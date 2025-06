Dolomiti wellness festival, dal 4 al 6 luglio a Pinzolo tra eventi ed esperti del settore Torna dal 4 al 6 luglio 2025 a Pinzolo, nell’ambito turistico di Madonna di Campiglio, tra le dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco e del gruppo dell’Adamello, il Dolomiti wellness festival, il più importante evento in Trentino dedicato al benessere outdoor come stile di vita. Già da lunedì 30 giugno però la Val Rendena si trasformerà in un laboratorio di benessere a cielo aperto con la wellness Wwek. Il Dolomiti wellness Ffstival nasce proprio con l’obiettivo di promuovere abitudini salutari, offrendo un’immersione nel benessere psicofisico attraverso esperienze a contatto con la natura, in una valle ricca di boschi e acque, insieme a una community di appassionati ed esperti del settore e guidata da un personal trainer d’eccezione, per corpo e mente: la natura. Un’offerta in linea con i nuovi trend del turismo estivo 2025, che vedono nella montagna una vera e propria terapia naturale. La wellness week proporrà ogni giorno una vasta gamma di attività in collaborazione con Vacanza in Salute (progetto a cura di Body Village e Pro Loco di Pinzolo) tra ginnastica sensoriale, yoga dolce, risveglio muscolare e power yoga: dalle 8.00 alle 18.00, fino a giovedì. Molto ricco il programma per tutte le età, quest’anno anche per bambini, con esperienze e attività motorie condotte da esperti per una salute multidimensionale – con attenzione al livello fisico, mentale, emozionale, relazionale, ambientale e spirituale – in cui si acquisirà una nuova consapevolezza verso la scelta di sani stili di vita, funzionali alla longevità in salute, tenendo in forma muscoli e cervello. Le esperienze previste comprendono sei aree tematiche nella pineta di Pinzolo e lungo sentieri e cascate dell’ambito Campiglio e Val Rendena: Dolomiti wellness marathon, Longevity check-up 7+, Alpine vibes, Experience & talk, Natural spa e wellness shop village. Dal lunedì al giovedì sono previsti: Longevity check-up e le prime 4 tappe della Dolomiti wellness marathon, che verrà inaugurata lunedì con la Longevity Run e diverse attività outdoor, tra cui yoga, ginnastica sensoriale, risveglio muscolare. Da venerdì a domenica il programma si arricchisce con nuove aree ed iniziative: Alpin Vibes, Experience & Talk, Natural SPA e Wellness Shop Village. Per accedere alle attività del festival si indosserà un braccialetto apposito ritirabile presso l’info point del festival in pineta a Pinzolo. Sono disponibili tre tipologie di biglietto, che variano in base alle date e alle attività incluse nel ticket acquistato. Per seguire le giornate clou da venerdì 4 a domenica 6 luglio il costo è di 59 euro per l’Essential weekend o di 79 euro per il Full Experience Weekend e 94 euro per l’intera settimana del benessere, dal lunedì alla domenica (i costi aumenteranno più ci si avvicinerà alla data del Festival). L’accesso per i bambini è gratuito al di sotto dei 12 anni. Sono ammessi anche i cani alle attività, tranne alle tappe della Marathon. Le attività dell’Area Experience e le tappe della Dolomiti Wellness Marathon necessitano di iscrizione e sono comprese nel biglietto di riferimento. Il Festival è promosso da Treventur – Trentino Eventi Turismo, l’agenzia che ha ideato il Dolomiti Wellness Festival, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Condividi

Un banco di prova importante per la destinazione e in particolare per i professionisti dell’ospitalità che tracciano un quadro decisamente incoraggiante di quello che attende la Regina delle Dolomiti da qui ai prossimi tre mesi.\r

Stando al report elaborato da HBenchmark per la locale Associazione degli albergatori, infatti, il tasso di occupazione media acquisita per il periodo compreso tra giugno e settembre attualmente viaggia attorno al 49%, +30% sul 2024 (37%) e in particolare l’acquisito di giugno (58%) ha già superato quello che fu il consolidato dello stesso mese lo scorso anno (56%) anche a causa della forte ondata di maltempo che condizionò in negativo l’avvio stagionale. Luglio sta performando molto bene, con un incremento del 31% (51% di occupazione già acquisita contro il 39% dell’anno passato), così come di oltre il 30% è anche la crescita che interessa agosto e settembre: entrambi gli slot vantano un acquisito corrente del 43%, che invece non superava il 32% alla stessa data nel 2024.\r

