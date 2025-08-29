Class action contro Booking.com: oggi è l’ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe. L'ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall'EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione. Solo negli Stati Uniti, quest'anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644. Asia e Southwest Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti. Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%. [post_title] => Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall'uso delle batterie al litio [post_date] => 2025-08-29T11:52:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468366000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono più di 15.000 gli hotel che in tutta Europa hanno aderito alla class action contro Booking.com - sostenuta da Hotrec, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori - per chiedere il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo. Gli albergatori. come riferisce l'Agi, mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi. L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com. Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno. Sulla piattaforma si legge che "con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online". [post_title] => Class action contro Booking.com: oggi è l'ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire [post_date] => 2025-08-29T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756467354000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre. A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote. Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano. Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari. Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo. Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni. Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi. Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio. Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni. [post_title] => Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona [post_date] => 2025-08-29T10:36:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756463811000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451049" align="alignleft" width="300"] L'a&o Venezia Mestre[/caption] Il primo semestre dell’anno procura numeri in crescita per a&o Hostels. In dettaglio, la catena ha registrato 3,1 milioni di pernottamenti, 1,4 milioni di ospiti con un tasso di occupazione pari al 73% (in lieve calo rispetto al 74,8% del 2024 pari periodo), e con un fatturato di 116 milioni di euro (in crescita rispetto ai 110 milioni del 2024 pari periodo). “Nonostante una certa reticenza degli ospiti rispetto ai prezzi nella prima parte dell’anno, l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un lieve calo delle tariffe – spiega Il fondatore e ceo Oliver Winter -. Siamo ottimisti per il proseguo della stagione: il 2025 è un anno di crescita per l’azienda e i progetti di espansione proseguono con slancio. È un periodo entusiasmante per noi e nuove aperture internazionali sono già in programma”. Nel corso del primo semestre, il tasso più alto di occupazione, vicino all’80%, si è registrato da aprile a giugno. Le strutture più popolari in Germania sono state a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof, mentre in ambito internazionale sono state a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre. Il traino-eventi Nello stesso periodo del 2024, la catena aveva avuto performance record durante i campionati di calcio Euro 2024 e i concerti di Taylor Swift e Coldplay. “I viaggi in concomitanza di eventi incidono sempre più – aggiunge Winter -, ma la nostra sfida è essere attraenti costantemente, indipendentemente da situazioni di forte richiamo. Per questo offriamo posti letto da 12 euro a notte, e in estate abbiamo introdotto un piano famiglie con riduzione del 20%. Assistiamo a una forte crescita di a&o Club, i cui membri sono attualmente 300 mila”. “Almeno altre due aperture sono previste entro l’anno – chiude Winter - e il numero complessivo dei nostri posti letto in Europa supererà le 30 mila unità. Per il nostro 25° anniversario, il mio sogno è avere almeno una struttura in ogni grande città turistica europea, e magari anche oltre”. [post_title] => a&o Hostels: 1,4 milioni di ospiti nel primo semestre [post_date] => 2025-08-29T10:02:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756461755000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è pronta a trasferire le proprie operazioni di volo al nuovo Terminal One del Jfk di New York. Il trasloco è previsto nel 2026 e coinciderà anche con l'apertura di una lounge premium della compagnia di oltre 1.393 metri quadrati, che sarà la prima lounge dedicata del vettore, sia a New York City sia negli Stati Uniti. Offrendo un accesso diretto ed efficiente al gate d'imbarco dalla lounge esclusiva di Qatar Airways, la nuova struttura garantirà un'esperienza di alto livello con opzioni di ristorazione premium e servizi di prima classe, tra cui servizi di check-in vip, zone relax, sale di preghiera, aree giochi per bambini, opzioni di ristorazione premium e negozi duty-free per i passeggeri della Business Class di Qatar Airways. "Siamo impazienti di avviare le nostre operazioni nel nuovo Terminal One dell'aeroporto Jfk e di dare il benvenuto ai passeggeri della Business Class di Qatar Airways nella nostra prima lounge esclusiva negli Stati Uniti - ha sottolineato il ceo del gruppo, Badr Mohammed Al-Meer -. La nostra nuova lounge all'avanguardia offrirà un'esperienza migliorata in ogni punto di contatto e completerà la nostra esperienza di viaggio in Business Class, leader nel settore. Dai trasferimenti aeroportuali dedicati al check-in vip, fino alle migliori opzioni di shopping e ristorazione, ai passeggeri premium verrà offerto il miglior servizio al mondo nel nuovo Terminal One". Qatar Airways ha avviato le operazioni a New York nel 2008 presso il Terminal 8 dell'aeroporto Jfk. Il network del vettore negli Stati Uniti include oggi 11 destinazioni e serve oltre 3 milioni di passeggeri all'anno. Con 18 voli settimanali dal