ospitalità autentica e calorosa, Accanto al mare e alle località più conosciute, vogliamo far emergere anche l’anima più autentica dell’isola.» «Questo fam trip è stato una grande opportunità per vedere la Sardegna, che non è solo spiagge ma anche cultura», ha commentato Armine Asatryan, Harmony Travels and More, Glendale. Per Nicole Trivelli, Ciao Andiamo, New York e Umbria, «negli ultimi anni i viaggiatori internazionali cercano un’Italia più autentica e la Sardegna offre esperienze lontane dai circuiti più battuti. La varietà culturale dell’isola ha colpito anche Margaret Loraine King, Bridgetown Travel Agency, Connecticut: «C’è così tanta cultura e storia» e «le persone mantengono le proprie tradizioni», ha osservato, sottolineando come anche territori e comunità possano cambiare sensibilmente da una zona all’altra. Particolarmente apprezzata dai partecipanti anche la dimensione rurale, con un’escursione in jeep nel Supramonte e un pranzo con i pastori accompagnato dalla cucina tradizionale e dal Canto a Tenores, patrimonio immateriale Unesco. «La Sardegna ha una storia molto ricca e c’è ancora molto da vedere», ha sottolineato Elise Dagny Lindberg, Fora Travel, Las Vegas. Per gli agenti, il fam trip ha rappresentato anche un’occasione per acquisire una conoscenza più concreta del territorio. Brooke Ray, Travel With Direction, Texas, ha notato quanto l’isola sia «aspra e selvaggia» mentre Ana Grassi, Anna Grassi Travel Boutique, San Paolo, ha evidenziato la crescente richiesta di Sardegna da parte della clientela brasiliana: «Volevo conoscere ciò che c’è oltre il mare: le tradizioni, la cultura, il cibo». «E' stato una grande opportunità per esplorare la Sardegna in profondità», ha aggiunto Sophia Facey, Dream Vacations, Hartsdale, evidenziando il valore del fam trip come occasione per conoscere una destinazione che non sarebbe stato per lei facile esplorare indipendentemente. Sei giorni che hanno mostrato agli operatori statunitensi una Sardegna articolata, dove costa, montagne, borghi, gastronomia, archeologia, tradizioni locali e ospitalità di qualità si sono presentati come parte di un unico prodotto turistico. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Sardegna e ItaliAbsolutely: i mille volti dell’isola in un fam trip per 25 agenti Usa [post_date] => 2026-09-18T15:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789743627000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hilton ha stipulato un accordo di franchising con Arte Hoteles per la prima struttura del marchio Outset Collection by Hilton nell'area Emea. L’apertura di Casa Verbena Madrid, Outset Collection by Hilton è prevista entro la fine dell’anno e porterà nel cuore della capitale spagnola l’approccio autentico del brand all’ospitalità indipendente, offrendo ai viaggiatori un soggiorno caratterizzato dalla storia del territorio e da una forte personalità. Situato nel centro di Madrid, in calle de Preciados, l’hotel si trova a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città. L’hotel offrirà 45 camere oltre a un’accogliente area reception e a uno spazio per la colazione. Grazie a finiture di alta gamma e a un forte legame con il contesto circostante, la struttura rifletterà l’impegno di Outset Collection by Hilton verso hotel dalla personalità distintiva, pensati in sintonia con le comunità e i territori in cui si inseriscono. Simon Vincent, president, Emea, Europe, Middle East & Africa, Hilton, ha dichiarato: «La firma di questo accordo riflette il forte slancio del nostro portfolio di Collection brands, che continua a svilupparsi in risposta alla crescente domanda di soggiorni distintivi e incentrati sull’esperienza. In qualità di una delle destinazioni di viaggio più dinamiche d’Europa, Madrid rappresenta il contesto ideale per Outset Collection, un brand che valorizza la storia unica di ogni struttura e il suo legame con il territorio. La collezione offre ai proprietari la flessibilità necessaria per esprimere il carattere unico dei propri hotel, beneficiando al tempo stesso della dimensione, capillarità e piattaforma commerciale di Hilton». Outset Collection Outset Collection by Hilton fa parte del portfolio di Collection brands di Hilton ed è pensata per gli ospiti che desiderano soggiorni personali, autentici e connessi al territorio. Da gemme nascoste e luoghi iconici riportati a nuova vita fino a boutique hotel urbani dal carattere deciso, ogni struttura invita alla scoperta, offrendo al tempo stesso ai proprietari la flessibilità necessaria per preservare ciò che rende unico il proprio hotel. Álvaro Mazaheri, managing director di Arte Hoteles, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di collaborare con Hilton per portare Outset Collection by Hilton a Madrid. Questo progetto rappresenta un’opportunità per unire la nostra esperienza locale alla piattaforma globale di Hilton, creando un hotel con una storia, un carattere e una personalità distintivi, capace di riflettere l’energia della città mantenendo al tempo stesso una propria identità unica». [post_title] => Casa Verbena Madrid: Outset Collection by Hilton sbarca in Europa [post_date] => 2026-09-18T13:51:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789739488000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => B&B Hotels ha inaugurato ufficialmente il nuovo B&B Hotel Venezia Laguna, che con le sue 406 camere distribuite su due edifici e una superficie di 15.576 metri quadrati si attesta come la struttura più grande della catena in Italia e del gruppo. Situato sull'isola del Tronchetto, l'hotel rappresenta un'opportunità strategica per l"hospitality sia leisure che business grazie alla sua posizione strategica, a pochi passi dal People Mover e a una sola fermata dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Il progetto ridefinisce l'ospitalità "value for money" a Venezia tramite l'adozione di soluzioni architettoniche e tecnologiche sostenibili (come la struttura in legno Xlam e un impianto fotovoltaico da 223,50 kWp per l'autoconsumo), affiancate da un'offerta food & beverage completa con tre spazi ristorativi differenti, tra cui un esclusivo rooftop panoramico sulla Laguna, e una meeting room con capienza fino a 70 persone. Un traguardo importante Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria, in occasione dell'inaugurazione, ha spiegato: «L'inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna, il più grande hotel del gruppo in Italia, rappresenta un traguardo importante nel percorso strategico di B&B Hotels in Italia e in Europa. Questa struttura incarna la nostra visione di un'ospitalità moderna, accessibile e capace di interpretare in modo contemporaneo l'identità dei territori in cui siamo presenti. Venezia non è soltanto un simbolo del patrimonio culturale italiano, ma anche una piattaforma straordinaria per raggiungere il mercato turistico internazionale. Il progetto del Venezia Laguna testimonia la nostra volontà di innovare e concepire i nostri hotel attraverso soluzioni costruttive e di design capaci di coniugare efficienza, comfort e qualità. Con questa inaugurazione, consolidiamo la nostra presenza in una delle destinazioni più strategiche d'Europa e rinnoviamo il nostro impegno verso un'ospitalità sempre più consapevole, inclusiva e attenta al territorio». (Anna Morrone) [post_title] => B&B Hotel Venezia Laguna, a Venezia un nuovo concetto di hospitality [post_date] => 2026-09-18T12:07:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789733238000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dubrovnik enogastronomia sotto i riflettori al good food festival dal 3 al 18 ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1380,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale.\r