Merito dell’effetto Olimpico e delle tante manifestazioni che affollano il calendario della bella stagione, e non a caso proprio in corrispondenza di queste particolari iniziative, gli analisti evidenziano picchi significativi di presenze: dal 64% del prossimo fine settimana, che peraltro coincide con l’edizione 2025 della Cortina Dobbiaco Run, al 54% della Dolomiti Extreme Trail in programma tra il 6 e l’8 giugno nella vicina Val di Zoldo, dal 70% nei giorni in cui si correrà la Lavaredo Ultra Trail (25 – 29 giugno 2025), al 56% del Design Weekend di metà luglio, senza dimenticare Ferragosto, oggi al 50% di acquisito, destinato come sempre a salire anche grazie ai last minutes.\r

Rispetto allo scorso anno, i dati mettono in luce l’ottimo recupero del segmento low medium (2*-3*-3*S) le cui prestazioni sono aumentate di quasi il 46% uniformandosi, almeno per adesso, a quelle del comparto high luxury (48,6% vs. 48,4%), che a sua volta ha fatto registrare uno sviluppo più contenuto, ma comunque ragguardevole (+16%).\r

Interessante, poi, è il focus sulle nazionalità degli ospiti che si apprestano a trascorrere le vacanze in territorio ampezzano: in linea col il trend dell’ultimo biennio, ben il 74% delle prenotazioni proviene dall'estero, prevalentemente da Stati Uniti (14,2%), Regno Unito (6,2%), Francia (5,9%), e Australia (2,1%), a testimonianza della fortissima vocazione internazionale della località, che la prospettiva degli imminenti Giochi Invernali non fa che rinsaldare.","post_title":"Apre Cortina. Numeri incoraggianti. Buono il tasso di occupazione","post_date":"2025-06-03T10:49:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748947788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"World Explorer spinge sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli, esperto di Laos, Cambogia e Vietnam con 25 anni di attività nel settore.\r

\r

«Siamo convinti che il Sud-est asiatico rappresenti oggi una delle destinazioni più stimolanti per chi ama viaggiare in modo autentico e consapevole – dichiara Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore – la nostra filosofia #explorer ci guida anche in questa nuova avventura: vogliamo offrire itinerari che permettano di scoprire la vera anima di questi Paesi, tra tradizioni antiche, paesaggi difficili da raccontare a parole e un’accoglienza senza pari».\r

\r

Grande attenzione viene riservata alle esperienze di turismo responsabile: soggiorni presso eco-lodge, attività con le comunità locali, degustazioni di cucina tipica e workshop artigianali, per un viaggio che lascia il segno e contribuisce allo sviluppo sostenibile delle destinazioni visitate.\r

\r

Mapelli ha maturato la sua competenza collaborando con alcuni dei più importanti tour operator italiani, tra cui Lombard Gate, Kel12 ed Earth Viaggi. «Sono cresciuto in realtà storiche e strutturate dove ho imparato a costruire viaggi su misura e a interpretare i desideri dei viaggiatori più esigenti – commenta Mapelli – sono entusiasta di portare la mia esperienza in World Explorer, contribuendo allo sviluppo di nuovi itinerari su base individuale e, nel prossimo futuro, alla realizzazione di tour anche per piccoli gruppi esclusivi World Explorer in questa regione che amo profondamente».\r

\r

Tra le proposte di punta dell'operatore, il tour Vietnam Experience, un viaggio di 15 giorni/13 notti, denso di esperienze autentiche come lo spettacolo acrobatico all'Opera di Saigon (À Ố Show), lezione di cucina e coltivazione del riso in campagna, lo spettacolo di marionette sull’acqua a Yen Duc e tanto, tanto altro.","post_title":"World Explorer investe sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli","post_date":"2025-06-03T10:48:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748947684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Smartwings amplia il network dei collegamenti verso il Sud Italia che, per l'estate 2025, conta un nuovo volo diretto tra Praga e Lamezia Terme, con un operativo giornaliero articolato su più frequenze settimanali.\r

\r

Nel dettaglio lo schedule prevede decollo dall'aeroporto calabrese alle 14.55 ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica; e alle 21:45 ogni mercoledì e sabato.\r

\r

Da Praga si parte alle 11.40 ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica; e anche alle 18.45 tutti i mercoledì e sabato.\r

\r

Smartwings effettuerà inoltre anche voli charter da Lamezia Terme verso Brno, Pardubice e Ostrava, potenziando così i flussi turistici incoming e outgoing tra Italia e Repubblica Ceca.\r

