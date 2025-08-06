Agosto: 335 mila assunzioni, delle quali 78 mila solo nel turismo Ad agosto le imprese italiane prevedono circa 335mila opportunità di lavoro, che diventano oltre 1,4 milioni nel trimestre agosto-ottobre. Si registra una flessione rispetto ad agosto 2024 con 12mila ingressi in meno (-3,6%), mentre l’andamento resta pressoché stabile rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I l principale ostacolo rimane la difficoltà di reperire personale qualificato (46%), dovuta soprattutto alla carenza di candidati disponibili. A delineare il quadro è il Bollettino Excelsior, elaborato da Unioncamere e dal ministero del Lavoro. Servizi: quasi 223mila assunzioni ad agosto e 935mila nel trimestre. A guidare la domanda è il turismo (78mila nel mese, 260mila nel trimestre), seguito dal commercio (45mila e 190mila) e dai servizi alla persona (37mila e 196mila). Condividi

[post_title] => Agosto: 335 mila assunzioni, delle quali 78 mila solo nel turismo [post_date] => 2025-08-06T11:29:04+00:00 Con il ritorno a Bruxelles e l'aumento della frequenza dei voli sulle altre rotte, Cathay Pacific opera quasi 100 voli di andata e ritorno a settimana tra Hong Kong e l'Europa durante l'alta stagione estiva. Tra questi, cinque voli giornalieri per Londra , voli giornalieri per Amsterdam , Francoforte , Manchester , Milano , Parigi e Zurigo , quattro voli settimanali per Barcellona , Bruxelles , Madrid e Monaco e tre voli settimanali per Roma.
"Siamo lieti di tornare a Bruxelles, collegando direttamente il nostro hub di origine a uno dei principali centri politici europei e a una destinazione turistica ricca di storia e cultura. Il nostro nuovo servizio offre eccellenti orari di volo in entrambe le direzioni, garantendo ai nostri clienti un risveglio riposato, sia che arrivino a Bruxelles o a Hong Kong", ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay. "Cathay vanta una lunga storia in Europa, che risale a oltre quarant'anni fa. Solo quest'anno abbiamo lanciato servizi verso tre nuove destinazioni in Europa, con nuovi voli per Roma e Monaco già a giugno. Con l'aumento delle frequenze verso altre popolari città europee anche quest'estate, stiamo rendendo ancora più facili i viaggi tra Asia ed Europa". Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30
[post_date] => 2025-08-05T13:18:05+00:00
Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri.
la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti.
Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni. Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto
[post_date] => 2025-08-05T12:08:30+00:00
Primo bimestre d'estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell'osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024.
Grandi conferme per lago e città d'arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell'annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L'occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all'85% e la montagna al 79%.
Le terme, nonostante l'occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell'estate con maggiore ottimismo: l'acquisito attuale supera dell'1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre. Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest'anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell'anno precedente.
"I dati relativi a giugno e luglio" commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto "evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l'eccellenza dell'ospitalità veneta, che investe con costanza sull'innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente". Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli
[post_date] => 2025-08-05T11:55:51+00:00
"Accogliamo con favore l'introduzione dell'Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità 'temporanea e occasionale' è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l'erario e per le guide regolarmente abilitate".
È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.
"Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità." Con l'attivazione a partire dall'8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell'esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l'esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell'Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all'anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura.
Federagit Confesercenti rinnova l'appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell'ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione. Qantas: Darsh Chapman guida Uk, Europa, Medio Oriente e Africa
[post_date] => 2025-08-05T11:46:56+00:00
Qantas ha annunciato oggi la nomina di Darsh Chapman a nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa, con inizio dell'incarico previsto per agosto 2025.
La signora Chapman sarà basata nell'ufficio Qantas di Londra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni.
