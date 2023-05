Al MEET Forum 2023 Dina Ravera parla del futuro del turismo italiano L’ottava edizione del MEET 2023, il Forum del turismo sostenibile, si è svolta a Stresa, dopo 7 appuntamenti in Sardegna, aprendosi a un contesto nazionale. Per gli operatori del settore turistico è stata un’occasione di incontro e di scambio di idee sul tema della sostenibilità, declinato nelle tre letture: ambientale, economica e sociale. L’evento ha portato alla definizione di un importante testo di riferimento, la “Carta dei principi del turismo sostenibile” – poi consegnata al Ministro del Turismo Daniela Santanché – e ha fornito precise indicazioni operative. «Dobbiamo fare sistema per diventare veramente bravi ad attrarre turismo di qualità straniero verso il nostro paese. – ha affermato Dina Ravera, chairman di Destination Italia Group – E poi bisogna ricordare che il concetto di sostenibilità riguarda tutti i settori. Sostenibilità ambientale vuol dire preservare i territori dove vivere il turismo mentre la sostenibilità sociale ed economica sono nel benessere delle aziende e lungo la filiera dei fornitori. I principi della Carta, che è stata messa a punto da 50 esperti, serviranno a implementare i servizi e a misurare i risultati. – prosegue Ravera – Ci siamo dati degli obiettivi specifici su cui lavorare insieme avviando il cambiamento: in questo Forum tutti si sono sentiti protagonisti. Nel mondo alberghiero abbiamo iniziato a lavorare alla sostenibilità già nel 2012, con un progetto che partiva dalla misurazione delle performance delle strutture guardando a 5 indicatori chiave: l’energia, l’acqua, i rifiuti, i comportamenti nell’accogliere l’ospite e gli acquisti. Abbiamo monitorato nel tempo la capacità degli alberghi di ridurre l’impatto su questi indicatori e incentiviamo le strutture a seguire percorsi sostenibili fornendogli tutti gli strumenti: dalla formazione, agli accordi con i fornitori, fino a incentivi sulle nostre quote di brand. L’impegno del MEET Forum di Stresa – conclude Ravera – è quello di favorire l’utilizzo degli stessi strumenti e misuratori utilizzati dal mercato, in modo che un cliente e un operatore internazionale possano orientarsi comparando le nostre performance con quelle del competitor».

