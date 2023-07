Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. Occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa Prosegue il buon momento dell’industria dell’ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell’anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell’Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell’occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il 4 novembre 2023 il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia e presentata oggi alla stampa a Roma. L’evento, promosso dalla fondazione Green Weddings, vedrà 3 momenti principali. Il primo convegno “Il destination wedding nella promozione del Made in Italy” sarà aperto e presenziato dal ministro degli Affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e avrà come tema principale l’attrazione del mercato internazionale del wedding tourism. L’obiettivo è quello di sostenere non solo l’industria turistica, ma anche la produzione italiana dell’eccellenza. «Quando parliamo di matrimoni e del sistema del wedding in Italia dobbiamo preventivare l’erogazione di servizi di altissimo livello professionale – sottolinea il presidente della fondazione Green Weddings Armando Soldaini -. Quella professionalità diventa oggi, per l’Italia, la vera attrattiva sul mercato. Materie prime, abiti, fiori, decine di servizi correlati: tutto deve parlare dell’eccellenza del Made in Italy, da offrire in una logica green, intesa come ritorno all’autenticità, ai valori delle nostre tradizioni culturali, soprattutto agresti, scoperta della biodiversità dei territori, contatto con le comunità e le culture locali. Crediamo fermamente che ci possa essere una grande evoluzione concettuale e culturale di cui si possa avvantaggiare tutto il sistema». Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori” tratterà proprio gli strumenti e le soluzioni da trovare sul territorio per soddisfare la crescente richiesta di qualità e strutturare un miglior sistema dell’accoglienza specializzato. Parteciperanno enti regionali, amministratori, operatori ed aziende per individuare best practice e elaborare programmi di formazione allo scopo di consentire ai territori di attrezzarsi al mglio per affrontare e vincere la competizione globale. L’evento vedrà la media partership del Gruppo Travel, con le testate Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. «Il wedding è un settore che porta notevoli benefici per tutto il comparto turistico incoming – spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. La spesa per ogni evento si aggira intorno ai 55 mila euro, rappresentando una grandissima potenzialità per gli operatori e per i territori, soprattutto quelli meno gettonati dal turismo di massa, che possono godere di flussi turistici interessati alla scoperta dell’Italia più autentica e più esperienziale, quella che raccontiamo attraverso il portale ItaliAbsolutely all’estero». Il matrimonio è un'industria Il progetto Green Weddings 2023 sarà supportato dal coinvolgimento di importanti rappresentanti dell’impresa ma anche del mondo politico. Fabio Ridolfi, vice presidente fondazione Green Weddings e operatore del settore da circa 20 anni, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per dare un vero slancio al settore. «Il matrimonio rappresenta una vera e propria industria – spiega – fondamentale per il nostro Paese e per i nostri territori, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia. Oggi abbiamo l’occasione, grazie a questa opportunità, di approdare ai tavoli istituzionali importanti in cui discutere tutte le tematiche per il settore, formulare proposte che seguiranno un iter istituzionale e quindi permettere una consacrazione da questo punto di vista». Sergio Caci, coordinatore dei rapporti con le istituzioni per l’evento e braccio destro del ministro Tajani, assicura che l’attenzione del Governo è molto alta. «C’è sicuramente bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore – spiega – e una vicinanza da parte delle istituzioni. Ci occuperemo di coordinare tutte le realtà istituzionali principali, compresi quattro ministeri e gli enti regionali per offrire il massimo aiuto a questo segmento e agli operatori coinvolti». [post_title] => Green Weddings 2023: l'evento a Roma. Gruppo Travel media partner [post_date] => 2023-07-26T14:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690381052000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nei Glass Cube eco chic del Lago di Dobbiaco per un soggiorno d’autore nella natura. Il vero lusso muove sempre dalla semplicità, lo hanno capito sulle rive del lago di Dobbiaco, il Toblacher See: qui un’attenta visione di turismo ecologico e a basso impatto ha creato