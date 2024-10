Tomasoni, Space Hotels: focus su innovazione, espansione e personalizzazione Innovazione, espansione ed esperienza personalizzata per ogni cliente. Sono i tre pilastri attorno a cui ruoterà la strategia futura del neoeletto presidente di Space Hotels, Beniamino Tomasoni. Al centro della sua vision c’è quindi anche la tecnologia, quale strumento utile a migliorare l’efficienza operativa e la gestione interna degli hotel, “senza però compromettere l’aspetto umano dell’ospitalità. Le tecnologie ci aiutano a ottimizzare i processi e a rendere più fluido il servizio, ma il rapporto diretto e personale con gli ospiti rimane al centro della nostra offerta”. Tomasoni sottolinea pure l’importanza della sostenibilità e dell’inclusione quali punti cardine della cultura aziendale. Guardando al futuro, il nuovo presidente manifesta inoltre la volontà di espandere Space Hotels nei capoluoghi di provincia e in città caratterizzate da fascino, cultura e arte: “Puntiamo su strutture situate nei centri città, perfette per viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza autentica e confortevole, con l’aggiunta di spazi per eventi e riunioni”. Condividi

\r

Organizzato da Faita Federcamping in partnership con IntesaSanpaolo e Crippa Concept, l’evento ha richiamato oltre mille partecipanti, tra imprenditori, docenti universitari, professionisti e associazioni di categoria legate al sistema turistico, presso l’Auditorium del Massimo all’Eur.\r

\r

Il turismo all’aria aperta sta vivendo un’espansione senza precedenti, sia in termini quantitativi che qualitativi, come ha sottolineato il presidente di FAITA Federcamping, Alberto Granzotto: «Quella che rappresentiamo è la seconda modalità turistico-ricettiva in Italia dopo gli alberghi, con un’offerta di oltre 1 milione e 300mila posti letto per giorno; la sostenibilità, l’accessibilità e la digitalizzazione sono i tre pilastri sui quali si stanno concentrando gli investimenti delle nostre imprese».\r

\r

Tre i macro-temi affrontati nella prima giornata: il quadro normativo e contrattuale, gli investimenti su innovazione e qualità del prodotto e l'adozione di un manifesto Esg (environmental, social and governance) per il settore, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.\r

\r

\r

Quadro normativo\r

\r

Duccio Maria Traina, docente di diritto pubblico all’Università di Firenze, ha analizzato le normative che regolano le cosiddette ‘case mobili’ e le recenti proposte di riforma al vaglio del Governo. «Le case mobili non presentano una struttura permanente, vengono posizionate senza opere di fondazione, possono essere rimosse facilmente. Non consumano suolo e sono assimilabili, ad esempio, ai camper», ha spiegato Traina, specificando che un provvedimento governativo recente ha esentato queste strutture dall’obbligo di catastalità se situate in contesti Open Air.\r

\r

Sul tema delle concessioni demaniali è intervenuto Emilio Caucci, avvocato e consulente, evidenziando una lacuna nella normativa italiana rispetto alla relazione tra strutture all’aria aperta e demanio naturale: «Lo Stato non è riuscito a regolare la loro speciale relazione col demanio naturale, a differenza di altri Paesi UE, come la Grecia, che ha previsto un’eccezione alla gara sulle concessioni per le strutture fronte spiaggia». Caucci ha auspicato una regolamentazione più mirata per le strutture Open Air in Italia, ispirata al modello greco, suggerendo una collaborazione più stretta tra Governo e imprese.\r

\r

Contratto di settore\r

\r

Lo scorso 5 luglio, Faita Federcamping, Federalberghi e i sindacati unitari hanno raggiunto un nuovo accordo contrattuale per il settore del turismo, che coinvolge circa 28mila aziende e 290mila lavoratori, cifra che sale a 410mila nei periodi di punta estiva. Il contratto, valido fino al 31 dicembre 2027, prevede un aumento salariale di 200 euro distribuito in quattro anni e include misure dedicate al supporto delle donne (che costituiscono il 55% della forza lavoro) e dei giovani (che rappresentano il 48% degli occupati). Angelo Giuseppe Candido, caposervizio sindacale di Federalberghi, ha espresso soddisfazione: «L’accordo prevede inoltre misure a favore delle donne e dei giovani», con l’auspicio che queste iniziative incentivino i giovani a considerare il turismo come scelta lavorativa duratura.\r

