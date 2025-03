Enac: approvato ufficialmente il nuovo regolamento delle tariffe Approvazione ufficiale da parte del Ministero dei trasporti insieme a quello dell’economia e delle finanze per il nuovo regolamento delle tariffe dell’Enac. Si tratta di iniziative “mirate a favorire la crescita del settore aeronautico nazionale – si legge nella nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile – introducendo scontistiche basate su volumi di attività, regolarità nei pagamenti e solidità finanziaria delle imprese e riducendo i diritti di accettazione per l’inserimento nella flotta nazionale di aeromobili registrati in altri Paesi europei nonché esentando dal pagamento gli aeromobili che vengono iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale”. “Con il nuovo Regolamento delle tariffe – ha precisato il presidente Pierluigi Di Palma – l’Autorità di settore rivolge un’attenzione ancora maggiore allo sviluppo imprenditoriale e industriale del trasporto aereo nazionale per accompagnare la forte domanda di mobilità aerea che sta determinando una ripresa veloce dei dati di traffico che, nel 2024, hanno registrato 219 milioni di passeggeri. Agire come sistema è la strada per garantire un’equa competitività dell’Italia nel contesto internazionale”. Condividi

