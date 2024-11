The Hospitality Experience: riparte il progetto Mano a Mano dedicato all’artigianato veneziano Due nuovi bandi di gara e cinque nuovi maestri artigiani Wonder. Mano a Mano, il progetto veneziano della fondazione The Place of Wonders, la realtà di corporate social responsability del marchio italiano The Hospitality Experience, conferma la seconda edizione dell’iniziativa per l’anno 2024/2025. Nel ruolo di ambassador, il Londra Palace Venezia, con affaccio su Riva degli Schiavoni, e Venezia da Vivere, partner nella selezione degli artigiani. Sotto la direzione di Michela Canzi Blanc, la fondazione eroga inoltre sei nuove borse di studio a totale copertura dei costi dei corsi dedicati alla formazione di giovani studenti, così da garantire accesso alle più antiche tecniche del saper fare di maestri artigiani veneziani. Di queste, quattro sono nuovamente dedicate all’arte delle perle di vetro, dichiarata Patrimonio culturale immateriale dall’Unesco nel 2020, sotto la guida di Alessia Fuga, designer e insegnante di tecniche di lavorazione a lume, e di Marisa Convento, artista nota per le sue creazioni con perle di Murano nonché una delle ultime Impiraresse. I cinque nuovi maestri artigiani che entrano a far parte di Mano a Mano sono invece Lunardelli Venezia, dal 1967 punto di riferimento in Laguna per la lavorazione del legno; Arzanart, laboratorio artistico che crea carta marmorizzata artigianale, utilizzando la tradizionale tecnica veneziana risalente al diciassettesimo secolo; Saverio Pastor, uno degli ultimi maestri remèri, dedito alla creazione artigianale delle forcole e dei remi veneziani; Giuliana Longo, erede della famiglia Longo che dal 1901 confeziona i tradizionali cappelli da gondoliere e creazioni su misura; Martina Vidal, che reinterpreta in chiave moderna la tradizione del merletto buranese. A supporto delle donazioni per finanziare i percorsi formativi, ai nuovi Wonders, la fondazione ha commissionato la seconda edizione della Capsule Collection di Mano a Mano: cinque manufatti in edizione limitata, disponibili da marzo 2025 all’interno del Relais & Châteaux Londra Palace Venezia. Condividi