L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend. «Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero». Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita». [gallery ids="445592,445593,445591"] [post_title] => Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità [post_date] => 2023-05-16T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684239486000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavoro, formazione e tantissimo divertimento. Sono le parole d'ordine di Obiettivo X 2023: la tre giorni organizzata da Ota Viaggi presso il siciliano Cdshotels Terrasini Città del Mare, giunta ormai alla sua terza edizione con 369 partecipanti di cui 253 agenzie di viaggio provenienti da tutto il Paese e 16 importanti aziende partner. "Quando ci sono stati i primi tre mesi di vendita e tutti erano euforici, io ero la voce fuori dal coro – ha raccontato il direttore commerciale dell'operatore capitolino, Massimo Diana, commentando il contesto di mercato attuale -. Poi si son fermati gli advanced booking e per tutto il comparto le prenotazioni hanno subito una battuta d’arresto, perché gli aumenti hanno impattato sul budget familiare. Adesso stiamo vendendo bene, ma non puoi svendere il prodotto. Anche per rispetto a chi ha comprato a gennaio, noi non abbassiamo le nostre tariffe. Bisogna restare in linea con la previsione d’incasso media, ma allo stesso tempo occorre assolutamente essere rispettosi di chi ha acquistato in anticipo". Massimo Diana, come è noto, è stato premiato al Ttg 2022 come personaggio del turismo dell’anno, votato da centinaia di agenzie di viaggi: un successo personale per le grandi capacità, ma anche di Ota Viaggi. Da cosa nasce questa stima da parte degli agenti di viaggio? “A estate finita, prima del Ttg di Rimini ma anche durante la stagione – ha spiegato lo stesso Diana - ho il piacere di chiamare tutte le agenzie di viaggio con cui collaboriamo, per capire se e cosa non è andato bene, cosa è possibile migliorare e cosa serve per poter lavorare meglio; la strategia commerciale si fa su quello che devi migliorare. Ho un ottimo rapporto con gli agenti. Con loro parlo, discuto, ci litigo anche, li porto in educational, ma soprattutto rispondo sempre al telefono. Bisogna ascoltare il front office. E se ci sono problemi risolverli insieme.” State già lavorando per il mare Italia al 2024? "In realtà, stiamo già lavorando per il mare Italia 2026. Bisogna operare almeno con un piano triennale. Non è pensabile pensare di lavorare solo per l’anno in corso o per quello successivo", ha risposto prontamente Diana, che è poi passato ad accennare alla novità del momento di Ota Viaggi: "Abbiamo stretto un accordo con Trenitalia che prevede la possibilità, in area agenzie, di acquistare i biglietti per raggiungere aeroporti e destinazioni di vacanza con una promozione dedicata, dopo aver confermato la prenotazione del pacchetto turistico. Questo, certamente, servirà alle adv per migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti". Tante le domande infine su Obiettivo X 2024, che coinciderà con i 35 anni di Ota Viaggi. Ma siamo riusciti a far dire a Massimo Diana soltanto che sarà un evento ricco di sorprese. [post_title] => Diana, Ota Viaggi: l'inflazione pesa ma non bisogna mai svendere [post_date] => 2023-05-16T09:52:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684230726000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445507 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto Changi di Singapore potrebbe tornare ai livelli di traffico passeggeri pre-pandemia prima di quanto previsto. Secondo i dati pubblicati dal Changi Airport Group (Cag) a marzo 2023 l'aeroporto ha movimentato oltre 4,6 milioni di movimenti passeggeri, pari a circa l'82% dei livelli pre-pandemia. I movimenti degli aerei, invece, sono stati circa l'81% rispetto ai livelli di marzo 2019. Il gruppo evidenzia che il traffico proveniente dal Nord America, dal Pacifico sud-occidentale e dall'Europa ha registrato la crescita maggiore. "Inoltre, anche i flussi di passeggeri da e per Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao hanno mostrato una forte ripresa, con un traffico raddoppiato rispetto al trimestre precedente, grazie alla progressiva ripresa dei servizi di linea per i passeggeri" spiega una nota del gruppo. Al 1° aprile, l'aeroporto ha visto 102 compagnie aeree operare oltre 6.000 voli di linea settimanali. "Sulla base dell'attuale traiettoria, il traffico passeggeri dell'aeroporto di Changi dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid entro il prossimo anno, o forse anche prima", ha dichiarato il ministro dei trasporti di Singapore, S Iswaran. Il Cag riaprirà l'ala nord del Terminal 2 in ottobre, prima del previsto, dopo il completamento dei lavori di ammodernamento: questa riapertura, ha sottolineato il ministro, aggiungerà altri 20 milioni di passeggeri all'anno alla capacità dell'aeroporto, portando la capacità totale di passeggeri a 90 milioni rispetto agli 85 milioni di passeggeri all'anno del periodo pre-pandemia. Prosegue, intanto, la progettazione del quinto terminal dell'aeroporto, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2025. Una volta completato a metà degli anni 2030, il mega-terminal sarà in grado di gestire circa 50 milioni di passeggeri all'anno. [post_title] => Singapore: il Changi Airport all'82% del traffico passeggeri 2019 [post_date] => 2023-05-15T11:17:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684149478000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Argentina accende i riflettori su una delle sue eccellenze a livello mondiale: il vino. L'occasione speciale è quella del Malbec World Day, che l'Ambasciata del paese sudamericano festeggerà il 17 maggio a Roma insieme al Ristorante Rhinoceros Le Restau & Roofbar con la collaborazione dello chef Giuseppe Di Iorio e l'Associazione Doc Italy. Un viaggio nei profumi e i sapori del territorio argentino, per