Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi “Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti”. Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi. “Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite“, conclude Garosci. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. “Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno. La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. [post_title] => Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni [post_date] => 2025-07-29T11:03:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753787034000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495268" align="alignleft" width="178"] Riccardo Garosci[/caption] "Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi. "Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite", conclude Garosci. [post_title] => Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi [post_date] => 2025-07-29T10:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753786245000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495245" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption] E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione. Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone. Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”. Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. "A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”. [post_title] => Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa [post_date] => 2025-07-29T10:17:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753784255000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno meno per gli arrivi in Canada, che nei primi cinque mesi del 2025 ha totalizzato ha registrato 5,5 milioni di visitatori che hanno pernottato nel paese, con un calo del 6%, secondo il Canadian Tourism Data Collective. L'evidente frenata da parte dei viaggiatori canadesi verso gli Stati Uniti (-15% per via aerea e oltre il -30% per via automobilistica) si è manifestato anche in senso contrario. Tuttavia, la riluttanza dei viaggiatori statunitensi è meno marcata. Secondo i dati canadesi, gli arrivi con pernottamento negli Stati Uniti sono diminuiti del 5% da gennaio a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo ha rappresentato un totale di 3,8 milioni di arrivi. Gli arrivi via terra sono diminuiti del 7%, mentre quelli via aerea sono leggermente aumentati dell'1%. Il trend è negativo anche per gli arrivi da Francia, Germania e Messico: i primi due Paesi hanno registrato un calo del 6% da gennaio a maggio, mentre gli arrivi dal Messico sono crollati del 18%. Nello stesso periodo, il Regno Unito e l'Australia non hanno registrato alcuna crescita. Destination Canada spiega che le incertezze geopolitiche sono la causa principale dell'andamento negativo. L'ente segnala che nel 2024 il turismo è stato tra i settori in più rapida crescita nell'economia del Paese, contribuendo al Pil nazionale con 37,1 miliardi di dollari. Il comparto rappresentava l'1,8% del Pil complessivo, con un tasso di crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente. [post_title] => Canada: frenata degli arrivi internazionali nei primi 5 mesi del 2025 [post_date] => 2025-07-29T09:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753781143000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per le imprese ricettive della Toscana l'estate 2025 dovrebbe riconfermare i numeri dello scorso anno, seppure con alcune ovvie disparità territoriali. Quattro clienti su dieci saranno italiani, tra gli stranieri tedeschi, statunitensi e canadesi fanno la parte del leone. La permanenza media sarà di quattro giorni, ma sono in aumento i soggiorni brevi. Oltre sei prenotazioni su 10 provengono dai grandi portali di prenotazione sul web, ormai utilizzati dall'86,3% delle imprese ricettive toscane. E' quanto emerge, in sintesi, dall'indagine previsionale effettuata da Confcommercio Toscana e Format Research su un campione di strutture ricettive della regione. I ricavi della stagione estiva 2025 sono invariati per oltre la metà delle strutture, si spiega in una nota, sia in riferimento alla clientela italiana che a quella straniera. I visitatori italiani sembrano però incidere meno, dato che il 30,2% delle imprese afferma che i ricavi da questa tipologia di clientela sono diminuiti. La situazione è inversa sulla clientela straniera che genera ricavi maggiori rispetto al 2024 per il 18,3% delle strutture. Oltre la metà degli imprenditori intervistati prospetta tassi di occupazione invariata rispetto al 2024: uno su quattro oltre il 90%, in particolare nella città di Firenze, il 23,9% tra l'80 e il 90%, soprattutto nei comuni a prevalente vocazione culturale, storica e artistica (28,5%). [post_title] => Turismo in Toscana, sono in aumento i soggiorni brevi [post_date] => 2025-07-28T12:32:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753705946000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricavi record e utili superiori alle aspettative nel secondo trimestre di American Airlines, andamento positivo messo però in ombra da un outlook negativo per i prossimi tre mesi. Il vettore ha infatti previsto una perdita rettificata compresa tra 0,60 e 0,10 dollari per azione per il terzo trimestre, ben al di sotto delle aspettative degli analisti che prevedevano un utile di 0,76 dollari. Per l'intero anno, American ha previsto profitti compresi tra una perdita di 0,20 dollari e un guadagno di 0,80 dollari. Le previsioni caute hanno oscurato dunque i buoni risultati del trimestre chiuso a fine giugno, che ha registrato una crescita dell'8% dei ricavi su base annua, per un totale di 14,4 miliardi di dollari, superando le stime di 14,29 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 0,95 dollari, superiore ai 0,78 dollari previsti. Secondo il ceo della compagnia, Robert Isom, American ha registrato ricavi record in un “contesto di domanda in evoluzione”: Isom ha citato la crescita dei viaggi premium e il ripristino dei canali di vendita indiretti. Il programma fedeltà AAdvantage ha registrato un aumento del 7% degli account attivi, mentre la spesa con carte di credito co-brandizzate è aumentata del 6% su base annua. La compagnia aerea ha registrato un cash flow di 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2025 e ha chiuso il trimestre con 12 miliardi di dollari di liquidità e 29 miliardi di dollari di debito netto. [post_title] => American Airlines: la cautela sul terzo trimestre oscura i risultati positivi del secondo [post_date] => 2025-07-28T09:43:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753695810000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco. Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno. “Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”. Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco. La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama. Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni. Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile. Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. [post_title] => Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027 [post_date] => 2025-07-25T11:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753444033000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med, per la prima volta, apre le porte del Resort Club Med Vittel Ermitage anche agli amici a quattro zampe, consentendo agli ospiti di soggiornare in questo Resort Premium All Inclusive accompagnati dal proprio cane, a cominciare dal prossimo 6 settembre. All’arrivo i cani troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per sentirsi a proprio agio, coccolati come veri ospiti. In camera troveranno: un cestino con rivestimento lavabile, pensato per garantire comfort e igiene; due ciotole su un tappetino impermeabile, dal design essenziale e funzionale; infine, per rendere il soggiorno ancora più speciale, una piccola sorpresa di benvenuto: un gesto di attenzione che regala un momento di piacere e benessere. A completare l’accoglienza, un messaggio personalizzato darà il benvenuto ai nuovi ospiti a quattro zampe, illustrando in modo chiaro e semplice le regole di convivenza all’interno del resort, i servizi a loro disposizione e le attività da condividere con i propri padroni. Ogni settimana verrà proposta ai proprietari e ai loro cani un'escursione settimanale che arricchirà questa esperienza condivisa al ritmo della natura. Durante il soggiorno, i cani potranno circolare nelle aree comuni interne ed esterne della struttura, tenuti al guinzaglio. Avranno inoltre accesso ad una zona dedicata del ristorante, a condizione che vengano trasportati in una borsa. Tuttavia , le aree benessere come la piscina, l'hammam e la sauna o la sala fitness non saranno accessibili. Per usufruire di questo servizio la tariffa sarà di 30 euro a notte per cane. Situato nel cuore dei Vosgi e completamente ristrutturato nel 2024, Club Med Vittel Ermitage dispone di 132 camere in uno stile Art Déco unico, un ristorante aperto sul parco, un bar accogliente e un'atmosfera riservata, lontano dal caos e dalla confusione. [post_title] => Club Med Vittel Ermitage: l'esperienza Premium All Inclusive diventa pet friendly [post_date] => 2025-07-24T10:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753354352000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’estate in pieno svolgimento, Intermundial diffonde la nuova edizione della "Radiografia del Settore Assicurazioni Viaggio 2025". L’analisi fotografa i principali cambiamenti nel comportamento del viaggiatore assicurato, evidenziando l’evoluzione del mercato dopo la pandemia e proponendo linee guida concrete per affrontare le sfide future. Secondo il report, l’assicurazione viaggio ha vissuto una trasformazione profonda negli ultimi anni. La pandemia di Covid-19 ha segnato un punto di svolta, portando il concetto di "imprevisto" a una scala globale e rendendo la copertura assicurativa uno strumento indispensabile nella pianificazione di qualsiasi spostamento. A ciò si aggiunge la rivoluzione digitale, che ha semplificato operazioni come la segnalazione sinistri, l’accesso alla telemedicina e il supporto immediato h24. Viaggiatori digitali, informati e previdenti Il viaggiatore di oggi è più consapevole e orientato alla gestione del rischio: confronta offerte dal proprio smartphone, valuta non solo il prezzo, ma anche la reattività dell’assistenza, e predilige soluzioni che garantiscano serenità anche in contesti incerti. Il profilo tipo? Viaggiatori tra i 35 e i 45 anni, prevalentemente uomini (55%), con un forte aumento tra gli sportivi e i praticanti di turismo attivo. Significativo anche il tasso di sottoscrizione tra gli over 60, soprattutto per crociere e viaggi a lunga distanza. In crescita le famiglie che si spostano all’estero e i clienti che scelgono la telemedicina come servizio integrato. Cosa cercano i clienti? Il prezzo medio di una polizza viaggio è di circa 45 euro, pari al 6-8% del valore medio di un viaggio assicurato (tra 560 e 750 euro). Le destinazioni per cui si registra il maggior numero di polizze sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia, il Regno Unito, seguiti da Messico, Argentina ed Egitto. L’80% delle sottoscrizioni riguarda viaggi internazionali, mentre solo il 20-30% riguarda viaggi nazionali. Disinformazione. Molti viaggiatori ritengono erroneamente di essere già coperti da carte di credito o tessere sanitarie europee. Tuttavia, questi strumenti non garantiscono coperture specifiche come: rimborso integrale delle spese mediche; accesso a strutture sanitarie private; rimpatrio; protezione contro cancellazioni, smarrimento bagagli e responsabilità civile. [post_title] => Intermundial: nuove assicurazioni per un nuovo viaggiatore [post_date] => 2025-07-24T10:44:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753353845000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "confcommercio 6" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":907,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.\r

