11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica. Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore. «Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia – afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo – Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking». «Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea – dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards». Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire. Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni). Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro. Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera. Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica. Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins – Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS – International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant’Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo. L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding. Il forum conta inoltre sul supporto di Clia – Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445778" align="alignright" width="300"] Dina Ravera[/caption] Destination Italia ha lanciato due importanti progetti Incoming Italia, dopo aver appena inaugurato a New York la sede americana del Gruppo per lo sviluppo del business Usa. La società sta avviando su scala nazionale il progetto “Destination Local Expert”: si tratta di una rete di professionisti ed imprenditori del turismo che, in qualità di esperti del proprio territorio, avranno l’obiettivo di individuare e valorizzare le eccellenze che costituiscono attrazioni turistiche e trasformarle in servizi esperienziali e motivazioni di viaggio; tutto ciò raccontando ai mercati esteri un’Italia nuova, unica, autentica ed ancora più attrattiva, spingendo in particolare mete e territori alternativi anche in periodi di bassa stagione e sviluppando il settore nell’arco di tutto l’anno. I “Destination Local Expert” rappresentano il punto di contatto locale per l’assistenza ai clienti di Destination Italia. Nelle intenzioni del management vi è l’inserimento di 70 nuovi esperti del turismo locale per raggiungere, con i Local già operativi in Sardegna, circa 90 unità dislocate sul territorio italiano. Destination Italia ha già avviato il progetto di selezione dei nuovi “Local Expert”, tra le caratteristiche che dovranno possedere rientrano uno spiccato spirito imprenditoriale, manageriale e commerciale con un forte orientamento all’accoglienza, all’ospitalità ed alla gestione del cliente, e l’ambizione a diventare i prossimi protagonisti dello sviluppo turistico del proprio territorio. Il secondo nuovo progetto lanciato da Destination Italia è Smart Tours, la piattaforma di Destination Discovery per scoprire le destinazioni turistiche – città d’arte e borghi, percorsi enogastronomici, itinerari nella natura e tanto altro – attraverso il linguaggio smart e social di video informativi, che vengono geolocalizzati e seguiti dai turisti in maniera autonoma. Diversamente dai servizi professionali di guida turistica, essenziali per approfondire e conoscere nel dettaglio, gli Smart Tours consistono in video-pillole, spesso girate con il contributo di guide turistiche professionali, costruite intorno a formati “smart” – veloci, interessanti, curiosi, adattabili a interessi verticali. Il Gruppo Destination Italia sta progressivamente integrando gli Smart Tour nei suoi cataloghi di prodotto. «L'Italia è l’unica destinazione nel panorama turistico mondiale a possedere eccellenze in ognuno dei cinque comparti principali (mare, montagna, arte, terme, laghi) – spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - a cui si aggiunge il mondo enogastronomico in continua crescita. Tuttavia le nostre eccellenze da sole non possono bastare perché ciò che la clientela esige sempre più è la qualità del servizio in ogni fase del processo di acquisto. La cura assoluta dei dettagli, la ricerca continua di innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’attenzione agli impatti ambientali e sociali del turismo sono i valori che guidano la nostra azione». [post_title] => Destination Italia: il futuro dell’incoming passa per i progetti Local Expert e Smart Tours [post_date] => 2023-10-19T11:50:25+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697716225000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Menu vegani a bordo, realizzati in modo creativo. Li ha introdotti recentemente Princess Cruises, che ha pensato in questo modo di offrire una vasta gamma di antipasti, insalate, zuppe, pasta e portate principali privi di prodotti di origine animale, per venire incontro alla crescente domanda di cucina alternativa. I passeggeri possono segnalare la richiesta vegan già prima della loro crociera tramite il Cruise Personalizer, oppure a bordo. “L’impegno di Princess nell'eccellenza culinaria assicura da sempre un'esperienza gastronomica di alta qualità per ogni ospite - sottolinea Gioco Viaggi, agente di vendita della compagnia per l’Italia -. La creazione di nuovi menu vegan soddisferà non solo la scelta vegana di molti passeggeri, ma offrirà a tutti un’ulteriore opportunità di esplorare nuovi gusti, oltre a tutte le prelibatezze dei menu tradizionali”. [post_title] => Princess Cruises: i menu a bordo si fanno (anche) vegani [post_date] => 2023-10-19T11:33:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697715212000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica. Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore. «Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia - afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo - Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking». «Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea - dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards». Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire. Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni). Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro. Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera. Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica. Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins - Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS - International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant'Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo. L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding. Il forum conta inoltre sul supporto di Clia - Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [post_title] => 11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica [post_date] => 2023-10-19T10:45:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697712320000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Abbraccia il mondo": questo il nuovo claim che contraddistingue il rebranding di Tap Air Portugal, un nuovo posizionamento del marchio ideato per rafforzare il collegamento tra la compagnia aerea e i propri clienti, partner, dipendenti e stakeholder, per aumentare la brand awareness nei principali mercati a livello mondiale. Focus strategico è quello di trasmettere il collegamento del Portogallo con il mondo e quello del mondo con il Portogallo, risvegliando la curiosità tipicamente portoghese in ogni viaggiatore. "Abbraccia il mondo" rappresenta infatti il desiderio di Tap di scoprire, esplorare e ampliare gli orizzonti con una mente aperta e uno spirito caloroso. «Il nuovo posizionamento del marchio Tap celebra la naturale curiosità e ospitalità dei portoghesi e la lunga storia di innovazione e spirito pionieristico della compagnia aerea attraverso la nuova firma ‘Abbraccia il mondo’ - ha dichiarato Justyna Valente, head of marketing del vettore -. Viviamo in un'epoca più inclusiva in cui si celebra la diversità, ed è per questo che ‘Abbraccia il mondo’ definisce anche il nuovo modo in cui Tap vuole essere conosciuta da dipendenti, clienti e partner. Il claim rafforza il nostro grande obiettivo di riunire famiglia, amici e colleghi ed è al centro dei nostri valori in quanto compagnia aerea affidabile e inclusiva. Il claim e il nuovo posizionamento sono online sul sito del vettore, oltre che in una campagna pubblicitaria above e below the line nei mercati chiave di Tap. [post_title] => Tap Air Portugal vara il rebranding con il claim 'Abbraccia il mondo' [post_date] => 2023-10-19T10:42:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697712126000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente di fatto in sede europea per i due ricorsi presentati da Ryanair contro gli aiuti statali concessi ad Alitalia durante la pandemia. La Corte di Giustizia dell'Ue ha infatti rigettando le istanze della low cost irlandese stabilendo che le sovvenzioni fossero «compatibili con il mercato interno». Nel 2020 l'Italia ha previsto la creazione di un fondo di 350 milioni di euro per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree in ragione dell’imposizione di restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19. Le compagnie aeree ammesse a beneficiare di un indennizzo dovevano, da un lato, essere titolari di una licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Autorità italiana dell'aviazione civile (Enac) e, d'altro lato, avere avuto l'affidamento di obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali per 73,02 milioni di euro e a 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1° marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020. Bruxelles ha ritenuto che le misure in questione costituissero un aiuto di Stato, ma compatibile con il mercato interno. Con due distinti ricorsi, Ryanair chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione sul presupposto della mancata apertura di una procedura formale volta ad accertare la compatibilità delle misure con il mercato interno. La low cost lamenta inoltre il fatto che soltanto Alitalia ha fruito degli indennizzi previsti dal fondo. Con queste sentenze odierne, il Tribunale rigetta entrambi i ricorsi. Secondo il Tribunale, "Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo in Italia e per l'economia italiana, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, sono chiari i motivi per cui la Repubblica italiana ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura". [post_title] => Ryanair: la Corte di Giustizia Ue respinge i ricorsi per gli aiuti ad Alitalia durante il Covid [post_date] => 2023-10-19T10:28:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697711302000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali». I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali». Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia». [gallery ids="454375,454378,454380,454376,454377,454379"] [post_title] => Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze [post_date] => 2023-10-19T10:18:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697710683000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Noleggiare traguarda gli obiettivi 2024, sulla scia di un 2023 che ha portato con sè «una crescita del 30% in termini di volumi e prenotazioni rispetto allo scorso anno - afferma l'amministratore delegato Franco Tomasi (nella foto) -: un aumento che avevamo preventivato e per il quale ci siamo preparati con una flotta adeguata, che ha raggiunto le 10.000 vetture». In questo modo la società è stata in grado «di rispondere appieno all’incremento dei flussi turistici riscontrati principalmente nell’area fra Campania, Sicilia e Puglia» con performance particolarmente positive a livello di crescita «da parte dei turisti stranieri rispetto agli italiani». Per il 2024 è già prevista «l'apertura di una decina di nuove location, passeremo quindi da 50 a 60 mentre la flotta salirà a circa 11.500 vetture». Andrà a completarsi ulteriormente il puzzle delle località spiccatamente «votate alla clientela turistica, parliamo quindi di Centro Italia, Reggio Calabria, probabilmente anche Trapani. Senza trascurare le mete business, ad esempio nel Nord-est e a Treviso aeroporto, quest'ultima già da novembre». Un investimento «importante» quello sul segmento bt per Noleggiare, che inizialmente si è concentrata «sull'intercettare il traffico leisure. Pian piano amplieremo la nostra attività su