The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. “L’idea è sempre la stessa – racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio“. A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. “Come per esempio è avvenuto a Zanzibar – aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un’occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un’area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l’esperienza sun&each degli ospiti”. Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. “Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar – sottolinea sempre Azzola – E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest’anno – inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell’isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni ’30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c’era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l’altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l’altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive”. Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: “Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull’atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno”. In Italia l’esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull’internazionalizzazione La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un’esclusiva Azemar, il to di famiglia, “ma nel futuro mai dire mai”, mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: “In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela – conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale”. Una strategia, quella dell’internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che “durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà”.

\r

L’Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celáa, il presidente della Regione di Murcia, Fernando López Miras, insieme al Consigliere del turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Gonzalo Ceballos, il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto,José Francisco García, Sindaco di Caravaca de la Cruz, il Vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, Monsignor José Manuel Lorca Planes e il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos hanno presenziato ieri a Roma presso Palazzo di Spagna l’evento “Caravaca de la Cruz. Anno Giubilare 2024”.\r

\r

L’occasione per illustrare ai professionisti del settore turistico tutte le peculiarità e gli obiettivi futuri legati allo sviluppo turistico-culturale della città e della Regione di Murcia. \r

\r

Caravaca de la Cruz è una città santa del Cristianesimo insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme in grado di destagionalizzare l’offerta turistica grazie al forte richiamo del turismo religioso attivo tutto l’anno.\r

\r

“L’offerta turistica della Regione di Murcia deve adattarsi alle esigenze del turismo offrendo nuove sensazioni, esperienze uniche, paesaggi inimitabili, tra cultura, gastronomia, sport e religione – dichiara il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto . Il nostro obiettivo è raggiungere 1 milione di pellegrini nel prossimo Anno Giubilare raddoppiando il numero di pellegrini del 2017. Il governo sta sviluppando un piano di investimenti pari a 5 milioni di euro per rendere Caravaca de la Cruz una meta di pellegrinaggio permanente della cristianità. Il nostro scopo è che l’Anno Giubilare 2024 sia un vero successo”.\r

\r

Quella su Caravaca de la Cruz e il potenziamento del turismo culturale-religioso è dunque una decisa scommessa avvalorata dai dati turistici degli anni trascorsi. “Nel 2019 la Regione di Murcia è stata visitata da oltre 800 mila visitatori che hanno totalizzato 1,2 milioni di pernottamenti per una spesa di 250 migliaia di euro – prosegue il Consigliere -. Il turismo culturale-religioso sarà una delle linee guida del piano strategico della regione. La collaborazione dell’ente spagnolo del turismo a Roma è fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo”.\r

\r

\r

\r

Il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos ha dichiarato “Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, Turespaña mette a disposizione il Centro Multimediale Interattivo (CMI) come strumento fondamentale per la promozione di tutta la Regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz” e prosegue “Il nostro CMI di Piazza di Spagna si rinnova per accogliere l’anno giubilare in collaborazione con la Regione di Murcia.” Infatti, è in programma anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz e realizzati in collaborazione con Turespaña.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"441674,441675,441676,441678\"]\r

\r

Il monsignore Lorca Planes, vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, ha segnalato: “Per giungere a Caravaca de la Cruz, potete percorrere i diversi cammini che si sono aperti negli ultimi anni. Non solo dalle diverse aree geografiche, ma anche dai diversi stati d’animo. L’amore mira sempre a Dio. Vi accoglieremo a braccia aperte. Da Roma, la città eterna, vi invitiamo a un tempo di benedizione e di rendimento di grazie.”\r

\r

José Francisco García, sindaco di Caravaca de la Cruz ha dichiarato: “Non si potrebbe comprendere Caravaca senza la presenza della Vera Croce del tredicesimo secolo, il simbolo che ha segnato il suo sviluppo storico e la sua identità culturale, religiosa e patrimoniale.” Invitando a visitare la basilica santuario della Santissima e Vera Croce e la sua reliquia il “lignum crucis” insieme al resto di punti d’interesse che si trovano nella cittadina “i pellegrini e viaggiatori che arrivano alla nostra città scoprono un luogo ricco di storia, con strade piene di chiese, conventi, campanili e case signorili che testimoniano un glorioso passato con capitoli epici e leggendari”. \r

