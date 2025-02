VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel. La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali. A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini. “Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d’accesso per scoprire l’Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino”, sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi – spiega l’amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”. VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l’anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze. Condividi

