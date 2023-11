Etc: il 75% degli italiani prenoterà un viaggio fra quest’autunno e la primavera 2024 Italiani, popolo di viaggiatori. Sempre e comunque. La conferma più recente giunge dall’ultimo rapporto della European Travel Commission “Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel” secondo cui il 75% dei nostri connazionali ha dichiarato di voler prenotare una vacanza nel periodo compreso fra quest’autunno e la primavera 2024. Da sottolineare come il dato vada ben oltre la media europea che si attesta invece al 68%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme agli italiani anche gli spagnoli spiccano per la gran voglia di viaggiare, seguiti poi dai britannici e polacchi (entrambi al 73%). La maggior parte dei viaggiatori europei si sposterà per piacere (69%) o per visitare parenti e amici (15%), ma si registra anche un leggero aumento dei viaggi d’affari, con l’8% che prevede di viaggiare per lavoro, pari ad un aumento del 3% rispetto a un anno fa. «Siamo molto contenti di vedere che i viaggiatori europei continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi, anche alla luce delle continue preoccupazioni per l’aumento dei costi di viaggio e delle finanze personali – ha commentato Miguel Sanz, presidente di Etc -. Le tendenze attuali presentano prospettive ottimistiche per il turismo europeo nei prossimi mesi, dimostrando la sua resistenza alle sfide economiche globali. Per trarre pieno vantaggio dalla fiducia dei consumatori, l’industria dovrebbe monitorare attentamente e anticipare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e adattare le proprie offerte di conseguenza» Nonostante le preoccupazioni finanziarie, le spese per i viaggi restano una priorità per gli europei: il 71% intende mantenere o aumentare il proprio budget di viaggio abituale nei prossimi mesi. I dati a supporto della ricerca sono stati raccolti lo scorso settembre, prima dello scoppio del conflitto in Israele. I paesi coinvolti sono stati Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del traghettamento dei passeggeri e dei mezzi di trasporto nello stretto di Messina, entra oggi a far parte del polo logistica. L’operazione, in linea con il piano industriale 2022-2032 del gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, è avvenuta attraverso un atto di scissione con l’assegnazione delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Bluferries da Rete Ferroviaria Italiana in favore di Mercitalia Logistics. La società capofila del polo logistica diventa così il socio unico ed eserciterà anche l’attività di direzione e coordinamento. L’attività consentirà una maggiore integrazione mare-ferro-gomma, in un’ottica di sviluppo dei traffici a supporto dell’economia del territorio. Resta salvaguardato il livello occupazionale dell’operatore marittimo, oggi composto da oltre 170 persone. [post_title] => Più integrazione mare-ferro-gomma: Bluferries entra nel polo logistica di Fs [post_date] => 2023-11-03T13:35:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699018557000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italiani, popolo di viaggiatori. Sempre e comunque. La conferma più recente giunge dall'ultimo rapporto della European Travel Commission "Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel" secondo cui il 75% dei nostri connazionali ha dichiarato di voler prenotare una vacanza nel periodo compreso fra quest'autunno e la primavera 2024. Da sottolineare come il dato vada ben oltre la media europea che si attesta invece al 68%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme agli italiani anche gli spagnoli spiccano per la gran voglia di viaggiare, seguiti poi dai britannici e polacchi (entrambi al 73%). La maggior parte dei viaggiatori europei si sposterà per piacere (69%) o per visitare parenti e amici (15%), ma si registra anche un leggero aumento dei viaggi d'affari, con l'8% che prevede di viaggiare per lavoro, pari ad un aumento del 3% rispetto a un anno fa. «Siamo molto contenti di vedere che i viaggiatori europei continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi, anche alla luce delle continue preoccupazioni per l'aumento dei costi di viaggio e delle finanze personali - ha commentato Miguel Sanz, presidente di Etc -. Le tendenze attuali presentano prospettive ottimistiche per il turismo europeo nei prossimi mesi, dimostrando la sua resistenza alle sfide economiche globali. Per trarre pieno vantaggio dalla fiducia dei consumatori, l'industria dovrebbe monitorare attentamente e anticipare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e adattare le proprie offerte di conseguenza» Nonostante le preoccupazioni finanziarie, le spese per i viaggi restano una priorità per gli europei: il 71% intende mantenere o aumentare il proprio budget di viaggio abituale nei prossimi mesi. I dati a supporto della ricerca sono stati raccolti lo scorso settembre, prima dello scoppio del conflitto in Israele. I paesi coinvolti sono stati Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria. [post_title] => Etc: il 75% degli italiani prenoterà un viaggio fra quest'autunno e la primavera 2024 [post_date] => 2023-11-03T12:28:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699014528000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore. “La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi. [post_title] => A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference [post_date] => 