Astoi parteciperà alla 24ª edizione della Bmt di Napoli

Astoi partecipa alla 24° edizione della Bmt che si terrà dal 18 al 20 giugno a Napoli presso la Mostra D’Oltremare. Lo spazio istituzionale per gli associati sarà nel Padiglione 6, Stand 6010.

L’associazione ha inoltre scelto di organizzare il mensile Consiglio Direttivo proprio durante la manifestazione, il pomeriggio del giorno 18 giugno. L’appuntamento del Board, che si terrà in presenza dopo molti mesi in cui è stato svolto tramite video conferenza, avrà come cornice Napoli.

Il punto della situazione

«La Borsa mediterranea del turismo è il primo incontro fisico del settore nel 2021 – ha detto il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Saremo presenti per fare insieme il punto della situazione e confrontarci sulle strategie da adottare per affrontare la difficile ripartenza del turismo organizzato. La lenta erogazione dei sostegni governativi e la non definizione di corridoi turistici rallentano le azioni di outgoing che ci auguriamo possano riprendere dall’autunno, anche grazie alla campagna vaccinale che sta tutelando la popolazione italiana e al contempo la sta mettendo in condizione di aprirsi al mondo e di tornare a viaggiare».

Da oltre un ventennio la manifestazione partenopea rappresenta un riferimento per il mercato trade del centro e sud Italia, promuovendo il confronto tra i diversi player della filiera turistica. Dopo il lungo blackout dovuto alla pandemia, il settore si ricompatta per confrontarsi e programmare una graduale ripartenza.