\r

Con una partecipazione intensa e un’agenda ricca di tematiche cruciali, il Forum punta a tracciare il futuro del turismo all’aria aperta in Italia. In questa seconda giornata, promette di approfondire le strategie e le sfide per il 2025, in un settore in continua evoluzione e fortemente orientato alla sostenibilità e all’innovazione.\r

\r

Faita\r

\r

Faita Federcamping è l’organizzazione di riferimento per le imprese italiane nel settore dell’ospitalità all’aria aperta, rappresentando campeggi e villaggi turistici. Fondata negli anni '50 dai principali imprenditori del comparto, ha svolto un ruolo chiave nella crescita e sviluppo del settore, contribuendo a migliorare l’offerta e la qualità dei servizi. Con oltre 2.600 imprese associate attraverso le sue associazioni regionali, la federazione promuove la cultura d’impresa, la sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione, supportando gli operatori nella gestione e nella valorizzazione del comparto.","post_title":"Forum Open Air 2024 di Faita: a Roma il turismo all’aria aperta tra innovazione e sostenibilità","post_date":"2024-10-29T12:42:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730205738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultato importante per Destination Italia che per la prima volta nella sua storia vede i margini operativi lordi girare in territorio positivo. Alla chiusura della prima semestrale, lo scorso 30 giugno, l’ebitda della compagnia è stato infatti di 0,24 milioni di euro, contro il negativo da 0,71 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Bene anche il valore della produzione, praticamente raddoppiato in un anno da 17,6 a 34,9 milioni. “C’è il manager che sceglie un settore e un prodotto e vive per quell’ambito dove ritiene di essere un talento e c’è chi invece chi ha il piacere della sfida. Io credo di appartenere alla seconda categoria”, spiega la presidente Dina Ravera, al timone di Destination Italia dal 2018, dopo una serie di esperienze in altri comparti come la telefonia e il settore energetico.\r

\r

E in sei anni la travel tech company specializzata nell’incoming di strada ne ha fatta, se è vero che al momento dell’approdo di Dina Ravera in azienda l’ebitda era ancora in rosso per 5 milioni. Ma come è stato possibile tutto ciò? “Credo che una parte importante sia dovuta alla visione, all’aver avuto sin da subito chiaro quale fosse lo spazio di mercato dove avremmo potuto diventare rilevanti. Da qui il focus sulla domanda alto-spendente, capace tra le altre cose di attivare importanti effetti moltiplicatori sul fatturato turistico nazionale nel suo complesso e di conseguenza sull’indotto di cui beneficiano molte pmi del Paese”.\r

\r

Altro elemento importante è stato poi il fattore tecnologia: “Con l’integrazione di Portale Sardegna in Destination Italia, noi possiamo finalmente contare su un destination management system di proprietà, di cui abbiamo progressivamente esteso le funzionalità dal mero canale b2c anche al b2b. E avere a disposizione una propria piattaforma ha un duplice vantaggio: si può andare verso l’innovazione alla velocità che si preferisce, ma si può anche trasformare il tool in un business a sé stante, diventando fornitori di software as a service. Un servizio che può tra l’altro poggiare su marginalità molto alte”.\r

\r

Ma le ambizioni di Destination Italia non finiscono qui. Dall’anno scorso è già attiva anche la sede negli Stati Uniti, dove la società sta attualmente creando una rete di promotori capillare in grado di andare a interfacciarsi con aziende e associazioni attive nelle 50 principali realtà metropolitane del Paese. “Si tratta di un modello che potremo replicare anche in Sud America, specialmente in Argentina e in Brasile, mercati nei quali sono attive molte associazioni legate a persone di origini italiane”.\r

