La Corte dei Conti apre un fascicolo sulla Venere influencer Che la procura della Corte dei Conti apra un fascicolo, quindi un’inchiesta sulla promozione del ministero del turismo con protagonista la Venere di Botticelli era cosa quasi scontata. Almeno per chi queste cose le segue da tempo. Una campagna che costa 9 milioni di euro (dichiarazioni ufficiali) e che nel bel mezzo della stagione scompare improvvisamente da tutti gli scenari non è cosa normale. Naturalmente la Corte dei Conti, poiché quelli della promozione sono soldi pubblici, vuole vederci chiaro su tutta l’operazione. Questo giornale non aveva preso posizione sulla campagna, in attesa che accadessero delle “cose”. E queste cose sono accadute. Ora dovremo capire quale sarà la reazione del ministro del turismo che, su quella Venere in bicicletta che faceva l’influencer, ci aveva messo la faccia. Di certo è che i costi della promozione sono eccessivi, che la Venere è praticamente scomparsa, e che quindi un organo deputato a vegliare sulla spesa dei ministeri si sia mosso per tempo. Aspettiamo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che la procura della Corte dei Conti apra un fascicolo, quindi un'inchiesta sulla promozione del ministero del turismo con protagonista la Venere di Botticelli era cosa quasi scontata. Almeno per chi queste cose le segue da tempo. Una campagna che costa 9 milioni di euro (dichiarazioni ufficiali) e che nel bel mezzo della stagione scompare improvvisamente da tutti gli scenari non è cosa normale. Naturalmente la Corte dei Conti, poiché quelli della promozione sono soldi pubblici, vuole vederci chiaro su tutta l'operazione. Questo giornale non aveva preso posizione sulla campagna, in attesa che accadessero delle "cose". E queste cose sono accadute. Ora dovremo capire quale sarà la reazione del ministro del turismo che, su quella Venere in bicicletta che faceva l'influencer, ci aveva messo la faccia. Di certo è che i costi della promozione sono eccessivi, che la Venere è praticamente scomparsa, e che quindi un organo deputato a vegliare sulla spesa dei ministeri si sia mosso per tempo. Aspettiamo. [post_title] => La Corte dei Conti apre un fascicolo sulla Venere influencer [post_date] => 2023-08-29T12:24:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693311848000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri. Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce. Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta. In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta. In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi. Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost. Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino? Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate. I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione. Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati. [post_title] => Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking [post_date] => 2023-08-29T11:55:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => myparking [1] => myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [2] => myparking-fiumicino [3] => myparking-parcheggio-aeroporto [4] => parcheggi-myparking [5] => parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [6] => parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino ) [post_tag_name] => Array ( [0] => myparking [1] => MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [2] => MyParking Fiumicino [3] => MyParking parcheggio aeroporto [4] => parcheggi MyParking [5] => parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [6] => parcheggio aeroporto Roma Fiumicino ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310108000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451171 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ungheria da scoprire in autunno: protagonista della stagione è la regione del lago Balaton, il più grande dell'Europa Centrale, destinazione ideale per vivere appieno la natura fra sport, benessere e passeggiate fiabesche. Le acque del Balaton sono lo scenario ideale per gli appassionati e per gli esperti di vela e di canottaggio: durante le traversate, caratterizzate da una fresca brezza, è possibile ammirare la splendida cornice del “mare ungherese” fatta di colline, boschi e montagne. Dal 7 al 10 settembre si può inoltre assistere ad una delle regate che si svolgono sul Balaton: l'Ilca Europa Cup & National Championship. I viaggiatori dall’animo più tranquillo possono godere dei colori del territorio facendo un tour in barca, noleggiando il kayak o il Sup; e per coloro che desiderano sperimentare un momento ancora più rilassante, il lago offre anche diversi bagni