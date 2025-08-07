Basilicata, 15 milioni di euro per rafforzare il turismo La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha approvato un Avviso pubblico con la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana, l’assessore ha precisato che “dieci milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione della ricettività alberghiera e/o extralberghiera e cinque milioni a rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione”. “In piena stagione turistica l’Avviso pubblico – h sottolineato Cupparo – ha l’effetto di incoraggiare i nostri operatori a tenere sempre alta la qualità dell’ospitalità che è una caratteristica della nostra offerta turistica apprezzata da quanti – italiani e stranieri – decidono di soggiornare in Basilicata, mentre gli effetti si potranno verificare a conclusione dei progetti che saranno finanziati”. Secondo l’assessore, “i dati diffusi proprio ieri dall’Apt sul primo semestre del 2025 con il più 7% di arrivi e più 6,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024 sono incoraggianti. Condividi