questo fronte, l'obiettivo è quello di allocare il 45% della flotta alla clientela bt e corporate». Una mossa che comporta la disponibilità di una flotta «dalle caratteristiche diverse, di segmento più alto con un'attenzione crescente alla sostenibilità, elemento che assume un'importanza sempre maggiore». Rapporto consolidato con il trade: «Il volume d'affari attraverso questo canale è aumentato dell'80% e prevediamo un'ulteriore crescita per l'anno prossimo, legato all'incremento dei flussi provenienti dai mercati americano e cinese». Infine, parole chiave dello sviluppo si confermano quelle legate alla qualità e al miglioramento del servizio offerto al cliente «che resta un driver fondamentale nel processo di scelta del cliente. Quindi investiamo in customer service e personale di elevato livello professionale nelle nostre location». [post_title] => Noleggiare, Tomasi: «Dieci nuove location e 11.500 vetture in flotta». Cresce anche il segmento bt [post_date] => 2023-10-19T10:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697709602000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partito lo scorso 17 ottobre il nuovo roadshow Alpitour per le agenzie di viaggio: Condividere si dipanerà in 40 tappe in diverse città italiane. All’interno di ogni singolo appuntamento saranno illustrate le caratteristiche del contratto commerciale 2023/2024, le specifiche iniziative rivolte alle adv, le promozioni riservate al cliente finale, gli adattamenti delle assicurazioni integrative e tutte le principali novità di prodotto per la stagione invernale dei singoli brand di tour operating, con un occhio rivolto già all’estate 2024. Per la prima volta, però, il roadshow ha un duplice intento, perché oltre al business, coinvolge anche la responsabilità di impresa, che ha acquisito una rilevanza fondamentale all’interno della strategia di gruppo. Da qui, il nome Condividere, che racchiude entrambi gli obiettivi dell’iniziativa: da una parte, in continuità con il passato, si ribadisce la volontà di trasmettere ai partner distributivi gli obiettivi, le programmazioni e le attività che caratterizzeranno la prossima stagione commerciale. Dall’altra, per la prima volta, si è scelto di utilizzare spazi legati a imprese o associazioni che si occupano di volontariato come, per esempio, il centro Pime a Milano, l’associazione Per Roma nella capitale, il Sermig a Torino e la cooperativa sociale Dedalus a Napoli, sensibilizzando così i partecipanti su specifiche tematiche delicate e fortemente attuali, offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte, sviluppando una rete di appuntamenti e contatti in grado di innescare un circolo virtuoso per partecipanti e associazioni verso un percorso più consapevole di responsabilità sociale. In linea con i numeri delle passate edizioni, si attende la partecipazione al roadshow di oltre 1.500 agenti di viaggio. “L’avvio della nostra stagione invernale mostra tratti specifici che si differenziano sensibilmente da quelli degli ultimi anni, compresi quelli pre-pandemici – commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour -. Il momento che stiamo affrontando richiede un’elevata reattività e un allineamento delle iniziative tra la nostra società e le agenzie di viaggio. Da qui la volontà di condividere quanto più possibile le logiche commerciali e di investimento con cui stiamo costruendo la prossima stagione invernale presentandole, in molti casi, in location gestite da chi opera in ambito sociale. Anche attraverso queste scelte vogliamo accrescere gli impatti positivi del nostro gruppo, partendo da una dimensione locale per poi arrivare anche alla condivisione su larga scala di valori, non solo di fatturati, tra i nostri partner”. [post_title] => Alpitour dà il via al roadshow Condividere, tra business e responsabilità sociale d'impresa [post_date] => 2023-10-19T09:41:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697708489000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia e altri dieci Paesi europei alzano il livello di sicurezza nei confronti della minaccia terrorismo scaturita dallo scoppio del conflitto in Israele con la notifica alla Commissione Ue della sospensione della libera circolazione prevista da Schengen. La decisione è stata presa in chiusura della giornata di ieri, 18 ottobre, in cui diversi aeroporti francesi - Nizza, Nantes, Lille, Lione, Tolosa e Beauvais - sono rimasti chiusi per ore a causa di diversi allarmi, come pure in Belgio (ad Ostenda); ancora prima era stata chiusa ed evacuata in Francia la reggia di Versailles, per la terza volta in cinque giorni, per un allarme bomba. I controlli ai confini italiani riguardano al momento la sola Slovenia e saranno reintrodotti da sabato 21 fino al 30 ottobre con possibilità di essere prolungati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/339. «Le modalità di controllo - spiega Palazzo Chigi - saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci». In tutto sono undici i Paesi dell’area Schengen ad avere ripristinato i controlli: oltre all’Italia quindi ci sono Austria, Germania, Francia, Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia, Danimarca e Norvegia, che non fa parte dell’Ue, e la Slovenia. La Germania manterrà il provvedimento fino al 25 ottobre ai confini con Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera e con l’Austria fino all’11 maggio 2024. La Francia ha ripristinato i controlli lungo tutti i suoi confini fino al 30 aprile prossimo per le minacce terroristiche e la situazione delle frontiere esterne. «L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione», sottolinea sempre Palazzo Chigi. [post_title] => L'Italia e altri dieci paesi europei ripristinano i controlli alle frontiere [post_date] => 2023-10-19T09:35:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697708149000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "11 italian cruise day da taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4319,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445778\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Dina Ravera[/caption]\r