A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority.\r

Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'.\r

«Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community».\r

Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner.\r

","post_title":"Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo","post_date":"2026-09-22T13:23:55+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1790083435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522439\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph: ente turistico di Dubrovnik[/caption]\r

Due settimane all'insegna del buon cibo e del buon vino: sono quelle che attendono i visitatori a Dubrovnik, dal 5 al 18 ottobre prossimi, in occasione del Good Food Festival.\r

La città sarà animata da menù speciali nei ristoranti, workshop creativi gastronomici per imparare i segreti della cucina dalmata, cene con chef ospiti, escursioni gastronomiche e tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione locale e alla cucina mediterranea. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Dubrovačka trpeza, una grande tavolata conviviale lungo le vie del centro che riunisce abitanti e visitatori in un’atmosfera di festa, con buon cibo, tradizione e convivialità.\r

Il festival sarà poi l'occasione per scoprire la città: dalle passeggiate sulle antiche mura Unesco, al centro storico reso celebre dalla serie Game of Thrones, fino alle gite in barca verso le isole Elafiti, le viste panoramiche dal monte Srđ e le degustazioni dei migliori prodotti dalmati, Dubrovnik vi regala esperienze indimenticabili tra storia, natura e gastronomia.","post_title":"Dubrovnik: enogastronomia sotto i riflettori al Good Food Festival, dal 3 al 18 ottobre","post_date":"2026-09-22T10:33:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790073221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Fs con l'ad Gianpiero Strisciuglio sotto i riflettori a Berlino, alla vigilia di InnoTrans, fiera internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria.\r