\r

Entro l’anno sarà inoltre operativo pure un ufficio a Shanghai. “Il mercato cinese è tanto vasto quanto ancora poco sfruttato dall’Italia – conclude Dina Ravera -. L’approccio in questo caso sarà naturalmente diverso rispetto a quanto già facciamo negli Usa. Ci muoveremo con il supporto di Intesa Sanpaolo, nonché del consolato e della Camera di commercio in loco. Cercheremo soprattutto di stringere collaborazioni con i tour operator cinesi in cerca di partner affidabili, in grado di organizzare viaggi di alto livello in Italia. E poi abbiamo già iniziato a tessere relazioni con le aziende italiane attive nell’ex Celeste impero. L’anno prossimo sarà quindi la volta di Tokyo, per entrare in un Paese, il Giappone, che è ancora un altro mondo. Servirà scovare partner locali in grado di interfacciarsi con il mercato a nome nostro. E poi ci sarà l’India, e chissà il Nord Africa, dove mi hanno già invitato più volte ad andare a visitare alcune località”:","post_title":"Destination Italia vira in positivo. Dina Ravera e il piacere delle sfide","post_date":"2024-10-29T12:28:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730204901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salvatore Sozzo è il nuovo general manager del toscano Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat di San Casciano dei Bagni. Con un’esperienza internazionale nel settore dell’ospitalità di lusso, Sozzo porta con sé tre decenni di professionalità maturata in prestigiosi hotel e resort. Il suo percorso, contraddistinto da una solida formazione nel settore food & beverage, è iniziato nel Regno Unito, dove ha affinato quelle abilità chiave nella gestione operativa che lo hanno riportato in Italia, andando a ricoprire ruoli di leadership in importanti realtà come il Forte Village Resort in Sardegna, il gruppo Marcegaglia Hotels & Resorts e, da ultimo, Palazzo Doglio Cagliari, hotel 5 stelle lusso di cui è stato general manager fino al nuovo incarico nella proprietà toscana dell'Italian Hospitality Collection.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare a far parte di Ihc e di assumere la guida di Fonteverde: una destinazione unica dedicata al benessere e all’accoglienza più autentica - ha sottolineato lo stesso Sozzo -. Oggi il wellness rappresenta uno dei trend più rilevanti nel turismo, con i viaggiatori che cercano esperienze rigenerative capaci di andare oltre il semplice relax. Insieme al team, il mio obiettivo sarà quello di arricchire ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti, unendo tradizione e innovazione. Vogliamo offrire trattamenti in grado di combinare le antiche pratiche termali con le tecnologie più avanzate, per rispondere alle esigenze dei clienti moderni\".","post_title":"Salvatore Sozzo nuovo general manager del toscano Fonteverde","post_date":"2024-10-29T12:08:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730203733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Firenze ospiterà dall’11 al 13 novembre la quarta edizione di The World In Florence. L’evento è a cura della Fondazione Romualdo Del Bianco e Life Beyond Tourism- Travel to Dialogue.\r

\r

Il festival, che quest’anno festeggia il 35esimo anniversario della Fondazione ed è il 55° evento annuale promosso dalla Fondazione, inaugura lunedì 11 novembre alle 17 con un programma che spazia tra convegni, mostre, esibizioni, proiezioni in collaborazione con RAM Film Festival e Toscana Film Commission e degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, live performance, musiche e danze dal mondo per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra popoli.\r

\r

Le delegazioni di più di 30 Paesi del mondo tra cui le new entry Gambia, Togo, Burundi, Sri Lanka, Ungheria, Bosnia Erzegovina e Messico propongono una serie di itinerari tra i luoghi più affascinanti dei loro territori; gli incontri “Private Participation in Protecting and Enhancing our Great Outdoors” (13/11) con Patrick Wyss, presidente e fondatore della South Dakota Parks and Wildlife Foundation (SDPWF)– United States of America che ha progettato il Museo Tatanka nelle Black Hills statunitensi voluto da Kevin Costner, Mounir Bouchenaki, consulente del direttore generale Unesco, Aruna Francesca Maria Gujral, direttrice generale di Iccrom, che si concentrerà sulle iniziative in Africa di Iccrom, e Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, e le tante iniziative di apertura alla città, tra mostre, degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, proiezioni- in collaborazione con Ram Film Festival e Toscana Film Commission- e concerti tra cui quello di percussioni dal Burundi in prima nazionale per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra i Paesi del mondo. Sono solo alcuni degli elementi di punta del Festival.\r

