Wizz Air investe su Torino, settima base in Italia: 2 velivoli posizionati e 7 nuove rotte Cambio di passo per l’aeroporto di Torino che, nonostante le incertezze del settore aereo, rafforza il proprio ruolo di porta d’accesso del Nord-Ovest verso l’Europa, diventando uno snodo sempre più strategico. Wizz Air ha infatti scelto lo scalo piemontese per la sua settima base in Italia (la quarantesima nel mondo). La compagnia consolida così una presenza già significativa: nel 2025 ha operato oltre 2.100 voli da Torino, trasportando più di 450.000 passeggeri e collegando la città a destinazioni domestiche ed europee: dalla più vicina Catania fino a Varsavia, Budapest, Sofia e Tirana, per citarne solo alcune. A queste si aggiungeranno, dal 4 maggio 2026, Palermo e, dal 9 giugno 2026, Londra Luton. Nel 2026 il network crescerà fino a 16 rotte verso 8 Paesi, con quasi 1,3 milioni di posti disponibili. Andras Szabo, network officer di Wizz Air, non ha dubbi: “Con l’apertura della nostra nuova base all’Aeroporto di Torino compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network e diamo un contributo importante al rafforzamento della connettività del Nord Italia”. Concorda Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport: “È un’ulteriore conferma dell’attrattività dell’Aeroporto di Torino e della solidità del percorso di crescita che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di garantire competitività e nuove opportunità di sviluppo per l’intero sistema territoriale”. Dal 14 settembre sarà operativo a Caselle un primo Airbus A321neo di ultima generazione, seguito da un secondo dal 25 ottobre: aeromobili più efficienti e sostenibili, che rappresentano una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali sia internazionali, con un incremento della capacità annua di 500.000 posti aggiuntivi per ciascun aereo. L’apertura della base porterà al lancio di 7 nuove rotte, tra collegamenti domestici e internazionali. Tra le principali novità, l’aumento delle frequenze domestiche verso Roma Fiumicino (11 voli settimanali) e il nuovo collegamento con Napoli Capodichino (dal 1° dicembre). Si amplia inoltre la rete verso la Spagna con un volo giornaliero per Barcellona, quattro collegamenti settimanali con Valencia (dal 15 settembre) e Madrid (dal 25 ottobre) e tre frequenze settimanali per Malaga (dal 26 ottobre). Novità assoluta Bilbao (dal 14 settembre), servita per la prima volta da Torino tre volte a settimana. L’investimento, sviluppato insieme a Torino Airport, avrà un impatto significativo anche sull’economia locale: sono previsti 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti, oltre a nuove opportunità per il turismo e il traffico business. (Federica De Luca) Condividi

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La compagnia di bandiera di Hong Kong ha portato sulla pista dell'aeroporto di Roma Fiumicino uno dei suoi Airbus A350 a lungo raggio con la livrea celebrativa “lettuce leaf sandwich”, creata per rendere omaggio alla propria storia. Il velivolo, caratterizzato dall’iconico design verde e bianco reinterpretato in chiave contemporanea e arricchito dal logo dell’80° anniversario, un ponte ideale tra tradizione e innovazione, è ripartito alla volta di Hong Kong dopo aver accolto a bordo i rappresentanti della stampa specializzata romana presenti all'evento.\r

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«Celebrare in Italia questi due traguardi è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Adrien Ng, area head Southern Europe di Cathay Pacific –. Il mercato italiano continua a essere strategico, come dimostra anche il recente incremento delle frequenze da Roma». Il collegamento diretto Roma–Hong Kong è attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) operate con Airbus A350-900, mentre da Milano Malpensa la compagnia offre voli giornalieri, con introduzione progressiva della nuova business class Aria Suite.\r

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Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma, ha sottolineato come l’espansione dell’offerta della compagnia asiatica rafforzi il ruolo di Fiumicino quale hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali verso l’Asia, confermando al contempo la solidità del traffico tra la Capitale e Hong Kong. A rendere ancora più suggestiva la celebrazione, la presenza degli assistenti di volo in uniformi vintage appartenenti a diverse epoche della storia di Cathay Pacific: un tributo all’eredità del marchio e alle persone che ne hanno costruito nel tempo l’identità.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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","post_title":"Cathay Pacific celebra i 40 anni di collegamenti dall’Italia","post_date":"2026-04-09T09:16:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775726213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brad Bourland è stato promosso a presidente di Virtuoso. Fino a poco tempo fa, Bourland era direttore operativo del consorzio di agenzie di viaggio e manterrà le sue attuali responsabilità fino alla nomina di un successore. Ricopriva la carica di direttore operativo dal 2020.\r