questo esclusivo insediamento di vetro, legno e design per creare un luogo di evasione e vacanza, adults only, a completo contatto con la natura, nel rispetto di una moderna idea di sostenibilità. I glass-cube eco chic sorgono fra gli alberi: nessuna pianta, infatti, è stata abbattuta nella creazione degli Skyview Chalets. Il sistema di riscaldamento e areazione funziona a cippato. Ogni unità si sviluppa su circa 35 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort: i terrazzi in legno esterno sono impreziositi da saune a raggi infrarossi e negli Chalet Deluxe anche da vasca idromassaggio con vista lago. Gli interni sono arredati in materiali naturali e locali, dai legni, ai tessuti, ai corredi della zona notte e della piccola, ma attrezzata, area giorno con divano e angolo tisane e caffé. Ogni giorno comincia con la Pure Dolomites Breakfast: colazione servita a domicilio per fare un excursus fra prodotti biologici e regionali. Il tutto si completa con uno spuntino al ristorante “Il Fienile” dove fare il giro dell’Alto Adige, ma solo virtualmente, attraverso i suoi sapori nel piatto. A breve distanza, a meno di una ora, si aprono le molte escursioni nei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. Chi preferisca la bicicletta, ma anche le due ruote di una e-bike, può raggiungere Prato Piazza, il secondo altipiano più esteso dell’Alto Adige. Escursioni mozzafiato, ma solo per il panorama, sono quelle che conducono a Picco di Vallandro o monte Serla e nel cuore della remota e incantevole val Fiscalina. Prezzi a partire da 304 euro al giorno, per chalet, con prima colazione, per soggiorni dalla domenica al venerdì. Nel weekend prezzi a partire da 344 euro al giorno, per chalet, con prima colazione. [post_title] => Camping Toblacher See, soggiorno nella natura negli Skyview Chalets [post_date] => 2023-07-26T13:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690377132000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_316243" align="alignleft" width="300"] Venezia si conferma la città italiana con il prezzo medio per camera d'hotel più elevato[/caption] Prosegue il buon momento dell'industria dell'ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell'anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell'occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%). [post_title] => Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. Occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa [post_date] => 2023-07-26T12:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690375458000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Neverending Summer la nuova promozione Costa Crociere per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. L'iniziativa prevede prezzi a partire da 499 euro a persona su un serie di itinerari in programma tra Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi. “Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggio partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare insieme un business virtuoso per tutta la filiera”. [post_title] => Costa lancia la promo Neverending Summer per le prenotazioni fino al 21 agosto [post_date] => 2023-07-26T12:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690374266000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Vedo cose che non capisco. Tutti parlavano di una stagione ai massimi livelli. Di un grande rilancio del turismo organizzato. Della definitiva uscita dagli anni bui del Covid. Io penso che non sia così». Questo è il pensiero di Fulvio Avataneo, presidente di Aiav. E continua. «Si tratta di un'illusione di mercato. Una bolla che ha immesso dosi di fiducia sproporzionata con i dati reali. Su 2 preventivi se ne traducono in pratiche lo 0,6. E posso dire con certezza che non è un buon risultato. E' chiaro che è diminuito il turismo che fa volume. per esempio nelle mete come Egitto, Grecia, Spagna non si prenotano più 2 settimane ma 1. E questo ci fornisce la chiave di lettura della situazione: la gente ha sempre meno soldi. Del resto gli stipendi degli italiani si addirittura abbassati del 2%. Come si fanno a a programmare vacanze di un certo tipo con queste risorse così scarse?». E' un pensiero, quello della bolla, che avevo avuto anche lo scrivente dopo una decina di contatti con agenti e tour operator. C'è da dire che fino a giugno tutti parlavano di grande stagione, mentre a luglio qualcuno inizia a ridimensionare le proporzioni. Trasporto aereo «Un altro dei nostri grandi problemi è il trasporto aereo. Tutti si stanno concentrando sull'aumento di prezzo, invece dovrebbero aprire gli occhi sulla mancanza di tutela per i viaggiatori quando il volo è cancellato. Oppure sulla mancanza di un Fondo di garanzia. Per cui se un vettore fallisce tutte le magagne si riversano su