TUI, primo resort Robinson Club in Cina. Operativo nel 2029 TUI Group sta ampliando il suo portfolio alberghiero internazionale in Asia con il primo resort Robinson Club in Cina. Ha inoltre appena firmato un altro accordo con TUI Blue. Allo stesso tempo, TUI Hotels & Resorts si sta preparando per il debutto del marchio TUI Blue in Giappone e del marchio TUI Suneo in Vietnam. TUI Hotels & Resorts comprende già 24 hotel in Cina e nel Sud-Est asiatico. Con i nuovi progetti firmati, nei prossimi anni saranno aggiunti altri 29 hotel. “Il nostro segmento Hotels & Resorts, che comprende marchi come RIU, Robinson e TUI Blue, è altamente internazionale, in rapida crescita e redditizio. Attraverso la nostra espansione alberghiera in Asia, ci stiamo rivolgendo consapevolmente a nuovi gruppi di clienti”, afferma Sebastian Ebel, ceo di TUI Group. Fiume Azzurro Il marchio di club premium Robinson aprirà il suo primo resort in Cina a Meifan, nel cuore della Zona Dimostrativa Verde del Delta del Fiume Azzurro. Il resort sarà di nuova costruzione e farà parte di un distretto integrato dedicato allo sport e al tempo libero, che offre vela e sport acquatici. Il club si rivolgerà sia alle famiglie che alle coppie, con un concept “Per Tutti”. L’apertura è prevista per gennaio 2029. “Con il primo Robinson nel Delta dello Yangtze, portiamo il nostro concetto di club premium in una regione simbolo di sviluppo sostenibile e turismo. La domanda di vacanze in club di alta qualità è in crescita in Cina”, ha affermato Bernd Mäser, Co-CEO di TUI Hotels & Resorts. Il progetto nel Delta dello Yangtze integra principi ESG, tecnologie idriche ed energie rinnovabili. Condividi

