Scatto Neos su New York: dal 3 giugno 2025 il nuovo volo diretto da Bari Neos non si accontenta di Palermo e rilancia su New York con un nuovo volo diretto da Bari che decollerà il 3 giugno 2025 e sarà attivo fino al 15 ottobre successivo, con una frequenza alla settimana. Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. Lo schedule prevede partenza da New York ogni martedì alle ore 16:00 (ora locale) con atterraggio a Bari il mercoledì alle ore 8:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo al Jfk alle 13:50. Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 con tre frequenze settimanali sulla Milano Malpensa-New York e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, da giugno ad ottobre 2024, la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, già riconfermato per il nuovo anno, che ha fatto registrare performance molto positive. Obiettivo “Crediamo molto nelle potenzialità del mercato pugliese che in questi anni si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama aeroportuale nazionale. Il numero di passeggeri negli aeroporti pugliesi è in continua crescita e il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività – afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. “Dopo il collegamento che ha unito la Sicilia agli Stati Uniti, espandiamo ulteriormente le nostre connessioni con New York, servendo un’altra importante regione italiana. Grazie a questo nuovo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e una da Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi”. “L’annuncio del volo diretto Bari-New York è il coronamento di un anno straordinario per Aeroporti di Puglia. Un anno ricco di successi e traguardi che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione come hub strategico per il Sud Italia – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia –. Questo volo non arriva per caso. Lo abbiamo voluto, pianificato e costruito con determinazione, affinché rappresentasse un ulteriore passo concreto verso una nuova fase di crescita internazionale. Questo è il primo volo che ci proietta verso il mondo, ma posso già anticipare che ne seguiranno altri, ampliando ulteriormente le opportunità per il nostro territorio e per chi sceglie la Puglia come destinazione. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a investire su nuove rotte e infrastrutture per trasformare il sistema aeroportuale pugliese in un motore di sviluppo economico, turistico e sociale, al servizio dei cittadini e delle imprese. Stiamo costruendo il futuro della Puglia: un futuro di connessioni, opportunità e sogni che si realizzano”. Condividi