\r

Strisciuglio ha partecipato all’European Management Committee della Uic, che ha rappresentato un momento di confronto ai massimi livelli sulle principali sfide e opportunità per il trasporto ferroviario europeo, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, dell’interoperabilità e della competitività del settore.\r

\r

Successivamente, l'ad ha preso parte al Management Committee della Cer – Community of European Railway and Infrastructure Companies – l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese ferroviarie e dei gestori infrastrutturali europei. Tanti i temi sul tavolo, tra cui il trasporto ferroviario delle merci. \r

\r

A completare la giornata è stato l’incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, chairman di JR East e presidente mondiale della Uic. Il confronto ha offerto l’opportunità di approfondire i principali temi di interesse comune per lo sviluppo del trasporto ferroviario, rafforzando il dialogo tra il sistema ferroviario europeo e quello giapponese e la collaborazione all’interno della Uic.\r

\r

\r

\r

Alta Velocità, trasporto pubblico locale, logistica e ingegneria sono le direttrici della strategia d’internazionalizzazione del gruppo Fs. In Europa la presenza del gruppo attraversa alcuni dei principali mercati: dalla Francia di Trenitalia France alla Spagna di iryo, dalla Grecia di Hellenic Train alla Germania, dove Fs opera nel regionale con Netinera Deutschland e nel cargo con Tx Logistik. A completare il presidio ci sono Qbuzz nei Paesi Bassi, Rom-Rail in Romania e Trenitalia Uk nel Regno Unito.\r

\r

Nel 2025 gli investimenti hanno accompagnato la crescita internazionale: 292 milioni di euro nel trasporto passeggeri e 322 milioni nel cargo, tra Italia ed estero, con un ruolo significativo di Tx Logistik nel settore merci. La spinta si riflette anche nei volumi: il traffico passeggeri internazionale su rotaia ha raggiunto circa 11,7 miliardi di viaggiatori per chilometro, in aumento del 2,1% rispetto al 2024, trainato dall’Alta Velocità.\r

\r

Proprio la Germania, inoltre, è lo scenario di una nuova sfida per Ferrovie dello Stato: sono recentemente partite, infatti, le corse prova del Frecciarossa di Trenitalia nell’ambito dell’iter di omologazione internazionale che accompagnerà il progetto dei nuovi collegamenti ad alta velocità tra Italia, Germania e Austria, realizzati in collaborazione con Deutsche Bahn e Öbb.","post_title":"Gruppo Fs a InnoTrans: l'ad Strisciuglio fra internazionalizzazione e innovazione","post_date":"2026-09-22T10:06:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790071593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anantara Hotels & Resorts ha finalizzato una partnership con Alfa Romeo per realizzare l’Anantara Grand Tour of Europe, un’esperienza di guida immersiva che reinterpreta lo storico Grand Tour in chiave contemporanea.\r

L'iniziativa debutta quest'anno con le due tappe italiane di Roma e Amalfi, mentre dal 2027 si aprirà alle altre destinazioni europee. Con il primo itinerario in partenza questo mese, gli ospiti percorreranno le strade più suggestive d'Europa a bordo dei modelli più rappresentativi di Alfa Romeo, dalla Giulietta, icona della metà del Novecento, alla contemporanea berlina sportiva Giulia, fino al dinamico Suv Stelvio. Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio offrono una guida superiore, di ispirazione racing.\r

Il Grand Tour rappresenta un progetto con una vocazione distinta: reinterpretare l'arte del viaggio su strada in chiave contemporanea, attraverso alcuni degli itinerari più affascinanti d'Europa a bordo delle più iconiche Alfa Romeo.\r

\r

Gli itinerari\r

Il primo itinerario a inaugurare la nuova partnership si snoda in Italia. Il Dolce Vita Tour prende il via presso l’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel. Dopo aver lasciato alle spalle le colline dei Castelli Romani e la costa di Sperlonga, il percorso prosegue verso Ravello, per poi scendere lungo le curve della Costiera Amalfitana, fino a concludersi all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Gli ospiti potranno vivere l’arte italiana del fine living con pranzi in riva al mare, degustazioni in cantine a conduzione familiare e passeggiate sotto i cieli di Positano.\r