degustare una selezione dei migliori vini Malbec, dalle provincie di Salta e Tucumán nella regione del Norte, arrivare alle provincie di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo al centro, e finire al sud con la provincia di Neuquén, in Patagonia . Il Malbec oggi rappresenta un punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina: il Paese, con 215.000 ettari di vigneti, produce vino in 14 delle 23 province ed è il 5° produttore di vino a livello mondiale. Del totale prodotto, oggi circa il 15% viene esportato, I principali mercati, sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Brasile, con Canada, Paesi Bassi e Cina . L'incontro del 17 maggio sarà un'occasione per l'ambasciatore Roberto Carlès insieme a Alejandro Luppino, addetto commerciale e Vanesa Di Martino Creide, responsabile dell'ufficio Promozione Turistica dell’Ambasciata Argentina, per mettere ulteriormente in risalto lo stretto legame dell'enoturismo con la diffusione del 'marchio paese' all'estero. [post_title] => L'Argentina celebra a Roma il Malbec World Day, il 17 maggio [post_date] => 2023-05-15T09:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684142753000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso. Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione. Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”. Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%. Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina. “È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig. [post_title] => La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace [post_date] => 2023-05-12T09:20:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683883249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente più obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione per i viaggiatori internazionali che si recano negli Stati Uniti, da domani 12 maggio. La decisione della Casa Bianca, anticipata a inizio maggio, è oggi resa ufficiale anche dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che aggiornato la pagina dei viaggi internazionali comunicando che a partire dalle ore 00:01 Edt (quindi le 6:01 in Italia) di venerdì 12 maggio i viaggiatori internazionali che si imbarcano su un volo per gli Stati Uniti non hanno più l’obbligo del certificato vaccinale Covid-19. Intanto, secondo il più recente 'Economic Impact Research' elaborato dal Wttc, quest'anno l'industria turistica degli Usa il picco del 2019, contribuendo all'economia statunitense per 2,24 trilioni di dollari, oltre quindi il dato record pre pandemia di 2,17 trilioni di dollari. Inoltre, il settore creerà più di 1,2 milioni di posti di lavoro nel 2023, recuperando quasi tutti i posti di lavoro persi a causa del Covid e raggiungendo quota 17,4 milioni. «Il settore dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti è in forte ripresa grazie alla domanda sostenuta - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Quest'anno ci aspettiamo che il turismo aggiunga più di 2.200 miliardi di dollari all'economia statunitense, battendo il massimo storico del 2019. Il numero di posti di lavoro creati dal comparto è di 6 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno si raggiungeranno quasi i 17,4 milioni di posti di lavoro, solo l'1% in meno rispetto ai livelli del 2019. La spesa dei visitatori internazionali è ancora in ritardo e, nonostante la recente impennata, siamo ancora indietro del 25% rispetto ai livelli del 2019 (...) Gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato mondiale dei viaggi e del turismo, anche se le previsioni indicano che la Cina conquisterà questa corona nel 2032». [post_title] => Stati Uniti: fine dell'emergenza sanitaria. Il Wttc prevede risultati da record per l'industria turistica [post_date] => 2023-05-11T11:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683805673000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia investe sul mercato della Cina continentale dopo il successo della Belgrado-Tianjin: nel mirino del vettore ci sono due nuovi collegamenti verso Pechino e Shanghai, come anticipato dal ceo Jiří Marek, in occasione di Routes Europe 2023. "La nostra prossima espansione riguarderà il mercato cinese. Prima della pandemia, c'era già la giustificazione per i voli nonstop Serbia-Cina, ma la crisi Covid ha aperto nuove opportunità (...)Non esiste un regime di visti tra Cina e Serbia, cosa insolita in Europa. Poiché c'è un arretrato di cittadini cinesi che vogliono visitare l'Europa, stiamo cogliendo l'opportunità di offrire la Serbia come destinazione. Marek afferma che c'è anche il potenziale per incrementare i flussi turistici dalla Cina, rivolgendosi a una generazione più anziana che "ricorda ancora la Jugoslavia ed è interessata a venire in Serbia" e alla generazione più giovane che può collegarsi attraverso Belgrado e proseguire verso altre destinazioni in Spagna, Italia o Grecia. Air Serbia ha lanciato il volo Belgrado-Tianjin nel dicembre 2022, inizialmente con frequenza bisettimanale e con Airbus A330-200. Il collegamento ha visto la compagnia di bandiera ristabilire i voli diretti con la Cina per la prima volta dall'ottobre 2000. I piani di Air Serbia per espandersi nel mercato cinese arrivano mentre la compagnia si prepara ad aprire una nuova rotta verso gli Stati Uniti a partire dal 17 maggio, che collegherà Belgrado e Chicago O'Hare, con frequenza bisettimanale con A330, che diventerà trisettimanale da giugno. [post_title] => Air Serbia punta sulla Cina con due nuove rotte verso Pechino e Shanghai [post_date] => 2023-05-11T09:25:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683797144000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al meet forum 2023 dina ravera" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":430,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445698\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Miraglia insieme a Massimo Diana sul palco di Obiettivo X[/caption]\r