\r

Destination Italia ha lanciato due importanti progetti Incoming Italia, dopo aver appena inaugurato a New York la sede americana del Gruppo per lo sviluppo del business Usa.\r

\r

La società sta avviando su scala nazionale il progetto “Destination Local Expert”: si tratta di una rete di professionisti ed imprenditori del turismo che, in qualità di esperti del proprio territorio, avranno l’obiettivo di individuare e valorizzare le eccellenze che costituiscono attrazioni turistiche e trasformarle in servizi esperienziali e motivazioni di viaggio; tutto ciò raccontando ai mercati esteri un’Italia nuova, unica, autentica ed ancora più attrattiva, spingendo in particolare mete e territori alternativi anche in periodi di bassa stagione e sviluppando il settore nell’arco di tutto l’anno. I “Destination Local Expert” rappresentano il punto di contatto locale per l’assistenza ai clienti di Destination Italia.\r

\r

Nelle intenzioni del management vi è l’inserimento di 70 nuovi esperti del turismo locale per raggiungere, con i Local già operativi in Sardegna, circa 90 unità dislocate sul territorio italiano. Destination Italia ha già avviato il progetto di selezione dei nuovi “Local Expert”, tra le caratteristiche che dovranno possedere rientrano uno spiccato spirito imprenditoriale, manageriale e commerciale con un forte orientamento all’accoglienza, all’ospitalità ed alla gestione del cliente, e l’ambizione a diventare i prossimi protagonisti dello sviluppo turistico del proprio territorio.\r

\r

Il secondo nuovo progetto lanciato da Destination Italia è Smart Tours, la piattaforma di Destination Discovery per scoprire le destinazioni turistiche – città d’arte e borghi, percorsi enogastronomici, itinerari nella natura e tanto altro – attraverso il linguaggio smart e social di video informativi, che vengono geolocalizzati e seguiti dai turisti in maniera autonoma. Diversamente dai servizi professionali di guida turistica, essenziali per approfondire e conoscere nel dettaglio, gli Smart Tours consistono in video-pillole, spesso girate con il contributo di guide turistiche professionali, costruite intorno a formati “smart” – veloci, interessanti, curiosi, adattabili a interessi verticali. Il Gruppo Destination Italia sta progressivamente integrando gli Smart Tour nei suoi cataloghi di prodotto.\r

