Turismo di lusso, l’Italia accelera: il segmento vale oltre 8 miliardi e cresce più del mercato Il turismo di lusso italiano continua a correre, sostenuto da nuove aperture, investimenti internazionali e da una domanda straniera sempre più forte. È quanto emerso durante la presentazione della terza edizione dei Best Luxury Hotel Awards, il premio dedicato all’hotellerie cinque stelle e cinque stelle lusso, in programma il prossimo 22 ottobre al Principe di Savoia di Milano. A tracciare il quadro del settore sono stati Mauro Santinato, presidente di Teamwork, e Giorgio Ribaudo, managing director di Thrends, che hanno illustrato dati e trend del “Luxury Hospitality Report”. Oggi in Italia si contano 763 strutture cinque stelle, un numero triplicato rispetto agli anni Novanta e cresciuto soprattutto dal 2019 a oggi. Secondo le stime illustrate durante la conferenza, il comparto alberghiero italiano potrebbe chiudere il 2025 con un fatturato vicino ai 40 miliardi di euro, di cui oltre 8 miliardi generati proprio dagli hotel luxury. Un dato particolarmente significativo considerando che il segmento rappresenta solo una minima parte dell’offerta ricettiva complessiva nazionale. I mercati internazionali Il turismo internazionale continua a essere il motore principale del settore: nelle strutture cinque stelle circa il 76-77% della domanda arriva dall’estero. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di riferimento, mentre il mercato europeo resta nel complesso il più importante per il lusso italiano. Roma è oggi la città italiana con il maggior numero di camere cinque stelle, seguita da Milano, Venezia e Firenze, mentre la Toscana si conferma la regione con la più alta concentrazione di strutture luxury. Parallelamente cresce il fenomeno delle destinazioni “second tier”, con località come Taormina e Forte dei Marmi protagoniste di una vera espansione dell’offerta di alta gamma. A Taormina sono previste sei nuove aperture cinque stelle nei prossimi anni, mentre Forte dei Marmi passerà da 6 a 18 strutture luxury. Tra i trend emergenti del 2026 spiccano il “mindful luxury”, con il benessere vissuto come esperienza globale e non più solo legata alla spa, la ricerca di autenticità e di connessione con il territorio, ma anche il bisogno crescente di relazione umana in un contesto sempre più dominato dalla tecnologia. (Alessandra Favaro) Condividi

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Mentre il rent-a-car regge, il car sharing vive una crisi profonda, con noleggi crollati da 13 a meno di 4 milioni a causa di costi operativi alle stelle (furti e vandalismi) e scarso supporto normativo. Parallelamente, si assiste a una rivoluzione nel parco auto: i brand cinesi hanno conquistato il 20% delle immatricolazioni a breve termine. Un'avanzata spinta dal divario tra i prezzi delle auto nuove (saliti del 50% in 10 anni) e i redditi reali, rendendo i marchi orientali l'opzione accessibile per molti operatori e privati.\r

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Il presidente di Aniasa, Italo Folonari, ha ribadito la necessità di un supporto istituzionale che riconosca il valore del noleggio: «Auspichiamo che possa essere adottata l'IVA agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine. Il contesto fiscale continua a penalizzare le aziende del settore, frenando lo sviluppo e gli investimenti». Folonari ha poi sottolineato il ruolo del noleggio nel rinnovo del parco circolante italiano (4 anni di vita media contro i 13 della media nazionale), definendolo un motore di innovazione.\r

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[caption id=\"attachment_513421\" align=\"alignnone\" width=\"450\"] Gianluca Di Loreto[/caption]\r

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Nonostante i numeri positivi, il settore esprime forti dubbi sulla velocità della transizione ecologica imposta da Bruxelles. La ricerca condotta con Bain & Company evidenzia uno scollamento tra gli annunci normativi e la realtà del mercato. Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company, ha commentato duramente le previsioni mancate degli ultimi anni: «La promessa di una “nuova mobilità”, fatta di 100% elettrico e sharing al posto dell’auto privata, si scontra con una realtà più lenta e meno accessibile. Per rimettere il settore in carreggiata occorre rimettere “il cliente al volante”, con una transizione energetica meno ideologica e più pragmatica. Una mobilità fatta solo di sharing ed elettrico si scontra con una realtà di redditi stagnanti e accessibilità economica».\r

