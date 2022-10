Anche gli acquisti online in Italia (48 mld) beneficiano del boom del turismo Se ne stanno accorgendo un po’ tutti. Prima il presidente di Confindustria Bonomi che ha dichiarato che la crescita del turismo ha trainato anche l’industria. Ora arrivano i dati che confermano come l’impennata del turismo abbia fatto da espansione per molti settori economici del nostro Paese. Infatti, secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c, redatto dalla School of management del Politecnico di Milano, riportato da Repubblica e giunto alla sua 22esima edizione, quest’anno gli acquisti online in Italia raggiungeranno i 48,1 miliardi di euro (+20% rispetto al 2021). Acquisti e turismo Se da un parte gli acquisti di prodotto «continuano a crescere, sebbene con un ritmo più contenuto (+8% in 12 mesi) rispetto a quello dello scorso anno (+18% tra 2021 e 2020), e toccano i 33,2 miliardi di euro», d’altra parte sono gli acquisti di servizi a trainare il mercato portando a termine il percorso di ripresa (+59% rispetto al 2021) dallo choc del Covid e toccando i 14,9 miliardi di euro. E tutto questo grazie a cosa: «Grazie alla crescita del comparto Turismo e trasporti (soprattutto nei mesi estivi), si sono finalmente compensate le perdite generate durante l’emergenza sanitaria», scrive il rapporto.