La signora Chapman porta con sé una vasta e solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team Vendite e Distribuzione della compagnia aerea. La nomina arriva in un momento in cui Qantas continua a crescere nella regione. Dopo aver recentemente celebrato un anno di voli diretti da Parigi a Perth, la compagnia lancerà presto la nuova rotta Johannesburg–Perth a dicembre, mentre continua i preparativi per i voli del Progetto Sunrise, che collegheranno la costa orientale dell'Australia direttamente con Londra.
Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull'espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa. Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa. Sardegna: decisi i parametri della nuova Continuità territoriale
[post_date] => 2025-08-05T10:28:45+00:00
La Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di Oneri di Servizio Pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, provvedimento decisivo in vista della conferenza dei servizi da cui scaturirà il nuovo Decreto Ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026.
La Conferenza di servizi, alla quale parteciperanno Enac e il ministero dei trasporti, sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde nella giornata di lunedì 11 agosto, così da accelerare sensibilmente l'iter di approvazione. Il nuovo modello di continuità territoriale nasce da un approfondito lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo un ampio e costruttivo confronto con ministero, Enac, Commissione europea, stakeholder e cittadini. Le principali novità del nuovo schema di Osp consistono: nell'incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate.
Una maggior articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre attuali (prima mattina 6 - 9, residuo mattina: 9 - 13, pomeridiana 13 - 18:30, serale 18:30 - 23), per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio o salute. Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti (che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di iva e tasse aeroportuali) ed equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell'attuale modello. Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines
[post_date] => 2025-08-05T09:34:27+00:00
Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci.
Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci. Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche [post_title] => Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines [post_date] => 2025-08-05T09:34:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754386467000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione di Ttg Travel Experience (8-10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre), Club del Sole presenta un’offerta dedicata ai professionisti del turismo in cerca di un soggiorno funzionale, rilassante e ben collegato con la Fiera di Rimini. La proposta prende vita nel Rimini Family Resort aperto eccezionalmente anche oltre la normale stagione estiva proprio in occasione della fiera, a soli 5 minuti d’auto dal Rimini Expo Centre e immerso nel verde. Un’oasi perfetta per rigenerarsi dopo una giornata intensa di incontri e networking. È qui che il comfort incontra la natura, anche per chi viaggia per lavoro: un’estensione autentica nel settore Business del modello Full Life Holidays firmato Club del Sole. L’offerta business include: Lodge indipendenti immerse nella natura. Colazione a buffet con ampia scelta di proposte dolci e salate. Sistemazione in formula alberghiera, con possibilità di mezza pensione. Sala riunioni riservata per meeting o appuntamenti di lavoro, disponibile su prenotazione. Due ristoranti: uno interno e uno fronte mare, perfetto anche per eventi serali. Parcheggio gratuito e navetta gratuita per il Rimini Expo Centre, attiva durante i giorni di fiera. L’iniziativa è valida per soggiorni dal 6 al 12 ottobre 2025, con sconto del 10% per chi prenota entro il 31 agosto. Un’occasione esclusiva per trasformare anche il Business Travel in un’esperienza evoluta di comfort, natura e funzionalità. Con questa proposta, Club del Sole conferma la propria attenzione verso il mondo Trade e il turismo professionale, offrendo soluzioni pensate per unire servizi di qualità e accoglienza in un contesto che favorisce il relax, il networking e il work-life balance, anche durante gli appuntamenti fieristici più importanti. [post_title] => Cathay Pacific ritorna a volare sgli aeroporti di Bruxelles [post_date] => 2025-08-06T09:41:05+00:00
La compagnia aerea Cathay Pacific, con sede a Hong Kong, tornerà agli aeroporti di Bruxelles, annunciando 100 voli di andata e ritorno settimanali tra Hong Kong e l'Europa durante l'alta stagione estiva.
Lunedì 4 agosto 2025, Cathay Pacific ha fatto il suo atteso ritorno nella capitale belga il 3 agosto, inaugurando i suoi quattro voli settimanali tra Hong Kong e Bruxelles. Si registra una flessione rispetto ad agosto 2024 con 12mila ingressi in meno (-3,6%), mentre l’andamento resta pressoché stabile rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I\r