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La sfida è chiara: riequilibrare la transizione ecologica e ripensare prodotti e prezzi per non \"uscire di strada”, garantendo che l'auto non torni a essere, come suggerisce il rapporto, un lusso per pochi.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"25° Rapporto Aniasa: il noleggio come pilastro del turismo tra crescita aeroportuale e l'incognita green","post_date":"2026-05-06T11:12:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aniasa"],"post_tag_name":["Aniasa"]},"sort":[1778065954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova rafforza il proprio posizionamento nel turismo culturale internazionale con un doppio riconoscimento firmato Guida Michelin. Da Parigi arriva infatti l’inserimento della città nella selezione “Vale il viaggio” della Guide Michelin Voyage & Culture, accompagnato dalle tre stelle attribuite al sistema dei Musei di Strada Nuova. Un risultato che consolida il percorso di valorizzazione dell’offerta culturale e dell’esperienza turistica, sempre più orientata a un pubblico internazionale e di qualità.\r

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A sottolineare il valore strategico del traguardo è il Sindaco, Silvia Salis: «il riconoscimento premia il grande lavoro di promozione che ha reso la città più inclusiva, sia dal punto di vista culturale sia turistico, proiettando Genova nel firmamento delle destinazioni di eccellenza».\r

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Dal lato Michelin emerge una valutazione sempre più centrata sull’esperienza del visitatore. Il direttore generale delle Guide Michelin - Philippe Orain - ribadisce che «le stelle Michelin sono pensate per i visitatori» e che le tre stelle assegnate ai Musei di Strada Nuova premiano «non solo la ricchezza patrimoniale, ma anche la qualità dell’accoglienza e della visita, cioè il modo in cui questo patrimonio viene raccontato e valorizzato».\r

Un approccio che conferma come, nella competizione tra destinazioni, non sia più sufficiente il contenuto culturale, ma diventi determinante la capacità di trasformarlo in esperienza.\r

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Sul fronte istituzionale, il significato del premio viene letto anche come leva di posizionamento competitivo. Silvia Salis evidenzia come si tratti di «una vera e propria medaglia d’oro, il massimo riconoscimento possibile», sottolineando la necessità di «proteggere il patrimonio, ma al tempo stesso aprirlo al mondo, trovando un equilibrio tra tutela e accessibilità».\r

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Una visione che trova continuità nelle parole dell’assessore al Turismo Alessandra Beghin, che individua nella filiera locale uno degli asset strategici: «L’accoglienza e l’esperienza sono state le leve su cui abbiamo lavorato di più, coinvolgendo musei, botteghe storiche, artigiani e commercianti. Genova non è solo una città che vale il viaggio, ma una destinazione da vivere».\r

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A completare il quadro è l’intervento dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, che lega il riconoscimento a un percorso di lungo periodo e a una visione di sviluppo: «Genova viene finalmente riconosciuta, agli occhi dei visitatori, al livello dei grandi centri internazionali dell’arte». Un risultato che, aggiunge, rappresenta «un punto di arrivo ma anche una sfida per il futuro», con la cultura vista come «motore di sviluppo capace di incidere non solo sul turismo, ma sull’intera società». Montanari sottolinea inoltre il valore del lavoro corale alla base del traguardo: «È il risultato di uno staff straordinario e di una città che ha imparato a condividere il proprio patrimonio, rendendolo vivo e partecipato». E conclude con una lettura strategica del riconoscimento: «Queste stelle non sono un premio per noi, ma un’indicazione per chi viaggia: un invito a scoprire e vivere Genova».\r

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A fare da cornice istituzionale al riconoscimento anche il ruolo della Camera di Commercio, con il vicepresidente vicario Alessandro Cavo che evidenzia l’impatto sul sistema economico locale: «Questo risultato dimostra come turismo e cultura siano leve strategiche per lo sviluppo del territorio. Il riconoscimento Michelin rafforza l’attrattività di Genova e genera valore per tutta la filiera, dal commercio all’accoglienza, contribuendo a posizionare la destinazione su mercati di qualità».\r

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Nel dettaglio, la Venezia - Toronto è servita da 2 voli a settimana (martedì e sabato) che, dall’8 giugno al 12 settembre, saliranno a 3 (lunedì, martedì e sabato); il vettore permette ai viaggiatori di raggiungere anche Montréal, nel cuore dell’Est canadese, con voli in connessione da Venezia, via Toronto.\r

La stagione estiva 2026 di Air Transat presenta inoltre i voli in connessione per Lima: da Venezia con 1 volo settimanale (sabato) via Toronto, sempre fino al 24 ottobre.\r