\r

\"Ce ne siamo innamorati a prima vista anche se nevicava, cosa stranissima in Sicilia, e sembrava di essere in una giungla. Ricordo che era tutto incolto e a stento si vedeva il mare\". Così Ada Miraglia racconta il primo impatto con il Terrasini - Città del Mare, rilevato nel 2019 da CdsHotels. \"Per qualche anno, anche se la struttura non era chiusa, venivano usate circa 300 camere su 803 - prosegue la direttrice commerciale della compagnia con base a Lecce a margine di Obiettivo X: l'evento di Ota Viaggi organizzato proprio all'interno della struttura siciliana -. Ma ce ne siamo innamorati nonostante la bufera di neve: il panorama è meraviglioso. Abbiamo quindi approfittato della pandemia per ristrutturarla. E' stata dura ma in tre anni siamo riusciti a renderla presentabile. Adesso bisogna pensare ai dettagli che per noi di CdsHotels sono molto importanti. I nostri clienti se lo aspettano: dobbiamo garantire loro i nostri standard qualitativi, a seconda che vadano nei nostri sette villaggi o nei nostri cinque Hotel Collection. Adesso a Taormina ne stiamo aprendo un altro: il Baia Taormina. Per tanto tempo abbiamo cercato una struttura adatta e finalmente l'abbiamo trovata: un 4 stelle superior che conta 120 camere e che porta a sei i nostri Hotel Collection\".\r

\r

Dopo la pandemia, la guerra: quali le conseguenze per voi?\r

\r

“In realtà questo villaggio, a fine pandemia e nonostante la guerra nel 2022, come era prevedibile è esploso e il 2023 sta andando benissimo. Quest’anno abbiamo già periodi con 750 stanze prenotate\".\r

\r

Quali sono i vostri mercati di riferimento?\r

\r

\"Lavoriamo tantissimo con l’estero, praticamente con tutti i mercati europei e anche con il Canada. Riusciamo a riempire quasi tutto il periodo di bassa stagione con gli stranieri e anche a luglio e ad agosto, quando nelle nostre strutture arrivano molti italiani, un 30% è ancora rappresentato da clientela internazionale\".\r

\r

Come sono i rapporti con le agenzie di viaggio? \r

\r

\"Collaboriamo tantissimo con loro. Abbiamo due canali di vendita online: uno per il b2b, per le quasi 1.300 agenzie che ci scelgono, e uno per il b2c\".\r

\r

Ota Viaggi ha organizzato, qui a Città del mare, Obiettivo X 2023, un evento con quasi 400 ospiti. Come vi muovete nell’ambito degli eventi e dei congressi?\r

\r

\"In effetti, tra le strutture più richieste per il mice c’è proprio il CdsHotels Terrasini - Città del Mare. Un complesso dalle potenzialità enormi. A due passi dall’aeroporto di Palermo, con i suoi ampi spazi dotati delle migliori tecnologie, le grandi aree comuni e ambienti esterni, è divenuto un importante punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano sia la magnifica vegetazione, sia la posizione a picco sul mare. In questi due anni abbiamo avuto eventi importantissimi. Per esempio l’anno scorso abbiamo ospitato un moto raduno di 2.500 Harleysti provenienti da tutte le parti del mondo, alcuni anche dalla Nuova Zelanda. Strutture per grandi eventi ce ne sono molto poche. Per questo abbiamo creato altre cinque sale congressi e richiesto i permessi per una tensostruttura da 1.500 posti\".\r

\r

","post_title":"CdsHotels Terrasini: focus su qualità, mercati internazionali e prodotto mice","post_date":"2023-05-17T10:12:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684318339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Singapore Airlines ha messo a segno un utile annuale record per l'esercizio terminato lo scorso 31 marzo, il più elevato dei 76 anni di storia della compagnia. A livello di gruppo - incluso quindi il contributo della divisione low cost, Scoot - il profitto ha raggiunto di 2,16 miliardi di dollari di Singapore (1,62 miliardi di dollari Usa), su ricavi per 17,78 miliardi di dollari. Nel precedente anno il gruppo aveva registrato invece una perdita di 962 millioni di dollari di Singapore.\r