agenzie di viaggio e tour operator. Ho visto agenti di viaggi lavorare senza pause per sopperire al fallimento di qualche linea aerea. Non mi sembra giusto». Naturalmente l'abusivismo rientra fra le "cose che non vanno”. «Esattamente, perché è un fenomeno in grande espansione che in qualche modo deve essere ridimensionato. Perché riducono il mercato delle agenzie che invece sono tutte in regola e con le spese per essere in regola». Ultima notazione sul ministro del turismo Daniela Santanchè. «Io spero che rimanga. Ma non per una posizione ideologica, per dare continuità al settore. Per quanto riguarda il turismo organizzato è riuscita a riprendere i 39 milioni che erano in pratica andati persi. Non è stata un'impresa da poco. E inoltre per il piano del turismo. In questo piano c'è un sacco di roba buona. Forse il punto più critico è il mancato collegamento con le regioni che certamente non cederanno il potere decisionale» [post_title] => Avataneo: «La grande stagione del rilancio non c'è. E' stata una bolla» [post_date] => 2023-07-26T11:58:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690372725000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406921" align="alignleft" width="300"] Il Mama Shelter Roma[/caption] Compirà 15 anni il prossimo 5 settembre il brand lifestyle Mama Shelter, parte della joint venture Ennismore di casa Accor. Il marchio vanta al momento 17 indirizzi, tra cui il Mama Shelter Roma, inaugurato a luglio 2021. Serge Trigano, erede di uno degli ideatori del Club Med, ha fondato il brand insieme ai suoi due figli Jérémie e Benjamin. L'idea è stata quella di aprire alberghi urbani, che diventassero veri e propri spazi di vita, luoghi di inclusione, di incontro e di festa. L'obiettivo era riunire sotto lo stesso tetto camere a prezzi accessibili, un'ottima ristorazione, bar e caratteristiche peculiari: biancheria da letto e lenzuola di qualità, docce eccellenti, biliardini, arredamento allegro, originale e stravagante. Il tutto in un'atmosfera gioiosa e dinamica. "Volevamo stabilirci in quartieri amati delle città e che avessero una storia da raccontare - prosegue Trigano -. Speravamo che, grazie ai ristoranti aperti anche ai locali, la gente del posto avrebbe accolto nel loro quartiere Mama Shelter e i viaggiatori si sarebbero sentiti avvolti dall'atmosfera e dal ritmo della città. Ci siamo rivolti a 80 banche e abbiamo ricevuto 80 rifiuti, finché Charles Milhaud, allora amministratore delegato di Caisses d'Épargne, ha accettato di sostenerci". Così, l'avventura è potuta iniziare in via Bagnolet, nel ventesimo arrondissement di Parigi, nel luogo in cui si trovava un vecchio parcheggio scoperto da Cyril Aouizerate: una delle figure di spicco del rinnovamento urbano, che è stato coinvolto nel progetto fin dall'inizio. "Oltre ad Aouizerate, per garantire il successo del mio esordio con il Mama Shelter Paris East ho riunito un gruppo straordinario - sottolinea Trigano -: Philippe Starck per la parte decorativa, Alain Senderens, lo chef stellato Michelin per la creazione del menù, e naturalmente i miei due figli, Jérémie e Benjamin. Il successo ci ha colti di sorpresa. Il Mama Shelter Paris East è diventato rapidamente il punto di riferimento per i trentenni di Belleville, Père Lachaise e Buttes Chaumont, in pratica la rive Gauche, e ha attirato anche viaggiatori d'affari, famiglie e gruppi di turisti. Con camere a partire da 70 euro, menù stellati a 25 euro, pizze di qualità, hamburger, brunch e attività per adulti e bambini, è diventato una meta amatissima". Due sono ora le aperture previste per il 2024: il Mama Shelter Dubai, il cui debutto è previsto per l'inizio dell'anno, sarà dotato di 197 camere e 204 appartamenti, diversi punti di ristoro, una terrazza con quattro piscine, un CinéMama all'aperto e molti altri servizi. Tornando in Francia, il Mama Shelter Nice verrà inaugurato a giugno 2024. Situato nel centrale quartiere di Riquier, a soli 600 metri dal Porto Vecchio della città, offrirà 102 camere colorate, un ristorante e un rooftop con piscina. Nei prossimi anni sono poi già in pipeline il Mama Shelter Medellin, in Colombia che, situato nel quartiere El Poblado, offrirà 150 camere, un ristorante, un bar, oltre 3 mila metri quadrati di spazi coworking, 500 mq di sale riunioni e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Zurich, con 178 camere nel quartiere commerciale di Oerlikon, comprenderà pure un ristorante, un'area sul tetto, 550 mq di sale riunioni e tre spazi karaoke; il Mama Shelter Casablanca avrà 92 camere di design e 49 appartamenti, nonché due ristoranti, di cui uno sul rooftop, 120 mq di spazi per riunioni e una grande piscina di 47 metri; il Mama Shelter Singapore sarà un boutique hotel situato nel cuore di Killiney Road, con 115 camere, un