\r

Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione.\r

\r

“Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio.\r

\r

Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione.\r

\r

La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento.\r

\r

La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio.\r

\r

Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno.\r

\r

La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione.","post_title":"Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni","post_date":"2025-07-29T11:03:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753787034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495268\" align=\"alignleft\" width=\"178\"] Riccardo Garosci[/caption]\r

\r

\"Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti\". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi.\r

\r

\"Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite\", conclude Garosci.","post_title":"Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi","post_date":"2025-07-29T10:50:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753786245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption]\r

E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione.\r

Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone.\r

Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”.\r

Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. \r

\"A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”.","post_title":"Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa","post_date":"2025-07-29T10:17:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753784255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno meno per gli arrivi in Canada, che nei primi cinque mesi del 2025 ha totalizzato ha registrato 5,5 milioni di visitatori che hanno pernottato nel paese, con un calo del 6%, secondo il Canadian Tourism Data Collective.\r

\r

L'evidente frenata da parte dei viaggiatori canadesi verso gli Stati Uniti (-15% per via aerea e oltre il -30% per via automobilistica) si è manifestato anche in senso contrario. Tuttavia, la riluttanza dei viaggiatori statunitensi è meno marcata. Secondo i dati canadesi, gli arrivi con pernottamento negli Stati Uniti sono diminuiti del 5% da gennaio a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo ha rappresentato un totale di 3,8 milioni di arrivi. Gli arrivi via terra sono diminuiti del 7%, mentre quelli via aerea sono leggermente aumentati dell'1%.\r

\r

Il trend è negativo anche per gli arrivi da Francia, Germania e Messico: i primi due Paesi hanno registrato un calo del 6% da gennaio a maggio, mentre gli arrivi dal Messico sono crollati del 18%. Nello stesso periodo, il Regno Unito e l'Australia non hanno registrato alcuna crescita.\r

\r

Destination Canada spiega che le incertezze geopolitiche sono la causa principale dell'andamento negativo. L'ente segnala che nel 2024 il turismo è stato tra i settori in più rapida crescita nell'economia del Paese, contribuendo al Pil nazionale con 37,1 miliardi di dollari. Il comparto rappresentava l'1,8% del Pil complessivo, con un tasso di crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente.","post_title":"Canada: frenata degli arrivi internazionali nei primi 5 mesi del 2025","post_date":"2025-07-29T09:25:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753781143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per le imprese ricettive della Toscana l'estate 2025 dovrebbe riconfermare i numeri dello scorso anno, seppure con alcune ovvie disparità territoriali. Quattro clienti su dieci saranno italiani, tra gli stranieri tedeschi, statunitensi e canadesi fanno la parte del leone.\r