termali. All'interno del Parco Nazionale degli Altipiani del Balaton, istituito nel 1997, esistono un insieme di spazi verdi eccezionali che aspettano solo di essere esplorati: la Bakonia meridionale, il bacino di Tapolca, l'altopiano di Keszthely e il bacino del lago Kis-Balaton a sud-ovest offrono alcuni dei luoghi più belli per rilassarsi e rigenerarsi. Tappa irrinunciabile, infine, l'Arboreto Folly: il giardino è il simbolo del profondo legame ungherese con il territorio; la storia di una famiglia del luogo che ha creato una collezione unica di cedri e cipressi secolari, accompagnata dalla vista sul Balaton. Il giardino naturale della famiglia Folly è adatto a grandi e piccini con un ampio parco giochi in legno, unico nel suo genere, e un nuovo ristorante ospitato tra le mura di una residenza storica di 160 anni. [post_title] => Ungheria d'autunno: riflettori accesi sulla regione del lago Balaton fra natura, sport e relax [post_date] => 2023-08-29T09:15:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693300514000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Webinar Irlanda tutto l'anno. Partecipa al webinar - clicca qui [post_date] => 2023-08-28T12:41:20+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio [1] => agenzie-di-viaggio [2] => cosa-vedere-in-irlanda [3] => ente-del-turismo-irlanda [4] => irlanda [5] => turismo-irlandese [6] => vacanze-in-irlanda [7] => webinar-cosa-fare-in-irlanda [8] => webinar-cosa-vedere-in-irlanda [9] => webinar-irlanda [10] => webinar-per-agenti-di-viaggio [11] => webinar-turismo-irlandese ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio [1] => agenzie di viaggio [2] => cosa vedere in Irlanda [3] => ente del turismo Irlanda [4] => Irlanda [5] => turismo irlandese [6] => vacanze in irlanda [7] => webinar cosa fare in Irlanda [8] => webinar cosa vedere in Irlanda [9] => webinar Irlanda [10] => webinar per agenti di viaggio [11] => webinar turismo irlandese ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693226480000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sono stata sorpresa dall’organizzazione: di come in pochissimo tempo siamo riusciti a vedere così tante cose senza essere minimamente stanchi per il tour". C'era anche un personaggio d'eccezione come Maria Teresa Ruta tra i partecipanti al recente fam trip in Giordania di Sand Tour. La giornalista, conduttrice e scrittrice di origini torinesi è una grande viaggiatrice e affezionata cliente dell'operatore fiorentino. "Quando parto cerco di non avere aspettative ma di lasciarmi sorprendere da tutto quello che vedo, incontro e assaggio - racconta -. Mi informo su usi e costumi del luogo per non sbagliare abbigliamento. Leggo diari o libri di altri viaggiatori per sapere da cosa sono rimasti colpiti. Guardo le fantastiche foto dei grandi fotografi e studio le inquadrature per provare poi con il mio telefonino a replicarle. Torno sempre arricchita da qualunque viaggio: nuove amicizie, con i compagni di avventura e le guide del posto; alcune di queste durano da anni… A volte trovo pure nuovi abiti da indossare in trasmissione per incuriosire il mio pubblico, oppure nuove ricette da proporre nella mia cucina e far gustare agli amici". Molte sono le destinazioni rimaste nel cuore di Maria Teresa: "Impossibile fare un elenco delle terre che mi hanno affascinata per motivi diversi. Sicuramente l’Oriente è pieno di posti dove vivrei: India, Birmania, Vietnam, l’isola di Sulawesi, l’Indonesia. Ma anche la Cina, con la sua muraglia e le sue città brulicanti e inquinatissime, mi ha conquistata. E per una subacquea come me le Maldive sono un vero paradiso. Il Medioriente, con Israele e la Giordania, e più giù l’Africa con il suo Marocco, l’Egitto tutto affascinante, la Tanzania, il Sudafrica il Kenya e la stupenda Etiopia… Però bisogna anche andare dall’altra parte e allora l’America con i suoi grandi spazi e le sue capitali da fiction, il Canada, il Messico, le Hawaii, la Polinesia, la foresta amazzonica, dal Venezuela giù per il Brasile... Senza dimenticare le emozioni della prima volta a Parigi, a Londra a Vienna, Vilnius, Stoccolma... Insomma le capitali europee tutte". In Giordania in particolare, prosegue Maria Teresa, "siamo partiti alla scoperta della spettacolare città di Petra, dei suggestivi paesaggi desertici del Wadi Rum, delle antiche rovine romane di Jerash, e ci siamo spinti fino a sud, sui soli 26 chilometri di costa sul mar Rosso del Paese, con acque limpide, temperature miti e le attrazioni storiche della città che rendono anche la piccola Aqaba un luogo imperdibile. Rientrando su Amman, città molto interessante, ci siamo fermati sul mar Morto per apprezzare i famosi fanghi. Sicuramente Petra