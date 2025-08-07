Europa, tramonta l’idea di due valigie gratuite sull’aereo. Sarà una sola La Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato due valigie gratuite, con un testo alquanto ambiguo sulle dimensioni. I dettagli dovevano essere inclusi nel regolamento che l’intero Parlamento doveva approvare. Però le cose cambiano, più passa il tempo e più quella decisione semrba ridimensionata. Infatti le discussioni tra i deputati suggeriscono che intendono consentire il trasporto gratuito solo della valigia più piccola, con una formula in cui la somma dei tre lati misura un metro. La valigia attualmente consentita da Ryanair misura 40 x 30 x 20 centimetri, ovvero 90 centimetri. Questo è più o meno quanto l’Europa vuole ora consentire, gratuitamente. Oltre tale misura, si dovrà pagare. La seconda valigia gratuita è già stata dimenticata. Condividi