«Da 17 anni Air Transat vola da Venezia, e ogni anno mira al consolidamento dei collegamenti diretti tra l’aeroporto di Venezia Marco Polo e le principali città canadesi dell’est Toronto e Montreal rafforzando i legami culturali ed economici - ha dichiarato Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa e head sales & marketing di Air Transat - I voli stagionali da Venezia rappresentano un'offerta consolidata e strategica per il Veneto verso il Canada, stimolando sia il turismo che le opportunità di business in entrambe le direzioni. Air Transat propone un prodotto che si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, il bagaglio a mano è sempre incluso per i voli dall’Italia. Inoltre, da Venezia Air Transat amplia i voli in connessione verso Lima».","post_title":"Air Transat è tornata a collegare Venezia al Canada, fino al prossimo 24 ottobre","post_date":"2026-05-06T10:25:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778063124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa si lascia alle spalle il primo trimestre 2026 con una perdita ridotta a 665 milioni di euro, contro il rosso di 885 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

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Per contro, il fatturato è salito a 8,7 miliardi di euro, +8%, e anche la perdita operativa è stata contenuta a 612 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto al dato precedente: -722 milioni di euro.\r

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A causa di alcuni fattori di incertezza, il profilo di \"rischio-opportunità si è spostato verso i rischi\", spiega la compagnia aerea. Malgrado ciò, il gruppo tedesco mantiene le sue previsioni per l'intero anno, puntando a un risultato operativo (Ebit rettificato) significativamente superiore a quello dell'anno precedente (1.960 milioni di euro).\r

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«Nel primo trimestre abbiamo migliorato in modo significativo i risultati finanziari dell’anno precedente, con un ebit rettificato in crescita di 110 milioni di euro e un utile netto in aumento di 220 milioni di euro - ha commentato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa AG -. Il fatturato del gruppo è salito dell’8% a 8,7 miliardi di euro: un nuovo record per un primo trimestre. Stiamo realizzando ciò che ci eravamo prefissati e mantenendo le promesse fatte. Con la consegna di sette nuovi aeromobili, di cui cinque a lungo raggio, siamo pienamente in linea con gli obiettivi nel primo trimestre dell’anno».\r

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All'orizzonte, però, resta l'incertezza legata alla crisi in Medio Oriente che «unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone sfide enormi per il mondo nel suo complesso, per il trasporto aereo globale e anche per la nostra azienda - ha precisato Spohr -. Ma siamo resilienti nella nostra capacità di assorbire questi impatti. Ciò vale sia per la nostra copertura superiore alla media contro le fluttuazioni dei prezzi del carburante, sia per la nostra strategia multi-hub e multi-compagnia aerea, che ci offre una maggiore flessibilità nel nostro network rotte e nello sviluppo della flotta. Con il contributo delle nostre società Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik, insieme al nostro team di 110.000 dipendenti, usciremo quindi da questa crisi ancora più forti, come è spesso accaduto nei 100 anni della nostra storia».\r

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","post_title":"Gruppo Lufthansa: perdite ridotte nel primo trimestre e ricavi a +8%","post_date":"2026-05-06T10:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778062078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberto Peroglio Longhin lascia Th Group. In una breve nota diffusa dal gruppo Hotelturist, si informa che il manager \"ha rassegnato le sue dimissioni quale amministratore delegato e direttore generale con efficacia dal 5 maggio 2026 per nuovi progetti professionali, anticipando di qualche mese la scadenza del suo incarico. La società - prosegue la nota - ringrazia Alberto Peroglio Longhin per l’importante contributo offerto per questa fase di sviluppo e di riorganizzazione\".\r

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Peroglio Longhin, con passate esperienze in aziende del calibro di Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia e Barcelò, era approdato ai vertici di Th Group alla fine del 2024 per sostituire Giuliano Gaiba, che a sua volta aveva preso il posto nel 2021 di Gaetano Casertano.","post_title":"Peroglio Longhin si dimette da Th Group per \"nuovi progetti professionali\"","post_date":"2026-05-06T09:12:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778058728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Prenota senza pensieri” l'iniziativa che easyJet dedica ai viaggiatori preoccupati dai potenziali aumenti di prezzo dei voli per le vacanze estive. La compagnia aerea garantisce tariffe bloccate dopo la prenotazione e che i passeggeri non subiranno successivi aumenti di prezzo o supplementi per il carburante. Nella remota ipotesi in cui ci fosse necessità di cancellare il volo, per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia aerea, ai clienti easyJet sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo.\r

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Nella stagione estiva, grazie alla completa operatività del network, il vettore prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri in tutta Europa. Per quanto riguarda l’Italia, sono 12 le novità della stagione, a cui si aggiungono due nuovi collegamenti da Napoli per Bordeaux e Cairo West (Sphinx), disponibili per l’acquisto da domani, 6 maggio, per volare a partire da dicembre.\r

