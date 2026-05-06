Dubai Airports: passi avanti nella ripresa delle operazioni di volo Passi avanti verso la ‘normale’ operatività negli aeroporti di Dubai, dopo che lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è stato completamente libero, con un aumento della capacità in linea con le rotte disponibili. Secondo quanto affermato dal ceo, Paul Griffiths, nonostante le interruzioni causate dal conflitto, gli aeroporti internazionali di Dubai e Al Maktoum hanno movimentato oltre 6 milioni di passeggeri, più di 32.000 movimenti aerei e oltre 213.000 tonnellate metriche di merci. Sempre secondo il manager, la domanda di viaggi attraverso Dubai «rimane forte».

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Prima dello scoppio della guerra e della chiusura dello spazio aereo del Golfo, che ha interrotto il traffico per quasi due mesi, le stime per il 2026 indicavano che il DXB avrebbe gestito quasi 100 milioni di passeggeri. Condividi

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Voli con meno traffico\r

Il potenziale taglio includerebbe anche «i voli nei giorni con meno traffico, ad esempio martedì, mercoledì o sabato». Mentre, sotto questo profilo, «intoccabili» (o quasi) sarebbero le partenze di lunedì, venerdì e domenica. Il giovedì si colloca a metà tra questi due gruppi e potrebbe diventare sacrificabile, anche alla luce della diffusione dello smart working, come durante la pandemia.\r

I piani di emergenza delle compagnie prevedono inoltre un taglio significativo delle rotte domestiche e cioè dove esiste un’alternativa, come i treni. Un'attenzione particolare sarebbe però riservata alle isole, dove «verrebbero protetti i voli», magari riducendo le frequenze, ma garantendo sempre la connettività giornaliera, considerate le difficoltà logistiche «di chi vive circondato dal mare e considera i traghetti un’alternativa poco valida per via dei tempi di percorrenza».\r

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","post_title":"Ryanair: traffico a +5% in aprile, «ma pronti a tagliare voli» per risparmiare fuel","post_date":"2026-05-06T11:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1778065404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il terzo decreto-legge sui carburanti approvato dal Consiglio dei ministri, che proroga la riduzione delle accise, è un passo avanti nella giusta direzione ma resta largamente insufficiente a fronte delle difficoltà strutturali che stanno colpendo le imprese del noleggio con conducente e del trasporto passeggeri non di linea: anche considerando il taglio delle accise, per un’attività di medie dimensioni l’esborso mensile per il gasolio può arrivare a pesare fino a 3mila euro in più rispetto allo scorso anno a febbraio scorso.\r

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È quanto afferma Federnoleggio Confesercenti, commentando il nuovo provvedimento che conferma lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina.\r

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“Per le nostre imprese – dichiara Giuseppe Contrafatto, presidente di Federnoleggio Confesercenti – questo intervento continua a essere una goccia nel mare. L’incremento dei costi energetici incide in modo insostenibile sui bilanci aziendali, con aggravi che per un’impresa media possono arrivare fino a 3mila euro in più al mese rispetto allo scorso anno, rendendo sempre più difficile rispettare contratti già sottoscritti e garantire la continuità dei servizi, in particolare nel trasporto scolastico, mobilità locale e turismo e nel trasporto passeggeri non di linea”.\r

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“C’è un’evidente disparità di trattamento. Anche nei più recenti decreti accise e carburanti – prosegue Contrafatto – il trasporto passeggeri non di linea continua a essere escluso dalla misura del credito d’imposta per le maggiori spese per carburante, dalle quali invece sono stati progressivamente recuperati altri comparti, come la pesca ed il settore agricolo. Si tratta di un’asimmetria che non trova giustificazione né sul piano economico né su quello funzionale”.\r

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Secondo Federnoleggio Confesercenti, la combinazione tra l'esclusione dal credito d’imposta e i mancati interventi temporanei e frammentati sulle accise rischia di accentuare ulteriormente la fragilità di un comparto che svolge un ruolo essenziale per la mobilità, il turismo e l’economia dei territori.\r

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Esiste già un precedente concreto, rappresentato dalla misura temporanea di rimborso delle accise adottata nel 2023 per i bus euro VI turistici, che ha avuto un costo limitato per l’Erario ma ha garantito un sostegno reale alle imprese. Ripartire da quell’esperienza è possibile e doveroso, soprattutto in una fase in cui la pressione sui costi energetici è tornata a livelli critici. Senza correttivi adeguati – conclude Contrafatto – il rischio è quello di scaricare l’intero costo della crisi sulle imprese, compromettendo competitività, occupazione e qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti”.","post_title":"Federnoleggio: «Il taglio delle accise penalizza il settore Ncc»","post_date":"2026-05-05T14:04:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777989866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato un accordo con la Fondazione Infermieri che riserva una scontistica dedicata, già da oggi, a tutti gli iscritti all'Albo Fnopi. La convenzione rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà, a partire dalla costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività.\r