vale tutto il viaggio ed è in assoluto una delle visite più emozionanti che io abbia mai fatto, ma nel complesso sono rimasta affascinata da questo Paese. Ho avuto modo anche di visitare tanti nuovi alberghi ed altrettanti antichi e storici ma ristrutturati che mi hanno davvero sorpresa. In effetti oggi la Giordania vanta circa 4 milioni di visitatori all’anno ed è sicuramente un record, perché è stata un'escalation fortissima sviluppata solo negli ultimi anni e stanno alacremente lavorando per offrire servizi sempre migliori. Comunque le tante risate fatte con un gruppo veramente simpaticissimo hanno fatto anche loro una piacevole differenza". Per Maria Teresa Ruta i fam trip sono infine un momento essenziale per garantire prodotti di qualità: "Se tutte le agenzie di viaggi toccassero sempre con mano le realtà delle destinazioni che promuovono, non ci sarebbero sgradite sorprese per il grande popolo di turisti che ama viaggiare per conoscere il mondo. Certo, qualche volta ci può stare qualche contrattempo, ma nella maggior parte dei casi bisogna sempre ricordare che i viaggiatori e i vacanzieri hanno, seppur desideri diversi, chi di conoscere scoprire, chi di riposarsi e di rilassarsi, un denominatore comune: l’idea che in quella settimana tutto sia perfetto e nulla vada storto. Non bisogna quindi tralasciare alcun dettaglio: Petra è sempre lì, maestosa e bellissima. Sarà invece il servizio a fare la differenza di quella giornata, rendendola bella o indimenticabile”. [gallery ids="451143,451144,451145,451146,451147,451148,451149,451150,451151"] [post_title] => In viaggio con Maria Teresa Ruta nella Giordania griffata Sand Tour [post_date] => 2023-08-28T12:29:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693225773000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella bucket list delle esperienze di chi pratica abitualmente il trekking e ama l’outdoor, anche in maniera amatoriale, non può mancare l’Himalaya: un luogo dove basta alzare lo sguardo per trovarsi catapultati a 8 mila metri di altitudine, là dove pochi hanno avuto la possibilità (e la fortuna!) di arrampicarsi. È nelle valli che circondano le cime mitiche dell’Everest, del Lhotse o dell’Annapurna che prendono forma mondi tutti da esplorare, realtà complesse con cui confrontarsi e magari scoprire qualcosa di sé. Le proposte autunnali di Viaggia con Carlo differiscono per percorsi ma anche per difficoltà: Campo base Everest e Santuario dell’Annapurna sono comunque entrambe spedizioni pensate per gli amanti del trekking e delle esperienze once in a lifetime, dedicate a chi non teme l’altitudine, ha come missione la conoscenza di luoghi e genti e ha voglia di scoprire un nuovo confine, quello che corre tra terra e cielo. Campo base Everest (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023) Sedici giorni di avventura nella natura wild della Valle del Khumbu, ai piedi delle cime più alte del mondo; il più classico dei trekking, destinazione Campo base Everest (partecipanti: min 9, max 12 - pernottamenti tre in hotel, 11 in lodge - per escursionisti EE - guide locali parlanti inglese) Il Santuario dell’Annapurna (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023) L’Annapurna, così chiamato in onore della Dea indù dell’abbondanza, è una delle vette mitiche dell’Himalaya nepalese. Ai piedi di questo massiccio si apre il santuario dell’Annapurna, una vallata straordinaria per la varietà di climi che si incontrano percorrendola (partecipanti: min sei, max 12 - pernottamenti: sei in hotel, otto in tea house - per escursionisti E - guide locali parlanti italiano) [post_title] => Sull'Himalaya in autunno con Viaggia con Carlo: due diverse proposte per gli amanti del trekking [post_date] => 2023-08-28T10:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693218346000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aprirà il prossimo 1° settembre la rotta fra il Trieste Airport e Milano Linate: l'operativo prevede due voli al giorno in andata (7.30 e 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno nel fine settimana, in partenza da Trieste il sabato alle 8.00 e da Linate la domenica alle 20.05. «Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana - è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell'economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Fvg» ha dichiarato nei giorni scorsi Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. I residenti della regione Friuli Venezia Giulia, come riferito dall'Ansa, beneficeranno di un tetto massimo al costo dei biglietti di 55 euro per tratta se li acquisteranno prima di 10 giorni dal volo; oltre tale termine, la tariffa non potrà comunque superare i 125 euro al netto delle tasse, "soluzione per venire incontro a chi si sposta per lavoro o studio". Studenti under 27 e over 65 che si spostano per motivi di salute potranno viaggiare da Trieste sui voli Ita da e per Linate al costo massimo di 49 euro, indipendentemente dalla data di acquisto. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Trieste-Milano Linate dal prossimo 1° settembre [post_date] => 2023-08-28T10:06:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693217177000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente. Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali. Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione. A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale. «Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità». [post_title] => Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln [post_date] => 2023-08-25T10:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692959079000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già preannunciata come new entry Relais & Châteaux, apre a Radda in Chianti Pieve Aldina: struttura di debutto in Italia della collezione Les Domaines de Fontenille. La proprietà è un complesso architettonico in pietraforte di oltre 2 mila metri quadrati complessivi, composto da quattro tipiche costruzioni coloniche e annessi toscani, circondato da 40 ettari di vigneti e olivete. Pieve Aldina ha più le sembianze di un borgo che di una struttura di ospitalità: un hotel-cittadella, che si sviluppa tra giardini e terrazzamenti incorniciati da uliveti. Si compone di 22 camere e suite, diffuse in complessi di case una accanto all’altra. La piscina disposta nella parte più alta e terrazzata del terreno permette una vista sulle vigne e gli uliveti. La ristrutturazione degli edifici è stata curata dallo studio di architettura Pierattelli, sotto la supervisione della Soprintendenza speciale dell’archeologia, delle belle arti e del paesaggio. Il ristorante principale le Rondini offre una cinquantina di coperti tra i tavoli sparsi nel giardino esterno e la sala a volte dell’interno, da dove si può osservare il lavoro dello chef Flavio Faedi e della sua brigata. Il menù mira a ricordare i piatti della tradizione Toscana. La vicina enoteca emana profumi della selezione di salumi e formaggi toscani che si possono assaggiare in ogni momento della giornata. Nell'Orto del Parroco e nel suo pergolato si può godere un aperitivo all'italiana o semplicemente rinfrescarsi all’ombra degli ulivi. Il progetto Pieve Aldina nasce dal coup de coeur di Frédéric Biousse e Guillaume Foucher, imprenditori con un trascorso di nella moda e nell’arte contemporanea, nonché fondatori del brand Les Domaines de Fontenille, per questo complesso vescovile del sedicesimo e diciassettesimo secolo, incastonato tra le colline di Radda in Chianti, che include la chiesa di Santa Maria Novella. Nel 1043 la tenuta fu data in possesso dal suo proprietario, il conte di Piancaldoli, alla moglie Aldina Ubaldini, da cui oggi prende il nome. Uno dei quattro edifici, già residenza estiva dei vescovi di Siena, è classificato come patrimonio storico italiano. Quanto alla chiesa a cui si appoggia, la pieve di Santa Maria Novella, è uno dei più importanti esempi di architettura romanica in territorio fiorentino, risalente al decimo secolo. "Quando si arriva a Pieve Aldina, dopo una strada in leggera pendenza, si intravedono le luci, i materiali; si percepiscono già da lontano gli odori, i sapori... Appena arrivati, siete invitati a entrare in una grande cucina contadina, dove potrete assaporare il delizioso benvenuto di una schiacciata, una fragrante focaccia di grano tipica della zona, o dei crostini con salumi o pecorino toscano - spiegano i due co-fondatori -. Entriamo a pieno titolo nell'arte di vivere italiana. Ci siamo profondamente innamorati della rustica, e magnificamente dignitosa, semplicità di questo stile". [post_title] => Pieve Aldina apre a Radda in Chianti: debutto italiano del brand Les Domaines de Fontenille [post_date] => 2023-08-23T15:39:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692805189000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "corte dei conti venere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1126,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che la procura della Corte dei Conti apra un fascicolo, quindi un'inchiesta sulla promozione del ministero del turismo con protagonista la Venere di Botticelli era cosa quasi scontata. Almeno per chi queste cose le segue da tempo. Una campagna che costa 9 milioni di euro (dichiarazioni ufficiali) e che nel bel mezzo della stagione scompare improvvisamente da tutti gli scenari non è cosa normale.\r

