Al via oggi la ventunesima edizione della Borsa internazionale dei laghi d’Italia

Torna a partire da oggi e fino al prossimo 27 marzo la Borsa internazionale dei laghi d’Italia by Visit Brescia. Il maggiore evento incoming buyer dedicato al turismo lacustre, in occasione della sua ventunesima edizione, si rinnova con un focus specifico sul Nord Italia, la cui sinergia è funzionale al potenziamento di un’offerta integrata e al miglioramento dell’accoglienza in base alle nuove necessità dei turisti.

L’evento vede per la prima volta unite le Camere di commercio di Brescia, Bergamo, Como-Lecco, monte Rosa laghi Alto Piemonte, Varese e Verona e Trentino marketing. L’azione congiunta persegue l’obiettivo di presentare i laghi del Nord Italia come una destinazione turistica unitaria, capace di competere coi grandi player del mercato globale. L’organizzazione è stata affidata a Visit Brescia, la destination management organization che promuove il turismo della città e della sua provincia, con il supporto logistico degli enti e delle dmo territoriali dei laghi lombardi, veneti, piemontesi e trentini, e in collaborazione con Gestione navigazione laghi Italia.

La manifestazione si declinerà in due momenti distinti. Dopo il momento di benvenuto in programma già nella giornata odierna, domani si terrà il workshop finalizzato a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta: è riservato a 130 seller delle regioni Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto. Si svolgerà a Desenzano del Garda, a bordo della motonave Tonale. Parteciperanno, in qualità di buyer, 80 selezionati operatori internazionali provenienti da tutto il mondo. A seguire sono in programma dieci fam trip ed educational tour alla scoperta dei territori, comprensivi di site inspection a strutture ricettive e attrazioni. Ogni itinerario è sia tematico, sia geografico, per fornire al trade internazionale una panoramica esemplare dell’offerta turistica locale.