Alberghi a Milano: per le Olimpiadi prezzi in aumento ingiustificato

Alberghi e Olimpiadi. Ci è venuta un'idea: sentire a campione alcuni hotel di Milano per verificare i prezzi durante le Olimpiadi invernali che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Allora i risultati sono veramente sconfortanti. Un tre stelle (naturalmente non facciamo nomi) passa da 90 euro a camera a 250. Eppure la camera è la stessa e il suo valore rimane 90 euro. In più c'è la concomitanza delle Olimpiadi. Un cinque stelle invece vola a 500 euro a camera a notte. Non riesco a capire questa impennata dei prezzi. Cioè la capisco ma non la condivido per niente. Gli alberghi a Milano lavorano in pratica tutto l'anno. Fra un evento e l'altro la città si riempie di eventi e manifestazioni che naturalmente lacorano con gli alberghi della città. Motivo Qual è il allora il vero motivo di questo assurdi rincaro? Naturalmente lo capiamo tutti: ricavare sempre di più, mettere sempre più fieno in cascina, aumentare il portafoglio, ingrossare i profitti. Questa operazione la trovo poco professionale (per dirla in modo educato). Dicono: ma tutti fanno così. Certo tutti gli albergatori fanno così. Ma la domanda è un'altra: è giusto fare così? No. E' ingiusto e crea extra-profitti folli, per una categoria che dopo il covid si è ripresa briullantemente. Al posto dei vertici di Federalberghi e delle altre associazioni di ricettivo cercherei di promuovere intervento per calmierare i prezzi. Se non ci riescono sbagliano anche loro, o forse anche loro hanno aumentato i prezzi dei loro alberghi a dismisura. Le istituzioni vigilino questa bolla. Giuseppe Aloe

\r

Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato.\r

\r

Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato.","post_title":"A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana","post_date":"2025-02-28T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740749559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking.\r

\r

La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe\", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe.","post_title":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan","post_date":"2025-02-28T11:17:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740741469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberghi e Olimpiadi. Ci è venuta un'idea: sentire a campione alcuni hotel di Milano per verificare i prezzi durante le Olimpiadi invernali che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Allora i risultati sono veramente sconfortanti.\r

\r

Un tre stelle (naturalmente non facciamo nomi) passa da 90 euro a camera a 250. Eppure la camera è la stessa e il suo valore rimane 90 euro. In più c'è la concomitanza delle Olimpiadi. Un cinque stelle invece vola a 500 euro a camera a notte. \r

\r

Non riesco a capire questa impennata dei prezzi. Cioè la capisco ma non la condivido per niente. Gli alberghi a Milano lavorano in pratica tutto l'anno. Fra un evento e l'altro la città si riempie di eventi e manifestazioni che naturalmente lacorano con gli alberghi della città.\r

Motivo\r

Qual è il allora il vero motivo di questo assurdi rincaro? Naturalmente lo capiamo tutti: ricavare sempre di più, mettere sempre più fieno in cascina, aumentare il portafoglio, ingrossare i profitti. \r

\r

Questa operazione la trovo poco professionale (per dirla in modo educato). Dicono: ma tutti fanno così. Certo tutti gli albergatori fanno così. Ma la domanda è un'altra: è giusto fare così? No. E' ingiusto e crea extra-profitti folli, per una categoria che dopo il covid si è ripresa briullantemente.\r

\r

Al posto dei vertici di Federalberghi e delle altre associazioni di ricettivo cercherei di promuovere intervento per calmierare i prezzi. Se non ci riescono sbagliano anche loro, o forse anche loro hanno aumentato i prezzi dei loro alberghi a dismisura.\r

\r

Le istituzioni vigilino questa bolla.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Alberghi a Milano: per le Olimpiadi prezzi in aumento ingiustificato","post_date":"2025-02-28T11:00:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1740740400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piscina di 210 metri, la più lunga delle Maldive. L'ha inaugurata il Sun Siyam Olhuveli insieme ai Beach pavilion completamente rinnovati: disponibili in due categorie, queste ultime sono sistemazioni a due piani, ideali per gli amanti del diving ma anche famiglie o amici che viaggiano insieme, grazie alle camere comunicanti e ai letti singoli, nonché un rifugio per coppie nelle camere con letto king size. Gli ambienti dialogano con lo spazio esterno attraverso terrazze private con vista sulla spiaggia, la laguna del resort e l'oceano. Il design degli interni, rivisitato dallo Studio Sixty7 di Londra, è un open space fluido, dipinto in una tavolozza di colori neutri e contemporanei, con materiali naturali come lino e marmo.\r

\r

Nel dettaglio, i 40 Beach pavilion si affacciano sulla laguna e offrono accesso diretto alla spiaggia e alla piscina, mentre i 60 Sunset beach pavilion offrono viste sull'oceano e sul tramonto e si affacciano sulla piscina più lunga delle Maldive, che corre parallela alla spiaggia, con un intrigante pool bar ribassato, perfetto per socializzare in modo informale. Una seconda piscina di 131 metri offre ulteriore spazio per il relax. Anche i Beach Pavilion rientrano nell’opzione 24 hour all-inclusive del Sun Siyam Olhuveli. \r

\r

","post_title":"Il Sun Siyam Olhuveli inaugura la piscina più lunga delle Maldive e rinnova i Beach pavilion","post_date":"2025-02-28T10:55:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740740135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024.\r