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«Comprendiamo che gli eventi globali possano influire in questo momento sulla fiducia dei viaggiatori e che molti sono preoccupati da costi aggiuntivi e imprevisti, ma vogliamo che tutti possano prenotare i voli per le proprie vacanze con serenità. Per questo abbiamo lanciato la nostra promessa “Prenota senza pensieri”, così i nostri passeggeri possono essere certi che il prezzo pagato al momento della prenotazione non cambierà e che non applicheremo supplementi per il carburante - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E dopo aver trasportato un numero record di passeggeri durante il periodo di Pasqua, confermiamo la piena operatività del nostro programma estivo, che pure si arricchisce di due nuove rotte dedicate ai nostri viaggiatori campani: Napoli-Bordeaux e Napoli-Cairo West (Sphinx)».","post_title":"EasyJet: arrivano 'Prenota senza pensieri' e due nuove rotte da Napoli","post_date":"2026-05-05T14:47:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777992478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato un accordo con la Fondazione Infermieri che riserva una scontistica dedicata, già da oggi, a tutti gli iscritti all'Albo Fnopi. La convenzione rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà, a partire dalla costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività.\r

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Per tutto il mese di maggio, attraverso il rilascio di e-Coupon \"usa e getta\" dal sito della Fondazione, gli infermieri regolarmente iscritti all'Albo (oltre 460.000 in Italia) potranno prenotare voli operativi fino al 17 dicembre 2026 con uno sconto dell’8% sulla tariffa base e la possibilità di estendere il vantaggio fino a quattro passeggeri per ogni viaggio. L'iniziativa sarà valida anche per tutto il mese di giugno, con l'impegno, da parte dell'azienda, a rendere strutturale la collaborazione con l'Ordine degli Infermieri, attraverso nuove iniziative comuni.\r

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«Siamo molto felici di aver stretto questa collaborazione, riconoscendo negli infermieri una risorsa insostituibile per il nostro Paese. – ha dichiarato Giovanna Di Vito chief culture, sustainability, customer assistance & non comm. partners officer della compagnia aerea -. In Ita Airways crediamo fermamente che la sostenibilità sociale e l’attenzione verso le persone siano valori imprescindibili, presenti nel nostro dna sin dalla nascita della compagnia. Attraverso questa iniziativa, dunque, facciamo un passo avanti verso questo cammino di sostenibilità il cui messaggio è presente anche nel nostro manifesto Under the same Sky ed esprimiamo la nostra gratitudine e vicinanza a una categoria che contribuisce ogni giorno al benessere dell’Italia».\r

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Grazie alla politica di hedging portata avanti dalla compagnia «posso affermare che per tutta l'estate siamo tranquilli. Poi, certo, i cambiamenti geopolitici possono accadere, con conseguenze imprevedibili, ma ad oggi il nostro fabbisogno di carburante è coperto». E anche a livello tariffario la manager tranquillizza partner e passeggeri: «Non abbiamo aumentato i nostri prezzi e non abbiamo in preventivo di farlo», salvo, ancora una volta, eventi straordinari.\r

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Lorna Dalziel sottolinea come, a favore della compagnia, giochi poi il fatto di non soffrire «di over capacity su nessuna rotta. I tre voli giornalieri, sia da Venezia sia da Milano sono operati con A320neo - o talvolta da Malpensa con un Embraer - quindi parliamo di 180 o 100 posti, che per il 35%, a volte anche il 40%, sono occupati da passeggeri p2p su Francoforte. E dal nostro hub non abbiamo comunque così tanti voli lungo raggio giornalieri da riempire come accade per altri vettori. Questi ultimi, considerati l'andamento delle prenotazioni, spesso molto sotto data, sono costretti a cancellare voli o rivedere rotte. Ma non è il nostro caso. Anzi, Condor si trova a gestire su alcune destinazioni, richieste che vanno oltre la capacità disponibile» come ad esempio verso l'oceano Indiano con Mauritius e Zanzibar, tra i principali desiderata dei viaggiatori italiani.\r

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La manager conferma poi come la situazione in Medio Oriente si rifletta su una maggiore attrattività di alcune deestinazioni «dai Caraibi all'Alaska passando da Mauritius» e sulle richieste del trade: «Da sempre l'Italia è un late booking market, ma mentre in passato gli operatori che avevano dei gruppi prenotati in questo periodo avrebbero già confermato, ora a causa della grande incertezza dei viaggiatori, ci stanno chiedendo una time limit extension. La nostra risposta è ovviamente improntata alla flessibilità, così da trovare un punto d'incontro». Un legame, quello con il trade, sempre più strategico e importante che «oggi convoglia il 70% delle vendita in Italia».\r