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Un nuovo responsabile commerciale\r

Inoltre, Virtuoso ha nominato Tristan Dowell responsabile commerciale. Entrambe le posizioni sono di nuova creazione all'interno dell'azienda.\r

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Dowell entra a far parte del consorzio dopo 23 anni trascorsi presso Hyatt Hotels Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di vicepresidente globale delle vendite per i settori lusso, lifestyle e tempo libero. \r

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«Sono entusiasta di ciò che ci aspetta ora che Brad Bourland assume il ruolo di presidente, portando con sé una solida leadership per guidare la nostra prossima fase di crescita - ha dichiarato Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso , in un comunicato stampa diffuso da TravelWeekly. Tristan Dowell è da tempo un sostenitore di Virtuoso e dei nostri membri. La sua prospettiva, in qualità di ex partner, sarà preziosa per continuare a rafforzare il modo in cui offriamo valore all'interno della rete».\r

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","post_title":"Virtuoso: nominati presidente e direttore commerciale","post_date":"2026-04-08T12:30:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775651436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511374\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Sabrina Nadaletti,[/caption]\r

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Quest’anno Gattinoni Travel ha lavorato sul concept “Vivi l’estate che sei”, che punta a valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanti diversi, con l’obiettivo primario di sostenere al meglio le proprie agenzie (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork).\r

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Spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel «Con la campagna Summer Days di quest'anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta.\r

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Con il concept Vivi l’estate che sei abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner».\r

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Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store beneficia di promozioni che arrivano sino a 500 euro, grazie alla collaborazione tra Gattinoni Travel e 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni. Naturalmente sarà in vetrina anche la programmazione interna Gattinoni Travel Experience, con sconti sui Tour Explore ed Experience, sui prodotti della linea Selected (ampia gamma di strutture Mare Italia ed estero corto e medio raggio), sui prodotti della linea Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, e sulla linea DreamPacker (itinerari per target età 21 – 45 anni).\r

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I partner dei Summer Days 2026 sono stati individuati per ambiti di competenza. Villaggistica Italia ed Estero: Alpitour, Futura Vacanze, Going, Ota Viaggi, TH Resorts, Firmatour, Nicolaus, Imperatore Travel. Itinerari su misura: Alidays, Naar, Gastaldi Holidays, Idee per Viaggiare, Creo. Tour: Caldana & Utat, Atitur, Chiesa Viaggi. Specialisti di destinazione: Azemar (Oceano Indiano) Kalimera (Grecia), Firmatour (Italia), Solo Cuba & Solo America Latina, Trentino Holidays, Sporting Vacanze (Maldive), Cabo Verde Time (Capo Verde). Crociere e navi: MSC, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci. Assicurazioni: Allianz Partners. Gift box: Smartbox.\r

Ecosistema integrato di comunicazione\r

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento. Sui propri canali vengono attivate newsletter, banner, contenuti per i social e per i video monitor, oltre a materiali per le agenzie come kit vetrina, radio in store e playlist Spotify tematiche, pensate per accompagnare i diversi mood di viaggio.\r

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Un elemento centrale è l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per creare un’esperienza interattiva in agenzia: grazie a un QR code in vetrina, i clienti possono accedere a un percorso che li guida nella scelta del proprio stile di viaggio e consente di generare una cartolina digitale personalizzata. Questa può essere condivisa sui social, contribuendo alla diffusione organica della campagna, e conduce a una pagina con offerte dedicate e un invito a richiedere un preventivo in agenzia.\r

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La campagna è arricchita anche da contenuti innovativi in CGI in formato Fake Out Of Home, che trasformano simbolicamente le sedi di Milano e Torino in portali verso l’estate, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e rafforzare il legame tra brand e territorio.\r