«Con la crescita della nostra presenza in Europa, cresce anche la nostra capacità di ideare viaggi ricchi di profondità e autenticità, offrendo agli ospiti un’esperienza in cui la strada diventa racconto e ogni tappa un momento da assaporare - ha dichiarato Giles Selves, svp Minor Luxury Hotels Europe & Americas -. Con Alfa Romeo Stellantis come partner, attraversare i paesaggi più iconici d’Europa diventa un’esperienza significativa quanto la meta stessa».\r

«Alfa Romeo ha sempre incarnato la passione, il design italiano e il puro piacere di guidare - ha aggiunto Eugenio Franzetti, head of global marketing di Alfa Romeo -. Questa collaborazione con Anantara porta i nostri valori su alcune delle strade più affascinanti d’Europa».\r

\r

Verso il 2027\r

Guardando al 2027, l’Anantara Grand Tour of Europe si espanderà verso nuovi territori, continuando a svelare l’Europa attraverso uno sguardo costituito da autenticità, bellezza e avventura raffinata. I nuovi itinerari includeranno la Costa Azzurra, il percorso da Málaga a Marbella, quello da Dublino ad Amsterdam e The Imperial Capitals Tour. Quest’ultimo ripercorre un itinerario tra le capitali storiche e le città d’Europa, aperto e chiuso dallo Anantara Palais Hansen Vienna Hotel e Anantara New York Palace Budapest. Lungo il percorso, gli ospiti attraverseranno viali imperiali e strade panoramiche, con soste dedicate a esperienze che celebrano la ricchezza culturale d’Europa attraverso musica, arte e gastronomia. Gli ospiti potranno scegliere di vivere il Grand Tour nella sua interezza oppure selezionare un singolo itinerario, con la possibilità di voli di collegamento per rendere più agevoli gli spostamenti tra le strutture Anantara.\r

","post_title":"Anantara e Alfa Romeo insieme nell'Anantara Grand Tour of Europe","post_date":"2026-09-22T10:04:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790071463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malpensa è una delle principali porte d'ingresso al nostro paese, alla Lombardia e a Milano. L’incontro “Malpensa porta d’Italia”, organizzato negli spazi dello scalo milanese alla presenza delle autorità aeroportuali e del territorio è stata l’occasione per riflettere sul futuro dell'aeroporto rispetto a quelle che sono le aspettative in termini di innovazione, di servizio al passeggero e di qualità, come ha sottolineato Michaela Castelli, presidente di Sea Milano Airport.\r

\r

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato che «Malpensa ha una lunga storia e la sua forza è nel territorio Lombardo grazie alle attività produttive, al turismo e a tutte le iniziative che ci permettono di confrontarci con il mondo. Credo che Malpensa, la Lombardia e Milano possano essere considerate un sistema unico. Malpensa è la porta d’ingresso, la Lombardia ha una grande offerta turistica con laghi, montagne e piccole città d’arte e cultura, mentre Milano è la città dei grandi eventi, della moda e del salone del mobile. Se fino a qualche anno fa Milano era l'unico punto di riferimento per il turismo e il business, oggi intorno alla città esiste una regione che acquista sempre maggiore rilevanza.\r

\r

È infatti la prima regione europea per attrattività degli investimenti stranieri ed è un territorio che ogni anno cresce quasi del 10% dal punto di vista turistico, come ha certificato l’indagine “Malpensa porta d’Italia, Milano e la Lombardia viste dal mondo” realizzata da SocialCom. Malpensa è fondamentale per relazionarci con il mondo ed è necessario creare una serie di infrastrutture all'interno del territorio per semplificare l'accessibilità a persone e merci. Per questo anche la Regione partecipa agli investimenti, come quello che è servito per concludere il tratto di ferrovia che da Malpensa arriva a Varese e poi in Svizzera. Adesso aspettiamo l’alta velocità».\r