\r

","post_title":"Spagna: 5 milioni di Euro per rendere Caravaca de la Cruz un punto di riferimento del turismo religioso","post_date":"2023-03-16T15:22:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678980138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. \"L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio\".\r

\r

A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort\r

\r

Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. \"Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti\".\r

\r

Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. \"Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive\".\r

\r

Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka \r

\r

Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: \"Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno\".\r

\r

In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione\r

\r

La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, \"ma nel futuro mai dire mai\", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: \"In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale\". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che \"durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà\".","post_title":"The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni","post_date":"2023-03-16T13:49:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678974571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

C'era anche il mondo delle immersioni tra le proposte sportive del Parau Parau Tahiti 2023, la fiera internazionale del turismo polinesiano svoltasi lo scorso febbraio a Papeete. In primo piano l’offerta di Aquadiving, il tour operator italiano specializzato in turismo subacqueo, che in 30 anni di attività ha testato e inserito a catalogo 70 destinazioni, oltre 106 resort e diving center, 51 crociere sub e ancora 25 tour ed escursioni. In tutto il mondo, ma soprattutto in Polinesia e nel Pacifico e nell’Estremo Oriente.\r

\r

«In Polinesia lavoriamo con qualsiasi tipo di struttura: dalle semplici guesthouse agli hotel stellati, spesso equipaggiati con centri immersioni», sottolinea Vanna Cammelli, titolare e direttore del to, nato proprio dalla sua passione per il mare. Oggi Aquadiving Tours è un marchio riconosciuto nel settore della subacquea, con una clientela di repeaters. «Stiamo vivendo una forte ripresa - aggiunge Vanna Cammelli -. C’è un grande desiderio di viaggiare, spesso sul lungo raggio e verso destinazioni di peso economico importante. Noi, che offriamo al subacqueo un servizio a 360 gradi, lavoriamo molto a tema, perché ogni subacqueo ha il proprio obiettivo: fare immersioni per vedere il microscopico oppure per i grandi incontri. In Polinesia, in particolare nelle acque di Rangiroa e Fakarava, c’è una straordinaria concentrazione di grandi animali come razze manta e tartarughe. Oggi l’arcipelago è il più grande santuario per delfini al mondo e vi sono protette tutte le specie di squalo: i più fortunati vedranno gli squali balena».\r

\r

","post_title":"Alla scoperta delle creature del mare polinesiano con Aquadiving Tours","post_date":"2023-03-16T09:30:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678959024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo bond per Baia Camping Village, principale società del gruppo di strutture open air Baia Silvella (titolare del brand Baia Holiday). L'emissione, per un importo nominale complessivo di 10 milioni di euro, ha l’obiettivo di supportare il programma di investimenti della compagnia (circa 35 milioni nel periodo 2023-2026). L’operazione è stata strutturata e collocata da banca Finint e Bcc banca Iccrea e ha visto il coinvolgimento, in qualità di investitori, della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo Veneto Minibond, nonché di Mediocredito Centrale, Bcc banca Iccrea, Volksbank e Mediocredito Trentino Alto Adige.\r

\r

Il bond, di durata pari a sei anni, è totalmente unsecured e permetterà al gruppo di migliorare la propria offerta attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite, tra cui il camping San Nicola in Puglia acquisito nel 2022, al fine di incrementare ulteriormente la qualità nonché la diversificazione dei servizi, con la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici. Finint ha svolto anche il ruolo di banca agente dell’operazione, mentre lo studio legale Advant Nctm ha agito in qualità di deal legal counsel.\r

\r

Il gruppo Baia Silvella, con headquarter a Salò in provincia di Brescia, chiuderà il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e margini operativi lordi (ebitda) per circa 22 milioni, una cifra più che doppia rispetto all’esercizio precedente (ebitda margin del 42%). “Il piano d’investimenti programmato per i prossimi anni ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che offriamo ai propri clienti - spiega Valerio Vezzola, amministratore delegato del gruppo che oggi gestisce 11 camping village distribuiti tra Sardegna, Veneto, Roma, lago di Garda, Trieste, Puglia e Croazia -. Riteniamo che le molte migliorie che andremo ad apportare, e l’esclusività delle location nelle quali sono situati i nostri camping village, saranno un vero plus competitivo. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti nella stagione 2022 e ci prepariamo ad affrontare la prossima certi che le scelte che stiamo compiendo siano quelle giuste”.","post_title":"Il gruppo Baia Silvella (Baia Holiday) emette un bond da 10 mln. Obiettivo investimenti per 35 mln","post_date":"2023-03-16T09:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678958455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato.\r