\r

«L'Italia è l’unica destinazione nel panorama turistico mondiale a possedere eccellenze in ognuno dei cinque comparti principali (mare, montagna, arte, terme, laghi) – spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - a cui si aggiunge il mondo enogastronomico in continua crescita. Tuttavia le nostre eccellenze da sole non possono bastare perché ciò che la clientela esige sempre più è la qualità del servizio in ogni fase del processo di acquisto. La cura assoluta dei dettagli, la ricerca continua di innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’attenzione agli impatti ambientali e sociali del turismo sono i valori che guidano la nostra azione».\r

\r

","post_title":"Destination Italia: il futuro dell’incoming passa per i progetti Local Expert e Smart Tours","post_date":"2023-10-19T11:50:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1697716225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Menu vegani a bordo, realizzati in modo creativo. Li ha introdotti recentemente Princess Cruises, che ha pensato in questo modo di offrire una vasta gamma di antipasti, insalate, zuppe, pasta e portate principali privi di prodotti di origine animale, per venire incontro alla crescente domanda di cucina alternativa. I passeggeri possono segnalare la richiesta vegan già prima della loro crociera tramite il Cruise Personalizer, oppure a bordo.\r

\r

“L’impegno di Princess nell'eccellenza culinaria assicura da sempre un'esperienza gastronomica di alta qualità per ogni ospite - sottolinea Gioco Viaggi, agente di vendita della compagnia per l’Italia -. La creazione di nuovi menu vegan soddisferà non solo la scelta vegana di molti passeggeri, ma offrirà a tutti un’ulteriore opportunità di esplorare nuovi gusti, oltre a tutte le prelibatezze dei menu tradizionali”.","post_title":"Princess Cruises: i menu a bordo si fanno (anche) vegani","post_date":"2023-10-19T11:33:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697715212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica.\r

\r

Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore.\r

\r

«Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia - afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo - Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking».\r

\r

«Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea - dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards».\r

\r

Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire.\r

\r

Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni).\r

\r

Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro.\r

\r

Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera.\r

\r

Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica.\r

\r

Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins - Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS - International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant'Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo.\r

\r

L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding.\r

\r

Il forum conta inoltre sul supporto di Clia - Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.","post_title":"11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica","post_date":"2023-10-19T10:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697712320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Abbraccia il mondo\": questo il nuovo claim che contraddistingue il rebranding di Tap Air Portugal, un nuovo posizionamento del marchio ideato per rafforzare il collegamento tra la compagnia aerea e i propri clienti, partner, dipendenti e stakeholder, per aumentare la brand awareness nei principali mercati a livello mondiale.\r

\r

Focus strategico è quello di trasmettere il collegamento del Portogallo con il mondo e quello del mondo con il Portogallo, risvegliando la curiosità tipicamente portoghese in ogni viaggiatore. \"Abbraccia il mondo\" rappresenta infatti il desiderio di Tap di scoprire, esplorare e ampliare gli orizzonti con una mente aperta e uno spirito caloroso.\r

\r

\r

«Il nuovo posizionamento del marchio Tap celebra la naturale curiosità e ospitalità dei portoghesi e la lunga storia di innovazione e spirito pionieristico della compagnia aerea attraverso la nuova firma ‘Abbraccia il mondo’ - ha dichiarato Justyna Valente, head of marketing del vettore -. Viviamo in un'epoca più inclusiva in cui si celebra la diversità, ed è per questo che ‘Abbraccia il mondo’ definisce anche il nuovo modo in cui Tap vuole essere conosciuta da dipendenti, clienti e partner. Il claim rafforza il nostro grande obiettivo di riunire famiglia, amici e colleghi ed è al centro dei nostri valori in quanto compagnia aerea affidabile e inclusiva.\r

\r

Il claim e il nuovo posizionamento sono online sul sito del vettore, oltre che in una campagna pubblicitaria above e below the line nei mercati chiave di Tap.","post_title":"Tap Air Portugal vara il rebranding con il claim 'Abbraccia il mondo'","post_date":"2023-10-19T10:42:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697712126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente di fatto in sede europea per i due ricorsi presentati da Ryanair contro gli aiuti statali concessi ad Alitalia durante la pandemia. La Corte di Giustizia dell'Ue ha infatti rigettando le istanze della low cost irlandese stabilendo che le sovvenzioni fossero «compatibili con il mercato interno».\r