Prende così forma l’analisi di 30 anni di cambiamenti epocali che hanno interessato il turismo e non solo, resi più stringenti dalla velocità e dall’irreversibilità dei processi che hanno coinvolto i diversi ambiti del viaggio. Tren’anni carichi di promesse e di scommesse per «rimettersi in viaggio nei prossimi 30». Generazioni a confronto Frederic Naar voleva fare l’astrofisico. «Non sei tagliato per un ruolo da imprenditore, sei troppo buono» aveva sentenziato il padre, in un’epoca in cui fare turismo era sinonimo di competizione e aggressività. La storia ha deciso diversamente e nel 1995 comincia un’avventura imprenditoriale che ha saputo superare tante criticità. «Da allora, il mercato ha mantenuto i medesimi attori della filiera, che si sono però trasformati. Tutto è cambiato – commenta il manager – ma in verità nulla è cambiato». Internet e IA sono strumenti nuovi che consentono di interpretare i bisogni di sempre legati al viaggio. Per questo, Naar profetizza un futuro in cui «Cambierà tutto e nulla. L’impulso dell’IA avrà un impatto notevolmente maggiore rispetto a quello di internet. Ma il contatto umano resterà determinante. L’intelligenza artificiale permetterà di offrire un servizio sempre migliore, il potenziamento della tecnologia aiuterà a migliorare tante attività, ma il valore del capitale umano, della formazione, della squadra fatta di persone resterà intatto». In questo quadro, la filosofia rigorosamente tailor made seguita da Naar è già di per sé una scelta di campo: «Sono in molti a organizzare anche viaggi su misura. Noi facciamo solo questo. Il core business è unico e rappresenta il nostro punto di forza». Intanto, Caroline Naar, quarta generazione famigliare a mettere un piede nel turismo, sta studiando con attenzione le dinamiche relative ai mercati stranieri presidiati dal t.o. «Un esperimento unico in Italia, che ci ha portato ad aprire sedi in Francia, Benelux e più di recente in Germania e Svizzera. Tutti mercati dal potenziale elevato, all’interno dei quali i tempi sono maturi per proporre un prodotto su misura, che esca dalle logiche dei grandi colossi del tour operating». Perché, se nel 2026 il fatturato previsto intorno ai 100 milioni verrà prodotto al 20% dalla componente internazionale, l’obiettivo è quello di portarsi al 50% entro i cinque anni successivi. E, come precisa lo stesso Frederic Naar, la possibilità di arrivare a «decuplicare i numeri proprio grazie ai mercati esteri» è più di una semplice chimera. [post_title] => Naar compie 30 anni: storia di una filosofia "controcorrente" [post_date] => 2025-12-05T12:30:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764937812000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet si appresta a riprendere i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a partire dal 29 marzo 2026. Lo farà da soli tre aeroporti e tra questi c'è proprio Milano Malpensa. "Siamo lieti di riprendere i voli tra Londra Luton, Amsterdam, Milano Malpensa e Tel Aviv - ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea britannica -. Abbiamo in programma di riprendere i voli per Tel Aviv da altre basi europee nella prossima stagione invernale, alla fine di ottobre, invece che a marzo (...) Rivediamo continuamente tutte le nostre rotte e rimaniamo impegnati a riprendere un maggior numero di voli da e per Tel Aviv". Lo scorso luglio easyJet, che avrebbe dovuto riprendere le operazioni di volo alla fine di ottobre, aveva comunicato che avrebbe prolungato la sospensione di tutte le rotte da e per Israle fino al 28 marzo 2026. [post_title] => EasyJet ripristinerà i voli sulla Milano Malpensa-Tel Aviv dal 29 marzo 2026 [post_date] => 2025-12-05T12:18:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764937129000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TUI Group sta ampliando il suo portfolio alberghiero internazionale in Asia con il primo resort Robinson Club in Cina. Ha inoltre appena firmato un altro accordo con TUI Blue. Allo stesso tempo, TUI Hotels & Resorts si sta preparando per il debutto del marchio TUI Blue in Giappone e del marchio TUI Suneo in Vietnam. TUI Hotels & Resorts comprende già 24 hotel in Cina e nel Sud-Est asiatico. Con i nuovi progetti firmati, nei prossimi anni saranno aggiunti altri 29 hotel. "Il nostro segmento Hotels & Resorts, che comprende marchi come RIU, Robinson e TUI Blue, è altamente internazionale, in rapida crescita e redditizio. Attraverso la nostra espansione alberghiera in Asia, ci stiamo rivolgendo consapevolmente a nuovi gruppi di clienti", afferma Sebastian Ebel, ceo di TUI Group. Fiume Azzurro Il marchio di club premium Robinson aprirà il suo primo resort in Cina a Meifan, nel cuore della Zona Dimostrativa Verde del Delta del Fiume Azzurro. Il resort sarà di nuova costruzione e farà parte di un distretto integrato dedicato allo sport e al tempo libero, che offre vela e sport acquatici. Il club si rivolgerà sia alle famiglie che alle coppie, con un concept "Per Tutti". L'apertura è prevista per gennaio 2029. "Con il primo Robinson nel Delta dello Yangtze, portiamo il nostro concetto di club premium in una regione simbolo di sviluppo sostenibile e turismo. La domanda di vacanze in club di alta qualità è in crescita in Cina", ha affermato Bernd Mäser, Co-CEO di TUI Hotels & Resorts. Il progetto nel Delta dello Yangtze integra principi ESG, tecnologie idriche ed energie rinnovabili. [post_title] => TUI, primo resort Robinson Club in Cina. Operativo nel 2029 [post_date] => 2025-12-05T12:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764936739000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503232 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 di Booking Designer si è rivelato un anno chiave per il consolidamento tecnologico e organizzativo. «Con gli ultimi sviluppi rilasciati a settembre - spiega Gian Piero Linardi, business developer dell’azienda -, la piattaforma ha raggiunto la piena maturità e oggi si presenta come una soluzione all in one unica, completa , capace di abbracciare l’intero ciclo operativo di una struttura ricettiva: dalla gestione delle richieste iniziali e delle attività crm, fino al governo dei processi operativi, amministrativi e dei punti vendita interni». Per albergatori, gruppi, catene e operatori della filiera travel, la maturazione di Booking Designer significa poter contare su una piattaforma unica, snella e integrata, in grado di semplificare la gestione operativa e ridurre la frammentazione digitale; aumentare l’efficienza dei processi commerciali e operativi; garantire scalabilità su strutture singole o multi-property; offrire stabilità tecnologica e supporto specializzato. Verso il futuro «Con un ecosistema stabile, completo e