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Per tutto il mese di maggio, attraverso il rilascio di e-Coupon \"usa e getta\" dal sito della Fondazione, gli infermieri regolarmente iscritti all'Albo (oltre 460.000 in Italia) potranno prenotare voli operativi fino al 17 dicembre 2026 con uno sconto dell’8% sulla tariffa base e la possibilità di estendere il vantaggio fino a quattro passeggeri per ogni viaggio. L'iniziativa sarà valida anche per tutto il mese di giugno, con l'impegno, da parte dell'azienda, a rendere strutturale la collaborazione con l'Ordine degli Infermieri, attraverso nuove iniziative comuni.\r

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«Siamo molto felici di aver stretto questa collaborazione, riconoscendo negli infermieri una risorsa insostituibile per il nostro Paese. – ha dichiarato Giovanna Di Vito chief culture, sustainability, customer assistance & non comm. partners officer della compagnia aerea -. In Ita Airways crediamo fermamente che la sostenibilità sociale e l’attenzione verso le persone siano valori imprescindibili, presenti nel nostro dna sin dalla nascita della compagnia. Attraverso questa iniziativa, dunque, facciamo un passo avanti verso questo cammino di sostenibilità il cui messaggio è presente anche nel nostro manifesto Under the same Sky ed esprimiamo la nostra gratitudine e vicinanza a una categoria che contribuisce ogni giorno al benessere dell’Italia».\r

","post_title":"Ita Airways ha siglato una nuova convenzione con la Fondazione Infermieri","post_date":"2026-05-05T13:32:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777987960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non siamo preoccupati. Almeno non nell'immediato»: Lorna Dalziel, country manager Italia di Condor, spiega la posizione del vettore tedesco in relazione al complesso contesto attraversato dal trasporto aereo a causa del conflitto in Iran, con particolare riferimento al caro carburante.\r

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Grazie alla politica di hedging portata avanti dalla compagnia «posso affermare che per tutta l'estate siamo tranquilli. Poi, certo, i cambiamenti geopolitici possono accadere, con conseguenze imprevedibili, ma ad oggi il nostro fabbisogno di carburante è coperto». E anche a livello tariffario la manager tranquillizza partner e passeggeri: «Non abbiamo aumentato i nostri prezzi e non abbiamo in preventivo di farlo», salvo, ancora una volta, eventi straordinari.\r

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Lorna Dalziel sottolinea come, a favore della compagnia, giochi poi il fatto di non soffrire «di over capacity su nessuna rotta. I tre voli giornalieri, sia da Venezia sia da Milano sono operati con A320neo - o talvolta da Malpensa con un Embraer - quindi parliamo di 180 o 100 posti, che per il 35%, a volte anche il 40%, sono occupati da passeggeri p2p su Francoforte. E dal nostro hub non abbiamo comunque così tanti voli lungo raggio giornalieri da riempire come accade per altri vettori. Questi ultimi, considerati l'andamento delle prenotazioni, spesso molto sotto data, sono costretti a cancellare voli o rivedere rotte. Ma non è il nostro caso. Anzi, Condor si trova a gestire su alcune destinazioni, richieste che vanno oltre la capacità disponibile» come ad esempio verso l'oceano Indiano con Mauritius e Zanzibar, tra i principali desiderata dei viaggiatori italiani.\r

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La manager conferma poi come la situazione in Medio Oriente si rifletta su una maggiore attrattività di alcune deestinazioni «dai Caraibi all'Alaska passando da Mauritius» e sulle richieste del trade: «Da sempre l'Italia è un late booking market, ma mentre in passato gli operatori che avevano dei gruppi prenotati in questo periodo avrebbero già confermato, ora a causa della grande incertezza dei viaggiatori, ci stanno chiedendo una time limit extension. La nostra risposta è ovviamente improntata alla flessibilità, così da trovare un punto d'incontro». Un legame, quello con il trade, sempre più strategico e importante che «oggi convoglia il 70% delle vendita in Italia».\r

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Da notare, come «i bookings individuali si sono molto diversificati, e per questo abbiamo aumentato la capacità su Mauritius (5 frequenze a settimana), Zanzibar e Mombasa (4 frequenze settimanali su entrambe), Cancun e Punta Cana (voli giornalieri); Bangkok viene servita tutto l'anno, come pure Johannesburg. Infine, una destinazione che prima era vista molto costoso è Antigua, che invece sta andando tantissimo d'inverno, mentre d'estate vendiamo tantissimo Alaska».\r

