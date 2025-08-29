Ciminnisi (Fiavet): “Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato” Ciminnisi e Ryanair. Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione. “Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.



Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento.

Rimostranze ufficiali Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.



Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.



Ribadiamo l'importanza dell'accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell'agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell'interesse dell'intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione".

