Alessio Quaranta confermato direttore generale dell’Enac per altri cinque anni Alessio Quaranta manterrà la carica di direttore generale dell’Enac per altri cinque anni. Il manager è stato infatti confermato nell’attuale posizione – con decreto del residente del consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini – a decorrere da maggio 2024. “A nome mio, del Consiglio di amministrazione e di tutto l’Enac – ha dichiarato il presidente Pierluigi Di Palma – esprimo le felicitazioni per la prestigiosa riconferma di Alessio Quaranta che, con me, è stato fondatore dell’Enac, primo nel primo concorso dirigenziale dell’Ente, e promotore della prima Carta dei diritti dei passeggeri in Europa. Il direttore generale Quaranta ha saputo accompagnare lo sviluppo del trasporto aereo nazionale sia negli anni della liberalizzazione del settore e della crescita infrastrutturale, sia, da ultimo, in quelli difficili della pandemia, imprimendo un forte impulso alla ripresa del nostro sistema aeroportuale, apprezzato per la indiscussa qualità anche a livello internazionale. Auguro al direttore generale di continuare l’ottimo lavoro fin qui svolto affrontando le nuove sfide del comparto verso le nuove forme di mobilità aerea avanzata, sostenibili, tecnologiche e green, e verso un futuro dell’aviazione che è già nel nostro presente, sempre con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei passeggeri”. Alessio Quaranta, la cui professionalità e competenza negli anni è stata riconosciuta anche ricoprendo con autorevolezza ruoli di prestigio a livello internazionale, è, dal 2021, presidente Ecac – European Civil Aviation Conference, la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari) che svolge un ruolo chiave per l’aviazione civile in Europa. Condividi