\r

La direzione scientifica è stata affidata a Corinna Del Bianco, Duccio Canestrini e Giorgio von Arx, e rappresenta un’opportunità indispensabile di incontro e riflessione sulla complessità delle relazioni fra le comunità, con i relativi patrimoni, che talvolta sono diventate difficili, non riconosciute o persino distrutte da conflitti o cambiamenti climatici.\r

\r

“The World In Florence\" è ideato da Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism– Travel To Dialogue, con il patrocinio di Parlamento Europeo, Iccrom, Enit, Confindustria Toscana Centro e Costa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Corpo Consolare di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, ICOMOS e altri.\r

\r

Sono quattro le sessioni al centro del dialogo, unite dal tema “Comunità e Patrimonio”; “Comunità locali”, in cui si affronterà il tema di come le comunità vivono e si relazionano con il proprio patrimonio locale in tutte le sue forme; “Comunità straniere”; “Accesso”, di cui si valuteranno i differenti approcci, come quelli relativi alla valorizzazione di siti minori, o accessi limitati e a numero chiuso, fino alla protezione integrale e la fruizione digitale con realtà aumentata come il caso dei \"Luoghi Parlanti”; “Impatti economici” con un focus su ospitalità, artigianato e altre forme di ritorno economico connesse al patrimonio locale.","post_title":"“The World in Florence”, per la 4 edizione a Firenze focus su turismo, patrimonio e sostenibilità","post_date":"2024-10-29T11:54:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730202870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si declina in 18 tappe distribuite in 17 differenti città italiane il nuovo roadshow targato I Grandi Viaggi partito da Napoli lo scorso 15 ottobre per concludersi il 21 novembre a Brescia. Il programma della Travel Academy inizia alle 13 circa con un pranzo di benvenuto, utile anche a creare un momento di networking tra le varie agenzie e i rappresentanti dell’azienda, seguito dalla presentazione delle nostre novità.\r

\r

Focus dell'evento, la nuova piattaforma di prenotazione Tep (Travel easy planner) pensata e studiata per rendere facile e agevole il lavoro di preventivazione partendo dai prodotti a catalogo: dai tour di gruppo agli itinerari in libertà, fino ai combinati con gli esclusivi iGv Club: Bluebay Village, Dongwe e Cote d’or. Gli agenti avranno anche modo di simulare alcuni preventivi e capire come utilizzare il sistema in ogni fase, dalla creazione alla conclusione - conferma della pratica.\r

\r

Un secondo momento formativo verte invece sulle novità di prodotto, in particolare sui tour esclusivi iGv per Giappone e Cina, nonché quelli per l’estate in Indonesia a prezzo fisso e garantito, ma anche le partenze India per Capodanno, Holy Festival e Pasqua.\r

\r

In calendario nei prossimo giorni sono ancora previste le tappe di domani all'Nh Parma, del 5 novembre all'Nh Palazzo Verona, del giorno successivo all'Nh Padova e poi ancora del 7 dello stesso mese all'Una Hotels Bologna Centro, del 12 all'Nh Genova Centro, del 13 all'Nh Torino Centro e all'Una Hotels Varese, del 15 al Melia Milan, del 18 all'Nh Palermo, del 19 all'Nh Bergamo e infine del 21 all'Nh Parco degli Aragonesi di Catania nonché all'Nh Hotel Master di Brescia. Per iscriversi, basta cliccare sul link e segnalare la propria adesione all'indirizzo mail corrispondente.","post_title":"E' partito il nuovo roadshow iGv: 18 tappe in 17 città in tutta Italia","post_date":"2024-10-29T11:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730200508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noto anche come \"comprensorio sciistico delle 4 montagne\", il territorio di Schladming-Dachstein, in Austria, rappresenta la più grande area sciistica della Stiria. Comprende 44 impianti di risalita per un totale di 123 chilometri di piste interconnesse sulle quattro maggiori montagne sciistiche della regione: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen e Reiteralm.\r

Con “The Grand Festival 2024” dal 6 all'8 dicembre 2024, la regione turistica di Schladming-Dachstein inaugura quest'anno la stagione invernale con tre superstar internazionali e sarà nuovamente un hotspot d’intrattenimento per i 45.000 ospiti previsti. Bryan Adams, Sting e Simply Red sono le star mondiali che si esibiranno nello stadio di arrivo del Planai, dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto di Robbie Williams.\r