\r

«Il volo giornaliero da Lamezia Terme a Praga rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio e favorire scambi turistici e culturali con una delle capitali europee più amate» commenta Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio srl che da anni rappresenta Smartwings in Italia.\r

\r

«Questa programmazione estiva propone frequenze che rispondono perfettamente alla domanda. I voli per Praga – e i charter verso le altre città ceche – sono pensati per facilitare il lavoro degli agenti di viaggio, con il nostro supporto commerciale sempre attivo e dedicato» ha aggiunto Christian Ceravolo, sales executive di Spazio.\r

\r

Apprezziamo per l'operativo di Smartwings anche da parte di Lubos Rosenberg, direttore di Czech Tourism Italia: «Questi voli conducono direttamente nelle diverse anime del nostro Paese. Jolly valido in ogni stagione, Praga anche in estate offre scorci unici, numerose attività all’aperto, proposte esperienziali, spunti culturali e festival, ma si conferma soprattutto porta di accesso alle tante sorprese storiche, naturalistiche ed enogastronomiche della Boemia. Tra queste sicuramente Pardubice col suo magnifico castello rinascimentale, gemma preziosa incastonata nella verdissima piana dell’Elba. Brno e Ostrava svelano invece la cosiddetta altra Cechia, con paesaggi (dai vigneti all’archeologia industriale) diversissimi, un patrimonio e delle vibrazioni artistiche moderne, un mix unico di antico e futurista, attrazioni di ogni tipo ovunque, anche nel sottosuolo»l.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Smartwings amplia il network dei voli tra Repubblica Ceca e Lamezia Terme","post_date":"2025-06-03T10:00:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748944815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giovedì 12 giugno al Marina di Puntaldia in Sardegna, San Teodoro, si terrà un evento firmato Blue Marina Awards dedicato ai porti e agli approdi turistici che fanno dell’accoglienza, della sostenibilità e valorizzazione del territorio la propria identità.\r

\r

Un appuntamento che guarda non solo al presente ma anche al futuro dei migliori marina del Mediterraneo, luoghi che non si limitano ad essere punti di transito, ma che grazie ai loro contenuti si affermano come vere e proprie destinazioni, occasioni di incontro e motori di sviluppo socio-economico per il territorio.\r

\r

Il convegno organizzato in collaborazione con Marina di Puntaldia chiamerà a raccolta esperti, istituzioni e stakeholder per confrontarsi sugli elementi e valori che fanno del porto un punto d’incontro tra territorio, economia e comunità.\r

\r

«Siamo felici di ospitare per la prima volta un appuntamento dei Blue Marina Awards, dedicato alla tutela del mare alla visione di un porto che si fa luogo di incontro, bellezza, accoglienza e sostenibilità – spiega Marie-Hélène Polo, amministratore delegato della Marina di Puntaldia – Affronteremo con i relatori temi trasversali – dall’innovazione all’arte, dall’impresa alla sostenibilità, dallo sport all’intelligenza artificiale – per raccontare come un porto possa auspicare a diventare una vera destinazione: accogliente, inclusiva e punto di riferimento per un turismo consapevole».\r

\r

«Eventi come quello di Puntaldia – aggiunge Walter Vassallo Fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards - e tutti quelli che i Blue Marina Awards promuovono lungo le coste italiane insieme all’associazione nazionale degli approdi e porti turistici Assonat-Confcommercio, che è il partner Istituzionale dell’iniziativa, sono fondamentali per creare consapevolezza, connessione e coesione attorno a temi oggi imprescindibili, presenti in tutte le agende politiche e perfettamente allineati con il piano del mare. I Blue Marina Awards non sono solo un marchio di eccellenza per i porti e approdi turistici che si distinguono per sostenibilità, innovazione, accoglienza, inclusività e sicurezza: sono uno strumento strategico per accompagnare l’evoluzione del settore, sostenere gli operatori, valorizzare i territori e rafforzare l’identità mediterranea nel panorama internazionale. Auspico che tutti i porti e approdi turistici italiani partecipino alla quarta edizione: è completamente gratuita e rappresenta un’opportunità concreta per ottenere un check-up dettagliato e qualificato del proprio stato di salute, grazie anche alla collaborazione tecnica con Rina».","post_title":"Blue Marina Awards, 12 giugno a Marina di Puntaldia focus su porti, cultura e sostenibilità","post_date":"2025-06-03T09:29:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748942945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barceló Hotel Group ha inaugurato la sua prima struttura in Bahrain: un 4 stelle che dispone di 195 camere moderne e spaziose tra cui spiccano 90 suite di lusso e 45 suite premium.\r