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chapter Chianti aprirà a giugno 2026 nel Chianti, a soli 45 minuti da Firenze. La struttura da 82 camere segna la seconda apertura nel portfolio Chapter Italia, sviluppato da Marco Cilia dopo il successo di Chapter Roma nel 2019.\r

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Situata all’interno di un villaggio medievale del XVI secolo restaurato e immerso in oltre 40 ettari di natura, la proprietà ridefinisce l’ospitalità italiana introducendo un audace design contemporaneo in uno dei paesaggi più evocativi nel tipico immaginario del nostro Paese.\r

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Si tratta di una struttura fortemente orientata al mondo del design che combina l’affidabilità e il comfort di un hotel di livello con la personalità, il calore e la creatività di una struttura indipendente.\r

Filosofia vincente\r

«Dopo il successo di Chapter Roma volevamo portare la filosofia Chapter oltre i confini della città e dimostrare che il design contemporaneo e l’autentica ospitalità italiana possono prosperare ovunque - spiega Cilia -. La Toscana offre resort di campagna straordinari, ma molti ci sembravano troppo tranquilli, troppo prevedibili. Abbiamo creato un luogo dove potersi rilassare completamente oppure lasciarsi andare – talvolta entrambe le cose nella stessa giornata. Chapter Chianti nasce per dare agli ospiti la libertà di vivere la Toscana a modo loro, che sia con una sessione di yoga all’alba o ballando dopo il tramonto».\r

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A guidare la proposta culinaria di Chapter Chianti è lo chef Vincenzo Martella, che porta con sé oltre vent’anni di esperienza nell’alta ristorazione e nell’hôtellerie di lusso. Chef stellato Michelin, Martella porterà il suo approccio contemporaneo alla cucina italiana nei tre ristoranti e bar dell’hotel, dando vita a un programma gastronomico fondato sulla sua filosofia “Roots and branches” – un equilibrio tra la solidità della tradizione e la creatività dell’evoluzione.\r

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La spa Forever A Relaxed Mood da 500 metri quadrati reinventa il concetto di wellness come esperienza comunitaria. Diversamente dalle spa tradizionali pensate per un ritiro solitario, questo spazio incoraggia la connessione oltre al relax, con bagni turchi, saune, piscine salate, vasche idroterapiche, hammam secco e jacuzzi in un autentico santuario rivestito in travertino.\r

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Oltre all’offerta gastronomica e wellness, Chapter Chianti immerge gli ospiti nei ritmi autentici della vita toscana attraverso attività curate nei minimi dettagli. Gli ospiti possono esplorare la campagna con passeggiate a cavallo tra i vigneti, caccia al tartufo con esperti locali e raccolta delle olive durante la stagione. Percorsi per mountain bike si snodano tra le colline, mentre le sessioni di yoga all’alba offrono un inizio di giornata rigenerante. I campi da padel offrono attività sportiva insieme a una palestra all’avanguardia, e le fattorie locali permettono alle famiglie di entrare in contatto con gli animali.\r

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L’arte rimane centrale nell’esperienza Chapter. Proseguendo il suo lavoro iniziato con Chapter Roma, il designer sudafricano Tristan Du Plessis, dello studio Studio A, porta anche in Chianti la sua estetica immersiva, mentre l’artista Kokekit introduce un linguaggio visivo più morbido in tutta la proprietà. Le sue linee organiche e forme fluide attraversano camere e spazi comuni, culminando in un’opera d’arte iconica posizionata sotto l’acqua della piscina panoramica, che si rivela man mano che gli ospiti nuotano sopra di essa, sospesi tra arte e paesaggio. «La sfida era creare qualcosa di audace e moderno in una regione definita dalla tradizione, senza perderne l’anima - spiega Du Plessis -. Volevamo che antico e nuovo convivessero in dialogo. Il risultato è uno spazio in cui il passare del tempo è visibile ma non cristallizzato: un borgo storico trasformato in qualcosa di radicalmente attuale, eppure senza tempo».\r