Jfk, Qatar Airways collega i viaggiatori dagli Stati Uniti a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso l'hub di Doha. [post_title] => Qatar Airways pronta a trasferire le operazioni al Terminal One del Jfk di New York [post_date] => 2025-08-29T09:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756460944000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riyadh Air ha svelato le prime immagini del Boeing 787-9 Dreamliner in fase di assemblaggio finale presso gli stabilimenti Boeing di Charleston. Il vettore punta ad avviare le sue prime operazioni dall'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh nel quarto trimestre del 2025. Nell'agosto 2025, Riyadh Air aveva già ordinato 39 Boeing 787-9 Dreamliner, con 33 opzioni aggiuntive. Sono configurati per ospitare 290 passeggeri. La cabina offrirà quattro posti Business Elite, con un letto matrimoniale nella parte anteriore, e 24 posti Business, entrambi disposti in configurazione 1-2-1, completamente reclinabili, secondo il design Safran Unity. La classe Premium economy offre 39 sedili in configurazione 2-3-2, con una distanza di 96 cm e una larghezza di 48 cm. La classe Economy avrà 223 sedili in configurazione 3-3-3. Durante l'ultimo salone di Le Bourget, la nuova compagnia aerea internazionale premium dell'Arabia Saudita ha firmato un contratto per l'acquisto di 25 A350-1000. Riyadh Air ha piani ambiziosi a medio termine, avendo anche ordinato 120 A321neo (60 fermi e 60 opzionali). Questi ordini rientrano anche nell'ambizioso progetto dell'Arabia Saudita all'interno della Vision 2030, che mira a raggiungere i 300 milioni di passeggeri aerei all'anno entro la fine del decennio. [post_title] => Riyadh Air alza il sipario sul primo B787-9 in vista del decollo entro fine anno [post_date] => 2025-08-29T09:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756458308000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vacanze scolastiche estive agli sgoccioli ed è già tempo di pensare ai prossimi ponti. Il calendario scolastico per il prossimo anno vedrà, fatti salvi alcuni ponti, solo due mega interruzioni che lasceranno il posto a vacanze lunghe. Come si legge sul Corriere della Sera, una riguarderà Natale e una, anche se in misura minore, Pasqua. In dettaglio, quasi tutti i calendari regionali fanno cominciare la vacanze natalizie dal 23 dicembre (un giorno dopo solo in Emilia-Romagna, Toscana e la provincia di Bolzano), ma in base all'autonomia scolastica spetta ai dirigenti modulare il calendario e poiché quest'anno il 23 è un martedì, moltissimi istituti hanno deciso di tenere chiuso già dal lunedì (anche per risparmiare sul riscaldamento), con inizio delle vacanze già da sabato 20 dicembre e ritorno in classe mercoledì 7 gennaio. Nessun ponte invece per Ognissanti, che cade di sabato. Buono invece il ponte dell'Immacolata il lunedì, anche se per i milanesi quest'anno Sant'Ambrogio è di domenica. Le vacanze pasquali cominciano invece quasi ovunque giovedì 2 e durano fino a martedì 7 compreso (fino all'8 a Trento). Nel 2026 il 25 aprile cadrà di sabato; buono il ponte del Primo maggio che cade di venerdì e anche quello del 2 giugno che cade di martedì. Niente a che vedere comunque con il calendario estremamente favorevole del 2025. Infine, la chiusura delle scuole oscillerà fra il 6 e l'11 giugno, lasciando spazio alle speranze nutrite da chi programma il mare Italia. [post_title] => Il calendario scolastico 2025-26 premia le vacanze natalizie [post_date] => 2025-08-28T12:14:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756383290000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel solco della scelta iniziale di rappresentare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, esportando lo stile, la creatività e il patrimonio culturale che rendono unica l’Italia, Ita Airways è official airline carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia. Da ieri, 27 agosto e fino al prossimo 6 settembre, la compagnia aerea è presente al Lido di Venezia con un’installazione d’impatto e coinvolgente per accrescere la visibilità del brand in un contesto internazionale di prestigio, creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana. L’installazione Ita Airways, denominata “Ciak si Vola”, è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. All’ingresso il visitatore si trova di fronte a uno sfondo animato che riproduce un cielo con nuvole in movimento. Tra le nuvole compaiono aerei Ita Airways che si muovono. Il visitatore può interagire con questi aerei scegliendone uno da “toccare” con la mano. Quando il gesto viene rilevato, l’aereo si attiva mostrando una scena iconica tratta da un film. Le scene vengono selezionate in modo casuale da un insieme di cinque film. [caption id="attachment_496058" align="alignright" width="200"] Nella foto, al centro, il presidente Ita Airways Sandro Pappalardo[/caption] Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema. Gli ospiti della trasmissione verranno intervistati giocando al gioco delle “Rotte Narrative”, uno speciale gioco dei dadi che inviterà a raccontare storie legate alle loro esperienze ed abitudini di viaggio. [post_title] => Ita Airways alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di official airline carrier [post_date] => 2025-08-28T10:57:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756378670000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446098" align="alignleft" width="300"] Buenos Aires[/caption] Carnival Firenze in rotta verso il Sud America. Per la prima volta nella storia, la nave salperà da Miami e New York nella primavera e nell'estate del 2027 per effettuare crociere della durata di almeno due settimane. Come riporta Travel Weekly, Carnival Firenze partirà il 4 gennaio 2027 per una crociera di 15 giorni da Long Beach a San Antonio, in Cile. Seguirà una navigazione di 14 giorni dal Cile a Buenos Aires, e poi una crociera di 16 giorni da Buenos Aires a Miami. La nave avrà poi come porto di partenza Miami fino all'8 maggio, prima di spostarsi a New York per l'estate. Le partenze da Miami includono crociere da quattro a tredici giorni verso le Bahamas e i Caraibi. Ancora in fase di elaborazione gli itinerari da New York. 