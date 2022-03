Villa Igiea riapre il 17 marzo con le nuove camere e suite della palazzina Donna Franca

Parte il prossimo 17 marzo la seconda stagione a firma Rocco Forte del Villa Igiea di Palermo. Dopo l’inaugurazione dello scorso giugno, riprende quindi l’attività della celebre struttura siciliana, che quest’anno potrà anche beneficiare del completamento dei lavori nella palazzina Donna Franca: edificio adiacente al corpo principale della villa, che un tempo ospitava il celebre cercle des Etrangers della famiglia Florio.

Il restauro ha riportato allo splendore originale il salone Belmonte al piano terra, che con le sue ampie vetrate affacciate sul golfo di Palermo rappresenta una soluzione unica per meeting e congressi, mentre ai due piani superiori, dodici nuove camere e suite hanno sostituito gli uffici presenti in precedenza.

Punta di diamante fra le nuove soluzioni di soggiorno è la Forte suite intitolata a Donna Franca. Posizionata al primo piano ed estesa su una superficie di 144 metri quadrati, la Donna Franca suite offre assoluta privacy in un ambiente accogliente e moderno, decorato con eleganti complementi d’arredo e manufatti artistici. A disposizione degli ospiti, un raffinato salottino, camera da letto matrimoniale super king, ampio bagno in marmo con cabina doccia e vasca separata e una suggestiva terrazza privata arredata di 90 metri quadrati affacciata sulle acque del Mediterraneo.

Completamente privatizzabile per soggiorni di gruppo e multigenerazionali, la palazzina Donna Franca offre la possibilità di collegare la Donna Franca suite con una executive room comunicante, anch’essa dotata di terrazza privata, oppure le due suite all’ultimo piano per ottenere un grande attico con vista sull’intera baia, con una terrazza comune di 420 metri quadrati, garantendo così soluzioni ideali anche per piccoli eventi privati.

Il calendario delle riapertura Rocco Forte prevede inoltre la ripresa delle attività del Verdura il prossimo 17 marzo e della Masseria Torre Maizza il 1° aprile.