\r

I dati raccolti nella ricerca di SocialCom confermano che Milano e la Lombardia suscitano un forte interesse internazionale e Malpensa è percepita come il principale approdo ai nostri territori. «Come Comune di Milano sottolineiamo il ruolo che esercita la città come catalizzatore di attenzione a livello globale, grazie a un insieme unico di elementi attrattivi che generano un'offerta turistica, congressuale e leisure, fatta di eventi sportivi, economici, finanziari e culturali. - ha aggiunto Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala - Sono attrattive anche istituzioni come le università: Milano ha toccato il tetto dei 220 mila studenti e negli ultimi 15 anni si segnala una crescita annuale del 10% degli studenti stranieri. I grandi eventi realizzati nel nostro territorio, a partire dalle recenti Olimpiadi invernali, sono stato un banco di prova per l'efficienza del sistema e anche un'occasione per attirare su Milano, sulla Lombardia e su Malpensa una rinnovata attenzione internazionale. Ora dobbiamo lavorare insieme per creare connessioni e infrastrutture sempre più efficienti che ci consentano di muoverci facilmente con il trasporto pubblico, che è legato alla sostenibilità, alla qualità dell'aria e, di conseguenza, alla qualità della vita».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Malpensa, Milano e la Lombardia: un sistema unico proiettato al futuro","post_date":"2026-09-22T09:42:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790070147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuova area food da 400 mq all’aeroporto internazionale di Palermo, dove hanno aperto il ristorante “Amore” di Autogrill e il Planeta wine bar, in collaborazione con Prezzemolo & Vitale, con un’offerta orientata alla valorizzazione del vino e della cultura enogastronomica siciliana.\r

\r

Cento posti a sedere in una zona pensata per offrire ai passeggeri un’esperienza di qualità e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze del territorio. L’area si trova al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, con ingresso dal duty free.\r

L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione e sviluppo commerciale avviato da Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità degli spazi e dei servizi e rendere l’esperienza dei passeggeri sempre più coerente con il ruolo internazionale dello scalo. \r

\r

“È la direzione nella quale vogliamo far evolvere l’aeroporto di Palermo. L’aumento del traffico passeggeri deve essere accompagnato da una crescita altrettanto significativa della qualità dei servizi - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - Ristorazione, lounge, retail, innovazione digitale e nuovi spazi per il passeggero non sono attività separate, ma componenti di un unico ecosistema di airport hospitality, che deve accompagnare il viaggiatore lungo tutta la sua permanenza in aeroporto.\r

\r

Vogliamo che l’aeroporto di Palermo sia sempre più moderno e internazionale mantenendo però la propria identità. Il nostro vantaggio competitivo è proprio la Sicilia. Per questo lo scalo deve diventare anche una vetrina contemporanea delle sue eccellenze: il vino, la gastronomia, la cultura, l’accoglienza e la capacità imprenditoriale del territorio. Qui il viaggio deve incontrare la destinazione. La collaborazione tra Autogrill, Planeta e Prezzemolo & Vitale – conclude il manager di Gesap – dimostra come operatori con competenze diverse, possano concorrere alla costruzione di un’esperienza aeroportuale di qualità. A chi arriva vogliamo offrire il primo incontro con la Sicilia; a chi parte, invece, l’esperienza e il ricordo indelebile del territorio che sta lasciando”.\r

\r

La progettazione ha puntato sulla creazione di un ambiente moderno, funzionale e accogliente, con particolare attenzione alla qualità delle finiture, all’articolazione degli spazi e alla riconoscibilità dei due diversi concept, con un’offerta che combina ristorazione, vino e prodotti legati alla tradizione gastronomica siciliana.\r

\r

Sul fronte tecnologico, il nuovo punto ristoro è dotato di nuovi impianti elettrici, di illuminazione, climatizzazione e ricambio dell’aria, idrico-sanitari, progettati per garantire comfort, funzionalità ed efficienza nella gestione degli spazi. Il locale è inoltre integrato con i sistemi aeroportuali di sicurezza e di rivelazione incendi, nell’ambito dell’intervento complessivo di adeguamento e riqualificazione degli spazi.\r

\r

[gallery ids=\"522261,522262,522260\"]","post_title":"Aeroporto Palermo: la nuova area food celebra l'enogastronomia siciliana","post_date":"2026-09-21T10:01:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789984899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 15 settembre la Sardegna è stata protagonista di un fam trip dedicato a 25 travel agent statunitensi, con un itinerario costruito sul tema “The Many Faces of Sardinia: Coast, Culture, Flavours and Traditions”. Organizzato dalla Regione Sardegna, la Camera di Commercio di Nuoro in collaborazione con ItaliAbsolutely, magazine b2b rivolto al mercato estero di proprietà della Travel Open Day Srl e con l'appoggio di operatori turistici locali, il tour ha puntato a presentare una Sardegna che va oltre mare e spiagge, attraverso cultura, archeologia, enogastronomia, paesaggi e tradizioni. \r