\r

Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare.\r

\r

“La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro\".\r

\r

Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis.","post_title":"Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade","post_date":"2023-03-15T13:08:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678885739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domanda in crescita, nuove acquisizioni e nuovi progetti in pipeline per la Ho Collection, che inizia questo 2023 con il vento in poppa. A cominciare dall'acquisizione di fine 2022 del pugliese Borgo Barzae, nell'area dei trulli di Barsento: un centro costituito da 20 coni, una lamia, un terreno superiore ai 5 ettari e una cummersa, abitazione tipica dal tetto spiovente risalente al 1.300 d.c., antecedente pertanto al periodo dei trulli. \"Ne prevediamo l’apertura nel 2025: sarà una residenza che verrà utilizzata principalmente, ma non solo, dai gruppi corporate, amici o famiglie fino a 14 persone\", spiega il managing director di Ho Collection, Mattia De Gennaro. L’idea è quella di sviluppare un “concept luxury all’interno dei trulli che spesso, a causa delle dimensioni più ridotte rispetto alle masserie, sono meno utilizzati per questo tipo di clientela, pur essendo ambienti ancora più autentici. Trattandosi di un immobile storico vincolato, considerato patrimonio culturale, dobbiamo inoltre prestare particolare attenzione per conservare la sua bellezza e storia”.\r

\r

Il nuovo progetto che si inserisce nel contesto di un 2022 chiuso con un fatturato sopra ai 20 milioni di euro, nonché con tariffe medie su livelli del 20% superiori a quelli del 2019 e un'occupazione in crescita del 10%. Un ottimo risultato è stato in particolare registrato al Patria Palace Hotel di Lecce, dove l'adr del 2022 è risultato più alto del 120% rispetto sempre all'anno pre-Covid 2019. Nella struttura salentina è quindi prevista la costruzione di una spa, la cui apertura è prevista per il 2024.\r

\r

Ma Ho Collection ha visto anche crescere il numero dei dipendenti, che in quattro anni sono aumentati del 40,2%. Inoltre, nel 2022 la quota rosa è salita del 65,39% con il management degli hotel composto per il 50% da donne. Nei prossimi mesi sono poi in programma un virtual recruiting day per il Turchesi Club Village e un recruiting day in presenza per figure da inserire direttamente all’interno del gruppo. “Si tratta di numeri e cifre che rappresentano un chiaro segnale di ripresa e l’inizio dell’epoca post-Covid - conclude De Gennaro -. Con un totale di sei alberghi che contano 905 camere, nel 2022 sono state 166.516 le room nights totali, evidenziando un desiderio di tornare a viaggiare dopo due anni di politiche di restringimento. Per il 2023 la nostra view è quindi positiva: prevediamo un incremento delle tariffe medie di un ulteriore 10% e un aumento del fatturato del 12%”.\r

\r

","post_title":"Ho Collection: fatturato e adr in crescita. Annunciato un nuovo concept luxury nei trulli","post_date":"2023-03-15T12:44:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678884292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato conferma il momento d’oro per il prodotto di alta gamma, come dimostrato dalle richieste delle agenzie di viaggi, sempre più orientate all’attenzione al cliente alto spendente. “Stiamo riscontrando una ripartenza su quasi tutte le destinazioni storiche - spiega il ceo dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot -: molto bene il Giappone, il Medio Oriente, l’Egitto con le crociere sul Nilo, ma anche la Tanzania, l’Africa Australe, il Nord Europa e l’India. Quest’ultima destinazione si arricchisce in particolare di nuovi itinerari, con oltre 40 proposte\".\r

\r

Ma ancora l'offerta del to non è completa come nel passato: \"Lenti il Perù, quest’ultimo per i noti problemi legati all’instabilità del paese, così come l’Iran - aggiunge Ducrot -. Siamo in attesa dei voli Thai Airways dall’Italia per la normalizzazione sul Sud Est Asiatico. E dopo tanto tempo, ci aspettiamo, con l’apertura della Cina, la ripartenza di questa importante destinazione. I viaggi di nozze tornano quindi fortemente con richieste di prodotti più itineranti, esperienziali, costruiti con grande attenzione alle personalizzazioni, per poi terminare con alcuni giorni di relax al mare. La Polinesia è molto desiderata. Sempre più evidente, infine, anche il desiderio per viaggi Ecoluxury, ben rappresentato dalla nostra collezione di lodges Ecoluxury Retreats of The World, dove il lusso si unisce alla sostenibilità e ai viaggi esperienziali ”.\r