ristorante e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Downtown La, infine, offrirà 149 camere, tra cui quattro suite, due ristoranti, di cui uno sul rooftop, e una caffetteria nel cuore della città degli angeli. [post_title] => Il brand Mama Shelter di casa Accor compie 15 anni. In arrivo presto altre sette new entry [post_date] => 2023-07-26T11:57:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690372679000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'industria turistica del Portogallo si appresta a superare quest'anno i numeri del 2019, aggiungendo 40,4 miliardi di euro all'economia del Paese: le previsioni dell'Economic Impact Research 2023 targate Wttc e riprese da SchengenVisaInfo.com evidenziamo che l'economia nazionale beneficerà di 21,7 miliardi di euro dalla spesa dei visitatori stranieri nel 2022, segnando un sorprendente guadagno annuale dell'80,4% - solo il 7,7% in meno rispetto ai livelli del 2019. Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc commenta: «Il futuro del settore è molto positivo. Entro la fine di quest'anno, il contributo del turismo supererà i livelli del 2019 e nel prossimo decennio la crescita supererà il Pil nazionale con la creazione di 248.000 nuovi posti di lavoro, pari a un posto di lavoro su quattro». Entro la fine del 2023 l'industria del turismo creerà circa 30.000 nuovi posti di lavoro, portando il numero totale di persone impegnate nei viaggi e nel turismo a 950.000, solo 68.000 in meno rispetto al dato 2019. [post_title] => Portogallo: l'industria turistica cresce e si appresta a superare i numeri 2019 [post_date] => 2023-07-26T11:41:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690371712000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022. Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal. Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3. Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai. [post_title] => Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3 [post_date] => 2023-07-26T10:35:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690367716000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo indirizzo pesarese per il gruppo con sede nella stessa città marchigiana Lindbergh Hotels & Resorts. Dopo il 5 stelle Boutique Hotel Excelsior Spa & Lido e il 4 stelle Nautilus Family Hotel, è stato infatti inaugurato ufficialmente due settimane fa, dopo circa un mese di attività in soft opening il Charlie Urban Hotel. Nato a seguito di un importante lavoro di riqualificazione dell’ex Cruiser, questo nuovo 4 stelle in stile moderno è stato realizzato secondo criteri di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Tutto il verde presente in albergo, per esempio, viene irrigato tramite un sistema di recupero delle acque piovane, mentre sul tetto verrà presto realizzato un impianto fotovoltaico. In ognuna delle 117 camere è inoltre presente un sistema che, tramite sensori, rileva la presenza dell’ospite e attiva meccanismi di automazione per controllare la climatizzazione, le luci e in generale le facilities della camera. All’interno dell’hotel sono presenti poi cinque aree meeting modulabili tra di loro per un totale di otto diverse sale, due di queste con affaccio diretto sul mare. A completare i servizi ci sono il Charlie Bar, un locale panoramico situato all’ultimo piano, e uno spazio convegni. “Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Nardo Filippetti, presidente del gruppo Lindbergh -. Crediamo molto nelle potenzialità di Pesaro e, non a caso, proprio qui abbiamo iniziato a fare impresa e abbiamo investito nei nostri tre alberghi. È una città con un forte potenziale turistico e siamo estremamente soddisfatti di aver offerto alla nostra città un’altra struttura a pochi mesi ormai da Pesaro Capitale della Cultura 2024”. “Con il Charlie Urban Hotel, intendiamo posizionarci nel mercato del bleisure travel andando a catturare una clientela business, ma non solo, sempre più attenta ai nuovi trend di viaggi e con occhio di riguardo verso tutto ciò che è sostenibilità - aggiunge il vicepresidente, Marco Filippetti -. Il Charlie non sarà solamente il nuovo hotel presente a Pesaro ma vogliamo che diventi anche un vero e proprio modello che cercheremo di replicare in altre città italiane”. [post_title] => Terzo indirizzo Lindbergh a Pesaro: aperto il Charlie Urban Hotel [post_date] => 2023-07-26T10:33:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690367635000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trademark prezzi medi hotel a 259 sul 2019 occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4096,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il 4 novembre 2023 il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia e presentata oggi alla stampa a Roma.\r