\r

Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti.\r

\r

Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali.\r

\r

La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024.\r

Milano: niente più voli a Malpensa\r

In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva.\r

\r

Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024.","post_title":"Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate","post_date":"2025-02-28T10:34:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740738848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuano a crescere i ricavi del gruppo Accor che l'anno scorso hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro, in salita dell'11% rispetto all'anno precedente. Tali risultati sono stati trainati soprattutto dal segmento luxury & lifestyle (+19%), mentre il fatturato del comparto premium, midscale ed economy è aumentati del 5%. In tale contesto, i margini operativi lordi ricorrenti hanno superato gli 1,1 miliardi (recurring ebitda; +12%). I profitti netti sono invece scesi dai 633 milioni del 2023 ai 610 milioni dell'anno scorso, a seguito soprattutto dell'aumento delle uscite fiscali.\r

\r

\"Siamo riusciti ancora una volta a raggiungere risultati record, in linea peraltro con gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha dichiarato il presidente e ceo del gruppo, Sébastien Bazin, a commento del bilancio -. Grazie a questa crescita vigorosa, abbiamo intenzione di proporre un incremento dei dividenti distribuiti agli azionisti durante il nostro prossimo general meeting. Approcciamo quindi il 2025 con confidenza e con l'ambizione di raggiungere ancora una volta risultati eccellenti\".","post_title":"Accor: ricavi e profitti operativi in crescita ma utili netti in calo nel 2024","post_date":"2025-02-27T14:49:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740667795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo marchio upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie, pensato soprattutto per progetti di conversione ma adatto anche a operazioni greenfield. L'offerta Hyatt Select includerà soprattutto proprietà di dimensioni comprese tra le 70 e le 200 camere. Stando al gruppo Usa, il brand si baserà su un modello operativo lean, appositamente disegnato per ridurre i costi del lavoro, pur mantenendo adeguati standard di servizio.\r

\r

Gli hotel Hyatt Select offriranno la colazione inclusa nella tariffa camera, un market self-service attivo 24/7 gestito da operatori esterni e stanze tutte dotate di connessione Internet ad alta velocità e spazi di lavoro. Il marchio si focalizzerà inizialmente sul Nord America, per poi espandersi anche in altre aree del mondo. Il suo concept è complementare a quello upper-midscale extended-stay Hyatt Studios, la cui prima proprietà è stata inaugurata a Mobile, Alabama, lo scorso 18 febbraio.","post_title":"Arriva Hyatt Select, nuovo brand upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie","post_date":"2025-02-27T14:20:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740666034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti.\r

\r

Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence.","post_title":"Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente","post_date":"2025-02-27T12:09:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740658182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi safari camp di lusso per il gruppo Marriott International: il The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sono il frutto di una doppia firma, rispettivamente con Lazizi Mara Limited e Lazizi Solio Limited, entrambi parte della Lazizi Group of Companies. “A fronte del successo riscontrato finora nel nostro portfolio di luxury safari in Africa e della crescente domanda di alloggi outdoor ed esperienze di ospitalità non convenzionali (il Jw Marriott Masai Mara Lodge è stato inaugurato nel 2023, ndr), la firma di questi accordi con Lazi Group of Companies segna un'altra pietra miliare nella nostra crescita”, racconta Jerome Briet, chief development officer, per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.\r

\r

Con la sua apertura prevista per agosto 2025, The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp sarà situato nella regione dell’Africa sub-sahariana. La struttura sorgerà nel cuore della riserva nazionale del Masai Mara. Offrirà 20 suite in tenda, tra cui una suite presidenziale con quattro camere da letto, ciascuna dotata di un’area living, una lounge privata, una plunge pool a sfioro e docce sia interne sia esterne. I piani prevedono esperienze culinarie in diversi ambienti, tra cui un ristorante multi-cuisine con una selezionata cantina di vini, una terrazza panoramica per l’osservazione delle stelle e un autentico boma sudafricano, dove gli ospiti possono gustare cene intorno al fuoco, ascoltare racconti della cultura locale e immergersi nell’atmosfera della savana. La struttura includerà anche una spa e centro benessere, una palestra all’aperto, una piscina, un discovery hub, una map room e uno studio fotografico. Gli ospiti potranno vivere Game drive esclusivi su misura, oltre a esperienze culturali personalizzate per immergersi nella bellezza e nelle tradizioni del Masai Mara.\r

\r

Previsto in apertura all'inizio del 2026, il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sorgerà nella Solio Game Reserve. Il campo sarà composto da 20 tende-lodge, tra cui due suite, ciascuna con due camere da letto e dotate di piscina privata. Il progetto include vari spazi dedicati al benessere, tra cui il Jw Garden. L’offerta gastronomica comprenderà quattro esperienze culinarie, compresi un ristorante tradizionale e uno panoramico sulla terrazza. Inoltre, la struttura ospiterà anche una Spa by Jw, una piscina, un centro fitness, una conservancy house, una stalla per cavalli, una boutique e un rifugio per osservare gli animali. Gli ospiti potranno scegliere tra una vasta gamma di attività, tra cui safari a cavallo, safari notturni, passeggiate guidate nella natura, escursioni in quad attraverso le pianure di Solio e visite a un orfanotrofio privato per rinoceronti.","post_title":"In arrivo due nuovi safari camp per Marriott International","post_date":"2025-02-27T11:23:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740655399000]}]}}