Astoi contro il folle aumento del carburante allo scalo di Milano Malpensa Astoi lancia l’allarme sul forte aumento dei costi di approvvigionamento del carburante all’Aeroporto di Milano Malpensa. Dalla fine della pandemia, il costo applicato dall’Aeroporto di Malpensa ai vettori per la fornitura di Jet fuel è cresciuto in maniera abnorme – mentre in altri aeroporti italiani ed europei è rimasto sostanzialmente invariato, facendo registrare un incremento di più del 50%, al netto della materia prima – rispetto ad altri scali, come ad esempio Roma Fiumicino, ma non solo. “Il cherosene e tutto ciò che ruota attorno alla materia prima, quindi anche i costi di approvvigionamento, rappresentano in media circa un terzo dei costi di un vettore e sono quindi un fattore determinante per la definizione di una tariffa aerea – commenta il presidente di Astoi, Pier Ezhaya –. Impennata ingiustificata “Se nel 2022 i costi di approvvigionamento dell’Aeroporto di Malpensa potevano considerarsi in linea con quelli degli altri hub, dal 2023 si è assistito ad un’impennata ingiustificata, dovuta probabilmente a una limitata concorrenza tra fornitori e ad una scarsità di prodotto, criticità per le quali ad oggi non è stata adottata alcuna soluzione. “Tale situazione, ovviamente, genera un aumento di costi non solo per i vettori, ma anche per i tour operator che includono nei propri pacchetti voli di compagnie aeree che operano su Malpensa e, pertanto, a cascata, ricadrà anche sui viaggiatori. L’altro aspetto della vicenda riguarda il futuro del sistema aeroportuale milanese, che rischia seriamente di perdere competitività in favore di altri scali. Chiediamo pertanto, come già hanno fatto alcune compagnie aeree, al ministero dei trasporti, ad Enac ed a Ses un intervento urgente volto a risolvere una problematica concreta, che certamente coinvolgerà altri operatori della filiera e, soprattutto, i consumatori.” Condividi