\r

L’evento, promosso dalla fondazione Green Weddings, vedrà 3 momenti principali.\r

\r

Il primo convegno “Il destination wedding nella promozione del Made in Italy” sarà aperto e presenziato dal ministro degli Affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e avrà come tema principale l’attrazione del mercato internazionale del wedding tourism. L’obiettivo è quello di sostenere non solo l’industria turistica, ma anche la produzione italiana dell’eccellenza.\r

\r

«Quando parliamo di matrimoni e del sistema del wedding in Italia dobbiamo preventivare l’erogazione di servizi di altissimo livello professionale – sottolinea il presidente della fondazione Green Weddings Armando Soldaini -. Quella professionalità diventa oggi, per l’Italia, la vera attrattiva sul mercato. Materie prime, abiti, fiori, decine di servizi correlati: tutto deve parlare dell’eccellenza del Made in Italy, da offrire in una logica green, intesa come ritorno all’autenticità, ai valori delle nostre tradizioni culturali, soprattutto agresti, scoperta della biodiversità dei territori, contatto con le comunità e le culture locali. Crediamo fermamente che ci possa essere una grande evoluzione concettuale e culturale di cui si possa avvantaggiare tutto il sistema».\r

\r

Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori” tratterà proprio gli strumenti e le soluzioni da trovare sul territorio per soddisfare la crescente richiesta di qualità e strutturare un miglior sistema dell’accoglienza specializzato. Parteciperanno enti regionali, amministratori, operatori ed aziende per individuare best practice e elaborare programmi di formazione allo scopo di consentire ai territori di attrezzarsi al mglio per affrontare e vincere la competizione globale.\r

\r

L’evento vedrà la media partership del Gruppo Travel, con le testate Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. «Il wedding è un settore che porta notevoli benefici per tutto il comparto turistico incoming – spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. La spesa per ogni evento si aggira intorno ai 55 mila euro, rappresentando una grandissima potenzialità per gli operatori e per i territori, soprattutto quelli meno gettonati dal turismo di massa, che possono godere di flussi turistici interessati alla scoperta dell’Italia più autentica e più esperienziale, quella che raccontiamo attraverso il portale ItaliAbsolutely all’estero».\r

Il matrimonio è un'industria\r

Il progetto Green Weddings 2023 sarà supportato dal coinvolgimento di importanti rappresentanti dell’impresa ma anche del mondo politico. Fabio Ridolfi, vice presidente fondazione Green Weddings e operatore del settore da circa 20 anni, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per dare un vero slancio al settore.\r

\r

«Il matrimonio rappresenta una vera e propria industria – spiega – fondamentale per il nostro Paese e per i nostri territori, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia. Oggi abbiamo l’occasione, grazie a questa opportunità, di approdare ai tavoli istituzionali importanti in cui discutere tutte le tematiche per il settore, formulare proposte che seguiranno un iter istituzionale e quindi permettere una consacrazione da questo punto di vista».\r

\r

Sergio Caci, coordinatore dei rapporti con le istituzioni per l’evento e braccio destro del ministro Tajani, assicura che l’attenzione del Governo è molto alta. «C’è sicuramente bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore – spiega – e una vicinanza da parte delle istituzioni. Ci occuperemo di coordinare tutte le realtà istituzionali principali, compresi quattro ministeri e gli enti regionali per offrire il massimo aiuto a questo segmento e agli operatori coinvolti».\r

\r

","post_title":"Green Weddings 2023: l'evento a Roma. Gruppo Travel media partner","post_date":"2023-07-26T14:17:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1690381052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nei Glass Cube eco chic del Lago di Dobbiaco per un soggiorno d’autore nella natura. Il vero lusso muove sempre dalla semplicità, lo hanno capito sulle rive del lago di Dobbiaco, il Toblacher See: qui un’attenta visione di turismo ecologico e a basso impatto ha creato questo esclusivo insediamento di vetro, legno e design per creare un luogo di evasione e vacanza, adults only, a completo contatto con la natura, nel rispetto di una moderna idea di sostenibilità.\r

\r

I glass-cube eco chic sorgono fra gli alberi: nessuna pianta, infatti, è stata abbattuta nella creazione degli Skyview Chalets. Il sistema di riscaldamento e areazione funziona a cippato. \r