performante per l'intera filiera, dal villaggio di 400 camere all'hotel di 20, guardiamo al 2026 come all’anno dell’accelerazione commerciale» aggiunge Marco Briganti, head of sales manager. Booking Designer si prepara infatti a strutturare in modo più solido la propria presenza sul mercato attraverso una rete commerciale potenziata e distribuita; partnership strategiche con operatori del settore, agenzie, integratori e provider complementari; un modello di scaling sostenibile, supportato da una crescita organica che finora non ha richiesto capitali esterni, pur restando aperta a operazioni di investimento finalizzate alla fase di espansione. La visione è chiara: trasformare anni di sviluppo in una presenza di mercato capillare e competitiva. «Dopo anni dedicati allo sviluppo maniacale del prodotto, il 2026 sarà l’anno della svolta: acceleriamo a livello commerciale, ampliando la rete vendita e attivando partnership strategiche che ci permetteranno di scalare nel settore hospitality. In questi anni la crescita è stata naturale seguendo un trend che si è mantenuto costante e che ci ha dato la possibilità di continuare ad investire in maniera importante sul prodotto». [post_title] => Booking Designer: «La vera accelerazione sarà nel 2026» [post_date] => 2025-12-05T11:44:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764935079000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima volta oltre i 600.000 passeggeri per Toscana Aeroporti nel mese di novembre - 613.000 per la precisione - nei due scali di Firenze e Pisa. Si tratta di un incremento del +10,4% sul novembre 2024, con crescita del segmento di traffico internazionale (+16,6%) che compensa la flessione del traffico domestico (-5,8%). Ma soprattutto, al 30 novembre 2025, il Sistema aeroportuale toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nell'intero 2024. Pisa e Firenze insieme hanno raggiunto i 9,2 milioni di passeggeri con un incremento del +8,4% sul 2024. In particolare, il Vespucci di Firenze registra il miglior novembre della sua storia con 265.000 passeggeri movimentati, per un incremento del +11,6% sul 2024. In forte crescita il segmento di traffico internazionale (+17,1%) che ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-15,7%). Le rotte maggiormente trafficate a novembre confermano Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Amsterdam e Madrid. In pratica Firenze ha già superato - al 30 novembre 2025 - il totale dei passeggeri transitati nel 2024, con 3,6 milioni di passeggeri e una crescita del +9,5%. Ed è traffico record anche per il Galilei di Pisa, che centra il suo miglior novembre con 348.000 passeggeri transitati e un aumento del +9,5% sul 2024. Andamento similare per il segmento di mercato internazionale (+16,1%) che si contrappone alla flessione di quello nazionale (-2,2%). Tirana conquista il primato delle rotte più servite, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Al 30 novembre 2025, lo scalo pisano ha oltrepassato il totale dei passeggeri transitati nel 2024 con 5,6 milioni passeggeri (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2024). [post_title] => Toscana Aeroporti: novembre imprime un'accelerata record al traffico passeggeri [post_date] => 2025-12-05T11:44:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764935052000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una diminuzione di circa 200 milioni di dollari dei profitti ante imposte: Delta Air Lines stima un impatto milionario sugli utili del quarto trimestre come conseguenza diretta dello shutdown che si è concluso lo scorso mese. Un impatto che, come riferisce Reuters citando la stessa compagnia aerea, si traduce in circa 25 centesimi per azione. A ottobre, Delta aveva previsto un utile rettificato compreso tra 1,60 e 1,90 dollari per azione per il trimestre fino a dicembre. Il blocco del governo degli Stati Uniti, che i è protratto per ben 43 giorni, ha influito sulle operazioni di volo e ha costretto migliaia di controllori del traffico aereo e altro personale a lavorare senza retribuzione. La Federal Aviation Administration ha inoltre imposto tagli ai voli in 40 aeroporti principali a causa della carenza di controllori del traffico. La chiusura più lunga del governo federale ha causato il disservizio di decine di migliaia di voli e ha intaccato la domanda di viaggi. Una situazione che, abbinata ai disservizi causati dalle condizioni meteorologiche, ha spinto alcuni analisti di Wall Street a ridurre le stime degli utili del quarto trimestre per i vettori statunitensi fino al 30%. Delta, tuttavia, ha affermato che la crescita delle prenotazioni è tornata alle aspettative iniziali dopo la fine della chiusura, con una domanda che rimane solida per il resto del trimestre e tendenze positive per l'inizio del 2026. Ed Bastian, ceo del vettore di Atlanta, ha dichiarato che la compagnia aerea ha registrato un calo delle prenotazioni dal 5% al 10% subito dopo i tagli ai voli imposti dalla Faa, ma ha affermato che l'impatto è stato di breve durata. “Ci aspettiamo un dicembre forte, una chiusura dell'anno positiva (...) Quindi, penso che il peggio sia passato”. [post_title] => Delta e le conseguenze dello shutdown: calo dei profitti per 200 mln di dollari [post_date] => 2025-12-05T11:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764933942000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavori in corso all'aeroporto di Catania: la Sac, Società di gestione degli scali di Catania e Comiso, avvisa che, a seguito dell'inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l'area di sosta delle fermate bus verrà trasferita all'interno del Terminal Bus (ex P2). Dal 10 dicembre, dunque, le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, da e per l'aeroporto di Catania verranno trasferite presso l'area ovest dell'aeroporto. La demolizione del Terminal Morandi, spiega una nota della società di gestione, "è propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale. Il nuovo terminal, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni". [post_title] => Aeroporto Catania: dal 10 dicembre l'area di sosta delle fermate bus cambia posizione [post_date] => 2025-12-05T11:01:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764932489000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tui primo resort robinson club cina operativo nel 2029" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10436,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre cento agenzie di viaggio hanno affollato ieri sera il Ristorante La Limonaia, all’interno dei Musei della verdeggiante Villa Torlonia, per il Christmas Party 2025 firmato Travel Open Day, appuntamento diventato ormai una tappa fissa nell’agenda del trade.\r