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Da notare, come «i bookings individuali si sono molto diversificati, e per questo abbiamo aumentato la capacità su Mauritius (5 frequenze a settimana), Zanzibar e Mombasa (4 frequenze settimanali su entrambe), Cancun e Punta Cana (voli giornalieri); Bangkok viene servita tutto l'anno, come pure Johannesburg. Infine, una destinazione che prima era vista molto costoso è Antigua, che invece sta andando tantissimo d'inverno, mentre d'estate vendiamo tantissimo Alaska».\r

I piani futuri\r

Con nove voli al giorno durante la stagione estiva dall'Italia a Francoforte - da Milano (annuali, anche se d'inverno le frequenze sono due), Venezia e Roma - Condor ribadisce il grande interesse per il nostro mercato, lasciando spazio a nuovi investimenti: «Ora il focus principale è quello di portare tutti i voli ad una operatività annuale: Roma per certo, direi dal prossimo anno, e poi vedremo per Venezia. E, sì, per il 2027 potremmo avere ulteriori sorprese».","post_title":"Condor sulla disponibilità fuel: «Coperti dall'hedging, nessun aumento tariffario»","post_date":"2026-05-05T13:09:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777986570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venti nuove strutture sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts nel periodo da gennaio a marzo 2026. Per festeggiare, i membri di I Prefer Hotel Rewards possono guadagnare 2.500 punti bonus su soggiorni idonei in una qualsiasi di queste strutture partecipanti per un periodo di tempo limitato.\r

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Tra le new entry, da segnalare il Boscolo Hotel Lyon and Spa: situato nel cuore del quartiere Presqu'île di Lione, questo storico resort francese invita gli ospiti a immergersi in un'eleganza senza tempo. Caratterizzata da un affascinante design in stile Belle Époque in cui il lusso italiano incontra la raffinatezza francese, la struttura di 132 camere risale al 1890 e ha ospitato personaggi iconici come Martin Luther King Jr. ed Edith Piaf.\r

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Fra gli altri, il Loewen Hotel Montafon in Austria: questo rifugio alpino offre una fuga ai viaggiatori che desiderano esplorare la montagna in ogni stagione dell'anno tra le vette delle Alpi del Vorarlberg. Con 102 camere e suite ispirate al design alpino moderno, invita gli ospiti a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la natura e a sperimentare il calore dell'ospitalità austriaca.\r

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E ancora, Ametis Villa Bali, situata nel vivace villaggio costiero di Canggu, comprende 14 ville private che spaziano da eleganti alloggi con una camera da letto a una sontuosa Grand Villa a due piani con tre camere da letto. Ogni villa è progettata per offrire un senso di privacy, unito all’eleganza balinese contemporanea, immersa in ampi giardini dotati di piscina privata.\r

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L'Envi Paje di Zanzibar aprirà a giugno. Il nuovissimo lodge benessere fronte mare di Zanzibar offre un'esperienza di lusso a piedi nudi sulla laguna e sulle sabbie di Paje Beach. Progettato per i viaggiatori alla ricerca di benessere, rinnovamento e una connessione più profonda con la natura, questo intimo rifugio fronte oceano dispone di sole 22 ville.\r

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Infine, il Tumbling River Ranch in Colorado è arroccato nella Pike National Forest. Questo ranch all-inclusive è da 80 anni una meta per i viaggiatori alla ricerca di avventure all’aria aperta nel West americano. A seguito di una recente ristrutturazione multimilionaria, la proprietà dispone di 21 lussuose baite circondate da una natura selvaggia protetta. Gli ospiti possono godersi cene in stile familiare nel Lodge davanti a un caminetto, con vista panoramica sulle iconiche Twin Cone Peaks, oltre a esperienze di benessere a contatto con la natura che abbracciano l’ambiente del ranch, tra cui vasche idromassaggio in legno di cedro e una sauna in riva al torrente.\r

Le altre new entry\r

Altre strutture che sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026 includono Gran Hotel Claridge Granada, Hotel Peralada, Mongibello Ibiza, Romègas Hotel a La Valletta, Grand Hôtel Soleil d’Or a Megève, The Muse New York, The Tides Inn a Irvington, Allegretto Vineyard Resort in California, Vinarosa Resort & Spa a Santa Rosa, Villa La Valencia Beach Resort & Spa Los Cabos, Lucero Residences Golf & Wellness Resort a Panama, Nannai Noronha in Brasile, Last Word Makanyane in Sudafrica, Lion in the Sun Boutique Hotel & Spa a Malindi.\r

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