2023-11-03T11:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699012166000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro. La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due). [post_title] => Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale [post_date] => 2023-11-03T11:32:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699011168000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 1.123.188 passeggeri trasportati e un utile al 30 settembre di circa 1,4 milioni di euro l'aeroporto di Trapani archivia un'estate 2023 che si conferma tutta in positivo. «Un traguardo mai registrato nella storia di Airgest che certifica la bontà del percorso industriale intrapreso, volto al completo risanamento della società - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. I dati economico finanziari e quelli sul traffico sono estremamente incoraggianti, siamo soddisfatti dell’attività svolta finora, dei risultati e dell’impegno del personale e di ripagare la fiducia accordata dalla Regione Siciliana e dai soci». Il dato dei passeggeri movimentati nei sette mesi della summer (dal 26 marzo 2023 al 28 ottobre scorso) rappresenta il 90% di tutto il traffico dall’inizio dell’anno. Il traffico passeggeri è cresciuto del +58% rispetto alla summer 2022 e +241% rispetto al 2021. Solo l'11% del traffico dell'estate è legato all’emergenza Catania, per la chiusura dell’aeroporto Fontanarossa, dal 17 luglio al 6 agosto. Sono circa 120.000 i passeggeri movimentati ad ottobre, gli stessi registrati ad aprile, primo mese della stagione esvia. Il mese si conclude con un +27% di traffico rispetto ad ottobre del 2022. [post_title] => Trapani archivia un'estate d'oro: 1,12 milioni di passeggeri e 1,4 miliardi di utile [post_date] => 2023-11-03T11:28:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699010880000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026. La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea. La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica. Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo. Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato. Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl. [gallery ids="455383,455384,455385"] [post_title] => Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave [post_date] => 2023-11-03T11:13:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009988000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. «L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale». Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35. [post_title] => Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno [post_date] => 2023-11-03T11:02:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009325000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto in Alaska per la Anthem of the Seas di casa Royal Caribbean International che per l'estate del 2025 si unirà alle crociere nel territorio più settentrionale degli Stati Uniti delle Quantum, Radiance e Serenade of the Seas. Per la Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha in serbo una serie di vacanze di sette notti che esploreranno i ghiacciai, i parchi, le città e molto altro ancora di questa magnifica destinazione. Le opzioni per scoprire l'Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska. I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi e le culture locali dell'Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre. A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno vivere momenti da ricordare con attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità, la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi, la parete da arrampicata, i simulatori di surf FlowRider. A ciò si aggiungono numerose opportunità per cenare, bere e divertirsi. [post_title] => Rcl: la Anthem of the Seas per la prima volta in Alaska nell'estate 2025 [post_date] => 2023-11-03T10:47:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699008424000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455366" align="alignleft" width="300"] Una delle ultime new entry Slh in Italia: La Roqqa di Monte Argentario[/caption] Record di prenotazioni per gli Small Luxury Hotels italiani, che nel corso del 2023 hanno generato ricavi del 65% superiori a quelli dell'anno scorso. Con le tre nuove aperture del 2023, La Roqqa a Porto Ercole, Cape of Senses a Torri del Benaco e Furore nella suggestiva Costiera Amalfitana, la collezione arriva oggi a contare 77 strutture nella nostra Penisola. “Un profondo affetto ci lega all'Italia, che è anche la nostra destinazione di punta fin dal lancio del brand nel 1990 - racconta il chief operating officer di Slh, Richard Hyde -. Quest'anno le prenotazioni nella penisola sono andate ben oltre le nostre previsioni, registrando un notevole aumento del 65% dei ricavi su base annua. I nostri ospiti continuano a essere affascinati dal patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, grazie anch alla vasta scelta di eleganti dimore storiche presenti nel nostro portafoglio". [post_title] => Cresce il fatturato Slh in Italia: nel 2023 ricavi a +65% rispetto all'anno scorso [post_date] => 2023-11-03T10:23:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699006986000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etc il 75 degli italiani prenotera un viaggio fra questautunno e la primavera 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8509,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del traghettamento dei passeggeri e dei mezzi di trasporto nello stretto di Messina, entra oggi a far parte del polo logistica.\r