\r

Tra brindisi, incontri e tanto networking informale, il settore si è dato appuntamento a Roma per salutare un anno intenso e guardare con entusiasmo al 2026, tra luci, alberi di Natale e decorazioni a tema. Il mix tra atmosfera natalizia, buona cucina e occasioni di networking ha confermato il format vincente dell’evento, sempre più percepito dagli operatori come un momento da non perdere per chiudere l’anno insieme.\r

\r

\r

\r

L'evento ha potuto contare sul supporto di numerosi partner, tra cui Travel Software, MSC Crociere, Originaltour, GNV, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Turespaña, Grotte di Frasassi, Adr e Easy Parking Aeroporti di Roma, Norwegian Cruise Line.\r

\r

Una rete di brand che conferma la forza della community del turismo, capace di fare squadra e ritrovarsi, stagione dopo stagione, attorno ai progetti firmati Travel Quotidiano e Travel Open Day, che sono stati premiati attraverso una targa consegnata a Daniela Battaglioni, da Snav e Grandi Navi Veloci. Un segno di riconoscimento per valorizzare il suo ruolo come punto di riferimento per il settore, capace negli anni di mantenere vivo un dialogo professionale e al tempo stesso umano, contribuendo con la sua regia e il supporto continuo a creare occasioni di business in cui le agenzie possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme in un clima conviviale ma altamente professionale.\r