\r

Dal 1° febbraio 2023, l’operatore romano ha reintrodotto l’opzione Protezione Elefante: una formula per il viaggiatore in caso di annullamento del viaggio, operativa anche in caso di infezione da Covid-19.\r

\r

","post_title":"Ducrot, Viaggi dell'Elefante: ripartite quasi tutte le destinazioni storiche","post_date":"2023-03-15T10:02:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678874544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiude a quota 71,4 milioni di euro il fatturato dell'anno finanziario 2021-22 di Hnh Hospitality, terminato lo scorso 31 ottobre. Un risultato che risulta sostanzialmente doppio rispetto ai 34,8 milioni dell'esercizio precedente. Il tutto a fronte di margini operativi consolidati (adjusted ebitda) per 11 milioni di euro (contro i 3,5 milioni dell'anno precedente) e di un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021). L'utile netto della compagnia, infine, è stato di 3,4 milioni.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi (non solo la seconda parte dell’anno come nell’esercizio precedente) e che ha consentito di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti sia in termini di occupazione, sia di ricavo medio. – spiega l’amministratore delegato del gruppo, Luca Boccato -. Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, soffre ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio, mentre l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ci ha comunque consentito di raggiungere un utile netto significativo (5% dei ricavi). E tutto ciò nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti (erano dimezzati nel 2021)”.\r

\r

Gli alberghi di città (city hotel) hanno in particolare registrato una ripresa, con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Le strutture a prevalente vocazione corporate e mice hanno invece mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% al 28%. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti hanno visto ridurre il loro peso, dal 42% al 25%. Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite.\r

\r

Nel corso del 2022, il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura del voco Venice - Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding. “Per il 2023 appena iniziato confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso - conclude Boccato -. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici, con un tasso di occupazione del 70%. Questo, invece, ancora inferiore al 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemia”.","post_title":"Hnh raddoppia il fatturato. Ebitda consolidato a quota 11 milioni, utili al 5% dei ricavi","post_date":"2023-03-15T09:45:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678873554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal torna in Bmt con diverse novità, a cominciare dalla ripresa dei collegamenti da Napoli, il nuovo Portugal Stopover, le novità per i menù della classe Business e la possibilità per i clienti di acquistare l’Imbarco Preferenziale. \r

\r

\r

L'estate 2023 vede quindi la compagnia lusitana ripristinare i collegamenti da Napoli a Lisbona e incrementare del 20% la capacità rispetto alla scorsa summer, grazie a un aeromobile Airbus più grande. Dal 26 marzo saranno otto le frequenze settimanali operate dalla città partenopea. Restano invariati gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna. \r

\r

\r

Riprende con nuovi vantaggi e nuovi partner il programma Portugal Stopover, che consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, di beneficiare, all'andata - ma ora anche al ritorno - di una sosta in Portogallo che ora può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. \r

\r

Attualmente Tap collega direttamente l'Europa a 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto. Il vettore serve infatti San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le destinazioni servite sono Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington.\r

\r

L'imbarco preferenziale è il nuovo prodotto, disponibile da marzo, che consente a qualsiasi passeggero che lo acquisti di imbarcarsi subito dopo i passeggeri di classe Business e/o i clienti Navigator, Gold e Silver. Il servizio può essere acquistato a un costo di € 4 per i voli in partenza dal Portogallo, € 6 per quelli in partenza dal resto d’Europa ed € 8 per quelli nelle rimanenti regioni.\r

\r

\r

\r

\r

Focus infine anche sul servizio di bordo grazie alla collaborazione con “The Art of Tasting Portugal” che ha dato vita al progetto “Local Stars”, il cui obiettivo è la valorizzazione dell’identità portoghese attraverso la gastronomia e la promozione dei prodotti culinari regionali. \r

","post_title":"Tap Air Portugal in Bmt: le novità di Portugal Stopover e Imbarco Preferenziale","post_date":"2023-03-15T09:40:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678873240000]}]}}