British Airways: «Profondamente addolorati per la morte di Elisabetta II»

British: «Siamo profondamente addolorati per la perdita di Sua Maestà la Regina. In questo momento terribilmente triste, i nostri pensieri sono rivolti all’intera famiglia reale britannica e alla nazione mentre piangiamo la loro incommensurabile perdita».

British Airways saluta con questo messaggio Elisabetta II, morta ieri all’età di 96 anni nella sua residenza estiva al castello di Balmoral in Scozia. La compagnia aerea ha approfittato dell’occasione per ricordare, con le immagini, alcune delle occasioni in cui la regina ha viaggiato sui suoi aerei.

«Siamo profondamente onorati e orgogliosi di aver portato Sua Maestà in diverse occasioni, momenti che apprezzeremo sempre. Hai dimostrato un’immensa resilienza per così tanto tempo e ci hai incoraggiato a unirci per affrontare tempi difficili, quindi ora siamo orgogliosi di stare con il Regno Unito, ringraziarti per il tuo servizio e salutarti».