\r

l principale ostacolo rimane la difficoltà di reperire personale qualificato (46%), dovuta soprattutto alla carenza di candidati disponibili. A delineare il quadro è il Bollettino Excelsior, elaborato da Unioncamere e dal ministero del Lavoro.\r

\r

Servizi: quasi 223mila assunzioni ad agosto e 935mila nel trimestre. A guidare la domanda è il turismo (78mila nel mese, 260mila nel trimestre), seguito dal commercio (45mila e 190mila) e dai servizi alla persona (37mila e 196mila).","post_title":"Agosto: 335 mila assunzioni, delle quali 78 mila solo nel turismo","post_date":"2025-08-06T11:29:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754479744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea Cathay Pacific, con sede a Hong Kong, tornerà agli aeroporti di Bruxelles, annunciando 100 voli di andata e ritorno settimanali tra Hong Kong e l'Europa durante l'alta stagione estiva.\r

\r

Lunedì 4 agosto 2025, Cathay Pacific ha fatto il suo atteso ritorno nella capitale belga il 3 agosto, inaugurando i suoi quattro voli settimanali tra Hong Kong e Bruxelles.\r

\r

Con il ritorno a Bruxelles e l'aumento della frequenza dei voli sulle altre rotte, Cathay Pacific opera quasi 100 voli di andata e ritorno a settimana tra Hong Kong e l'Europa durante l'alta stagione estiva. Tra questi, cinque voli giornalieri per Londra , voli giornalieri per Amsterdam , Francoforte , Manchester , Milano , Parigi e Zurigo , quattro voli settimanali per Barcellona , Bruxelles , Madrid e Monaco e tre voli settimanali per Roma.\r

\r

\"Siamo lieti di tornare a Bruxelles, collegando direttamente il nostro hub di origine a uno dei principali centri politici europei e a una destinazione turistica ricca di storia e cultura. Il nostro nuovo servizio offre eccellenti orari di volo in entrambe le direzioni, garantendo ai nostri clienti un risveglio riposato, sia che arrivino a Bruxelles o a Hong Kong\", ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay. \"Cathay vanta una lunga storia in Europa, che risale a oltre quarant'anni fa. Solo quest'anno abbiamo lanciato servizi verso tre nuove destinazioni in Europa, con nuovi voli per Roma e Monaco già a giugno. Con l'aumento delle frequenze verso altre popolari città europee anche quest'estate, stiamo rendendo ancora più facili i viaggi tra Asia ed Europa\".","post_title":"Cathay Pacific ritorna a volare sgli aeroporti di Bruxelles","post_date":"2025-08-06T09:41:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754473265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri.\r

\r

la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti.\r

\r

Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni.","post_title":"Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30","post_date":"2025-08-05T13:18:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495644\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Schiavon[/caption]\r

Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. \r

Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%.\r

\r

Calo\r

Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre.\r

Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente.\r

\r

Schiavon\r

“I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente\"\r

\r

.","post_title":"Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto","post_date":"2025-08-05T12:08:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754395710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”.\r

È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.\r

\r

“Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.”\r

Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura.\r

\r

Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione.","post_title":"Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli","post_date":"2025-08-05T11:55:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754394951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha annunciato oggi la nomina di Darsh Chapman a nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa, con inizio dell’incarico previsto per agosto 2025.\r

\r

La signora Chapman sarà basata nell’ufficio Qantas di Londra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni.\r

\r

La signora Chapman porta con sé una vasta e solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team Vendite e Distribuzione della compagnia aerea.\r