\r

A scaldare ulteriormente l’atmosfera ci ha pensato la Top Band milanese Claireway, guidata da Marco Gozzi di Travel Software, protagonista in questa seconda veste di una performance che ha sorpreso e divertito il pubblico e i colleghi presenti. Talento, ironia e una carica contagiosa che ha trasformato la cena in un viaggio di note e balli: tra quiz musicali, sfide improvvisate e premi dedicati ai vincitori, il pubblico si è lasciato trascinare in un clima di gioco e complicità.\r

Un Christmas Party riuscito, partecipato e soprattutto autentico: il modo migliore per salutare un altro anno di lavoro condiviso e aprire la strada a nuove idee, nuovi progetti e nuovi incontri che continueremo a raccontare con lo stesso entusiasmo.\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"503264,503266,503267,503268,503269,503270,503271,503272,503273,503274,503275,503276,503277,503278,503279,503280,503281,503282,503283,503284,503285,503286,503287,503288,503289,503290,503291,503292,503293,503294,503295,503296,503297,503298,503299,503300,503301,503302,503303,503304,503305,503306,503307,503308,503309,503310,503312,503314,503316,503317,503318,503319,503320,503321,503324,503325\"]","post_title":"La magia del Christmas Party Travel Open Day: oltre 100 adv tra premi, musica e brindisi","post_date":"2025-12-05T13:12:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764940339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parola d'ordine destagionalizzare, anche per AlUla: è questo uno degli obiettivi messi in campo dalla Royal Commission for AlUla che mira ad incentivare gli arrivi turistici lungo tutto l'anno, in linea con il target di raggiungere un milione di visitatori all'anno entro il 2030, dopo averne registrati 286.000 nel 2024.\r

\r

In un'intervista a Travel Weekly, Ansar Babu, direttore della distribuzione globale e delle operazioni internazionali della Royal Commission, ha spiegato che, \"tradizionalmente, si pensa ad AlUla come ad una destinazione da visitare in inverno, con cali durante il periodo del Ramadan e in estate. Ma quest'anno abbiamo lavorato duramente per offrire le nostre esperienze culturali e i nostri hotel a prezzi vantaggiosi durante il Ramadan e ha funzionato, poiché abbiamo registrato un aumento dell'80% dei visitatori\".\r

\r

La destinazione vuole aggiungere alla propria offerta esperienze culturali e avventurose specifiche in ogni stagione, al fine di stimolare l'interesse al di fuori dei periodi di picco tradizionali.\r

Esperienze come la visita notturna alle tombe nabatee di Hegra, patrimonio dell'Unesco, per evitare il caldo intenso delle ore diurne estive, sono già disponibili per la prenotazione, mentre l'ente turistico intende abbandonare l'idea di affidarsi esclusivamente al proprio calendario di eventi per attirare i viaggiatori fuori stagione.\r

\r

Nel 2026 ci sarà anche una maggiore scelta di operatori b2b, oltre a strumenti di formazione potenziati per gli agenti di viaggio.","post_title":"AlUla: nuovi prodotti ed esperienze per attrarre visitatori lungo tutto l'arco dell'anno","post_date":"2025-12-05T12:38:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764938313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partiamo dalla fine: Luca Battifora, managing director di Naar Bespoke Travel, al termine della mattinata di incontri organizzata per festeggiare i 30 anni di attività del t.o., ringrazia il ceo e founder Frederic Naar per aver negli anni dimostrato di essere «una brava persona». Un ringraziamento diverso, fuori dal coro, che dà lo spunto per analizzare l’attività imprenditoriale dell’operatore da una diversa angolazione.\r

\r

Prende così forma l’analisi di 30 anni di cambiamenti epocali che hanno interessato il turismo e non solo, resi più stringenti dalla velocità e dall’irreversibilità dei processi che hanno coinvolto i diversi ambiti del viaggio. Tren’anni carichi di promesse e di scommesse per «rimettersi in viaggio nei prossimi 30».\r