I piani futuri\r

Con nove voli al giorno durante la stagione estiva dall'Italia a Francoforte - da Milano (annuali, anche se d'inverno le frequenze sono due), Venezia e Roma - Condor ribadisce il grande interesse per il nostro mercato, lasciando spazio a nuovi investimenti: «Ora il focus principale è quello di portare tutti i voli ad una operatività annuale: Roma per certo, direi dal prossimo anno, e poi vedremo per Venezia. E, sì, per il 2027 potremmo avere ulteriori sorprese».","post_title":"Condor sulla disponibilità fuel: «Coperti dall'hedging, nessun aumento tariffario»","post_date":"2026-05-05T13:09:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777986570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor ha fatto il suo debutto da Venezia con l'apertura dei collegamenti per Francoforte: un nuovo tassello che si inserisce nella strategia di consolidamento della rete italiana, che punta a offrire capillarità e continuità.\r

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Oltre al nuovo collegamento, la compagnia aerea effettua tutto l’anno voli da Milano Malpensa, mentre sono riprese, con la programmazione estiva, le connessioni da Roma Fiumicino. Grazie a questa presenza strategica negli scali chiave del Paese, i viaggiatori italiani possono raggiungere con estrema facilità l'hub di Francoforte e da lì accedere all'ampio network globale di Condor, che spazia dal fascino intramontabile dei Caraibi all'energia di Bangkok, includendo le atmosfere messicane di Cancun.\r

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La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d'accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il vettore assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare a Las Vegas.\r

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«Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo - ha dichiarato David Carlisle, vice president network planning & partnerships di Condor -. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor».\r

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«I tre voli giornalieri di Condor da Venezia rappresentano un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell'intero territorio. I collegamenti verso l'hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l'Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d'affari con la Germania ed il mondo» ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.\r

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Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati da Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d'eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.","post_title":"Condor operativa sulla Venezia-Francoforte: connessioni sull'ampio network lungo raggio","post_date":"2026-05-05T11:57:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777982273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airidea ha aperto oggi le vendite dei voli per la stagione estiva, il cui network sarà operativo dal prossimo 8 giugno, con collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze. In seguito, dal 28 giugno, verranno implementate nuove destinazioni e le tratte saranno adeguate in risposta alle richieste.\r

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L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, mentre nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i Bae Jetstream 32. Come precedentemente anticipato, in questa fase iniziale Airidea sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte per la stagione estiva.\r

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«Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte b2b e b2c, ma anche sulla costruzione delle schedule per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo - ha dichiarato Gianmarco Vivado, ceo della compagnia aerea -. Dato l’elevato numero di prenotazioni sulle tratte attualmente disponibili, abbiamo scelto di iniziare con un aereo di maggiore capacità, per rispondere al meglio alla domanda. I 18 posti sono pronti a entrare in servizio, in linea con il nostro modello. Lavoriamo per offrire nuove opportunità di collegamento a città che finora non disponevano di voli diretti, consentendo su alcune destinazioni anche viaggi di andata e ritorno in giornata. E questo è solo l’inizio: continueremo a sviluppare il nostro network, migliorando l’accessibilità dei territori e rafforzando le connessioni tra persone, città e opportunità».","post_title":"Airidea apre ufficialmente le vendite: dall'8 giugno i voli da Genova verso 6 città italiane","post_date":"2026-05-05T11:35:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777980955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le principali compagnie aeree mondiali hanno annunciato una riduzione dei voli offerti per i prossimi mesi in risposta diretta all'impatto della guerra in Iran, che continua a perturbare il traffico aereo e a far lievitare i costi operativi. Come si legge su Preferente, la capacità programmata per maggio è diminuita del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati di Cirium Aviation Analytics.\r

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L'adeguamento è dovuto a due fattori evidenti: le restrizioni allo spazio aereo e agli aeroporti in Medio Oriente e il forte aumento dei prezzi del carburante a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz, che ne ha raddoppiato il costo. In questo contesto, la maggior parte delle compagnie aeree ha ridotto i propri orari fino al 5%, sebbene alcune abbiano apportato modifiche significative.\r

Gli adeguamenti in programma\r

Qatar Airways ha ad esempio ridotto la propria capacità del 33% rispetto a maggio dell'anno precedente, mentre Emirates mantiene una previsione di crescita del 2,4% nonostante operi da una delle aree più colpite dal conflitto. Nel frattempo, IndiGo prevede una riduzione del 17% e ha già iniziato ad applicare supplementi carburante sui propri biglietti.\r