Impennata ingiustificata
"Se nel 2022 i costi di approvvigionamento dell'Aeroporto di Malpensa potevano considerarsi in linea con quelli degli altri hub, dal 2023 si è assistito ad un'impennata ingiustificata, dovuta probabilmente a una limitata concorrenza tra fornitori e ad una scarsità di prodotto, criticità per le quali ad oggi non è stata adottata alcuna soluzione. Chiediamo pertanto, come già hanno fatto alcune compagnie aeree, al ministero dei trasporti, ad Enac ed a Ses un intervento urgente volto a risolvere una problematica concreta, che certamente coinvolgerà altri operatori della filiera e, soprattutto, i consumatori." Dopo gli inserimenti nella rete commerciale degli ultimi mesi, il tour operator continua ad investire sul lungo raggio e ad allargare il ventaglio di destinazioni a catalogo. Caprotti vanta un’attività di oltre 25 anni nel settore turistico con esperienze importanti in altre realtà specializzate sulle destinazioni. «Ogni itinerario Mapo – spiega il branch manager Roberto Servetti - è studiato e curato in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, esperti che conoscono direttamente la destinazione e cosa queste hanno da offrire. Solo così siamo in grado di offrire esperienze uniche e di progettare, attraverso il confronto con le agenzie, viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. E con la passione e il know how di Gian Marco Caprotti possiamo oggi approfondire e costruire nuovi itinerari in Africa e Sudamerica, avendo sempre cura sia dei viaggiatori che dei territori raggiunti e delle culture incontrate durante il viaggio». Itinerari su misura A Caprotti il compito della progettazione di itinerari su misura, calibrati su target e stagionalità, della negoziazione con fornitori locali e compagnie aeree internazionali, della gestione di cataloghi, listini, partenze garantite e offerte dinamiche, dell'analisi delle performance, ottimizzazione dei margini e sviluppo di nuove proposte. Mapo Travel ha poi in programma nuovi webinar e incontri con gli agenti di viaggio con focus sull’America Latina, e in particolare su Perù, Bolivia ed Ecuador. «Come tour operator abbiamo puntato e continuiamo a puntare molto sulla formazione degli agenti di viaggio – conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. Il confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla ai viaggiatori finali è fondamentale per costruire itinerari unici e non standardizzati. E le agenzie partner sono in costante aumento, a dimostrazione dell’apprezzamento dell’esperienza dei nostri specialisti di prodotto, della professionalità e dell’assistenza h24 gestita internamente da Mapo». [post_title] => Mapo Travel: Caprotti nuovo pm Africa e America Latina [post_date] => 2025-10-30T10:29:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761820146000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025, la tassa di soggiorno versata in Italia dovrebbe ammontare a circa 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 15,8% rispetto al 2024. Questo dato è previsto dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno e confermato da diverse fonti che indicano un aumento significativo del gettito rispetto al miliardo di euro circa incassato nel 2024. Il numero di Comuni che applicheranno la tassa arriverà a circa 1.389 nel 2025, con molti sindaci che hanno aumentato le aliquote per un maggior incasso complessivo La tassa di soggiorno raccolta dai vari comuni viene utilizzata principalmente per finanziare iniziative legate al turismo e al miglioramento delle strutture ricettive locali. La ripartizione delle risorse può variare tra i diversi enti locali, ma generalmente il denaro viene impiegato per: promozione turistica: campagne di marketing e promozione delle destinazioni locali. Altri usi Manutenzione e miglioramento delle infrastrutture: strade, servizi pubblici e altre infrastrutture di interesse turistico. Servizi pubblici: potenziamento di servizi come trasporti, sicurezza, supporto agli operatori turistici. Sostenibilità ambientale: progetti per ridurre l’impatto ambientale del turismo. Se notate non c'è neanche uno spunto che punta a incentivare il lavoro presso le strutture turistiche. La tassa di soggiorno, poi di queste dimensioni (1,2 miliardi di euro), deve essere usata esclusivamente per incentivare il lavoro non per il marketing e altre sciocchezze del genere. Ormai il marketing ha preso il posto del lavoro. Questo è il mondo che ci stiamo portando sulle spalle. [post_title] => Tassa di soggiorno (1,2 miliardi) viene usata per marketing non per lavoro [post_date] => 2025-10-29T09:56:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761731779000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sciopero. Ennesima giornata critica per il trasporto aereo quella di oggi, 29 ottobre. E' infatti cominciato lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl e che interessa il personale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. A questi si somma la mobilitazione di Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Usb e Osr Cub Trasporti negli scali di Pisa e Firenze. Non è tutto: sempre nella giornata odierna, altri scioperi riguardano il personale di alcune compagnie aeree, che potrebbero ripercuotersi anche negli aeroporti italiani. Nello specifico, dalle 13 alle 17 si fermeranno a livello nazionale i dipendenti di Vueling, per l’agitazione proclamata per il personale navigante da Usb lavoro privato, assistenti di volo da Rsa Filt-Cigl e Anpac, e per tutto il personale rappresentato da Usb lavoro privato. Air France Klm Inoltre i dipendenti di terra di Air France e di Klm incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16, aderendo all’agitazione nazionale proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-ta. Enac ricorda che «durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Saranno comunque garantiti i voli di Stato, sanitari, d’emergenza e umanitari; i voli in continuità territoriale con le isole; i voli intercontinentali in arrivo già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero» [post_title] => Oggi nuovo sciopero del trasporto aereo: orari e voli garantiti [post_date] => 2025-10-29T09:42:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761730942000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company. [post_title] => Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village [post_date] => 2025-10-28T14:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761662273000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici. «La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo». «Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. «Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti». La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa». [post_title] => Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa [post_date] => 2025-10-28T14:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761660307000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo». La summer 2026 del gruppo Lufthansa I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways. Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia. [post_title] => Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino [post_date] => 2025-10-28T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761650987000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio». La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri». Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti». Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026. Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025. Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo. Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo. (Quirino Falessi) [post_title] => EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026 [post_date] => 2025-10-28T10:31:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647473000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "astoi aumento del carburante malpensa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1813,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi lancia l’allarme sul forte aumento dei costi di approvvigionamento del carburante all’Aeroporto di Milano Malpensa.\r