\r

Posto in una posizione privilegiata sul mare, Barceló Hotel & Residences, Bahrain è situato nella capitale Manama, considerata il centro culturale, commerciale e politico del Paese, una moderna metropoli in grado di unire la storia della regione all’architettura contemporanea.\r

\r

L'hotel - un edificio di 20 piani, con un rooftop con una vista sul Golfo Persico - dispone di quattro ristoranti, uno à la carte, con un menù ispirato alla cucina del Medio Oriente e dell’Asia; il ristorante Add, che propone un’ampia varietà di piatti per colazione, pranzo e cena e che offre anche una terrazza con vista spettacolare sul quartiere Seef; Champs, uno sports bar situato sul rooftop dell’hotel, ideale per gustare bevande fresche guardando eventi sportivi sul maxi schermo; il Lobby Coffee Lounge, uno spazio moderno dove gli ospiti possono gustare bevande calde e fredde personalizzate.\r

\r

A disposizione degli ospiti un'area Wellness e un kids club per il divertimento dei più piccoli; la struttura è anche dotata di due sale conferenze.\r

\r

Con questa nuova apertura, Barceló Hotel Group rilancia l'espansione nell'area Mena, dove è diventata la principale compagnia alberghiera spagnola, gestendo oltre 20 hotel in cinque paesi del Medio Oriente e Nord Africa.\r

L’obiettivo della compagnia è espandere ulteriormente la propria presenza in questa regione, valutando futuri progetti negli Emirati Arabi Uniti e nel Sultanato dell’Oman e in nuovi Paesi come l’Arabia Saudita.","post_title":"Barcelò si espande in Medio Oriente con la prima struttura situata in Bahrain","post_date":"2025-05-30T10:59:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748602777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia novità d'autunno nel Mediterraneo per Ponant Explorations, la compagnia francese leader nelle crociere di lusso e spedizione, commercializzata in Italia da Gioco Viaggi. Si tratta di due itinerari in formato \"mini\" di 6 giorni - 5 notti che promettono un'esperienza autentica, raffinata ed immersiva, garantendo in pochi giorni un contatto privilegiato con la cultura e la natura mediterranea.\r

\r

Due viaggi a bordo di Le Laperouse, un elegante yacht della linea Explorer con 92 cabine, lounge sottomarino Blue Eye e ristoranti gourmet, pensato per offrire una sintesi perfetta del savoir-faire Ponant, ideali sia per gli appassionati di crociere sia per chi è curioso di sperimentare per la prima volta “l’arte di vivere il mare”.\r

\r

Come tutte le navi della gamma Ponant Explorations, Le Lapérouse è un’oasi di comfort raffinato. Tutte le cabine e suite dispongono di balcone privato, mentre l’area benessere offre spa, sauna e sala fitness; piscina a sfioro e aree lounge pensate per il relax e per garantire la massima privacy. Cucina fresca con ingredienti locali, arredi eleganti in toni naturali e servizio attento e discreto.\r

\r

Ogni scalo è stato scelto per offrire il meglio del patrimonio culturale mediterraneo in pochi giorni: paesaggi mozzafiato, musei celebri, siti Unesco. Per ogni scalo è inclusa un’escursione, scelta tra una selezione curata dagli esperti della compagnia, che condurrà in un viaggio sensoriale e culturale per vedere il meglio di ogni località, arricchito da conferenze a bordo tenute da esperti profondi conoscitori delle regioni visitate.","post_title":"Ponant Explorations: Mediterraneo d'autunno con due mini itinerari a bordo de Le Laperouse","post_date":"2025-05-30T10:33:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748601207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491698\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Austria Turismo e i suoi partner alla presentazione di Torino[/caption]\r

\r

Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall'Italia e 2,7 milioni di pernottamenti - ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni».\r

\r

Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale.\r

\r

L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna\r

\r

A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra \"Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice\", un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell'arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026.\r

\r

Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero,\r

\r

A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Austria chiama Italia: focus su city break e stagioni di spalla","post_date":"2025-05-29T14:28:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748528932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. \r

Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell'intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. \r

Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. ","post_title":"Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati","post_date":"2025-05-29T13:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748524978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Caner[/caption]\r

La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.\r

La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore.\r

“Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -.\r

«Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.\r

\r

Evento e Save\r

Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_408813\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Camillo Bozzolo[/caption]\r

Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.","post_title":"La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese","post_date":"2025-05-29T12:22:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748521334000]}]}}