Thrends: in arrivo oltre 60 hotel di lusso in Italia nei prossimi tre anni

Sono oltre una sessantina gli sviluppi di hotel di lusso previsti in Italia per i prossimi tre anni. Lo ha rivelato il direttore di Thrends, Giorgio Ribaudo, in occasione della seconda edizione della Luxury Hospitality Conference, organizzata la settimana scorsa a Milano da Teamwork, in collaborazione con HotelMyPassion. Il dato è un’anticipazione del Luxury Report 2022 realizzato sempre da Thrends, che sarà presentato ufficialmente in occasione della Italian Hospitality Investment Conference (Ithic), in programma a Rimini dal 10 all’11 ottobre.

Sul territorio nazionale le strutture a 5 stelle passeranno quindi dalle attuali 652 unità a 682 nel 2023, diventeranno poi 702 nel 2024 e infine 712 nel 2025. Ulteriori tre aperture sono inoltre già previste negli anni successivi, ovvero entro il 2027. Nel dettaglio, sono le destinazioni urbane a concentrare la maggior quota (38%) di nuove aperture del segmento, seguite poi dalle mete leisure non urbane (30%) e da quelle sun & beach (22%).

In termini di location, invece, sono Roma (8 hotel in pipeline), Venezia (7) e Milano (6) a catalizzare il maggior numero di aperture, seguite poi da Firenze (4) e Cortina d’Ampezzo (3).