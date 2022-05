Villa Treville a Positano espande l’offerta e inaugura una spa. Martino Acampora nuovo gm

Una villa in più con sei suite e la nuovissima La Traviata wellness & Spa. Sono le principali novità per l’estate 2022 di Villa Treville a Positano, ex residenza di Franco Zeffirelli successivamente trasformata in una struttura di lusso. Il resort ha in particolare acquisito villa Maura, già originariamente parte del complesso, la quinta dell’hotel, che sarà disponibile anche per la privatizzazione completa degli spazi.

Ma la novità principale della stagione è sicuramente il restyling della Green-House per ospitare per la prima volta un centro benessere: La Traviata Wellness & Spa sarà ricavata dalla riqualificazione dell’elegante serra in ferro battuto stile Liberty della proprietà. Il menu spa includerà trattamenti viso e corpo basati sui prodotti di lusso della beauty-guru Barbara Sturm, che gli ospiti potranno fruire nei giardini esterni al riparo da occhi indiscreti o all’interno della stessa Green-House. A disposizione degli anche una palestra equipaggiata con attrezzature Technogym di ultima generazione. Grande attenzione è posta inoltre sulle attività fitness outdoor, con l’installazione per la prima volta in un hotel Italia del macchinario Outrace Outdoor Cube Calisthenics, itinerari per passeggiate e trekking sui monti che circondano Positano e sessioni di yoga e pilates con vista panoramica sulla terrazza La Rotonda.

Per guidare il nuovo corso del brand Treville, la famiglia Friedland, attuale proprietaria di Villa Treville, ha quindi chiamato Martino Acampora, general manager di origine campana con alle spalle importanti esperienze nel settore dell’ospitalità di lusso fra Italia e Stati Uniti: “Sono felice e orgoglioso di mettermi alla prova con questa nuova sfida e di avere l’opportunità di farlo nella mia terra con un progetto che non ha uguali a livello globale. La storia importante e il fascino indiscutibile di Villa Treville la rendono assolutamente unica nel mondo dell’ospitalità, e hanno contribuito negli anni a posizionare la tenuta sulle rotte imperdibili per i viaggiatori internazionali di lusso. Il mio impegno sarà quello di rendere ancora più unico e indimenticabile il soggiorno degli ospiti, creando per loro un ambiente dove sentirsi accolti con calore come a casa e assicurando un servizio di assoluta eccellenza, combinato a esperienze senza pari nella destinazione”.