\r

Dalla fine della pandemia, il costo applicato dall’Aeroporto di Malpensa ai vettori per la fornitura di Jet fuel è cresciuto in maniera abnorme - mentre in altri aeroporti italiani ed europei è rimasto sostanzialmente invariato, facendo registrare un incremento di più del 50%, al netto della materia prima – rispetto ad altri scali, come ad esempio Roma Fiumicino, ma non solo.\r

\r

“Il cherosene e tutto ciò che ruota attorno alla materia prima, quindi anche i costi di approvvigionamento, rappresentano in media circa un terzo dei costi di un vettore e sono quindi un fattore determinante per la definizione di una tariffa aerea - commenta il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -.\r

Impennata ingiustificata\r

“Se nel 2022 i costi di approvvigionamento dell’Aeroporto di Malpensa potevano considerarsi in linea con quelli degli altri hub, dal 2023 si è assistito ad un’impennata ingiustificata, dovuta probabilmente a una limitata concorrenza tra fornitori e ad una scarsità di prodotto, criticità per le quali ad oggi non è stata adottata alcuna soluzione.\r

\r

“Tale situazione, ovviamente, genera un aumento di costi non solo per i vettori, ma anche per i tour operator che includono nei propri pacchetti voli di compagnie aeree che operano su Malpensa e, pertanto, a cascata, ricadrà anche sui viaggiatori. L’altro aspetto della vicenda riguarda il futuro del sistema aeroportuale milanese, che rischia seriamente di perdere competitività in favore di altri scali. Chiediamo pertanto, come già hanno fatto alcune compagnie aeree, al ministero dei trasporti, ad Enac ed a Ses un intervento urgente volto a risolvere una problematica concreta, che certamente coinvolgerà altri operatori della filiera e, soprattutto, i consumatori.” ","post_title":"Astoi contro il folle aumento del carburante allo scalo di Milano Malpensa","post_date":"2025-10-30T12:11:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761826295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500412\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Servetti[/caption]\r

Novità in casa Mapo Travel: Gian Marco Caprotti è il nuovo product manager per Africa e America Latina. Dopo gli inserimenti nella rete commerciale degli ultimi mesi, il tour operator continua ad investire sul lungo raggio e ad allargare il ventaglio di destinazioni a catalogo. Caprotti vanta un’attività di oltre 25 anni nel settore turistico con esperienze importanti in altre realtà specializzate sulle destinazioni.\r

«Ogni itinerario Mapo – spiega il branch manager Roberto Servetti - è studiato e curato in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, esperti che conoscono direttamente la destinazione e cosa queste hanno da offrire. Solo così siamo in grado di offrire esperienze uniche e di progettare, attraverso il confronto con le agenzie, viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. E con la passione e il know how di Gian Marco Caprotti possiamo oggi approfondire e costruire nuovi itinerari in Africa e Sudamerica, avendo sempre cura sia dei viaggiatori che dei territori raggiunti e delle culture incontrate durante il viaggio».\r

\r

Itinerari su misura\r

A Caprotti il compito della progettazione di itinerari su misura, calibrati su target e stagionalità, della negoziazione con fornitori locali e compagnie aeree internazionali, della gestione di cataloghi, listini, partenze garantite e offerte dinamiche, dell'analisi delle performance, ottimizzazione dei margini e sviluppo di nuove proposte.\r

Mapo Travel ha poi in programma nuovi webinar e incontri con gli agenti di viaggio con focus sull’America Latina, e in particolare su Perù, Bolivia ed Ecuador.\r