\r

Ogni unità si sviluppa su circa 35 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort: i terrazzi in legno esterno sono impreziositi da saune a raggi infrarossi e negli Chalet Deluxe anche da vasca idromassaggio con vista lago. Gli interni sono arredati in materiali naturali e locali, dai legni, ai tessuti, ai corredi della zona notte e della piccola, ma attrezzata, area giorno con divano e angolo tisane e caffé.\r

\r

Ogni giorno comincia con la Pure Dolomites Breakfast: colazione servita a domicilio per fare un excursus fra prodotti biologici e regionali. Il tutto si completa con uno spuntino al ristorante “Il Fienile” dove fare il giro dell’Alto Adige, ma solo virtualmente, attraverso i suoi sapori nel piatto.\r

\r

A breve distanza, a meno di una ora, si aprono le molte escursioni nei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. Chi preferisca la bicicletta, ma anche le due ruote di una e-bike, può raggiungere Prato Piazza, il secondo altipiano più esteso dell’Alto Adige. Escursioni mozzafiato, ma solo per il panorama, sono quelle che conducono a Picco di Vallandro o monte Serla e nel cuore della remota e incantevole val Fiscalina.\r

\r

Prezzi a partire da 304 euro al giorno, per chalet, con prima colazione, per soggiorni dalla domenica al venerdì. Nel weekend prezzi a partire da 344 euro al giorno, per chalet, con prima colazione.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Camping Toblacher See, soggiorno nella natura negli Skyview Chalets","post_date":"2023-07-26T13:12:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1690377132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_316243\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Venezia si conferma la città italiana con il prezzo medio per camera d'hotel più elevato[/caption]\r

\r

Prosegue il buon momento dell'industria dell'ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell'anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. \r

\r

I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell'occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%).\r

\r

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%).","post_title":"Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. Occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa","post_date":"2023-07-26T12:44:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690375458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Neverending Summer la nuova promozione Costa Crociere per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. L'iniziativa prevede prezzi a partire da 499 euro a persona su un serie di itinerari in programma tra Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi.\r

\r

“Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggio partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare insieme un business virtuoso per tutta la filiera”.","post_title":"Costa lancia la promo Neverending Summer per le prenotazioni fino al 21 agosto","post_date":"2023-07-26T12:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690374266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Vedo cose che non capisco. Tutti parlavano di una stagione ai massimi livelli. Di un grande rilancio del turismo organizzato. Della definitiva uscita dagli anni bui del Covid. Io penso che non sia così». Questo è il pensiero di Fulvio Avataneo, presidente di Aiav.\r

\r

E continua. «Si tratta di un'illusione di mercato. Una bolla che ha immesso dosi di fiducia sproporzionata con i dati reali. Su 2 preventivi se ne traducono in pratiche lo 0,6. E posso dire con certezza che non è un buon risultato. E' chiaro che è diminuito il turismo che fa volume. per esempio nelle mete come Egitto, Grecia, Spagna non si prenotano più 2 settimane ma 1. E questo ci fornisce la chiave di lettura della situazione: la gente ha sempre meno soldi. Del resto gli stipendi degli italiani si addirittura abbassati del 2%. Come si fanno a a programmare vacanze di un certo tipo con queste risorse così scarse?».\r

\r

E' un pensiero, quello della bolla, che avevo avuto anche lo scrivente dopo una decina di contatti con agenti e tour operator. C'è da dire che fino a giugno tutti parlavano di grande stagione, mentre a luglio qualcuno inizia a ridimensionare le proporzioni.\r

Trasporto aereo\r

«Un altro dei nostri grandi problemi è il trasporto aereo. Tutti si stanno concentrando sull'aumento di prezzo, invece dovrebbero aprire gli occhi sulla mancanza di tutela per i viaggiatori quando il volo è cancellato. Oppure sulla mancanza di un Fondo di garanzia. Per cui se un vettore fallisce tutte le magagne si riversano su agenzie di viaggio e tour operator. Ho visto agenti di viaggi lavorare senza pause per sopperire al fallimento di qualche linea aerea. Non mi sembra giusto».\r

\r

Naturalmente l'abusivismo rientra fra le \"cose che non vanno”. «Esattamente, perché è un fenomeno in grande espansione che in qualche modo deve essere ridimensionato. Perché riducono il mercato delle agenzie che invece sono tutte in regola e con le spese per essere in regola».\r