\r

Dagli arrivi all'aeroporto di Olbia, molti con il nuovo volo Delta Jfk-Olbia operativo dal 25 maggio, il gruppo ha raggiunto Le Dune Resort del gruppo Delphina, per poi scoprire il sito archeologico di Sant’Andrea Priu e le cantine Sella & Mosca. Il programma è proseguito con Palau e l’arcipelago della Maddalena, prima di spostarsi nell’entroterra, a Nuoro e Oliena, con il Museo Grazia Deledda, il Museo del Costume e Cortes Apertas, con soggiorno a Delta by Marriott Hotel a Olbia e Su Gologone Experience Hotel. Durante il tour gli agenti americani hanno anche fatto dei site inspection presso La Coluccia Felix Hotels, Felix Hotels Olbia, Acqua di Mare Resort, Cala del Falco Delphina Hotels, Is Serenas Badesi Resort e Club Esse a Cala Gonone.\r

\r

\r

«Portare in Sardegna i travel agent statunitensi significa offrire loro l’opportunità di conoscere direttamente una destinazione che ha ancora molto da raccontare e da far scoprire-, ha commentato Raimondo Mandis, staff dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna. -Il nostro obiettivo è valorizzare una Sardegna capace di offrire esperienze differenti: dalle attività sportive e outdoor al relax, fino alle eccellenze enogastronomiche e a un’ospitalità autentica e calorosa, Accanto al mare e alle località più conosciute, vogliamo far emergere anche l’anima più autentica dell’isola.»\r

\r

\r

«Questo fam trip è stato una grande opportunità per vedere la Sardegna, che non è solo spiagge ma anche cultura», ha commentato Armine Asatryan, Harmony Travels and More, Glendale. Per Nicole Trivelli, Ciao Andiamo, New York e Umbria, «negli ultimi anni i viaggiatori internazionali cercano un’Italia più autentica e la Sardegna offre esperienze lontane dai circuiti più battuti. La varietà culturale dell’isola ha colpito anche Margaret Loraine King, Bridgetown Travel Agency, Connecticut: «C’è così tanta cultura e storia» e «le persone mantengono le proprie tradizioni», ha osservato, sottolineando come anche territori e comunità possano cambiare sensibilmente da una zona all’altra. Particolarmente apprezzata dai partecipanti anche la dimensione rurale, con un’escursione in jeep nel Supramonte e un pranzo con i pastori accompagnato dalla cucina tradizionale e dal Canto a Tenores, patrimonio immateriale Unesco.\r

\r

\r

\r

\r

\r

«La Sardegna ha una storia molto ricca e c’è ancora molto da vedere», ha sottolineato Elise Dagny Lindberg, Fora Travel, Las Vegas. Per gli agenti, il fam trip ha rappresentato anche un’occasione per acquisire una conoscenza più concreta del territorio. Brooke Ray, Travel With Direction, Texas, ha notato quanto l’isola sia «aspra e selvaggia» mentre Ana Grassi, Anna Grassi Travel Boutique, San Paolo, ha evidenziato la crescente richiesta di Sardegna da parte della clientela brasiliana: «Volevo conoscere ciò che c’è oltre il mare: le tradizioni, la cultura, il cibo». «E' stato una grande opportunità per esplorare la Sardegna in profondità», ha aggiunto Sophia Facey, Dream Vacations, Hartsdale, evidenziando il valore del fam trip come occasione per conoscere una destinazione che non sarebbe stato per lei facile esplorare indipendentemente. Sei giorni che hanno mostrato agli operatori statunitensi una Sardegna articolata, dove costa, montagne, borghi, gastronomia, archeologia, tradizioni locali e ospitalità di qualità si sono presentati come parte di un unico prodotto turistico.\r

\r

\r

\r

\r

\r

(Pamela McCourt Francescone) ","post_title":"Sardegna e ItaliAbsolutely: i mille volti dell’isola in un fam trip per 25 agenti Usa","post_date":"2026-09-18T15:00:27+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789743627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hilton ha stipulato un accordo di franchising con Arte Hoteles per la prima struttura del marchio Outset Collection by Hilton nell'area Emea. L’apertura di Casa Verbena Madrid, Outset Collection by Hilton è prevista entro la fine dell’anno e porterà nel cuore della capitale spagnola l’approccio autentico del brand all’ospitalità indipendente, offrendo ai viaggiatori un soggiorno caratterizzato dalla storia del territorio e da una forte personalità.\r