\r

Naturalmente la Corte dei Conti, poiché quelli della promozione sono soldi pubblici, vuole vederci chiaro su tutta l'operazione.\r

\r

Questo giornale non aveva preso posizione sulla campagna, in attesa che accadessero delle \"cose\". E queste cose sono accadute. Ora dovremo capire quale sarà la reazione del ministro del turismo che, su quella Venere in bicicletta che faceva l'influencer, ci aveva messo la faccia.\r

\r

Di certo è che i costi della promozione sono eccessivi, che la Venere è praticamente scomparsa, e che quindi un organo deputato a vegliare sulla spesa dei ministeri si sia mosso per tempo.\r

\r

Aspettiamo.","post_title":"La Corte dei Conti apre un fascicolo sulla Venere influencer","post_date":"2023-08-29T12:24:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693311848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri.\r

\r

Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce.\r

\r

Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking\r

\r

Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta.\r

\r

In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta.\r

\r

In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi.\r

\r

Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost.\r

\r

Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino?\r

\r

Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate.\r

\r

I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione.\r

\r

Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati.","post_title":"Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking","post_date":"2023-08-29T11:55:08+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["myparking","myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","myparking-fiumicino","myparking-parcheggio-aeroporto","parcheggi-myparking","parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino"],"post_tag_name":["myparking","MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","MyParking Fiumicino","MyParking parcheggio aeroporto","parcheggi MyParking","parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","parcheggio aeroporto Roma Fiumicino"]},"sort":[1693310108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ungheria da scoprire in autunno: protagonista della stagione è la regione del lago Balaton, il più grande dell'Europa Centrale, destinazione ideale per vivere appieno la natura fra sport, benessere e passeggiate fiabesche.\r

Le acque del Balaton sono lo scenario ideale per gli appassionati e per gli esperti di vela e di canottaggio: durante le traversate, caratterizzate da una fresca brezza, è possibile ammirare la splendida cornice del “mare ungherese” fatta di colline, boschi e montagne. Dal 7 al 10 settembre si può inoltre assistere ad una delle regate che si svolgono sul Balaton: l'Ilca Europa Cup & National Championship. I viaggiatori dall’animo più tranquillo possono godere dei colori del territorio facendo un tour in barca, noleggiando il kayak o il Sup; e per coloro che desiderano sperimentare un momento ancora più rilassante, il lago offre anche diversi bagni termali.\r

All'interno del Parco Nazionale degli Altipiani del Balaton, istituito nel 1997, esistono un insieme di spazi verdi eccezionali che aspettano solo di essere esplorati: la Bakonia meridionale, il bacino di Tapolca, l'altopiano di Keszthely e il bacino del lago Kis-Balaton a sud-ovest offrono alcuni dei luoghi più belli per rilassarsi e rigenerarsi.\r

Tappa irrinunciabile, infine, l'Arboreto Folly: il giardino è il simbolo del profondo legame ungherese con il territorio; la storia di una famiglia del luogo che ha creato una collezione unica di cedri e cipressi secolari, accompagnata dalla vista sul Balaton. Il giardino naturale della famiglia Folly è adatto a grandi e piccini con un ampio parco giochi in legno, unico nel suo genere, e un nuovo ristorante ospitato tra le mura di una residenza storica di 160 anni.\r