La permanenza media sarà di quattro giorni, ma sono in aumento i soggiorni brevi. Oltre sei prenotazioni su 10 provengono dai grandi portali di prenotazione sul web, ormai utilizzati dall'86,3% delle imprese ricettive toscane. E' quanto emerge, in sintesi, dall'indagine previsionale effettuata da Confcommercio Toscana e Format Research su un campione di strutture ricettive della regione.\r

\r

I ricavi della stagione estiva 2025 sono invariati per oltre la metà delle strutture, si spiega in una nota, sia in riferimento alla clientela italiana che a quella straniera. I visitatori italiani sembrano però incidere meno, dato che il 30,2% delle imprese afferma che i ricavi da questa tipologia di clientela sono diminuiti.\r

\r

La situazione è inversa sulla clientela straniera che genera ricavi maggiori rispetto al 2024 per il 18,3% delle strutture. Oltre la metà degli imprenditori intervistati prospetta tassi di occupazione invariata rispetto al 2024: uno su quattro oltre il 90%, in particolare nella città di Firenze, il 23,9% tra l'80 e il 90%, soprattutto nei comuni a prevalente vocazione culturale, storica e artistica (28,5%).","post_title":"Turismo in Toscana, sono in aumento i soggiorni brevi","post_date":"2025-07-28T12:32:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753705946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi record e utili superiori alle aspettative nel secondo trimestre di American Airlines, andamento positivo messo però in ombra da un outlook negativo per i prossimi tre mesi. \r

\r

Il vettore ha infatti previsto una perdita rettificata compresa tra 0,60 e 0,10 dollari per azione per il terzo trimestre, ben al di sotto delle aspettative degli analisti che prevedevano un utile di 0,76 dollari.\r

\r

Per l'intero anno, American ha previsto profitti compresi tra una perdita di 0,20 dollari e un guadagno di 0,80 dollari.\r

\r

Le previsioni caute hanno oscurato dunque i buoni risultati del trimestre chiuso a fine giugno, che ha registrato una crescita dell'8% dei ricavi su base annua, per un totale di 14,4 miliardi di dollari, superando le stime di 14,29 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 0,95 dollari, superiore ai 0,78 dollari previsti.\r

\r

Secondo il ceo della compagnia, Robert Isom, American ha registrato ricavi record in un “contesto di domanda in evoluzione”: Isom ha citato la crescita dei viaggi premium e il ripristino dei canali di vendita indiretti. Il programma fedeltà AAdvantage ha registrato un aumento del 7% degli account attivi, mentre la spesa con carte di credito co-brandizzate è aumentata del 6% su base annua.\r

\r

La compagnia aerea ha registrato un cash flow di 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2025 e ha chiuso il trimestre con 12 miliardi di dollari di liquidità e 29 miliardi di dollari di debito netto.","post_title":"American Airlines: la cautela sul terzo trimestre oscura i risultati positivi del secondo","post_date":"2025-07-28T09:43:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753695810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco.\r

\r

Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno.\r

\r

“Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”.\r

\r

Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco.\r

\r

La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama.\r

\r

Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni.\r

\r

Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile.\r

\r

Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica.","post_title":"Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027","post_date":"2025-07-25T11:47:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753444033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med, per la prima volta, apre le porte del Resort Club Med Vittel Ermitage anche agli amici a quattro zampe, consentendo agli ospiti di soggiornare in questo Resort Premium All Inclusive accompagnati dal proprio cane, a cominciare dal prossimo 6 settembre.\r

\r

All’arrivo i cani troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per sentirsi a proprio agio, coccolati come veri ospiti.\r

\r

In camera troveranno: un cestino con rivestimento lavabile, pensato per garantire comfort e igiene; due ciotole su un tappetino impermeabile, dal design essenziale e funzionale; infine, per rendere il soggiorno ancora più speciale, una piccola sorpresa di benvenuto: un gesto di attenzione che regala un momento di piacere e benessere.\r