\r

«Quest'inverno verrà inaugurata una nuova cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos. Sostituisce la vecchia seggiovia a 2 posti e offre il massimo comfort con 30 cabine panoramiche. Diversamente dal solito, su questo nuovo impianto gli sci vengono trasportati nella cabinovia, rendendo più facile la salita e la discesa, soprattutto per le famiglie. A questo si aggiunge la nuova seggiovia a 8 posti di Kaiblinggrat sull'Hauser Kaibling. Questa porta sull'altopiano Senderplateau con una velocità di circa 21 km/h, diventando così la seggiovia più efficiente della Stiria - ha commentato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein, alla presentazione della nuova stagione invernale -. Tra le novità della prossima stagione c’è anche il comodo accesso tramite nastro trasportatore con una piattaforma elevatrice. I bambini sotto il 1,25 m vengono automaticamente alzati di 15 centimetri e possono così sedersi comodamente e in modo sicuro».\r

\r

77 impianti di risalita, 100 rifugi alpini, oltre 2070 aziende di noleggio attrezzature, circa 32.000 posti letto, e 3.9 milioni di pernottamenti registrati nell’anno: questi gli high-lights con cui la regione dello Schladming-Dachstein si affaccia alla nuova imminente stagione sciistica. Tra i principali mercati di origine dei flussi turistici ci sono Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Italia.\r

L’evento di apertura della stagione sciistica 2024-2025\r

[caption id=\"attachment_477758\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Schladming Dachstein The Grand Festival 2024[/caption]\r

\r

Per la prima volta tre superstar internazionali si esibiranno in tre giorni consecutivi per aprire la stagione invernale a Schladming. Venerdì 6 dicembre Bryan Adams aprirà la serie di concerti eseguendo i suoi successi e le canzoni del suo nuovo album, scritto durante la pandemia. Sabato 7 dicembre sarà la volta di Sting, che si esibirà con la sua nuova band. E, Mick Hucknall dei Simply Red festeggerà i suoi 40 anni di attività con il concerto dell'8 dicembre.\r

\r

«Con Bryan Adams, Sting e Simply Red, quest'anno abbiamo a Schladming ben tre superstar mondiali che da generazioni sono al vertice del successo - afferma Schattleitner -. Rimanere al vertice così a lungo è possibile solo se ci si concentra sulla qualità impegnandosi in modo continuativo per raggiungere prestazioni di massimo livello. E questo è esattamente ciò a cui aspiriamo come Regione Turistica di Schladming-Dachstein e quindi, insieme ai nostri partner, ci impegneremo anche in futuro per continuare a offrire agli ospiti della nostra regione esperienze ed emozioni uniche”.\r

In occasione del \"Grand Festival 2024\" sono disponibili online pacchetti speciali comprensivi di biglietti per il concerto e alloggio nella regione.\r

Non solo sci\r

Oltre allo sci tradizionale, la regione di Schladming-Dachstein in Austria offre numerose altre attività invernali. Ci sono infatti circa 300 chilometri di sentieri per escursioni e ciaspolate, tra cui il Bodensee stiriano e il percorso Stoderzinken con vista sulla valle dell'Enns. Cinque piste per il pattinaggio su ghiaccio, tra cui il lago Putterersee, la più grande pista naturale della Stiria. Inoltre si può esplorare la regione con romantiche gite in slitta trainata da cavalli a Ramsau am Dachstein, mentre gli amanti della bici possono affrontare i percorsi invernali con le fat bike, perfette per i terreni innevati.\r

\r

«Negli ultimi dieci anni siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, e una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei servizi offerti e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale» ha concluso Schattleitner.\r

\r

A completare l'attrattività di questo territorio, contribuisce sicuramente anche l’offerta gastronomica, che punta su una cucina alpina di alta qualità.\r

