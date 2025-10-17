Xenia Hôtellerie Solution acquisisce il gruppo Italica Turismo Xenia Hôtellerie Solution acquisisce il gruppo Italica Turismo. L’operazione ha ad oggetto quattro strutture alberghiere a quattro stelle – hotel Bellamonte di Predazzo, hotel Garden Area di Roma, hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena e hotel La Tonnara di Bonagia, nonché il tour operator incoming Italica Dmc. Il piano industriale Con queste nuove strutture gli hotel della società salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno. Il prezzo complessivo di acquisizione è pari a 6,5 milioni di euro. L’acquisizione è finanziata mediante risorse proprie e linee di credito già disponibili per sostenere lo sviluppo previsto dal piano industriale 2025–2028. Al 31 dicembre 2023, ultimo bilancio pubblico, i rami d’azienda acquisiti generavano complessivamente ricavi annui per 21,126 milioni di euro, di cui 12,668 milioni milioni derivanti dal comparto alberghiero e 8,458 milioni dal segmento tour operator incoming. L’amministratore delegato, Ercolino Ranieri, ha dichiarato: «Con questa operazione Xenia consolida la propria presenza in territori di alto valore turistico e raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita dimensionale previsto per quest’anno dal piano industriale 2025–2028. L’integrazione delle strutture del gruppo Italica e del tour operator incoming Italica Dmc amplia l’offerta dei servizi coerentemente con il nostro piano, accelerando la rimodulazione dell’accommodation e la crescita e il rafforzamento della catena Phi Hotels anche in ottica di efficienza, sinergie operative e sviluppo del brand». Condividi

