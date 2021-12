Assoturismo: estendere il bonus vacanza fino al 31 marzo 2022

L’incertezza da pandemia – e il timore di nuove restrizioni – stanno avendo un impatto negativo sul settore turistico, tra prenotazioni in frenata e disdette in accelerazione. Un’estensione del periodo di utilizzo del bonus vacanze, la cui scadenza è prevista per questo 31 dicembre, sarebbe un intervento utile al settore, che ha bisogno di sostegni. A proporlo è Assoturismo Confesercenti, in una lettera inviata dal presidente nazionale Vittorio Messina al ministro del turismo Massimo Garavaglia.

“Il recente aumento del numero contagi da Covid 19 ed il conseguente blocco ‘emotivo’ dei viaggi”, scrive Messina, “ci costringono a porre alla Sua attenzione la riflessione sulla possibile estensione del periodo di utilizzo dei bonus vacanze” fino al 31 marzo 2022. “Una richiesta, spiega il presidente delle imprese turistiche Confesercenti, motivata dalla finalità di consentire, a chi ne ha già fatto richiesta entro i termini di legge, di poter utilizzare i bonus vacanze usufruendo dei servizi turistici desiderati, in un contesto che si auspica sarà caratterizzato da minori timori in relazione all’andamento della pandemia”.