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Oltre all’hotel principale, The Mansion offre una villa con cinque camere da letto e cinque bagni, piscina privata, giardini di ulivi e totale privacy — perfetta per famiglie, amici o gruppi in cerca di uno spazio per riunirsi e festeggiare. Posizionato nel cuore della terra del Chianti e a 45 minuti da Siena e Firenze, Chapter Chianti è una base ideale per scoprire la Toscana più autentica, offrendo al contempo un rifugio che sembra lontano anni luce da ciò che ci si aspetta normalmente. «Non stiamo cercando di replicare ciò che esiste già in Toscana - aggiunge Cilia -. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo, che parla a viaggiatori che valorizzano autenticità, creatività e design come parte del loro percorso. Chapter Chianti onora il luogo in cui si trova, mostrando con sicurezza dove sta andando».","post_title":"Chapter Chianti, il \"nuovo lusso\" si fa strada in Toscana","post_date":"2026-04-08T10:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775645878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511302\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabiana Raffani, Avventure Esotiche, vincitrice del primo premio[/caption]\r

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Oltre 50 agenti di viaggio e wedding planners provenienti Europa, Usa, Canada e America Latina, hanno partecipato all'evento 'From The Bahamas with Love', che promuove l’arcipelago delle Bahamas quale meta ideale per il destination wedding e i viaggi di nozze.\r

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Visite, site inspections ed esperienze immersive ma anche un concorso social hanno coinvolto i partecipanti e tra questi, fra i tre premiati, ci sono due sono agenti di viaggio partecipanti dall’Italia, entrambi Sandals Ambassador.\r

Distinguersi per partecipazione attiva ed interesse ma anche per creatività: è quello che hanno fatto Fabiana Raffani di Avventure Esotiche di Aprilia, ed Emanuele Marzano di Partenze in Corso, agenzia di viaggi a Napoli, invitati dal dipartimento Romance di Bmotia all’evento internazionale che si è svolto lo scorso marzo.\r

Il fam trip internazionale, incentrato su Nassau & Paradise Island, prevedeva un fitto programma di site inspection, incontri con fornitori locali, workshop con esperti wedding locali ed esperienze immersive. Inoltre, a ciascun agente di viaggio e wedding planner è stata offerta l’opportunità di visitare un'altra isola tra le sei proposte (Isola di Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma, Abaco).\r

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[caption id=\"attachment_511303\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Emanuele Marzano, di Partenze in Corso, premiato con il terzo posto[/caption]\r

A rendere il tutto ancora più stimolante, un concorso che premiava i 3 migliori reel promozionali nei quali l’obiettivo era mostrare al cliente finale il pacchetto ideale per un matrimonio e un viaggio di nozze alle Bahamas. A Fabiana – IG avventureesotiche – il primo premio, mentre il collega Emanuele – IG partenzeincorso – si posiziona terzo.\r

A rafforzare il valore strategico dell’iniziativa è anche la visione della destinazione sul mercato italiano.\r

«L’Italia è un mercato sofisticato, che richiede autenticità, varietà e contenuti esperienziali sempre più mirati. Con 'From The Bahamas with Love' abbiamo voluto superare il concetto tradizionale di fam trip, creando un’esperienza immersiva e altamente profilata, capace di parlare direttamente ai segmenti più dinamici come wedding, honeymoon e luxury experiential travel», dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia\r

«I primi riscontri sono estremamente positivi: non solo in termini di percezione, ma soprattutto di conversione. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza della destinazione in vendite concrete, posizionando le Bahamas non solo come paradiso naturale, ma come destinazione completa, capace di rispondere a esigenze diverse durante tutto l’anno».","post_title":"Bahamas: due agenti di viaggio italiani premiati al fam trip 'From The Bahamas with Love'","post_date":"2026-04-07T13:10:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775567459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network.\r

Apicella\r

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”.\r

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Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio.\r

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Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa.\r

Premiazione\r

Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

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Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways gioca la carta degli sconti: la compagnia aerea di Abu Dhabi ha infatti ridotto le tariffe fino al 50% sulle rotte a lungo raggio in partenza da Londra Heathrow, mossa che arriva in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente ha causato un netto calo della domanda di viaggio in tutta la regione.\r

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Il vettore ha così lanciato dal Regno Unito le tariffe più basse di sempre verso destinazioni quali Sydney, Singapore, Hong Kong, Maldive, Bangkok e Tokyo, con alcuni biglietti al prezzo di appena un sesto delle tariffe equivalenti di British Airways.\r