\r

La compagnia segnala un buon andamento dell'advance booking in tutte le classi di viaggio, trainato dall'aumento delle prenotazioni per Cina, Giappone e Corea del Sud.\r

\r

All'inizio della pandemia il gruppo ha mantenuto la maggior parte del personale e gran parte della flotta, malgrado i bassi livelli di utilizzo: ciò, spiega una nota del gruppo, ha permesso alle due compagnie aeree, Sia e Scoot, di ripristinare le operazioni con breve preavviso quando la domanda di viaggio è aumentata, nell'anno fiscale 2022/23.\r

\r

\"Lavorando in collaborazione con l'intero sistema del trasporto aereo di Singapore, entrambi i vettori sono stati tra i primi a ripristinare i voli dopo la riapertura delle frontiere cogliendo appieno il rimbalzo della domanda\". Secondo gli ultimi risultati operativi del Gruppo Sia, alla fine di marzo la capacità passeggeri del gruppo ha raggiunto il 79% dei livelli pre-Covid.\r

\r

Nell'anno, Sia e Scoot hanno trasportato un totale di 26,5 milioni di passeggeri, sei volte di più rispetto all'esercizio precedente. Anche il load factor è aumentato di 55,3 punti percentuali, raggiungendo l'85,4%. Alla fine di marzo, il network del gruppo copriva 109 destinazioni in 36 Paesi.","post_title":"Il gruppo Singapore Airlines centra l'utile annuale più alto di tutta la sua storia","post_date":"2023-05-16T14:59:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684249182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavoro, formazione e tantissimo divertimento. Sono le parole d'ordine di Obiettivo X 2023: la tre giorni organizzata da Ota Viaggi presso il siciliano Cdshotels Terrasini Città del Mare, giunta ormai alla sua terza edizione con 369 partecipanti di cui 253 agenzie di viaggio provenienti da tutto il Paese e 16 importanti aziende partner. \"Quando ci sono stati i primi tre mesi di vendita e tutti erano euforici, io ero la voce fuori dal coro – ha raccontato il direttore commerciale dell'operatore capitolino, Massimo Diana, commentando il contesto di mercato attuale -. Poi si son fermati gli advanced booking e per tutto il comparto le prenotazioni hanno subito una battuta d’arresto, perché gli aumenti hanno impattato sul budget familiare. Adesso stiamo vendendo bene, ma non puoi svendere il prodotto. Anche per rispetto a chi ha comprato a gennaio, noi non abbassiamo le nostre tariffe. Bisogna restare in linea con la previsione d’incasso media, ma allo stesso tempo occorre assolutamente essere rispettosi di chi ha acquistato in anticipo\".\r

\r

Massimo Diana, come è noto, è stato premiato al Ttg 2022 come personaggio del turismo dell’anno, votato da centinaia di agenzie di viaggi: un successo personale per le grandi capacità, ma anche di Ota Viaggi. Da cosa nasce questa stima da parte degli agenti di viaggio? “A estate finita, prima del Ttg di Rimini ma anche durante la stagione – ha spiegato lo stesso Diana - ho il piacere di chiamare tutte le agenzie di viaggio con cui collaboriamo, per capire se e cosa non è andato bene, cosa è possibile migliorare e cosa serve per poter lavorare meglio; la strategia commerciale si fa su quello che devi migliorare. Ho un ottimo rapporto con gli agenti. Con loro parlo, discuto, ci litigo anche, li porto in educational, ma soprattutto rispondo sempre al telefono. Bisogna ascoltare il front office. E se ci sono problemi risolverli insieme.”\r

\r

State già lavorando per il mare Italia al 2024? \"In realtà, stiamo già lavorando per il mare Italia 2026. Bisogna operare almeno con un piano triennale. Non è pensabile pensare di lavorare solo per l’anno in corso o per quello successivo\", ha risposto prontamente Diana, che è poi passato ad accennare alla novità del momento di Ota Viaggi: \"Abbiamo stretto un accordo con Trenitalia che prevede la possibilità, in area agenzie, di acquistare i biglietti per raggiungere aeroporti e destinazioni di vacanza con una promozione dedicata, dopo aver confermato la prenotazione del pacchetto turistico. Questo, certamente, servirà alle adv per migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti\".\r

