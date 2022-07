Cinque Terre Mobility Card, terra e mare in un’unica carta servizi

La sperimentazione della nuova Moblilty Card, che unisce ed esalta l’uso integrato di tutti i servizi di mobilità pubblica presenti nel Parco nazionale delle Cinque Terre, entra nella fase operativa. La nuova tipologia di Carta servizi, completa del trasporto in battello, è una delle iniziative previste dall’ampio accordo di collaborazione che vede Ente Parco e Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, fianco a fianco, in un percorso condiviso di miglioramento delle prestazioni ambientali, degli impatti diretti ed indiretti sull’ambiente marino e nella gestione dei flussi turistici.

La nuova formula della card nasce infatti per facilitare gli spostamenti, via terra e via mare, in un territorio in bilico tra pressione turistica e instabilità idrogeologica, attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico o di viabilità a basso impatto a disposizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di costruire a piacimento il proprio itinerario giornaliero nel Parco.

Il test della card durerà per tutta la stagione estiva e sarà venduta esclusivamente online ad un costo di 50 euro. In questa fase saranno solo 200 le card disponibili giornalmente: un numero che consentirà di valutare il gradimento del pubblico e gli effetti sulla distribuzione dei visitatori.

«La nuova card integrata con il servizio battello esalta le peculiarità del nostro Parco, il suo essere un incontro tra terra e mare in sviluppo verticale. – Ha sottolineato la presidente del Parco, Donatella Bianchi – L’opportunità di comporre il proprio itinerario, combinando la dimensione del camminare, con quella della navigazione o del trasporto su rotaia o via bus, è già di sé un’attrazione che restituisce al visitatore una visione più ampia e tridimensionale del paesaggio. Spostarsi in libertà attraverso la rete sentieristica o con i mezzi pubblici, è sicuramente di minor impatto rispetto al trasporto individuale e consentirà al Parco di valutare gli effetti sulla distribuzione delle presenze turistiche».

«Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con il Parco Nazionale delle Cinque Terre – ha dichiarato il presidente del Consorzio Marittimo, Rudy Biassoli – per la realizzazione di un’unica Card che seppur al momento venduta in numero limitato possa essere un test bench sia per i turisti che per noi operatori che ci vediamo pronti a collaborare ancora più strettamente con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma al contempo vogliamo analizzare i dati al fine di garantire la sostenibilità del progetto».