Grazie al programma \"Cucina alpina by Richard Rauch”, da cinque anni lo chef stellato Richard Rauch collabora con i rifugi della regione per creare piatti che uniscono tradizione e innovazione, utilizzando prodotti locali come cacciagione, formaggio di capra e salmerino. Prima della stagione, si tengono workshop per sperimentare e perfezionare le ricette, con l’obiettivo di offrire una cucina autentica e ricercata. Questa proposta culinaria è molto apprezzata dai turisti, e arricchisce così l’esperienza l’esperienza del viaggio, sostenendo al contempo la produzione locale.\r

\r

[gallery ids=\"477755,477756,477757\"]","post_title":"Austria: grand opening per la stagione sciistica di Schladming-Dachstein","post_date":"2024-10-29T10:58:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["austria","austria-turismo","neve"],"post_tag_name":["Austria","Austria turismo","neve"]},"sort":[1730199506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per i primi voli targati Wizz Air verso l’aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi, con un collegamento verso Budapest che rappresenta anche il primo diretto tra le due città. L’operativo prevede tre frequenze alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.\r

\r

La nuova rotta da Salerno a Budapest fa parte del progetto di espansione di Wizz Air in Campania, che prevede il lancio di altre tre rotte verso Tirana e Bucarest.\r

\r

«L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi rappresenta per noi una nuova e entusiasmante opportunità, permettendo ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni e vivere esperienze indimenticabili » afferma Sasha Vislaus, corporate communications manager della low cost ungherese.\r

\r

«L’arrivo di una compagnia come Wizz Air è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività sui mercati internazionali del sistema aeroportuale campano e della complementarità dei due scali che rappresentano l’uno la risorsa dell’altro, garantendo connettività di qualità al territorio – ha osservato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo di Salerno-. Le tre destinazioni, oltre ad essere inedite per lo scalo salernitano, hanno l’ulteriore valore aggiunto d'iniziare durante la stagione ‘winter’, generalmente caratterizzata da una flessione dell’offerta, a dimostrazione della solidità dello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi e della costante e progressiva crescita dei collegamenti, man mano che procedono i lavori previsti dal Piano di Sviluppo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wizz Air debutta da Salerno-Costa d'Amalfi con le prime tre rotte internazionali","post_date":"2024-10-29T09:37:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730194628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ambiente fatto di bellezza e lusso ma con un approccio contemporaneo e confortevole. In programma il prossimo 21 novembre, il Travel Open Day di Firenze si terrà quest'anno in una location d'eccezione come il Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all'interno dell’hotel Helvetia & Bristol. \"Si tratta di una location che si adatta a eventi di ogni genere, da quelli aziendali alle comunioni, fino ai matrimoni - spiega il ceo del gruppo Cibrèo, Giulio Picchi -. Risponde infatti a molte esigenze contemporanee, quali il prestigio, l’esclusività e il grande impatto estetico, pur tuttavia restando facilmente adattabile a ogni esigenza, anche la più semplice\".\r

\r

D'altronde proprio quest'anno la compagnia fiorentina, da 35 anni protagonista del mondo f&b cittadino tra tradizione e innovazione, ha inaugurato una nuova divisione eventi, chiamata Sartoria Cibrèo: \"Molti dei nostri interlocutori che ci conoscono per i ristoranti ancora non sanno che abbiamo un ramo aziendale dedicato a un business in forte crescita che richiede attenzione e tanta tanta cura, oltre che una altissima professionalità. La reazione nello scoprire questa nostra attività è incredibile e ci riempie ogni volta di orgoglio. Le persone sono infatti entusiaste di sapere che il nostro gruppo si occupa anche della realizzazione di eventi custom made. E la risposta che riceviamo è sempre alta\".\r

\r

Come suggerisce lo stesso nome della neonata divisione, l'approccio agli eventi di Cibrèo è artigianale, \"direi appunto sartoriale - conclude Picchi -. Una filosofia che era peraltro già parte del nostro dna di ristoratori. Per anni ci siamo seduti al tavolo con gli ospiti per raccontare loro il menù e i suoi perché: oggi, con gli eventi, condividiamo con i nostri clienti lo stesso desiderio di soddisfare ogni loro esigenza, ma anche l’attenzione al particolare e al valore delle emozioni, da sempre un punto di forza del nostro modo di fare ristorazione. Senza emozioni complesse, saremmo poco più che oggetti. A tal fine stiamo anche allargando ancora di più la nostra proposta di Esperienze Cibrèo: pacchetti su misura, studiati appositamente per il cliente, per far vivere una Firenze più insolita e decisamente più profonda\".\r