Generazioni a confronto\r

Frederic Naar voleva fare l’astrofisico. «Non sei tagliato per un ruolo da imprenditore, sei troppo buono» aveva sentenziato il padre, in un’epoca in cui fare turismo era sinonimo di competizione e aggressività. La storia ha deciso diversamente e nel 1995 comincia un’avventura imprenditoriale che ha saputo superare tante criticità. «Da allora, il mercato ha mantenuto i medesimi attori della filiera, che si sono però trasformati. Tutto è cambiato – commenta il manager – ma in verità nulla è cambiato».\r

\r

Internet e IA sono strumenti nuovi che consentono di interpretare i bisogni di sempre legati al viaggio. Per questo, Naar profetizza un futuro in cui «Cambierà tutto e nulla. L’impulso dell’IA avrà un impatto notevolmente maggiore rispetto a quello di internet. Ma il contatto umano resterà determinante. L’intelligenza artificiale permetterà di offrire un servizio sempre migliore, il potenziamento della tecnologia aiuterà a migliorare tante attività, ma il valore del capitale umano, della formazione, della squadra fatta di persone resterà intatto».\r

\r

In questo quadro, la filosofia rigorosamente tailor made seguita da Naar è già di per sé una scelta di campo: «Sono in molti a organizzare anche viaggi su misura. Noi facciamo solo questo. Il core business è unico e rappresenta il nostro punto di forza».\r

\r

Intanto, Caroline Naar, quarta generazione famigliare a mettere un piede nel turismo, sta studiando con attenzione le dinamiche relative ai mercati stranieri presidiati dal t.o. «Un esperimento unico in Italia, che ci ha portato ad aprire sedi in Francia, Benelux e più di recente in Germania e Svizzera. Tutti mercati dal potenziale elevato, all’interno dei quali i tempi sono maturi per proporre un prodotto su misura, che esca dalle logiche dei grandi colossi del tour operating».\r

\r

Perché, se nel 2026 il fatturato previsto intorno ai 100 milioni verrà prodotto al 20% dalla componente internazionale, l’obiettivo è quello di portarsi al 50% entro i cinque anni successivi.\r

\r

E, come precisa lo stesso Frederic Naar, la possibilità di arrivare a «decuplicare i numeri proprio grazie ai mercati esteri» è più di una semplice chimera.","post_title":"Naar compie 30 anni: storia di una filosofia \"controcorrente\"","post_date":"2025-12-05T12:30:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764937812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet si appresta a riprendere i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a partire dal 29 marzo 2026. Lo farà da soli tre aeroporti e tra questi c'è proprio Milano Malpensa.\r

\r

\"Siamo lieti di riprendere i voli tra Londra Luton, Amsterdam, Milano Malpensa e Tel Aviv - ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea britannica -. Abbiamo in programma di riprendere i voli per Tel Aviv da altre basi europee nella prossima stagione invernale, alla fine di ottobre, invece che a marzo (...) Rivediamo continuamente tutte le nostre rotte e rimaniamo impegnati a riprendere un maggior numero di voli da e per Tel Aviv\".\r

\r

Lo scorso luglio easyJet, che avrebbe dovuto riprendere le operazioni di volo alla fine di ottobre, aveva comunicato che avrebbe prolungato la sospensione di tutte le rotte da e per Israle fino al 28 marzo 2026.\r

\r

","post_title":"EasyJet ripristinerà i voli sulla Milano Malpensa-Tel Aviv dal 29 marzo 2026","post_date":"2025-12-05T12:18:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764937129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TUI Group sta ampliando il suo portfolio alberghiero internazionale in Asia con il primo resort Robinson Club in Cina. Ha inoltre appena firmato un altro accordo con TUI Blue. Allo stesso tempo, TUI Hotels & Resorts si sta preparando per il debutto del marchio TUI Blue in Giappone e del marchio TUI Suneo in Vietnam.\r

\r

TUI Hotels & Resorts comprende già 24 hotel in Cina e nel Sud-Est asiatico. Con i nuovi progetti firmati, nei prossimi anni saranno aggiunti altri 29 hotel.\r

\r

\"Il nostro segmento Hotels & Resorts, che comprende marchi come RIU, Robinson e TUI Blue, è altamente internazionale, in rapida crescita e redditizio. Attraverso la nostra espansione alberghiera in Asia, ci stiamo rivolgendo consapevolmente a nuovi gruppi di clienti\", afferma Sebastian Ebel, ceo di TUI Group.\r

