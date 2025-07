Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni E’ nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. “Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un’identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno. La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. Condividi

E' nato il nuovo brand del litorale fermano "Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla", insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un'unica destinazione, con un'identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto "cantiere turismo" cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. "Costa dei Borghi – Riviera Fermana" è il nome che racchiude l'essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff "Tra mare e Sibilla" esprime con immediatezza l'unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l'Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l'equilibrio armonico tra la costa e l'entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand "Costa dei Borghi" si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell'esperienza, lentezza e accoglienza. L'integrazione tra costa e borghi sarà l'elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L'obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori "silver", gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell'offerta: accanto al prodotto "mare" – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L'obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l'anno. La "Costa dei Borghi" sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di "Cantiere Turismo"; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. 