\r

Nel 2020 l'Italia ha previsto la creazione di un fondo di 350 milioni di euro per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree in ragione dell’imposizione di restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19.\r

\r

Le compagnie aeree ammesse a beneficiare di un indennizzo dovevano, da un lato, essere titolari di una licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Autorità italiana dell'aviazione civile (Enac) e, d'altro lato, avere avuto l'affidamento di obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.\r

\r

Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali per 73,02 milioni di euro e a 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1° marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020. Bruxelles ha ritenuto che le misure in questione costituissero un aiuto di Stato, ma compatibile con il mercato interno.\r

\r

Con due distinti ricorsi, Ryanair chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione sul presupposto della mancata apertura di una procedura formale volta ad accertare la compatibilità delle misure con il mercato interno. La low cost lamenta inoltre il fatto che soltanto Alitalia ha fruito degli indennizzi previsti dal fondo. Con queste sentenze odierne, il Tribunale rigetta entrambi i ricorsi. Secondo il Tribunale, \"Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo in Italia e per l'economia italiana, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, sono chiari i motivi per cui la Repubblica italiana ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura\".","post_title":"Ryanair: la Corte di Giustizia Ue respinge i ricorsi per gli aiuti ad Alitalia durante il Covid","post_date":"2023-10-19T10:28:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697711302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali».\r

\r

I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali».\r

\r

Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia».\r

\r

[gallery ids=\"454375,454378,454380,454376,454377,454379\"]","post_title":"Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze","post_date":"2023-10-19T10:18:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697710683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare traguarda gli obiettivi 2024, sulla scia di un 2023 che ha portato con sè «una crescita del 30% in termini di volumi e prenotazioni rispetto allo scorso anno - afferma l'amministratore delegato Franco Tomasi (nella foto) -: un aumento che avevamo preventivato e per il quale ci siamo preparati con una flotta adeguata, che ha raggiunto le 10.000 vetture».\r

\r

In questo modo la società è stata in grado «di rispondere appieno all’incremento dei flussi turistici riscontrati principalmente nell’area fra Campania, Sicilia e Puglia» con performance particolarmente positive a livello di crescita «da parte dei turisti stranieri rispetto agli italiani».\r

\r

Per il 2024 è già prevista «l'apertura di una decina di nuove location, passeremo quindi da 50 a 60 mentre la flotta salirà a circa 11.500 vetture». Andrà a completarsi ulteriormente il puzzle delle località spiccatamente «votate alla clientela turistica, parliamo quindi di Centro Italia, Reggio Calabria, probabilmente anche Trapani. Senza trascurare le mete business, ad esempio nel Nord-est e a Treviso aeroporto, quest'ultima già da novembre».\r

\r

Un investimento «importante» quello sul segmento bt per Noleggiare, che inizialmente si è concentrata «sull'intercettare il traffico leisure. Pian piano amplieremo la nostra attività su questo fronte, l'obiettivo è quello di allocare il 45% della flotta alla clientela bt e corporate». Una mossa che comporta la disponibilità di una flotta «dalle caratteristiche diverse, di segmento più alto con un'attenzione crescente alla sostenibilità, elemento che assume un'importanza sempre maggiore».\r

\r

Rapporto consolidato con il trade: «Il volume d'affari attraverso questo canale è aumentato dell'80% e prevediamo un'ulteriore crescita per l'anno prossimo, legato all'incremento dei flussi provenienti dai mercati americano e cinese».\r

\r

Infine, parole chiave dello sviluppo si confermano quelle legate alla qualità e al miglioramento del servizio offerto al cliente «che resta un driver fondamentale nel processo di scelta del cliente. Quindi investiamo in customer service e personale di elevato livello professionale nelle nostre location».","post_title":"Noleggiare, Tomasi: «Dieci nuove location e 11.500 vetture in flotta». Cresce anche il segmento bt","post_date":"2023-10-19T10:00:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697709602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito lo scorso 17 ottobre il nuovo roadshow Alpitour per le agenzie di viaggio: Condividere si dipanerà in 40 tappe in diverse città italiane. All’interno di ogni singolo appuntamento saranno illustrate le caratteristiche del contratto commerciale 2023/2024, le specifiche iniziative rivolte alle adv, le promozioni riservate al cliente finale, gli adattamenti delle assicurazioni integrative e tutte le principali novità di prodotto per la stagione invernale dei singoli brand di tour operating, con un occhio rivolto già all’estate 2024.\r