\r

La giornata del Travel Open Day fiorentino si aprirà quindi alle 9, una mezzoretta prima della conferenza a cura di Msc Crociere. Alle 10.30 inizieranno invece i lavori del workshop vero e proprio che si concluderà alle 16.30, con una pausa tra le 13.30 e le 14.45 per un light lunch. Tra gli operatori che hanno già aderito all'evento, Albatravel, Allianz, Adrastea, Digital gsa, Easy Market, Msc, Originaltour, Spazio gsa, Gnv, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Obb, tois - yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Falkensteiner, Rojaska Resort, Rogla - Terme Zrece, British Airways, Grotte di Frasassi, Nitrodi Viaggi, Norwegian Cruise Line, MyItalytotheworld, El Mundo, Kappa Viaggi, Smytravel, volidigruppo.it, oltre che lo stesso Cibrèo.\r

\r

[gallery ids=\"477726,477727,477728\"]","post_title":"Il Cibrèo all'Helvetia & Bristol location d'eccezione per il Tod di Firenze","post_date":"2024-10-29T09:02:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730192543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Portugal is Art” è il claim della nuova campagna internazionale lanciata da VisitPortugal, che sarà diffusa attraverso i media digitali, i social media, connected tv e Digital out of home nei nove principali mercati emissori di turisti internazionali. La campagna invita a scoprire un territorio dove la vita quotidiana assurge alla condizione artistica e ogni esperienza rivela una dimensione culturale unica.\r

Il craft e l'enoturismo rappresentano un dialogo tra il tempo e la creatività. Le tecniche artigianali, tramandate di generazione in generazione, continuano a dare vita a pezzi unici, mentre i vigneti, coltivati ​​con una sorta di rispetto rituale, producono vini che raccontano e perpetuano storie attraverso vitigni e aromi. Entrambi illustrano come tradizione e innovazione convivono in armonia, permettendo al passato di ispirare il presente con freschezza e originalità.\r

Per le strade e lungo la costa la libertà si esprime attraverso approcci dinamici e spontanei. Come gli artisti reinterpretano gli spazi pubblici, i surfisti trovano nuovi modi di relazionarsi e cavalcare le onde, in una costante reinvenzione della connessione tra gli esseri umani e la natura. Entrambi sono riflessi dello stesso atteggiamento libero e sperimentale che caratterizza la cultura nazionale.\r

L'architettura e le celebrazioni culturali dimostrano come la storia viene continuamente reinterpretata. Strutture antiche e contemporanee ospitano eventi e festival che celebrano la comunità e la memoria collettiva. In questo incrocio di stili ed epoche, la cultura fiorisce, creando spazi di incontro e condivisione.\r

Per altro, l’equilibrio tra arte sacra e benessere mostra come la spiritualità si espande oltre i limiti religiosi. Luoghi di contemplazione e serenità diventano rifugi di pace interiore, mentre viaggi come il Camino de Santiago trovano nella natura e nel patrimonio culturale una cornice ideale per promuovere l’introspezione e il benessere. In questo parallelismo, l'arte è al tempo stesso al servizio della quiete e dell'armonia tra corpo e spirito.\r

L'arte moderna e la gastronomia sono manifestazioni di una creatività che trova nella tradizione un punto di partenza per l'innovazione. Nelle mani di artisti e chef, tecniche di altri tempi si reinventano per creare opere e sapori che cercano di sorprendere.\r

In Portogallo l'arte viene vissuta in tutta la sua pienezza, riflessa in esperienze che risvegliano i sensi e l'immaginazione. Dal vino al surf, dalla contemplazione alla celebrazione, ogni momento nel paese è un'espressione di creatività. “Portugal is Art” ti sfida a esplorare una destinazione dove la cultura, la tradizione e la contemporaneità si fondono in un modo unico.","post_title":"\"Portugal is Art\": al via in 9 Paesi la nuova campagna internazionale del Portogallo","post_date":"2024-10-28T13:00:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1730120453000]}]}}