Tutte le novità del Botania di Ischia della famiglia Polito: i titolari di Imperatore Travel

Nuovo ristorante e prima lista mixology dell’isola, nonché interventi sul giardino botanico e inediti programmi spa. Riparte la stagione del 5 stelle Botania Relais & Spa di Ischia, unico adults only dell’isola, con tante proposte mai viste prima, grazie ai costanti investimenti della proprietà, quella famiglia Polito nota nel mondo del turismo per essere anche titolare del to Imperatore Travel, nonché del Therasia Resort Sea & Spa su Vulcano.

Tutto il giardino botanico del relais si svela dunque rinnovato, grazie a interventi importanti, che hanno interessato il bosco Belvedere. Qui sono state realizzate inedite aree naturali all’interno delle quali gli ospiti potranno trascorrere le loro giornate godendo delle nuove vasche naturali con acqua sorgiva calda e delle accoglienti e riservate nicchie boschive attrezzate per il relax, nelle quali vengono effettuati anche i trattamenti benessere en plen air con vista sul golfo. Ma ci sono pure nuovi sentieri che si snodano tra le terrazze affacciate su mare e natura, dove è possibile organizzare pic-nic, sessioni di meditazione o fruire dell’attrezzatissima area fitness con macchinari di ultima generazione per l’outdoor gym.

Per la Garden Spa da segnalare invece i programmi novità Nourish & Wellness: percorsi personalizzati dedicati al drenaggio e al detox, grazie alla consulenza di terapisti, trainer privati e a equilibrate proposte gastronomiche personalizzate e create dall’executive chef Tommaso Luongo. A tema olistico sono pure le nuove sessioni di Reiki con cristalloterapia nei giardini segreti del relais.

Dopo aver inaugurato il primo ristorante vegetariano dell’isola, Il Mirto che si è aggiunto al Corbezzolo, il Botania e chef Luongo svelano quest’anno il Nonna Marì: l’angolo gastronomico che si trova sulle terrazze naturali del parco e che esalta la semplicità delle tradizioni; il set perfetto per i momenti conviviali: una grande cucina a vista con ampie vetrate sul giardino, che propone, tra i suoi piatti, tutte le primizie locali, coltivate nell’Hortus Saporum, l’orto biologico del relais.

Infine, ma non ultima, la nuova proposta beverage del bartender Onofrio La Monica, che offre la prima lista di mixology dell’isola, il Giardino nella Grotta: cocktail creativi e audaci realizzati con essenze home made, 100% naturali, raccolte ed estratte dopo una dettagliata ricerca tra le specie di fiori ed erbe che crescono spontaneamente nella tenuta.