\r

L’operazione, in linea con il piano industriale 2022-2032 del gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, è avvenuta attraverso un atto di scissione con l’assegnazione delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Bluferries da Rete Ferroviaria Italiana in favore di Mercitalia Logistics.\r

\r

La società capofila del polo logistica diventa così il socio unico ed eserciterà anche l’attività di direzione e coordinamento. L’attività consentirà una maggiore integrazione mare-ferro-gomma, in un’ottica di sviluppo dei traffici a supporto dell’economia del territorio. Resta salvaguardato il livello occupazionale dell’operatore marittimo, oggi composto da oltre 170 persone.","post_title":"Più integrazione mare-ferro-gomma: Bluferries entra nel polo logistica di Fs","post_date":"2023-11-03T13:35:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699018557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italiani, popolo di viaggiatori. Sempre e comunque. La conferma più recente giunge dall'ultimo rapporto della European Travel Commission \"Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel\" secondo cui il 75% dei nostri connazionali ha dichiarato di voler prenotare una vacanza nel periodo compreso fra quest'autunno e la primavera 2024.\r

\r

Da sottolineare come il dato vada ben oltre la media europea che si attesta invece al 68%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme agli italiani anche gli spagnoli spiccano per la gran voglia di viaggiare, seguiti poi dai britannici e polacchi (entrambi al 73%).\r

\r

La maggior parte dei viaggiatori europei si sposterà per piacere (69%) o per visitare parenti e amici (15%), ma si registra anche un leggero aumento dei viaggi d'affari, con l'8% che prevede di viaggiare per lavoro, pari ad un aumento del 3% rispetto a un anno fa.\r

\r

«Siamo molto contenti di vedere che i viaggiatori europei continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi, anche alla luce delle continue preoccupazioni per l'aumento dei costi di viaggio e delle finanze personali - ha commentato Miguel Sanz, presidente di Etc -. Le tendenze attuali presentano prospettive ottimistiche per il turismo europeo nei prossimi mesi, dimostrando la sua resistenza alle sfide economiche globali. Per trarre pieno vantaggio dalla fiducia dei consumatori, l'industria dovrebbe monitorare attentamente e anticipare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e adattare le proprie offerte di conseguenza»\r

\r

Nonostante le preoccupazioni finanziarie, le spese per i viaggi restano una priorità per gli europei: il 71% intende mantenere o aumentare il proprio budget di viaggio abituale nei prossimi mesi.\r

\r

I dati a supporto della ricerca sono stati raccolti lo scorso settembre, prima dello scoppio del conflitto in Israele. I paesi coinvolti sono stati Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria.","post_title":"Etc: il 75% degli italiani prenoterà un viaggio fra quest'autunno e la primavera 2024","post_date":"2023-11-03T12:28:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699014528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore.\r

\r

“La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi.","post_title":"A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference","post_date":"2023-11-03T11:49:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699012166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro.\r

