V Retreats è il nuovo brand Voihotels dedicato alle dimore storiche e di charme

Si parte dal Donna Camilla Savelli di Roma, più i due 5 stelle di Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, a cui si aggiungerà presto il Ca’ di Dio di Venezia, curato dall’architetto e designer Patricia Urquiola. Ma l’idea è quella di costruire una collezione di 12 hotel entro tre anni. Nasce V Retreats: il nuovo brand Voihotels dedicato alle dimore storiche e di charme in Italia, nel contesto del luxury internazionale.

“V Retreats è un piano di sviluppo strategico per il nostro gruppo ma anche, e soprattutto, per il nostro Paese – spiega l’amministratore delegato della compagnia alberghiera del gruppo Alpitour, Paolo Terrinoni -. Era un progetto a cui lavoravamo già da tempo e, dopo un anno così difficile, l’urgenza di investire sulla bellezza italiana non convenzionale è divenuta ancora più sentita. Questa collezione a vocazione internazionale, coerente nella filosofia e mai omologata, sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni: alberghi di lusso in luoghi iconici e dalle mille sfaccettature, per vivere un’ospitalità autentica, innovativa e impeccabile”.