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La promozione di Etihad prevede un viaggio di andata e ritorno entro il 1° luglio 2026. Secondo quanto riportato da The Times, i biglietti di andata e ritorno in classe Economy da Londra a Sydney (SYD), con scalo ad Abu Dhabi, partono da sole 688 sterline per le partenze a maggio con ritorno a giugno. I biglietti di andata e ritorno in classe Business sulla stessa rotta sono disponibili a partire da 2.465 sterline, tasse incluse.\r

Il confronto con British Airways è impietoso: sulla stessa rotta da Londra a Sydney si viaggia a 1.850 £ in classe economica e 10.435 £ in classe business, via Singapore; un divario che è altrettanto sensibile su altre rotte.\r

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Le tariffe per i passeggeri in partenza dalle città dell'Europa continentale sono circa il 10% più economiche rispetto a quelle da Heathrow, che applica le tariffe aeroportuali più alte d'Europa.\r

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La strategia di Etihad mira a incentivare le prenotazioni fino alla fine di giugno, con l'auspicio che entro quella data le tensioni in Medio Oriente si siano attenuate: di fatto, il sito web della compagnia aerea mostra un nuovo aumento delle tariffe a partire da luglio.\r

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Secondo quanto svelato dal management di Etihad, spiega il quotidiano inglese, la compagnia punterebbe a tornare al 100% di occupazione in tutte le classi il più rapidamente possibile, e questa scontistica sarebbe la leva principale per raggiungere tale obiettivo. \r

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Di diverso avviso sarebbero sia Emirates sia Qatar Airways, i principali competitor di Etihad negli Emirati, che non hanno tagliato le tariffe: entrambi i vettori sono più grandi e meglio posizionati per assorbire l'impatto finanziario provocato dalla riduzione della domanda.","post_title":"Etihad Airways riduce le tariffe dei voli lungo raggio per stimolare la domanda","post_date":"2026-04-07T10:55:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775559350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775552227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre in crescita del 15,6% per il traffico al Torino Airport, per un totale di 1.426.300 passeggeri movimentati. Marzo 2026, in particolare, ha superato per la prima volta la soglia dei 500.000 passeggeri trasportati in un mese e risulta ad oggi il mese migliore di sempre, con 518.999 passeggeri (+15,6% su marzo 2025).\r

La crescita del trimestre è stata sostenuta soprattutto dal traffico internazionale, con un +17%, mentre il segmento domestico ha riportato un incremento del +14%. L’andamento del trimestre conferma un mix di traffico sempre più orientato ai mercati esteri, con un ruolo rilevante dei flussi inbound connessi alla montagna.\r

Determinante, infatti, il contributo del traffico neve, composto sia da voli di linea sia charter che trasportano sciatori diretti verso le montagne del Nord Ovest: la stagione invernale 2025/2026 si è chiusa con 404.512 passeggeri, in crescita del +21,9% rispetto alla stagione precedente. Il segmento è stato trainato come sempre da Regno Unito e Irlanda, con altri mercati in forte crescita come Danimarca (+36,9%), Belgio (+51,4%) e Svezia (+3,8%).\r

In vista delle vacanze di Pasqua, Torino Airport si prepara a gestire un traffico eccezionale: sono attesi oltre 115.000 passeggeri nella settimana di Pasqua, con una crescita stimata del +20% rispetto allo stesso periodo pasquale dell’anno scorso.\r

Per quanto riguarda le destinazioni outgoing, le regioni del Sud Italia e le isole si confermano come sempre mete predilette per le vacanze e per i ricongiungimenti familiari. Le principali città europee – tra cui Londra, Parigi, Madrid – e mete come, ad esempio, Marrakech e Copenaghen saranno scelte da molti per viaggi leisure, con performance particolarmente dinamiche anche sulle novità introdotte nel network estivo come Budapest, Sofia e Tirana.\r

Sul fronte incoming, i flussi in arrivo a Torino seguiranno i trend dei primi mesi dell’anno, con una forte presenza da Spagna, Danimarca e Irlanda.\r

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","post_title":"Torino Airport: balzo in avanti del traffico per le festività pasquali, +20%","post_date":"2026-04-03T12:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775219354000]}]}}