\r

La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale","post_date":"2023-11-03T11:32:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699011168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 1.123.188 passeggeri trasportati e un utile al 30 settembre di circa 1,4 milioni di euro l'aeroporto di Trapani archivia un'estate 2023 che si conferma tutta in positivo.\r

\r

«Un traguardo mai registrato nella storia di Airgest che certifica la bontà del percorso industriale intrapreso, volto al completo risanamento della società - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. I dati economico finanziari e quelli sul traffico sono estremamente incoraggianti, siamo soddisfatti dell’attività svolta finora, dei risultati e dell’impegno del personale e di ripagare la fiducia accordata dalla Regione Siciliana e dai soci».\r

\r

Il dato dei passeggeri movimentati nei sette mesi della summer (dal 26 marzo 2023 al 28 ottobre scorso) rappresenta il 90% di tutto il traffico dall’inizio dell’anno. Il traffico passeggeri è cresciuto del +58% rispetto alla summer 2022 e +241% rispetto al 2021. Solo l'11% del traffico dell'estate è legato all’emergenza Catania, per la chiusura dell’aeroporto Fontanarossa, dal 17 luglio al 6 agosto.\r

\r

Sono circa 120.000 i passeggeri movimentati ad ottobre, gli stessi registrati ad aprile, primo mese della stagione esvia. Il mese si conclude con un +27% di traffico rispetto ad ottobre del 2022.","post_title":"Trapani archivia un'estate d'oro: 1,12 milioni di passeggeri e 1,4 miliardi di utile","post_date":"2023-11-03T11:28:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699010880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026.\r

\r

La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea.\r

\r

La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica.\r

\r

Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo.\r

\r

Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato.\r

\r

Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl.\r

\r

[gallery ids=\"455383,455384,455385\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave","post_date":"2023-11-03T11:13:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699009988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

«L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale».\r

\r

Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.","post_title":"Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno","post_date":"2023-11-03T11:02:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699009325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto in Alaska per la Anthem of the Seas di casa Royal Caribbean International che per l'estate del 2025 si unirà alle crociere nel territorio più settentrionale degli Stati Uniti delle Quantum, Radiance e Serenade of the Seas. Per la Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha in serbo una serie di vacanze di sette notti che esploreranno i ghiacciai, i parchi, le città e molto altro ancora di questa magnifica destinazione. Le opzioni per scoprire l'Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska.\r

\r

I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi e le culture locali dell'Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre. A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno vivere momenti da ricordare con attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità, la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi, la parete da arrampicata, i simulatori di surf FlowRider. A ciò si aggiungono numerose opportunità per cenare, bere e divertirsi.","post_title":"Rcl: la Anthem of the Seas per la prima volta in Alaska nell'estate 2025","post_date":"2023-11-03T10:47:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699008424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455366\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una delle ultime new entry Slh in Italia: La Roqqa di Monte Argentario[/caption]\r

\r

Record di prenotazioni per gli Small Luxury Hotels italiani, che nel corso del 2023 hanno generato ricavi del 65% superiori a quelli dell'anno scorso. Con le tre nuove aperture del 2023, La Roqqa a Porto Ercole, Cape of Senses a Torri del Benaco e Furore nella suggestiva Costiera Amalfitana, la collezione arriva oggi a contare 77 strutture nella nostra Penisola.\r

\r

“Un profondo affetto ci lega all'Italia, che è anche la nostra destinazione di punta fin dal lancio del brand nel 1990 - racconta il chief operating officer di Slh, Richard Hyde -. Quest'anno le prenotazioni nella penisola sono andate ben oltre le nostre previsioni, registrando un notevole aumento del 65% dei ricavi su base annua. I nostri ospiti continuano a essere affascinati dal patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, grazie anch alla vasta scelta di eleganti dimore storiche presenti nel nostro portafoglio\".\r

\r

","post_title":"Cresce il fatturato Slh in Italia: nel 2023 ricavi a +65% rispetto all'anno scorso","post_date":"2023-11-03T10:23:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699006986000]}]}}