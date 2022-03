Valeria Fruscio è la nuova general manager dell’Aleph Rome Curio Collection

E’ Valeria Fruscio la nuova general manager dell’dell’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton. Valeria ha al suo attivo una solida carriera nel mondo dell’hotellerie. Dopo la laurea in economia del turismo, entra all’hotel Eden di Roma (all’epoca parte del gruppo Le Meridien), per diventare dopo poco tempo revenue management co-ordinator presso l’head office di Londra della stessa compagnia Le Meridien. In seguito lavora nel reparto revenue management del Le Meridien Grosvenor House di Londra, diventando in breve tempo reservation manager. Dopo un’esperienza nel reparto commerciale del Capri Palace Hotel & Spa, entra nel 2004 a far parte della famiglia Hilton presso l’Hilton Sorrento Palace ricoprendo dapprima il ruolo di conference & events sales executive, poi nel 2006 il ruolo di conference and events manager, fino a diventare director of business development nel 2010 e subito dopo, a soli 40 anni, ricopre il ruolo di direttore generale della stessa struttura.

Sposata e madre di due figli, assume ora la carica di general manager dell’Hotel Aleph Rome, Curio Collection by Hilton. “Sono felice e orgogliosa di avere l’opportunità di farlo in un momento così cruciale – commenta sempre Valeria Fruscio -. La forza trainante per il successo di questa nuova era dell’ospitalità sarà lo straordinario team di professionisti e il grande fascino della struttura. Tutti gli sforzi saranno finalizzati a fare dell’Aleph l’hotel di maggior successo a Roma. Il mio impegno sarà quello di creare un ambiente dinamico, in cui le aspettative degli ospiti siano soddisfatte, lo staff trovi opportunità di crescita professionale e la proprietà possa contare su un investimento sicuro e profittevole.”