«Come tour operator abbiamo puntato e continuiamo a puntare molto sulla formazione degli agenti di viaggio – conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. Il confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla ai viaggiatori finali è fondamentale per costruire itinerari unici e non standardizzati. E le agenzie partner sono in costante aumento, a dimostrazione dell’apprezzamento dell’esperienza dei nostri specialisti di prodotto, della professionalità e dell’assistenza h24 gestita internamente da Mapo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Mapo Travel: Caprotti nuovo pm Africa e America Latina","post_date":"2025-10-30T10:29:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761820146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025, la tassa di soggiorno versata in Italia dovrebbe ammontare a circa 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 15,8% rispetto al 2024. Questo dato è previsto dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno e confermato da diverse fonti che indicano un aumento significativo del gettito rispetto al miliardo di euro circa incassato nel 2024. Il numero di Comuni che applicheranno la tassa arriverà a circa 1.389 nel 2025, con molti sindaci che hanno aumentato le aliquote per un maggior incasso complessivo\r

\r

La tassa di soggiorno raccolta dai vari comuni viene utilizzata principalmente per finanziare iniziative legate al turismo e al miglioramento delle strutture ricettive locali. La ripartizione delle risorse può variare tra i diversi enti locali, ma generalmente il denaro viene impiegato per: promozione turistica: campagne di marketing e promozione delle destinazioni locali. \r

Altri usi\r

Manutenzione e miglioramento delle infrastrutture: strade, servizi pubblici e altre infrastrutture di interesse turistico. Servizi pubblici: potenziamento di servizi come trasporti, sicurezza, supporto agli operatori turistici. Sostenibilità ambientale: progetti per ridurre l’impatto ambientale del turismo.\r

\r

Se notate non c'è neanche uno spunto che punta a incentivare il lavoro presso le strutture turistiche. La tassa di soggiorno, poi di queste dimensioni (1,2 miliardi di euro), deve essere usata esclusivamente per incentivare il lavoro non per il marketing e altre sciocchezze del genere. Ormai il marketing ha preso il posto del lavoro. Questo è il mondo che ci stiamo portando sulle spalle.","post_title":"Tassa di soggiorno (1,2 miliardi) viene usata per marketing non per lavoro","post_date":"2025-10-29T09:56:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761731779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sciopero. Ennesima giornata critica per il trasporto aereo quella di oggi, 29 ottobre. E' infatti cominciato lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl e che interessa il personale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. \r

\r

A questi si somma la mobilitazione di Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Usb e Osr Cub Trasporti negli scali di Pisa e Firenze. Non è tutto: sempre nella giornata odierna, altri scioperi riguardano il personale di alcune compagnie aeree, che potrebbero ripercuotersi anche negli aeroporti italiani.\r

\r

Nello specifico, dalle 13 alle 17 si fermeranno a livello nazionale i dipendenti di Vueling, per l’agitazione proclamata per il personale navigante da Usb lavoro privato, assistenti di volo da Rsa Filt-Cigl e Anpac, e per tutto il personale rappresentato da Usb lavoro privato.\r

Air France Klm\r

Inoltre i dipendenti di terra di Air France e di Klm incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16, aderendo all’agitazione nazionale proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-ta.\r

\r

Enac ricorda che «durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Saranno comunque garantiti i voli di Stato, sanitari, d’emergenza e umanitari; i voli in continuità territoriale con le isole; i voli intercontinentali in arrivo già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero»","post_title":"Oggi nuovo sciopero del trasporto aereo: orari e voli garantiti","post_date":"2025-10-29T09:42:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761730942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. \r

Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici.\r

«La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo».\r

«Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. \r

«Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti».\r

La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa».\r

","post_title":"Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa","post_date":"2025-10-28T14:05:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761660307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno.\r

\r

Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. \r

\r

Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo».\r

La summer 2026 del gruppo Lufthansa\r

I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways.\r

\r

Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-28T11:29:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761650987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio».\r

La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri».\r

Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti».\r

\r

Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta\r

Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026.\r

Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025.\r

Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo.\r

Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026","post_date":"2025-10-28T10:31:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761647473000]}]}}