\r

A completare l’accoglienza, un messaggio personalizzato darà il benvenuto ai nuovi ospiti a quattro zampe, illustrando in modo chiaro e semplice le regole di convivenza all’interno del resort, i servizi a loro disposizione e le attività da condividere con i propri padroni. Ogni settimana verrà proposta ai proprietari e ai loro cani un'escursione settimanale che arricchirà questa esperienza condivisa al ritmo della natura.\r

\r

Durante il soggiorno, i cani potranno circolare nelle aree comuni interne ed esterne della struttura, tenuti al guinzaglio. Avranno inoltre accesso ad una zona dedicata del ristorante, a condizione che vengano trasportati in una borsa. Tuttavia , le aree benessere come la piscina, l'hammam e la sauna o la sala fitness non saranno accessibili.\r

\r

Per usufruire di questo servizio la tariffa sarà di 30 euro a notte per cane.\r

\r

Situato nel cuore dei Vosgi e completamente ristrutturato nel 2024, Club Med Vittel Ermitage dispone di 132 camere in uno stile Art Déco unico, un ristorante aperto sul parco, un bar accogliente e un'atmosfera riservata, lontano dal caos e dalla confusione.\r

\r

","post_title":"Club Med Vittel Ermitage: l'esperienza Premium All Inclusive diventa pet friendly","post_date":"2025-07-24T10:52:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753354352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’estate in pieno svolgimento, Intermundial diffonde la nuova edizione della \"Radiografia del Settore Assicurazioni Viaggio 2025\". L’analisi fotografa i principali cambiamenti nel comportamento del viaggiatore assicurato, evidenziando l’evoluzione del mercato dopo la pandemia e proponendo linee guida concrete per affrontare le sfide future.\r

Secondo il report, l’assicurazione viaggio ha vissuto una trasformazione profonda negli ultimi anni. La pandemia di Covid-19 ha segnato un punto di svolta, portando il concetto di \"imprevisto\" a una scala globale e rendendo la copertura assicurativa uno strumento indispensabile nella pianificazione di qualsiasi spostamento. A ciò si aggiunge la rivoluzione digitale, che ha semplificato operazioni come la segnalazione sinistri, l’accesso alla telemedicina e il supporto immediato h24.\r

\r

Viaggiatori digitali, informati e previdenti \r

Il viaggiatore di oggi è più consapevole e orientato alla gestione del rischio: confronta offerte dal proprio smartphone, valuta non solo il prezzo, ma anche la reattività dell’assistenza, e predilige soluzioni che garantiscano serenità anche in contesti incerti.\r

Il profilo tipo? Viaggiatori tra i 35 e i 45 anni, prevalentemente uomini (55%), con un forte aumento tra gli sportivi e i praticanti di turismo attivo. Significativo anche il tasso di sottoscrizione tra gli over 60, soprattutto per crociere e viaggi a lunga distanza. In crescita le famiglie che si spostano all’estero e i clienti che scelgono la telemedicina come servizio integrato.\r

\r

Cosa cercano i clienti? \r

Il prezzo medio di una polizza viaggio è di circa 45 euro, pari al 6-8% del valore medio di un viaggio assicurato (tra 560 e 750 euro). Le destinazioni per cui si registra il maggior numero di polizze sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia, il Regno Unito, seguiti da Messico, Argentina ed Egitto. L’80% delle sottoscrizioni riguarda viaggi internazionali, mentre solo il 20-30% riguarda viaggi nazionali.\r

\r

Disinformazione.\r

Molti viaggiatori ritengono erroneamente di essere già coperti da carte di credito o tessere sanitarie europee. Tuttavia, questi strumenti non garantiscono coperture specifiche come: rimborso integrale delle spese mediche; accesso a strutture sanitarie private; rimpatrio; protezione contro cancellazioni, smarrimento bagagli e responsabilità civile.\r

","post_title":"Intermundial: nuove assicurazioni per un nuovo viaggiatore","post_date":"2025-07-24T10:44:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753353845000]}]}}