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Come riporta El Economista, l'aggiustamento ha colpito anche le compagnie più piccole. Tra le prime 100 compagnie aeree, Spirit Airlines ha registrato i tagli maggiori, superiori al 50%, prima di dichiarare bancarotta lo scorso fine settimana. A livello globale, tutte le regioni hanno ridotto i propri voli, tra cui Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Anche le compagnie aeree specializzate in rotte a corto raggio hanno attuato tagli di circa l'1%.\r

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Per contro, compagnie aeree spagnole come Iberia, Vueling e Air Europa mantengono invariati i loro orari estivi, grazie alle coperture sui prezzi del carburante e alla forte domanda. Nonostante ciò, il ministero dell'economia spagnolo ha messo in guardia sul potenziale impatto di una carenza di cherosene sul turismo nei prossimi mesi. \r

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In Europa, il gruppo Lufthansa ha annunciato l'eliminazione di 20.000 voli entro ottobre, con l'obiettivo di risparmiare carburante. Ha inoltre deciso di sospendere le operazioni della sua controllata CityLine, che operava con aeromobili più vecchi e meno efficienti. Anche British Airways ridurrà la sua capacità del 2,5%, pur potenziando le rotte verso l'India e l'Africa per compensare il calo in Medio Oriente, mentre Air France-Klm ha optato per la cancellazione di 80 voli di andata e ritorno da Amsterdam.\r

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","post_title":"Iberia, Vueling, Air Europa: nessuna riduzione dei voli estivi","post_date":"2026-05-05T10:59:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777978784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bwh Hotels Italy & South-East Europe ancora una volta al fianco dello sport. La catena alberghiera sarà infatti official sponsor del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. Il gruppo alberghiero consolida così un legame già stretto nella precedente edizione, confermando l’impegno nel promuovere il territorio attraverso il binomio tra sport e ospitalità.\r

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Il percorso della 109a edizione si preannuncia sfidante: 3.466 chilometri totali e un dislivello complessivo di 48.700 metri, distribuiti in 21 tappe. Per la sedicesima volta nella sua storia, la Corsa Rosa prenderà il via dall’estero, con la Bulgaria protagonista delle prime tre tappe, per poi snodarsi lungo la Penisola e concludersi a Roma.\r

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Una sfida che Bwh Hotels è pronto a sostenere con una presenza capillare: l’operazione valorizza l’intero network di circa 200 hotel del gruppo, con un focus particolare sulle circa 50 strutture presenti nelle destinazioni toccate dal percorso. L’impegno supera i confini nazionali fin dai primi colpi di pedale, coinvolgendo anche 6 hotel in Bulgaria, sotto la guida della divisione italiana da meno di un anno e già pienamente integrati nei flussi operativi del gruppo.\r

I numeri del Giro\r

Questo scenario si inserisce in un contesto di straordinaria vitalità: secondo i dati di Ifis Sport, l’edizione 2025 del Giro d’Italia ha generato un impatto economico record di 2,1 miliardi di euro. L’evento continua a dimostrarsi un volano formidabile per il turismo: il report evidenzia una crescita costante degli spettatori live, che lo scorso anno sono stati 2,3 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto al 2024. Oltre all'impatto immediato, il Giro agisce come un potente strumento di marketing territoriale: il report “Osservatorio sullo sport system italiano” di Banca Ifis stimava che ben 618.000 spettatori tornano nei luoghi visitati entro 12-18 mesi, mentre 1,8 milioni scelgono nuove destinazioni, ispirati dalle immagini viste in tv.\r

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«Entusiasti dell’esperienza positiva dello scorso anno, torniamo sulle strade del Giro d’Italia con un ruolo ancora più centrale - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questo sodalizio rappresenta un’opportunità strategica di networking e visibilità per le nostre strutture, capace di generare flussi turistici incrementali e valore reale per gli albergatori. È un investimento nel legame tra sport e territorio che tocca tutte le destinazioni del percorso, dalla Bulgaria fino a Roma rendendo protagonisti i nostri hotel. Un impegno che vede in prima linea anche le strutture bulgare, generando sinergie tra i paesi che gestiamo da soli pochi mesi».\r

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Matteo Mursia, chief revenue officer di RcsSports & Events, ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi per il rinnovo della partnership con Bwh Hotels, che conferma il valore strategico della nostra piattaforma. L’autorevolezza di Best Western garantisce al Giro d’Italia e a tutti i suoi stakeholder un costante standard d'eccellenza sia in Italia che all'estero. Siamo certi che questa sinergia saprà esaltare il binomio tra sport, in particolare il ciclismo, e turismo».","post_title":"Bwh Hotels Italy sponsor del Giro d'Italia. Digiesi: «Opportunità straordinaria»","post_date":"2026-05-05T10:44:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777977898000]}]}}