","post_title":"Ungheria d'autunno: riflettori accesi sulla regione del lago Balaton fra natura, sport e relax","post_date":"2023-08-29T09:15:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693300514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Webinar Irlanda tutto l'anno. Partecipa al webinar - clicca qui","post_date":"2023-08-28T12:41:20+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["agenti-di-viaggio","agenzie-di-viaggio","cosa-vedere-in-irlanda","ente-del-turismo-irlanda","irlanda","turismo-irlandese","vacanze-in-irlanda","webinar-cosa-fare-in-irlanda","webinar-cosa-vedere-in-irlanda","webinar-irlanda","webinar-per-agenti-di-viaggio","webinar-turismo-irlandese"],"post_tag_name":["agenti di viaggio","agenzie di viaggio","cosa vedere in Irlanda","ente del turismo Irlanda","Irlanda","turismo irlandese","vacanze in irlanda","webinar cosa fare in Irlanda","webinar cosa vedere in Irlanda","webinar Irlanda","webinar per agenti di viaggio","webinar turismo irlandese"]},"sort":[1693226480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono stata sorpresa dall’organizzazione: di come in pochissimo tempo siamo riusciti a vedere così tante cose senza essere minimamente stanchi per il tour\". C'era anche un personaggio d'eccezione come Maria Teresa Ruta tra i partecipanti al recente fam trip in Giordania di Sand Tour. La giornalista, conduttrice e scrittrice di origini torinesi è una grande viaggiatrice e affezionata cliente dell'operatore fiorentino.\r

\r

\"Quando parto cerco di non avere aspettative ma di lasciarmi sorprendere da tutto quello che vedo, incontro e assaggio - racconta -. Mi informo su usi e costumi del luogo per non sbagliare abbigliamento. Leggo diari o libri di altri viaggiatori per sapere da cosa sono rimasti colpiti. Guardo le fantastiche foto dei grandi fotografi e studio le inquadrature per provare poi con il mio telefonino a replicarle. Torno sempre arricchita da qualunque viaggio: nuove amicizie, con i compagni di avventura e le guide del posto; alcune di queste durano da anni… A volte trovo pure nuovi abiti da indossare in trasmissione per incuriosire il mio pubblico, oppure nuove ricette da proporre nella mia cucina e far gustare agli amici\".\r

\r

Molte sono le destinazioni rimaste nel cuore di Maria Teresa: \"Impossibile fare un elenco delle terre che mi hanno affascinata per motivi diversi. Sicuramente l’Oriente è pieno di posti dove vivrei: India, Birmania, Vietnam, l’isola di Sulawesi, l’Indonesia. Ma anche la Cina, con la sua muraglia e le sue città brulicanti e inquinatissime, mi ha conquistata. E per una subacquea come me le Maldive sono un vero paradiso. Il Medioriente, con Israele e la Giordania, e più giù l’Africa con il suo Marocco, l’Egitto tutto affascinante, la Tanzania, il Sudafrica il Kenya e la stupenda Etiopia… Però bisogna anche andare dall’altra parte e allora l’America con i suoi grandi spazi e le sue capitali da fiction, il Canada, il Messico, le Hawaii, la Polinesia, la foresta amazzonica, dal Venezuela giù per il Brasile... Senza dimenticare le emozioni della prima volta a Parigi, a Londra a Vienna, Vilnius, Stoccolma... Insomma le capitali europee tutte\".\r

\r

In Giordania in particolare, prosegue Maria Teresa, \"siamo partiti alla scoperta della spettacolare città di Petra, dei suggestivi paesaggi desertici del Wadi Rum, delle antiche rovine romane di Jerash, e ci siamo spinti fino a sud, sui soli 26 chilometri di costa sul mar Rosso del Paese, con acque limpide, temperature miti e le attrazioni storiche della città che rendono anche la piccola Aqaba un luogo imperdibile. Rientrando su Amman, città molto interessante, ci siamo fermati sul mar Morto per apprezzare i famosi fanghi. Sicuramente Petra vale tutto il viaggio ed è in assoluto una delle visite più emozionanti che io abbia mai fatto, ma nel complesso sono rimasta affascinata da questo Paese. Ho avuto modo anche di visitare tanti nuovi alberghi ed altrettanti antichi e storici ma ristrutturati che mi hanno davvero sorpresa. In effetti oggi la Giordania vanta circa 4 milioni di visitatori all’anno ed è sicuramente un record, perché è stata un'escalation fortissima sviluppata solo negli ultimi anni e stanno alacremente lavorando per offrire servizi sempre migliori. Comunque le tante risate fatte con un gruppo veramente simpaticissimo hanno fatto anche loro una piacevole differenza\".\r