Fiume Azzurro\r

Il marchio di club premium Robinson aprirà il suo primo resort in Cina a Meifan, nel cuore della Zona Dimostrativa Verde del Delta del Fiume Azzurro. Il resort sarà di nuova costruzione e farà parte di un distretto integrato dedicato allo sport e al tempo libero, che offre vela e sport acquatici.\r

\r

Il club si rivolgerà sia alle famiglie che alle coppie, con un concept \"Per Tutti\". L'apertura è prevista per gennaio 2029.\r

\r

\"Con il primo Robinson nel Delta dello Yangtze, portiamo il nostro concetto di club premium in una regione simbolo di sviluppo sostenibile e turismo. La domanda di vacanze in club di alta qualità è in crescita in Cina\", ha affermato Bernd Mäser, Co-CEO di TUI Hotels & Resorts.\r

\r

Il progetto nel Delta dello Yangtze integra principi ESG, tecnologie idriche ed energie rinnovabili.\r

\r

","post_title":"TUI, primo resort Robinson Club in Cina. Operativo nel 2029","post_date":"2025-12-05T12:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1764936739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 di Booking Designer si è rivelato un anno chiave per il consolidamento tecnologico e organizzativo. «Con gli ultimi sviluppi rilasciati a settembre - spiega Gian Piero Linardi, business developer dell’azienda -, la piattaforma ha raggiunto la piena maturità e oggi si presenta come una soluzione all in one unica, completa , capace di abbracciare l’intero ciclo operativo di una struttura ricettiva: dalla gestione delle richieste iniziali e delle attività crm, fino al governo dei processi operativi, amministrativi e dei punti vendita interni».\r

\r

Per albergatori, gruppi, catene e operatori della filiera travel, la maturazione di Booking Designer significa poter contare su una piattaforma unica, snella e integrata, in grado di semplificare la gestione operativa e ridurre la frammentazione digitale; aumentare l’efficienza dei processi commerciali e operativi; garantire scalabilità su strutture singole o multi-property; offrire stabilità tecnologica e supporto specializzato.\r

Verso il futuro\r

«Con un ecosistema stabile, completo e performante per l'intera filiera, dal villaggio di 400 camere all'hotel di 20, guardiamo al 2026 come all’anno dell’accelerazione commerciale» aggiunge Marco Briganti, head of sales manager.\r

\r

Booking Designer si prepara infatti a strutturare in modo più solido la propria presenza sul mercato attraverso una rete commerciale potenziata e distribuita; partnership strategiche con operatori del settore, agenzie, integratori e provider complementari; un modello di scaling sostenibile, supportato da una crescita organica che finora non ha richiesto capitali esterni, pur restando aperta a operazioni di investimento finalizzate alla fase di espansione.\r

\r

La visione è chiara: trasformare anni di sviluppo in una presenza di mercato capillare e competitiva. «Dopo anni dedicati allo sviluppo maniacale del prodotto, il 2026 sarà l’anno della svolta: acceleriamo a livello commerciale, ampliando la rete vendita e attivando partnership strategiche che ci permetteranno di scalare nel settore hospitality. In questi anni la crescita è stata naturale seguendo un trend che si è mantenuto costante e che ci ha dato la possibilità di continuare ad investire in maniera importante sul prodotto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Booking Designer: «La vera accelerazione sarà nel 2026»","post_date":"2025-12-05T11:44:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764935079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima volta oltre i 600.000 passeggeri per Toscana Aeroporti nel mese di novembre - 613.000 per la precisione - nei due scali di Firenze e Pisa.\r

\r

Si tratta di un incremento del +10,4% sul novembre 2024, con crescita del segmento di traffico internazionale (+16,6%) che compensa la flessione del traffico domestico (-5,8%). Ma soprattutto, al 30 novembre 2025, il Sistema aeroportuale toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nell'intero 2024.\r

