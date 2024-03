Verrocchi: nel 2024 la Icon Collection punta a crescere ancora del 7%-12% Una crescita compresa in una forbice tra il 7% e il 12%. Sono le previsioni Icon Collection per il 2024. A rivelarle è il direttore generale della compagnia del gruppo Ficcanterri, Ciro Verrocchi. Si tratterebbe quindi di un ulteriore incremento del giro d’affari che arriva “dopo un 2023 ricco di successi per noi. L’anno scorso la nostra sfida principale – sottolinea Verrocchi – è stata garantire una qualità del servizio costante, considerando le criticità che le strutture stagionali hanno rispetto a quelle annuali in città. Abbiamo quindi scelto di implementare strategie efficaci per le nostre strutture costiere stagionali come per esempio una seria di accordi con partner mirati a una visione di lungo periodo per il The Sense Experience Resort. Tutte azioni che ci hanno portato a guadagnare nuovi mercati in una destinazione come Follonica, che ha enorme potenzialità per la sua posizione strategica in un’area riconosciuta a livello internazionale come una delle più belle della Toscana: la Maremma al mare”. Qui, il mercato americano e inglese è infatti in crescita a doppia cifra percentuale, “e siamo ottimisti riguardo alla stagione 2024. Stiamo perciò valutando una nuova serie di partnership per migliorare ulteriormente l’offerta f&b, con l’ambizioso obiettivo di portare una stella Michelin in riva al mare”. Attualmente la Icon Collection gestisce un totale di cinque strutture alberghiere. All’hotel Botticelli di Firenze, si aggiungono le quattro proprietà sulla costa degli Etruschi: il The Sense Experience appunto, nonché il Park Hotel Marinetta, l’Antico Podere San Francesco e il Borgo Verde. “La crescita interna, l’approccio ecosostenibile e la coesione come comunità sono i motori delle nostre scelte strategiche e dei nostri comportamenti quotidiani – conclude Verrocchi -. La concorrenza tra destinazioni attraenti e la crescente complessità del settore richiedono infatti adattamenti e cambi di strategia rapidi. Continueremo quindi a implementare il nostro piano di investimenti pluriennali sul prodotto, concentrandoci sulla formazione interna, sulla tecnologia e su una strategia prezzi sempre più raffinata e supportata da innovativi strumenti di revenue management. Il nostro impegno per stimolare nuovi mercati e rafforzare i legami con le istituzioni locali continua nel 2024, con la speranza di annunciare presto nuove acquisizioni per espandere il nostro portfolio”. Condividi

\r

Con l'inaugurazione della nuova struttura, frutto della collaborazione con Piazza Hotels & Residences, con cui Meliá ha siglato un accordo di franchising, la compagnia spagnola rafforza il portfolio del proprio brand Affiliated by Meliá, che a oggi conta oltre 70 alberghi nel mondo. In Italia il gruppo vanta invece un totale di 13 indirizzi tra proprietà già operative e in pipeline.","post_title":"Debutto sardo per il gruppo Meliá che sbarca sull'isola grazie al suo brand dedicato al franchising","post_date":"2024-03-11T10:53:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710154431000]}]}}