\r

Ultima notazione sul ministro del turismo Daniela Santanchè. «Io spero che rimanga. Ma non per una posizione ideologica, per dare continuità al settore. Per quanto riguarda il turismo organizzato è riuscita a riprendere i 39 milioni che erano in pratica andati persi. Non è stata un'impresa da poco. E inoltre per il piano del turismo. In questo piano c'è un sacco di roba buona. Forse il punto più critico è il mancato collegamento con le regioni che certamente non cederanno il potere decisionale»","post_title":"Avataneo: «La grande stagione del rilancio non c'è. E' stata una bolla»","post_date":"2023-07-26T11:58:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690372725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406921\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mama Shelter Roma[/caption]\r

\r

Compirà 15 anni il prossimo 5 settembre il brand lifestyle Mama Shelter, parte della joint venture Ennismore di casa Accor. Il marchio vanta al momento 17 indirizzi, tra cui il Mama Shelter Roma, inaugurato a luglio 2021. Serge Trigano, erede di uno degli ideatori del Club Med, ha fondato il brand insieme ai suoi due figli Jérémie e Benjamin. L'idea è stata quella di aprire alberghi urbani, che diventassero veri e propri spazi di vita, luoghi di inclusione, di incontro e di festa. L'obiettivo era riunire sotto lo stesso tetto camere a prezzi accessibili, un'ottima ristorazione, bar e caratteristiche peculiari: biancheria da letto e lenzuola di qualità, docce eccellenti, biliardini, arredamento allegro, originale e stravagante. Il tutto in un'atmosfera gioiosa e dinamica.\r

\r

\"Volevamo stabilirci in quartieri amati delle città e che avessero una storia da raccontare - prosegue Trigano -. Speravamo che, grazie ai ristoranti aperti anche ai locali, la gente del posto avrebbe accolto nel loro quartiere Mama Shelter e i viaggiatori si sarebbero sentiti avvolti dall'atmosfera e dal ritmo della città. Ci siamo rivolti a 80 banche e abbiamo ricevuto 80 rifiuti, finché Charles Milhaud, allora amministratore delegato di Caisses d'Épargne, ha accettato di sostenerci\". Così, l'avventura è potuta iniziare in via Bagnolet, nel ventesimo arrondissement di Parigi, nel luogo in cui si trovava un vecchio parcheggio scoperto da Cyril Aouizerate: una delle figure di spicco del rinnovamento urbano, che è stato coinvolto nel progetto fin dall'inizio.\r

\r

\"Oltre ad Aouizerate, per garantire il successo del mio esordio con il Mama Shelter Paris East ho riunito un gruppo straordinario - sottolinea Trigano -: Philippe Starck per la parte decorativa, Alain Senderens, lo chef stellato Michelin per la creazione del menù, e naturalmente i miei due figli, Jérémie e Benjamin. Il successo ci ha colti di sorpresa. Il Mama Shelter Paris East è diventato rapidamente il punto di riferimento per i trentenni di Belleville, Père Lachaise e Buttes Chaumont, in pratica la rive Gauche, e ha attirato anche viaggiatori d'affari, famiglie e gruppi di turisti. Con camere a partire da 70 euro, menù stellati a 25 euro, pizze di qualità, hamburger, brunch e attività per adulti e bambini, è diventato una meta amatissima\".\r

\r

Due sono ora le aperture previste per il 2024: il Mama Shelter Dubai, il cui debutto è previsto per l'inizio dell'anno, sarà dotato di 197 camere e 204 appartamenti, diversi punti di ristoro, una terrazza con quattro piscine, un CinéMama all'aperto e molti altri servizi. Tornando in Francia, il Mama Shelter Nice verrà inaugurato a giugno 2024. Situato nel centrale quartiere di Riquier, a soli 600 metri dal Porto Vecchio della città, offrirà 102 camere colorate, un ristorante e un rooftop con piscina.\r