[post_title] => The Hospitality Experience: riparte il progetto Mano a Mano dedicato all'artigianato veneziano [post_date] => 2024-11-22T13:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732281516000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300 candidature e 45 nomination per 15 categorie a cui sarà riservato il riconoscimento: sono i numeri dell’Oscar del Turismo, il premio ideato da Mhr e dedicato ai protagonisti di uno dei settori che contribuiscono al Pil italiano per il 13%. Il riconoscimento sarà consegnato martedì 10 dicembre nel corso di una cerimonia che si svolgerà nei saloni del The St Regis Rome. “L’Oscar del Turismo è il punto di arrivo dei nostri awards e il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia - sottolinea il ceo di Mhr, Deborah Garlando -. Il know how da noi acquisito in questi anni attraverso gli incontri radio e video con i protagonisti del turismo per parlare di hospitality e travel, ci ha rivelato un’imprenditoria dinamica, vivace e con tanta voglia di fare e di raccontarsi. Il turismo italiano è fatto di migliaia di persone che lavorano con impegno, ingegno e passione, che fanno onore al nostro Paese e che vogliamo premiare con quello che idealmente rappresenta il titolo più ambito, l’Oscar, mutuandone il fascino universale da quello reso celebre dal mondo del cinema". “I candidati agli Oscar del Turismo sono tutti quei professionisti, aziende e istituzioni che operano nel settore e che hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti eccellenti nel corso degli ultimi 12 mesi - aggiunge il presidente della giuria degli Oscar del Turismo, Palmiro Noschese -: 15 sono le categorie in cui sono stati suddivisi i candidati al premio, che vanno dalle istituzioni alle destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati passando per strutture wellness e spa, dai trasporti ai grandi eventi. Non mancano spazi per innovazione, sostenibilità e formazione. Abbiamo voluto anche la categoria Donna del turismo: un premio alla memoria di Elena David, eccellente manager prematuramente scomparsa nell'agosto 2023. La giuria ha esaminato con attenzione le categorie, valutando diversi criteri (che per la maggior parte restano segreti, come quelli di una buona ricetta), ma che sicuramente comprendono presenza, reputazione e riconoscimenti ufficiali dei candidati”. [post_title] => Presentati a Roma gli Oscar del Turismo di Mhr [post_date] => 2024-11-22T11:36:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732275360000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono cinque le compagnie aeree low cost colpite dalle sanzioni del governo spagnolo per pratiche “abusive”, tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il bagaglio a mano e la prenotazione dei posti, per un totale di 179 milioni di euro. Come riferisce oggi il Financial Times, il ministero dei consumatori della Spagna ha reso noto i provvedimenti che hanno interessato in primis Ryanair, destinataria della multa più alta, pari a 107 milioni di euro; Vueling è stata multata invece per 39 milioni di euro e easyJet per 29 milioni. Chiudono la cinquina Norwegian e Volotea che hanno ricevuto sanzioni inferiori, rispettivamente di 1,6 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Il ministero ha dichiarato di voler vietare alcune pratiche tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il trasporto del bagaglio a mano sull'aereo e la prenotazione di posti adiacenti per bambini o altre persone a carico. Ai vettori è stato inoltre vietato di applicare tariffe “sproporzionate e abusive” per la stampa delle carte d'imbarco e di fare “omissioni fuorvianti” di informazioni sui prezzi, rendendo complicato per i consumatori confrontare i prezzi. Il ministero ha inoltre comunicato alle compagnie aeree l'obbligo di accettare pagamenti in contanti negli aeroporti spagnoli. Le compagnie aeree hanno fatto ricorso contro le sanzioni, ma oggi lo stesso ministero li ha respinti per intero. [post_title] => Low cost nel mirino del governo spagnolo: multe per 179 mln di euro [post_date] => 2024-11-22T11:28:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732274933000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Sardegna ha approvato un piano di interventi da 4,75 milioni di euro per migliorare sicurezza ed efficienza dell'aeroporto di Alghero Fettilia. I lavori, come riporta l'Ansa, prevedono il potenziamento dei sistemi di controllo, con l'installazione di tecnologie avanzate per la verifica dei bagagli da stiva e a mano, migliorando i tempi di ispezione e innalzando i livelli di sicurezza; l'ottimizzazione dei flussi passeggeri, con l'ampliamento degli spazi dedicati al controllo passaporti e al processamento dei passeggeri, per una gestione più fluida del traffico aeroportuale, in particolare nei periodi di alta stagione; la realizzazione di nuovi locali per la polizia di frontiera, con la costruzione di spazi operativi dedicati, attrezzati con tecnologie moderne e progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e operatività. "Questo intervento strategico rafforza la sicurezza e l'efficienza di uno degli scali principali della nostra Regione, contribuendo a valorizzare il sistema aeroportuale della Sardegna e a migliorare l'esperienza dei passeggeri - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - Crediamo in modo convinto nella rinascita dell'aeroporto di Alghero, un'infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio". [post_title] => Alghero: dalla Regione Sardegna 4,75 mln di euro per efficientare l'aeroporto [post_date] => 2024-11-22T10:28:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732271308000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti. “La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”. Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle. [post_title] => Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality [post_date] => 2024-11-22T10:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732270501000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Antum Hotel è la soluzione ideale per scoprire l’anima storica di Benevento. La struttura mixa un’atmosfera tanto moderna quanto accogliente dove i sapori innovativi la fanno da padrone; si ritrova il meglio del senso sannita dell’ospitalità, reso unico da cinque tipologie di camere e suite, una sala meeting dotata di tutte le più moderne tecnologie, un giardino all’italiana e un ristorante gourmet. Ed è proprio tra le sale dell’Ama Experience che l’amore per il territorio si fonde con le tradizioni culinarie più vere, rivisitate con la creatività e la visione unica dello chef Assunto Piramide. Ogni proposta unisce alle antiche ricette della zona tecniche moderne di preparazione, per creare un menu raffinato, equilibrato e particolare. I sapori autentici del luogo sono garantiti grazie alla scelta di materie prime del territorio, salumi e formaggi artigianali e carni selezionate. A fornire quotidianamente prodotti freschi e selezionati, ci pensa l’azienda agricola Tenuta Tierra, di proprietà dello stesso Antum Hotel. Frutta e verdura di stagione ed erbe aromatiche, dunque, non mancano mai e quest’anno, si avrà la prima produzione di olio dalle 500 nuove piante di olivo cultivar strettamente originarie del territorio Sannita, alberi da frutta con cultivar locali per la produzione di confetture e succhi di prugne, ciliegie, amarene, melograno e mandorli per la frutta secca. Dalla prossima estate, inoltre, saranno in completa maturazione anche fave, fagioli, cicerchia, lupini, ceci e lenticchie, mentre a breve sarà disponibile il primo raccolto per la produzione di vino per un impatto ambientale che, in questo modo, appare notevolmente ridotto. Il viaggio nei sapori del territorio, passa ovviamente da prodotti che cambiano stagionalmente e vengono proposti anche attraverso menu degustazione ad hoc. Per una full immersion nel mondo di Antum Hotel e della sua speciale filosofia culinaria, vengono organizzati dei tour guidati dell’azienda che consentono di scoprire il processo di coltivazione e produzione, con degustazione finale di vini e prodotti locali. [post_title] => Autum Hotel, alla scoperta di Benevento tra tradizioni e cucina gourmet [post_date] => 2024-11-22T09:22:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732267362000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enogastronomia e trasporti, grazie a un accordo con Trenitalia, ma anche musei, tour operator e un progetto di licensing dedicato a hotel e fiere. Sono gli ambiti su cui si è concentrato quest'anno il travel podcat Loquis, che nel 2024 ha quasi raddoppiato gli ascolti rispetto allo scorso anno arrivando a 10 milioni ed aumentato il numero di utenti unici. "Un traguardo raggiunto grazie alla qualità dei contenuti, premiati da un aumento di ascolti per singolo utente - spiega il direttore commerciale, Cristian Iovino - Il tutto senza dimenticare le altre partnership con piattaforme dedicate al turismo come Turisti per caso e PaesionLine. Alla fine di agosto siamo persino entrati nel programma della commissione europea del Turismo, come stakeholder innovativo che può aiutare l’esperienza di viaggio e le destinazioni turistiche di tutta Europa". E ora arriva anche il progetto Genius: "Il 2025 sarà l’anno dedicato allo small business. Turisti e viaggiatori, i principali ascoltatori dei nostri podcast, non vanno solo in cerca di bellezze artistiche, ma accompagnano sempre nel loro viaggio esperienze immersive locali: dal cibo all’artigianato tipico, passando per escursioni e molto altro. Il nostro obiettivo è allora quello di realizzare una guida sonora attraverso i racconti delle eccellenze locali, che avranno la possibilità di far conoscere la storia della propria impresa a potenziali nuovi clienti, grazie anche a tutta la parte di promozione geo-targettizzata. In fondo, oggi non si acquista più un servizio o un prodotto, bensì un’identità". Non solo: da qualche settimana, Loquis è anche in Spagna. "L’apertura nel Paese iberico ha rappresentato per noi il primo passo verso l’internazionalizzazione, grazie all’ingresso di nuovi importanti investitori - conclude Iovino -. La scalabilità è nel dna del progetto perché, se è vero che oggi l'attenzione è focalizzata principalmente su chi vuole farsi conoscere dal mercato italiano, con l’apertura in Spagna iniziamo a soddisfare le esigenze di tutti gli operatori del settore che hanno interesse anche nei confronti di quell’area. E direi che come inizio non potevamo scegliere paese migliore, vista anche la presenza di tanti partner iberici interessati al mercato italiano (Catalogna, Gran Canaria ed Ente turismo spagnolo). [post_title] => Loquis: dopo le partnership con to e hotel ora arriva il progetto Genius [post_date] => 2024-11-22T09:12:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732266768000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro. Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield. Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four [post_title] => Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood [post_date] => 2024-11-21T12:46:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193186000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesimo colpo di scena nella vicenda del Bauer di Venezia, coinvolto nel crack di fine 2023 del colosso austriaco Signa. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro. Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali. Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa. \r