\r

Pisa e Firenze insieme hanno raggiunto i 9,2 milioni di passeggeri con un incremento del +8,4% sul 2024.\r

\r

In particolare, il Vespucci di Firenze registra il miglior novembre della sua storia con 265.000 passeggeri movimentati, per un incremento del +11,6% sul 2024. In forte crescita il segmento di traffico internazionale (+17,1%) che ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-15,7%). Le rotte maggiormente trafficate a novembre confermano Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Amsterdam e Madrid. In pratica Firenze ha già superato - al 30 novembre 2025 - il totale dei passeggeri transitati nel 2024, con 3,6 milioni di passeggeri e una crescita del +9,5%.\r

\r

Ed è traffico record anche per il Galilei di Pisa, che centra il suo miglior novembre con 348.000 passeggeri transitati e un aumento del +9,5% sul 2024. Andamento similare per il segmento di mercato internazionale (+16,1%) che si contrappone alla flessione di quello nazionale (-2,2%). Tirana conquista il primato delle rotte più servite, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Al 30 novembre 2025, lo scalo pisano ha oltrepassato il totale dei passeggeri transitati nel 2024 con 5,6 milioni passeggeri (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2024).","post_title":"Toscana Aeroporti: novembre imprime un'accelerata record al traffico passeggeri","post_date":"2025-12-05T11:44:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764935052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una diminuzione di circa 200 milioni di dollari dei profitti ante imposte: Delta Air Lines stima un impatto milionario sugli utili del quarto trimestre come conseguenza diretta dello shutdown che si è concluso lo scorso mese.\r

\r

Un impatto che, come riferisce Reuters citando la stessa compagnia aerea, si traduce in circa 25 centesimi per azione. A ottobre, Delta aveva previsto un utile rettificato compreso tra 1,60 e 1,90 dollari per azione per il trimestre fino a dicembre.\r

\r

Il blocco del governo degli Stati Uniti, che i è protratto per ben 43 giorni, ha influito sulle operazioni di volo e ha costretto migliaia di controllori del traffico aereo e altro personale a lavorare senza retribuzione. La Federal Aviation Administration ha inoltre imposto tagli ai voli in 40 aeroporti principali a causa della carenza di controllori del traffico.\r

\r

La chiusura più lunga del governo federale ha causato il disservizio di decine di migliaia di voli e ha intaccato la domanda di viaggi. Una situazione che, abbinata ai disservizi causati dalle condizioni meteorologiche, ha spinto alcuni analisti di Wall Street a ridurre le stime degli utili del quarto trimestre per i vettori statunitensi fino al 30%.\r

\r

Delta, tuttavia, ha affermato che la crescita delle prenotazioni è tornata alle aspettative iniziali dopo la fine della chiusura, con una domanda che rimane solida per il resto del trimestre e tendenze positive per l'inizio del 2026.\r

\r

Ed Bastian, ceo del vettore di Atlanta, ha dichiarato che la compagnia aerea ha registrato un calo delle prenotazioni dal 5% al 10% subito dopo i tagli ai voli imposti dalla Faa, ma ha affermato che l'impatto è stato di breve durata. “Ci aspettiamo un dicembre forte, una chiusura dell'anno positiva (...) Quindi, penso che il peggio sia passato”.","post_title":"Delta e le conseguenze dello shutdown: calo dei profitti per 200 mln di dollari","post_date":"2025-12-05T11:25:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764933942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Catania: la Sac, Società di gestione degli scali di Catania e Comiso, avvisa che, a seguito dell'inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l'area di sosta delle fermate bus verrà trasferita all'interno del Terminal Bus (ex P2).\r

Dal 10 dicembre, dunque, le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, da e per l'aeroporto di Catania verranno trasferite presso l'area ovest dell'aeroporto.\r

La demolizione del Terminal Morandi, spiega una nota della società di gestione, \"è propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale. Il nuovo terminal, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni\".","post_title":"Aeroporto Catania: dal 10 dicembre l'area di sosta delle fermate bus cambia posizione","post_date":"2025-12-05T11:01:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764932489000]}]}}