\r

Per la prima volta, però, il roadshow ha un duplice intento, perché oltre al business, coinvolge anche la responsabilità di impresa, che ha acquisito una rilevanza fondamentale all’interno della strategia di gruppo. Da qui, il nome Condividere, che racchiude entrambi gli obiettivi dell’iniziativa: da una parte, in continuità con il passato, si ribadisce la volontà di trasmettere ai partner distributivi gli obiettivi, le programmazioni e le attività che caratterizzeranno la prossima stagione commerciale. Dall’altra, per la prima volta, si è scelto di utilizzare spazi legati a imprese o associazioni che si occupano di volontariato come, per esempio, il centro Pime a Milano, l’associazione Per Roma nella capitale, il Sermig a Torino e la cooperativa sociale Dedalus a Napoli, sensibilizzando così i partecipanti su specifiche tematiche delicate e fortemente attuali, offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte, sviluppando una rete di appuntamenti e contatti in grado di innescare un circolo virtuoso per partecipanti e associazioni verso un percorso più consapevole di responsabilità sociale. In linea con i numeri delle passate edizioni, si attende la partecipazione al roadshow di oltre 1.500 agenti di viaggio.\r

\r

“L’avvio della nostra stagione invernale mostra tratti specifici che si differenziano sensibilmente da quelli degli ultimi anni, compresi quelli pre-pandemici – commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour -. Il momento che stiamo affrontando richiede un’elevata reattività e un allineamento delle iniziative tra la nostra società e le agenzie di viaggio. Da qui la volontà di condividere quanto più possibile le logiche commerciali e di investimento con cui stiamo costruendo la prossima stagione invernale presentandole, in molti casi, in location gestite da chi opera in ambito sociale. Anche attraverso queste scelte vogliamo accrescere gli impatti positivi del nostro gruppo, partendo da una dimensione locale per poi arrivare anche alla condivisione su larga scala di valori, non solo di fatturati, tra i nostri partner”.","post_title":"Alpitour dà il via al roadshow Condividere, tra business e responsabilità sociale d'impresa","post_date":"2023-10-19T09:41:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697708489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia e altri dieci Paesi europei alzano il livello di sicurezza nei confronti della minaccia terrorismo scaturita dallo scoppio del conflitto in Israele con la notifica alla Commissione Ue della sospensione della libera circolazione prevista da Schengen.\r

\r

La decisione è stata presa in chiusura della giornata di ieri, 18 ottobre, in cui diversi aeroporti francesi - Nizza, Nantes, Lille, Lione, Tolosa e Beauvais - sono rimasti chiusi per ore a causa di diversi allarmi, come pure in Belgio (ad Ostenda); ancora prima era stata chiusa ed evacuata in Francia la reggia di Versailles, per la terza volta in cinque giorni, per un allarme bomba. \r

\r

I controlli ai confini italiani riguardano al momento la sola Slovenia e saranno reintrodotti da sabato 21 fino al 30 ottobre con possibilità di essere prolungati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/339. «Le modalità di controllo - spiega Palazzo Chigi - saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci».\r

In tutto sono undici i Paesi dell’area Schengen ad avere ripristinato i controlli: oltre all’Italia quindi ci sono Austria, Germania, Francia, Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia, Danimarca e Norvegia, che non fa parte dell’Ue, e la Slovenia. La Germania manterrà il provvedimento fino al 25 ottobre ai confini con Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera e con l’Austria fino all’11 maggio 2024. La Francia ha ripristinato i controlli lungo tutti i suoi confini fino al 30 aprile prossimo per le minacce terroristiche e la situazione delle frontiere esterne.\r

\r

\r

\r

\r

«L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione», sottolinea sempre Palazzo Chigi.\r

\r

\r

","post_title":"L'Italia e altri dieci paesi europei ripristinano i controlli alle frontiere","post_date":"2023-10-19T09:35:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1697708149000]}]}}