“L’Oscar del Turismo è il punto di arrivo dei nostri awards e il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia - sottolinea il ceo di Mhr, Deborah Garlando -. Il know how da noi acquisito in questi anni attraverso gli incontri radio e video con i protagonisti del turismo per parlare di hospitality e travel, ci ha rivelato un’imprenditoria dinamica, vivace e con tanta voglia di fare e di raccontarsi. Il turismo italiano è fatto di migliaia di persone che lavorano con impegno, ingegno e passione, che fanno onore al nostro Paese e che vogliamo premiare con quello che idealmente rappresenta il titolo più ambito, l’Oscar, mutuandone il fascino universale da quello reso celebre dal mondo del cinema\".\r

\r

“I candidati agli Oscar del Turismo sono tutti quei professionisti, aziende e istituzioni che operano nel settore e che hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti eccellenti nel corso degli ultimi 12 mesi - aggiunge il presidente della giuria degli Oscar del Turismo, Palmiro Noschese -: 15 sono le categorie in cui sono stati suddivisi i candidati al premio, che vanno dalle istituzioni alle destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati passando per strutture wellness e spa, dai trasporti ai grandi eventi. Non mancano spazi per innovazione, sostenibilità e formazione. Abbiamo voluto anche la categoria Donna del turismo: un premio alla memoria di Elena David, eccellente manager prematuramente scomparsa nell'agosto 2023. La giuria ha esaminato con attenzione le categorie, valutando diversi criteri (che per la maggior parte restano segreti, come quelli di una buona ricetta), ma che sicuramente comprendono presenza, reputazione e riconoscimenti ufficiali dei candidati”.","post_title":"Presentati a Roma gli Oscar del Turismo di Mhr","post_date":"2024-11-22T11:36:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732275360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono cinque le compagnie aeree low cost colpite dalle sanzioni del governo spagnolo per pratiche “abusive”, tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il bagaglio a mano e la prenotazione dei posti, per un totale di 179 milioni di euro. \r

\r

Come riferisce oggi il Financial Times, il ministero dei consumatori della Spagna ha reso noto i provvedimenti che hanno interessato in primis Ryanair, destinataria della multa più alta, pari a 107 milioni di euro; Vueling è stata multata invece per 39 milioni di euro e easyJet per 29 milioni. Chiudono la cinquina Norwegian e Volotea che hanno ricevuto sanzioni inferiori, rispettivamente di 1,6 milioni di euro e 1,9 milioni di euro.\r

\r

Il ministero ha dichiarato di voler vietare alcune pratiche tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il trasporto del bagaglio a mano sull'aereo e la prenotazione di posti adiacenti per bambini o altre persone a carico.\r

\r

Ai vettori è stato inoltre vietato di applicare tariffe “sproporzionate e abusive” per la stampa delle carte d'imbarco e di fare “omissioni fuorvianti” di informazioni sui prezzi, rendendo complicato per i consumatori confrontare i prezzi. Il ministero ha inoltre comunicato alle compagnie aeree l'obbligo di accettare pagamenti in contanti negli aeroporti spagnoli.\r

\r

Le compagnie aeree hanno fatto ricorso contro le sanzioni, ma oggi lo stesso ministero li ha respinti per intero.","post_title":"Low cost nel mirino del governo spagnolo: multe per 179 mln di euro","post_date":"2024-11-22T11:28:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732274933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Sardegna ha approvato un piano di interventi da 4,75 milioni di euro per migliorare sicurezza ed efficienza dell'aeroporto di Alghero Fettilia.\r

\r

I lavori, come riporta l'Ansa, prevedono il potenziamento dei sistemi di controllo, con l'installazione di tecnologie avanzate per la verifica dei bagagli da stiva e a mano, migliorando i tempi di ispezione e innalzando i livelli di sicurezza; l'ottimizzazione dei flussi passeggeri, con l'ampliamento degli spazi dedicati al controllo passaporti e al processamento dei passeggeri, per una gestione più fluida del traffico aeroportuale, in particolare nei periodi di alta stagione; la realizzazione di nuovi locali per la polizia di frontiera, con la costruzione di spazi operativi dedicati, attrezzati con tecnologie moderne e progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e operatività.\r

\r

\"Questo intervento strategico rafforza la sicurezza e l'efficienza di uno degli scali principali della nostra Regione, contribuendo a valorizzare il sistema aeroportuale della Sardegna e a migliorare l'esperienza dei passeggeri - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - Crediamo in modo convinto nella rinascita dell'aeroporto di Alghero, un'infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio\".","post_title":"Alghero: dalla Regione Sardegna 4,75 mln di euro per efficientare l'aeroporto","post_date":"2024-11-22T10:28:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732271308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti.\r

\r

“La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”.\r

\r

Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle.","post_title":"Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality","post_date":"2024-11-22T10:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732270501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Antum Hotel è la soluzione ideale per scoprire l’anima storica di Benevento. La struttura mixa un’atmosfera tanto moderna quanto accogliente dove i sapori innovativi la fanno da padrone; si ritrova il meglio del senso sannita dell’ospitalità, reso unico da cinque tipologie di camere e suite, una sala meeting dotata di tutte le più moderne tecnologie, un giardino all’italiana e un ristorante gourmet.\r

\r

Ed è proprio tra le sale dell’Ama Experience che l’amore per il territorio si fonde con le tradizioni culinarie più vere, rivisitate con la creatività e la visione unica dello chef Assunto Piramide. Ogni proposta unisce alle antiche ricette della zona tecniche moderne di preparazione, per creare un menu raffinato, equilibrato e particolare. I sapori autentici del luogo sono garantiti grazie alla scelta di materie prime del territorio, salumi e formaggi artigianali e carni selezionate.\r