\r

Nei prossimi anni sono poi già in pipeline il Mama Shelter Medellin, in Colombia che, situato nel quartiere El Poblado, offrirà 150 camere, un ristorante, un bar, oltre 3 mila metri quadrati di spazi coworking, 500 mq di sale riunioni e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Zurich, con 178 camere nel quartiere commerciale di Oerlikon, comprenderà pure un ristorante, un'area sul tetto, 550 mq di sale riunioni e tre spazi karaoke; il Mama Shelter Casablanca avrà 92 camere di design e 49 appartamenti, nonché due ristoranti, di cui uno sul rooftop, 120 mq di spazi per riunioni e una grande piscina di 47 metri; il Mama Shelter Singapore sarà un boutique hotel situato nel cuore di Killiney Road, con 115 camere, un ristorante e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Downtown La, infine, offrirà 149 camere, tra cui quattro suite, due ristoranti, di cui uno sul rooftop, e una caffetteria nel cuore della città degli angeli.","post_title":"Il brand Mama Shelter di casa Accor compie 15 anni. In arrivo presto altre sette new entry","post_date":"2023-07-26T11:57:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690372679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica del Portogallo si appresta a superare quest'anno i numeri del 2019, aggiungendo 40,4 miliardi di euro all'economia del Paese: le previsioni dell'Economic Impact Research 2023 targate Wttc e riprese da SchengenVisaInfo.com evidenziamo che l'economia nazionale beneficerà di 21,7 miliardi di euro dalla spesa dei visitatori stranieri nel 2022, segnando un sorprendente guadagno annuale dell'80,4% - solo il 7,7% in meno rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc commenta: «Il futuro del settore è molto positivo. Entro la fine di quest'anno, il contributo del turismo supererà i livelli del 2019 e nel prossimo decennio la crescita supererà il Pil nazionale con la creazione di 248.000 nuovi posti di lavoro, pari a un posto di lavoro su quattro».\r

\r

Entro la fine del 2023 l'industria del turismo creerà circa 30.000 nuovi posti di lavoro, portando il numero totale di persone impegnate nei viaggi e nel turismo a 950.000, solo 68.000 in meno rispetto al dato 2019.","post_title":"Portogallo: l'industria turistica cresce e si appresta a superare i numeri 2019","post_date":"2023-07-26T11:41:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690371712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022.\r

Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal.\r

Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3.\r

Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. \r

Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.","post_title":"Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3","post_date":"2023-07-26T10:35:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690367716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terzo indirizzo pesarese per il gruppo con sede nella stessa città marchigiana Lindbergh Hotels & Resorts. Dopo il 5 stelle Boutique Hotel Excelsior Spa & Lido e il 4 stelle Nautilus Family Hotel, è stato infatti inaugurato ufficialmente due settimane fa, dopo circa un mese di attività in soft opening il Charlie Urban Hotel. Nato a seguito di un importante lavoro di riqualificazione dell’ex Cruiser, questo nuovo 4 stelle in stile moderno è stato realizzato secondo criteri di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Tutto il verde presente in albergo, per esempio, viene irrigato tramite un sistema di recupero delle acque piovane, mentre sul tetto verrà presto realizzato un impianto fotovoltaico.\r

\r

In ognuna delle 117 camere è inoltre presente un sistema che, tramite sensori, rileva la presenza dell’ospite e attiva meccanismi di automazione per controllare la climatizzazione, le luci e in generale le facilities della camera. All’interno dell’hotel sono presenti poi cinque aree meeting modulabili tra di loro per un totale di otto diverse sale, due di queste con affaccio diretto sul mare. A completare i servizi ci sono il Charlie Bar, un locale panoramico situato all’ultimo piano, e uno spazio convegni.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Nardo Filippetti, presidente del gruppo Lindbergh -. Crediamo molto nelle potenzialità di Pesaro e, non a caso, proprio qui abbiamo iniziato a fare impresa e abbiamo investito nei nostri tre alberghi. È una città con un forte potenziale turistico e siamo estremamente soddisfatti di aver offerto alla nostra città un’altra struttura a pochi mesi ormai da Pesaro Capitale della Cultura 2024”.\r

\r

“Con il Charlie Urban Hotel, intendiamo posizionarci nel mercato del bleisure travel andando a catturare una clientela business, ma non solo, sempre più attenta ai nuovi trend di viaggi e con occhio di riguardo verso tutto ciò che è sostenibilità - aggiunge il vicepresidente, Marco Filippetti -. Il Charlie non sarà solamente il nuovo hotel presente a Pesaro ma vogliamo che diventi anche un vero e proprio modello che cercheremo di replicare in altre città italiane”.","post_title":"Terzo indirizzo Lindbergh a Pesaro: aperto il Charlie Urban Hotel","post_date":"2023-07-26T10:33:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690367635000]}]}}