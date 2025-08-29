Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso dell’estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie. Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che – sottolinea Coldiretti – può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un’occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa. Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l’interesse per il turismo nella natura – sottolinea Coldiretti – con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati. Condividi