\r

A fornire quotidianamente prodotti freschi e selezionati, ci pensa l’azienda agricola Tenuta Tierra, di proprietà dello stesso Antum Hotel. Frutta e verdura di stagione ed erbe aromatiche, dunque, non mancano mai e quest’anno, si avrà la prima produzione di olio dalle 500 nuove piante di olivo cultivar strettamente originarie del territorio Sannita, alberi da frutta con cultivar locali per la produzione di confetture e succhi di prugne, ciliegie, amarene, melograno e mandorli per la frutta secca. Dalla prossima estate, inoltre, saranno in completa maturazione anche fave, fagioli, cicerchia, lupini, ceci e lenticchie, mentre a breve sarà disponibile il primo raccolto per la produzione di vino per un impatto ambientale che, in questo modo, appare notevolmente ridotto.\r

\r

Il viaggio nei sapori del territorio, passa ovviamente da prodotti che cambiano stagionalmente e vengono proposti anche attraverso menu degustazione ad hoc. Per una full immersion nel mondo di Antum Hotel e della sua speciale filosofia culinaria, vengono organizzati dei tour guidati dell’azienda che consentono di scoprire il processo di coltivazione e produzione, con degustazione finale di vini e prodotti locali.\r

\r

","post_title":"Autum Hotel, alla scoperta di Benevento tra tradizioni e cucina gourmet","post_date":"2024-11-22T09:22:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732267362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enogastronomia e trasporti, grazie a un accordo con Trenitalia, ma anche musei, tour operator e un progetto di licensing dedicato a hotel e fiere. Sono gli ambiti su cui si è concentrato quest'anno il travel podcat Loquis, che nel 2024 ha quasi raddoppiato gli ascolti rispetto allo scorso anno arrivando a 10 milioni ed aumentato il numero di utenti unici. \"Un traguardo raggiunto grazie alla qualità dei contenuti, premiati da un aumento di ascolti per singolo utente - spiega il direttore commerciale, Cristian Iovino - Il tutto senza dimenticare le altre partnership con piattaforme dedicate al turismo come Turisti per caso e PaesionLine. Alla fine di agosto siamo persino entrati nel programma della commissione europea del Turismo, come stakeholder innovativo che può aiutare l’esperienza di viaggio e le destinazioni turistiche di tutta Europa\".\r

\r

E ora arriva anche il progetto Genius: \"Il 2025 sarà l’anno dedicato allo small business. Turisti e viaggiatori, i principali ascoltatori dei nostri podcast, non vanno solo in cerca di bellezze artistiche, ma accompagnano sempre nel loro viaggio esperienze immersive locali: dal cibo all’artigianato tipico, passando per escursioni e molto altro. Il nostro obiettivo è allora quello di realizzare una guida sonora attraverso i racconti delle eccellenze locali, che avranno la possibilità di far conoscere la storia della propria impresa a potenziali nuovi clienti, grazie anche a tutta la parte di promozione geo-targettizzata. In fondo, oggi non si acquista più un servizio o un prodotto, bensì un’identità\".\r

\r

Non solo: da qualche settimana, Loquis è anche in Spagna. \"L’apertura nel Paese iberico ha rappresentato per noi il primo passo verso l’internazionalizzazione, grazie all’ingresso di nuovi importanti investitori - conclude Iovino -. La scalabilità è nel dna del progetto perché, se è vero che oggi l'attenzione è focalizzata principalmente su chi vuole farsi conoscere dal mercato italiano, con l’apertura in Spagna iniziamo a soddisfare le esigenze di tutti gli operatori del settore che hanno interesse anche nei confronti di quell’area. E direi che come inizio non potevamo scegliere paese migliore, vista anche la presenza di tanti partner iberici interessati al mercato italiano (Catalogna, Gran Canaria ed Ente turismo spagnolo).\r

\r

","post_title":"Loquis: dopo le partnership con to e hotel ora arriva il progetto Genius","post_date":"2024-11-22T09:12:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732266768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro.\r

\r

Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield.\r

\r

Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four","post_title":"Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood","post_date":"2024-11-21T12:46:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732193186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo colpo di scena nella vicenda del Bauer di Venezia, coinvolto nel crack di fine 2023 del colosso austriaco Signa. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro.\r

\r

Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali.\r

\r

Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa.","post_title":"La società d'investimento cipriota Mohary Hospitality vicina all'acquisizione del Bauer di Venezia","post_date":"2024-11-20T12:49:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732106994000]}]}}