Attacchi al reddito di cittadinanza. La responsabilità è degli stipendi bassi

Continua a stupire questo continuo attacco contro il reddito di cittadinanza per di più legato al turismo. Oggi sul Corriere.it sezione economia c’è un articolo dal titolo: Turismo mancano 250 mila addetti. «Colpa del reddito di cittadinanza». Ma se si analizza bene la questione la vera responsabilità è delle imprese che non danno paghe adeguate. Sarebbe invece necessario aumentare i controlli per attestare la regolarità dei rapporti di lavoro e tutelare al tempo stesso gli imprenditori che rispettano le leggi e i lavoratori. Questo sarebbe un atteggiamento giusto.

Il punto è che gli imprenditori (non tutti chiaramente), specialmente del ricettivo, vogliono le mani libere per garantire retribuzioni minime, a volte risibili. Questo è il punto. Facciamo così, gli imprenditori presentino il piano stipendi (limitatamente ai lavoratori stagionali), ne facciano un documento pubblico, così possiamo aprire un dibattito serio. Il reddito di cittadinanza è una delle poche conquiste di civiltà del nostro Paese, che da anni è gestito guardando esclusivamente al profitto e non al lavoro.

Giuseppe Aloe