\r

La nomina arriva in un momento in cui Qantas continua a crescere nella regione. Dopo aver recentemente celebrato un anno di voli diretti da Parigi a Perth, la compagnia lancerà presto la nuova rotta Johannesburg–Perth a dicembre, mentre continua i preparativi per i voli del Progetto Sunrise, che collegheranno la costa orientale dell’Australia direttamente con Londra.\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa.","post_title":"Qantas: Darsh Chapman guida Uk, Europa, Medio Oriente e Africa","post_date":"2025-08-05T11:46:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754394416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di Oneri di Servizio Pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, provvedimento decisivo in vista della conferenza dei servizi da cui scaturirà il nuovo Decreto Ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026.\r

\r

La Conferenza di servizi, alla quale parteciperanno Enac e il ministero dei trasporti, sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde nella giornata di lunedì 11 agosto, così da accelerare sensibilmente l'iter di approvazione. Il nuovo modello di continuità territoriale nasce da un approfondito lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo un ampio e costruttivo confronto con ministero, Enac, Commissione europea, stakeholder e cittadini.\r

\r

Le principali novità del nuovo schema di Osp consistono: nell’incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

Una maggior articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre attuali (prima mattina 6 - 9, residuo mattina: 9 - 13, pomeridiana 13 - 18:30, serale 18:30 - 23), per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio o salute.\r

\r

Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti (che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di iva e tasse aeroportuali) ed equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell’attuale modello.","post_title":"Sardegna: decisi i parametri della nuova Continuità territoriale","post_date":"2025-08-05T10:28:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754389725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci.\r

\r

Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci.\r

14° posto Iata\r

Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche Iata (International Air Transport Association) del 2024.\r

\r

Koji Shibata, Presidente e ceo di Ana hd, ha sottolineato che \"l'integrazione strategica della rete cargo di Nca e delle sue competenze specifiche con l'infrastruttura esistente del Gruppo Ana migliorerà significativamente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti\". Ha aggiunto che questa sinergia aumenterà il valore delle soluzioni di trasporto merci offerte a livello globale.","post_title":"Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines","post_date":"2025-08-05T09:34:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754386467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione di Ttg Travel Experience (8-10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre), Club del Sole presenta un’offerta dedicata ai professionisti del turismo in cerca di un soggiorno funzionale, rilassante e ben collegato con la Fiera di Rimini.\r

La proposta prende vita nel Rimini Family Resort aperto eccezionalmente anche oltre la normale stagione estiva proprio in occasione della fiera, a soli 5 minuti d’auto dal Rimini Expo Centre e immerso nel verde.\r

Un’oasi perfetta per rigenerarsi dopo una giornata intensa di incontri e networking. È qui che il comfort incontra la natura, anche per chi viaggia per lavoro: un’estensione autentica nel settore Business del modello Full Life Holidays firmato Club del Sole.\r

L’offerta business include: Lodge indipendenti immerse nella natura. Colazione a buffet con ampia scelta di proposte dolci e salate. Sistemazione in formula alberghiera, con possibilità di mezza pensione. Sala riunioni riservata per meeting o appuntamenti di lavoro, disponibile su prenotazione. Due ristoranti: uno interno e uno fronte mare, perfetto anche per eventi serali. Parcheggio gratuito e navetta gratuita per il Rimini Expo Centre, attiva durante i giorni di fiera.\r

L’iniziativa è valida per soggiorni dal 6 al 12 ottobre 2025, con sconto del 10% per chi prenota entro il 31 agosto. Un’occasione esclusiva per trasformare anche il Business Travel in un’esperienza evoluta di comfort, natura e funzionalità.\r

Con questa proposta, Club del Sole conferma la propria attenzione verso il mondo Trade e il turismo professionale, offrendo soluzioni pensate per unire servizi di qualità e accoglienza in un contesto che favorisce il relax, il networking e il work-life balance, anche durante gli appuntamenti fieristici più importanti.\r

","post_title":"Club del Sole: offerta dedicata ai professionisti del turismo per il Ttg Travel Experience","post_date":"2025-08-04T12:09:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754309380000]}]}}