\r

Per Maria Teresa Ruta i fam trip sono infine un momento essenziale per garantire prodotti di qualità: \"Se tutte le agenzie di viaggi toccassero sempre con mano le realtà delle destinazioni che promuovono, non ci sarebbero sgradite sorprese per il grande popolo di turisti che ama viaggiare per conoscere il mondo. Certo, qualche volta ci può stare qualche contrattempo, ma nella maggior parte dei casi bisogna sempre ricordare che i viaggiatori e i vacanzieri hanno, seppur desideri diversi, chi di conoscere scoprire, chi di riposarsi e di rilassarsi, un denominatore comune: l’idea che in quella settimana tutto sia perfetto e nulla vada storto. Non bisogna quindi tralasciare alcun dettaglio: Petra è sempre lì, maestosa e bellissima. Sarà invece il servizio a fare la differenza di quella giornata, rendendola bella o indimenticabile”.\r

\r

[gallery ids=\"451143,451144,451145,451146,451147,451148,451149,451150,451151\"]","post_title":"In viaggio con Maria Teresa Ruta nella Giordania griffata Sand Tour","post_date":"2023-08-28T12:29:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693225773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella bucket list delle esperienze di chi pratica abitualmente il trekking e ama l’outdoor, anche in maniera amatoriale, non può mancare l’Himalaya: un luogo dove basta alzare lo sguardo per trovarsi catapultati a 8 mila metri di altitudine, là dove pochi hanno avuto la possibilità (e la fortuna!) di arrampicarsi. È nelle valli che circondano le cime mitiche dell’Everest, del Lhotse o dell’Annapurna che prendono forma mondi tutti da esplorare, realtà complesse con cui confrontarsi e magari scoprire qualcosa di sé.\r

\r

Le proposte autunnali di Viaggia con Carlo differiscono per percorsi ma anche per difficoltà: Campo base Everest e Santuario dell’Annapurna sono comunque entrambe spedizioni pensate per gli amanti del trekking e delle esperienze once in a lifetime, dedicate a chi non teme l’altitudine, ha come missione la conoscenza di luoghi e genti e ha voglia di scoprire un nuovo confine, quello che corre tra terra e cielo.\r

\r

Campo base Everest (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023)\r

Sedici giorni di avventura nella natura wild della Valle del Khumbu, ai piedi delle cime più alte del mondo; il più classico dei trekking, destinazione Campo base Everest (partecipanti: min 9, max 12 - pernottamenti tre in hotel, 11 in lodge - per escursionisti EE - guide locali parlanti inglese)\r

\r

Il Santuario dell’Annapurna (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023)\r

L’Annapurna, così chiamato in onore della Dea indù dell’abbondanza, è una delle vette mitiche dell’Himalaya nepalese. Ai piedi di questo massiccio si apre il santuario dell’Annapurna, una vallata straordinaria per la varietà di climi che si incontrano percorrendola (partecipanti: min sei, max 12 - pernottamenti: sei in hotel, otto in tea house - per escursionisti E - guide locali parlanti italiano)","post_title":"Sull'Himalaya in autunno con Viaggia con Carlo: due diverse proposte per gli amanti del trekking","post_date":"2023-08-28T10:25:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693218346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aprirà il prossimo 1° settembre la rotta fra il Trieste Airport e Milano Linate: l'operativo prevede due voli al giorno in andata (7.30 e 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno nel fine settimana, in partenza da Trieste il sabato alle 8.00 e da Linate la domenica alle 20.05.\r

\r

«Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana - è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell'economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Fvg» ha dichiarato nei giorni scorsi Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.\r

