BTO 2025, il turismo del futuro a Firenze: tra AI, sostenibilità e nuove competenze L’11 e 12 novembre la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà la 17ª edizione di BTO – Be Travel Onlife, evento di riferimento sull’innovazione nel turismo promosso da regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, realizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione sistema Toscana.

Il tema 2025, “Cross-Travel”, invita a superare i confini tra digitale e reale, tra hospitality, destinazioni e imprese, per costruire esperienze ibride dove la tecnologia amplifica intelligenza, empatia e creatività umana. Curato dal direttore scientifico Francesco Tapinassi, l’evento si articolerà nei quattro topic principali – Digital Strategy, Hospitality, Destination, Food & Wine – con oltre 400 relatori e 86 panel in due giornate, distribuiti su sette sale. Per la prima volta, BTO raggiunge la parità di genere tra i relatori, con un palinsesto equilibrato e la seconda edizione di BTO Women, ideata da Clara Svanera, che porterà sul palco protagoniste internazionali del turismo, della cultura e dell’imprenditoria femminile come Veronica Berti Bocelli e Maria Manetti Shrem. Tapinassi ha ricordato come BTO resti “un’agorà di intelligenza collettiva”, frutto del lavoro del suo advisory board di quasi 100 esperti e della sua natura di evento pubblico, non commerciale, dove la qualità dei contenuti resta prioritaria.

“La parola cross – spiega – riassume il nostro tempo: i viaggiatori si muovono tra esperienze ibride, mentre le tecnologie si intrecciano alla dimensione umana. È un viaggio di conoscenza, di sé e del mondo”. La sezione Digital Strategy, coordinata da Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, analizzerà l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel turismo e i suoi fallimenti, con interventi di esperti come Rishad Tobaccowala e Jacques Bulchand-Gidumal, e un focus sull’impatto dello zero-click e sulla misurazione del ritorno tecnologico.

Sotto la lente anche la carenza di competenze e la necessità di nuovi modelli di leadership, temi centrali nel dialogo “The Future of Work”. Hospitality Sul fronte Hospitality, Nicola Zoppi porterà l’attenzione sulla decarbonizzazione – con l’obiettivo di ridurre del 50% le emissioni entro il 2030 – e sulla lotta allo spreco alimentare, pari oggi al 15% del cibo acquistato dagli hotel. Grazie all’intelligenza artificiale e alle app predittive, sarà possibile dimezzare gli sprechi entro cinque anni.

La sezione dedicherà spazio anche all’ospitalità open-air, alla felicità al lavoro come leva produttiva e ai dati globali di Booking, Expedia e Trip.com, in un mercato che vede il direct booking superare il 40% in Italia. Il percorso Destination, coordinato da Emma Taveri, proporrà casi di rigenerazione sostenibile come la Hydrogen Valley lombarda e la Valle della Ruhr. Al centro anche la comunicazione etica delle destinazioni con Visit Faroe Islands e The Great American West, e il turismo sportivo con la Maratona di New York e Milano Cortina 2026. Infine, Roberta Milano guiderà l’area Food & Wine, dedicata al turismo enogastronomico, settore in crescita del +17% per il culinary tourism e +13% per il wine tourism. “Il turismo enogastronomico – ha dichiarato Milano – è una leva di sviluppo ma anche uno strumento per preservare identità e autenticità dei territori interni”.

Tra i focus: i mercati asiatici, i musei del gusto, il cambiamento climatico e il ruolo dell’AI nella misurazione dei dati. Tra i momenti speciali tornano gli Italy Ambassador Awards, dedicati ai migliori content creator del turismo, e le cassette degli attrezzi, aule pratiche che da sempre distinguono BTO come luogo di formazione e confronto per imprese e destinazioni. Alessandra Favaro Condividi