\r

Tante le domande infine su Obiettivo X 2024, che coinciderà con i 35 anni di Ota Viaggi. Ma siamo riusciti a far dire a Massimo Diana soltanto che sarà un evento ricco di sorprese.","post_title":"Diana, Ota Viaggi: l'inflazione pesa ma non bisogna mai svendere","post_date":"2023-05-16T09:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684230726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Changi di Singapore potrebbe tornare ai livelli di traffico passeggeri pre-pandemia prima di quanto previsto. \r

\r

Secondo i dati pubblicati dal Changi Airport Group (Cag) a marzo 2023 l'aeroporto ha movimentato oltre 4,6 milioni di movimenti passeggeri, pari a circa l'82% dei livelli pre-pandemia. I movimenti degli aerei, invece, sono stati circa l'81% rispetto ai livelli di marzo 2019.\r

\r

Il gruppo evidenzia che il traffico proveniente dal Nord America, dal Pacifico sud-occidentale e dall'Europa ha registrato la crescita maggiore. \"Inoltre, anche i flussi di passeggeri da e per Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao hanno mostrato una forte ripresa, con un traffico raddoppiato rispetto al trimestre precedente, grazie alla progressiva ripresa dei servizi di linea per i passeggeri\" spiega una nota del gruppo.\r

\r

Al 1° aprile, l'aeroporto ha visto 102 compagnie aeree operare oltre 6.000 voli di linea settimanali.\r

\r

\"Sulla base dell'attuale traiettoria, il traffico passeggeri dell'aeroporto di Changi dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid entro il prossimo anno, o forse anche prima\", ha dichiarato il ministro dei trasporti di Singapore, S Iswaran.\r

\r

Il Cag riaprirà l'ala nord del Terminal 2 in ottobre, prima del previsto, dopo il completamento dei lavori di ammodernamento: questa riapertura, ha sottolineato il ministro, aggiungerà altri 20 milioni di passeggeri all'anno alla capacità dell'aeroporto, portando la capacità totale di passeggeri a 90 milioni rispetto agli 85 milioni di passeggeri all'anno del periodo pre-pandemia.\r

\r

Prosegue, intanto, la progettazione del quinto terminal dell'aeroporto, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2025. Una volta completato a metà degli anni 2030, il mega-terminal sarà in grado di gestire circa 50 milioni di passeggeri all'anno.","post_title":"Singapore: il Changi Airport all'82% del traffico passeggeri 2019","post_date":"2023-05-15T11:17:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684149478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Argentina accende i riflettori su una delle sue eccellenze a livello mondiale: il vino. L'occasione speciale è quella del Malbec World Day, che l'Ambasciata del paese sudamericano festeggerà il 17 maggio a Roma insieme al Ristorante Rhinoceros Le Restau & Roofbar con la collaborazione dello chef Giuseppe Di Iorio e l'Associazione Doc Italy.\r

\r

\r

Un viaggio nei profumi e i sapori del territorio argentino, per degustare una selezione dei migliori vini Malbec, dalle provincie di Salta e Tucumán nella regione del Norte, arrivare alle provincie di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo al centro, e finire al sud con la provincia di Neuquén, in Patagonia .\r

\r

Il Malbec oggi rappresenta un punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina: il Paese, con 215.000 ettari di vigneti, produce vino in 14 delle 23 province ed è il 5° produttore di vino a livello mondiale. Del totale prodotto, oggi circa il 15% viene esportato, I principali mercati, sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Brasile, con Canada, Paesi Bassi e Cina .\r

\r

\r

L'incontro del 17 maggio sarà un'occasione per l'ambasciatore Roberto Carlès insieme a Alejandro Luppino, addetto commerciale e Vanesa Di Martino Creide, responsabile dell'ufficio Promozione Turistica dell’Ambasciata Argentina, per mettere ulteriormente in risalto lo stretto legame dell'enoturismo con la diffusione del 'marchio paese' all'estero.\r