Situato nel centro di Madrid, in calle de Preciados, l’hotel si trova a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città. L’hotel offrirà 45 camere oltre a un’accogliente area reception e a uno spazio per la colazione. Grazie a finiture di alta gamma e a un forte legame con il contesto circostante, la struttura rifletterà l’impegno di Outset Collection by Hilton verso hotel dalla personalità distintiva, pensati in sintonia con le comunità e i territori in cui si inseriscono.\r

Simon Vincent, president, Emea, Europe, Middle East & Africa, Hilton, ha dichiarato: «La firma di questo accordo riflette il forte slancio del nostro portfolio di Collection brands, che continua a svilupparsi in risposta alla crescente domanda di soggiorni distintivi e incentrati sull’esperienza. In qualità di una delle destinazioni di viaggio più dinamiche d’Europa, Madrid rappresenta il contesto ideale per Outset Collection, un brand che valorizza la storia unica di ogni struttura e il suo legame con il territorio. La collezione offre ai proprietari la flessibilità necessaria per esprimere il carattere unico dei propri hotel, beneficiando al tempo stesso della dimensione, capillarità e piattaforma commerciale di Hilton».\r

\r

Outset Collection\r

Outset Collection by Hilton fa parte del portfolio di Collection brands di Hilton ed è pensata per gli ospiti che desiderano soggiorni personali, autentici e connessi al territorio. Da gemme nascoste e luoghi iconici riportati a nuova vita fino a boutique hotel urbani dal carattere deciso, ogni struttura invita alla scoperta, offrendo al tempo stesso ai proprietari la flessibilità necessaria per preservare ciò che rende unico il proprio hotel.\r

Álvaro Mazaheri, managing director di Arte Hoteles, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di collaborare con Hilton per portare Outset Collection by Hilton a Madrid. Questo progetto rappresenta un’opportunità per unire la nostra esperienza locale alla piattaforma globale di Hilton, creando un hotel con una storia, un carattere e una personalità distintivi, capace di riflettere l’energia della città mantenendo al tempo stesso una propria identità unica».\r

","post_title":"Casa Verbena Madrid: Outset Collection by Hilton sbarca in Europa","post_date":"2026-09-18T13:51:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789739488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"B&B Hotels ha inaugurato ufficialmente il nuovo B&B Hotel Venezia Laguna, che con le sue 406 camere distribuite su due edifici e una superficie di 15.576 metri quadrati si attesta come la struttura più grande della catena in Italia e del gruppo.\r

Situato sull'isola del Tronchetto, l'hotel rappresenta un'opportunità strategica per l\"hospitality sia leisure che business grazie alla sua posizione strategica, a pochi passi dal People Mover e a una sola fermata dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.\r

Il progetto ridefinisce l'ospitalità \"value for money\" a Venezia tramite l'adozione di soluzioni architettoniche e tecnologiche sostenibili (come la struttura in legno Xlam e un impianto fotovoltaico da 223,50 kWp per l'autoconsumo), affiancate da un'offerta food & beverage completa con tre spazi ristorativi differenti, tra cui un esclusivo rooftop panoramico sulla Laguna, e una meeting room con capienza fino a 70 persone.\r

Un traguardo importante\r

Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria, in occasione dell'inaugurazione, ha spiegato: «L'inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna, il più grande hotel del gruppo in Italia, rappresenta un traguardo importante nel percorso strategico di B&B Hotels in Italia e in Europa. Questa struttura incarna la nostra visione di un'ospitalità moderna, accessibile e capace di interpretare in modo contemporaneo l'identità dei territori in cui siamo presenti. Venezia non è soltanto un simbolo del patrimonio culturale italiano, ma anche una piattaforma straordinaria per raggiungere il mercato turistico internazionale. Il progetto del Venezia Laguna testimonia la nostra volontà di innovare e concepire i nostri hotel attraverso soluzioni costruttive e di design capaci di coniugare efficienza, comfort e qualità. Con questa inaugurazione, consolidiamo la nostra presenza in una delle destinazioni più strategiche d'Europa e rinnoviamo il nostro impegno verso un'ospitalità sempre più consapevole, inclusiva e attenta al territorio».\r

(Anna Morrone)","post_title":"B&B Hotel Venezia Laguna, a Venezia un nuovo concetto di hospitality","post_date":"2026-09-18T12:07:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789733238000]}]}}