\r

I residenti della regione Friuli Venezia Giulia, come riferito dall'Ansa, beneficeranno di un tetto massimo al costo dei biglietti di 55 euro per tratta se li acquisteranno prima di 10 giorni dal volo; oltre tale termine, la tariffa non potrà comunque superare i 125 euro al netto delle tasse, \"soluzione per venire incontro a chi si sposta per lavoro o studio\".\r

Studenti under 27 e over 65 che si spostano per motivi di salute potranno viaggiare da Trieste sui voli Ita da e per Linate al costo massimo di 49 euro, indipendentemente dalla data di acquisto.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Trieste-Milano Linate dal prossimo 1° settembre","post_date":"2023-08-28T10:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693217177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente.\r

\r

Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali.\r

\r

Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione.\r

\r

A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale.\r

\r

«Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità».\r

\r

","post_title":"Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln","post_date":"2023-08-25T10:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692959079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già preannunciata come new entry Relais & Châteaux, apre a Radda in Chianti Pieve Aldina: struttura di debutto in Italia della collezione Les Domaines de Fontenille. La proprietà è un complesso architettonico in pietraforte di oltre 2 mila metri quadrati complessivi, composto da quattro tipiche costruzioni coloniche e annessi toscani, circondato da 40 ettari di vigneti e olivete. Pieve Aldina ha più le sembianze di un borgo che di una struttura di ospitalità: un hotel-cittadella, che si sviluppa tra giardini e terrazzamenti incorniciati da uliveti. Si compone di 22 camere e suite, diffuse in complessi di case una accanto all’altra. La piscina disposta nella parte più alta e terrazzata del terreno permette una vista sulle vigne e gli uliveti. La ristrutturazione degli edifici è stata curata dallo studio di architettura Pierattelli, sotto la supervisione della Soprintendenza speciale dell’archeologia, delle belle arti e del paesaggio.\r

\r

Il ristorante principale le Rondini offre una cinquantina di coperti tra i tavoli sparsi nel giardino esterno e la sala a volte dell’interno, da dove si può osservare il lavoro dello chef Flavio Faedi e della sua brigata. Il menù mira a ricordare i piatti della tradizione Toscana. La vicina enoteca emana profumi della selezione di salumi e formaggi toscani che si possono assaggiare in ogni momento della giornata. Nell'Orto del Parroco e nel suo pergolato si può godere un aperitivo all'italiana o semplicemente rinfrescarsi all’ombra degli ulivi.\r

\r

Il progetto Pieve Aldina nasce dal coup de coeur di Frédéric Biousse e Guillaume Foucher, imprenditori con un trascorso di nella moda e nell’arte contemporanea, nonché fondatori del brand Les Domaines de Fontenille, per questo complesso vescovile del sedicesimo e diciassettesimo secolo, incastonato tra le colline di Radda in Chianti, che include la chiesa di Santa Maria Novella. Nel 1043 la tenuta fu data in possesso dal suo proprietario, il conte di Piancaldoli, alla moglie Aldina Ubaldini, da cui oggi prende il nome. Uno dei quattro edifici, già residenza estiva dei vescovi di Siena, è classificato come patrimonio storico italiano. Quanto alla chiesa a cui si appoggia, la pieve di Santa Maria Novella, è uno dei più importanti esempi di architettura romanica in territorio fiorentino, risalente al decimo secolo.\r

\r

\"Quando si arriva a Pieve Aldina, dopo una strada in leggera pendenza, si intravedono le luci, i materiali; si percepiscono già da lontano gli odori, i sapori... Appena arrivati, siete invitati a entrare in una grande cucina contadina, dove potrete assaporare il delizioso benvenuto di una schiacciata, una fragrante focaccia di grano tipica della zona, o dei crostini con salumi o pecorino toscano - spiegano i due co-fondatori -. Entriamo a pieno titolo nell'arte di vivere italiana. Ci siamo profondamente innamorati della rustica, e magnificamente dignitosa, semplicità di questo stile\".","post_title":"Pieve Aldina apre a Radda in Chianti: debutto italiano del brand Les Domaines de Fontenille","post_date":"2023-08-23T15:39:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692805189000]}]}}