","post_title":"L'Argentina celebra a Roma il Malbec World Day, il 17 maggio","post_date":"2023-05-15T09:25:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684142753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso.\r

\r

Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione.\r

\r

Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”.\r

\r

Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%.\r

\r

Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina.\r

\r

“È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig.","post_title":"La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace","post_date":"2023-05-12T09:20:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683883249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione per i viaggiatori internazionali che si recano negli Stati Uniti, da domani 12 maggio. La decisione della Casa Bianca, anticipata a inizio maggio, è oggi resa ufficiale anche dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che aggiornato la pagina dei viaggi internazionali comunicando che a partire dalle ore 00:01 Edt (quindi le 6:01 in Italia) di venerdì 12 maggio i viaggiatori internazionali che si imbarcano su un volo per gli Stati Uniti non hanno più l’obbligo del certificato vaccinale Covid-19.\r

\r

Intanto, secondo il più recente 'Economic Impact Research' elaborato dal Wttc, quest'anno l'industria turistica degli Usa il picco del 2019, contribuendo all'economia statunitense per 2,24 trilioni di dollari, oltre quindi il dato record pre pandemia di 2,17 trilioni di dollari. Inoltre, il settore creerà più di 1,2 milioni di posti di lavoro nel 2023, recuperando quasi tutti i posti di lavoro persi a causa del Covid e raggiungendo quota 17,4 milioni.\r

\r

«Il settore dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti è in forte ripresa grazie alla domanda sostenuta - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Quest'anno ci aspettiamo che il turismo aggiunga più di 2.200 miliardi di dollari all'economia statunitense, battendo il massimo storico del 2019. Il numero di posti di lavoro creati dal comparto è di 6 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno si raggiungeranno quasi i 17,4 milioni di posti di lavoro, solo l'1% in meno rispetto ai livelli del 2019. La spesa dei visitatori internazionali è ancora in ritardo e, nonostante la recente impennata, siamo ancora indietro del 25% rispetto ai livelli del 2019 (...) Gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato mondiale dei viaggi e del turismo, anche se le previsioni indicano che la Cina conquisterà questa corona nel 2032».","post_title":"Stati Uniti: fine dell'emergenza sanitaria. Il Wttc prevede risultati da record per l'industria turistica","post_date":"2023-05-11T11:47:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683805673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia investe sul mercato della Cina continentale dopo il successo della Belgrado-Tianjin: nel mirino del vettore ci sono due nuovi collegamenti verso Pechino e Shanghai, come anticipato dal ceo Jiří Marek, in occasione di Routes Europe 2023.\r

\r

\"La nostra prossima espansione riguarderà il mercato cinese. Prima della pandemia, c'era già la giustificazione per i voli nonstop Serbia-Cina, ma la crisi Covid ha aperto nuove opportunità (...)Non esiste un regime di visti tra Cina e Serbia, cosa insolita in Europa. Poiché c'è un arretrato di cittadini cinesi che vogliono visitare l'Europa, stiamo cogliendo l'opportunità di offrire la Serbia come destinazione.\r

\r

Marek afferma che c'è anche il potenziale per incrementare i flussi turistici dalla Cina, rivolgendosi a una generazione più anziana che \"ricorda ancora la Jugoslavia ed è interessata a venire in Serbia\" e alla generazione più giovane che può collegarsi attraverso Belgrado e proseguire verso altre destinazioni in Spagna, Italia o Grecia.\r

\r

Air Serbia ha lanciato il volo Belgrado-Tianjin nel dicembre 2022, inizialmente con frequenza bisettimanale e con Airbus A330-200. Il collegamento ha visto la compagnia di bandiera ristabilire i voli diretti con la Cina per la prima volta dall'ottobre 2000.\r

\r

I piani di Air Serbia per espandersi nel mercato cinese arrivano mentre la compagnia si prepara ad aprire una nuova rotta verso gli Stati Uniti a partire dal 17 maggio, che collegherà Belgrado e Chicago O'Hare, con frequenza bisettimanale con A330, che diventerà trisettimanale da giugno.","post_title":"Air Serbia punta sulla Cina con due nuove rotte verso Pechino e Shanghai","post_date":"2023-05-11T09:25:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683797144000]}]}}