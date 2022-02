Azemar lancia il nuovo brand alberghiero The Cocoon Collection

Un unico brand per raccogliere sotto un solo ombrello i quattro resort di proprietà della famiglia Azzola, titolare da 40 anni del tour operator Azemar: The Cocoon Collection riunisce al proprio interno il Cocoon Maldives, il You & Me Maldives, il Gold Zanzibar e The Island Pongwe sempre di Zanzibar.

“Abbiamo sentito l’esigenza di riunire sotto un unico brand i nostri resort. O meglio, la scelta è stata dettata dalle richieste pressanti dei nostri ospiti che, una volta trascorso un soggiorno presso una delle nostre strutture, hanno automaticamente iniziato a prenotare la successiva vacanza presso un altro dei nostri hotel”, spiega l’amministratore delegato Azemar, Mariarosa Campora.

Le quattro strutture sono molto diverse l’una dall’altra, ma tutte accomunate da alcuni comuni denominatori, come la bellezza della location, la massima attenzione alla ristorazione, una relazione molto friendly con gli ospiti e un ottimo rapporto qualità prezzo. Il Cocoon Maldives, il primo hotel di design alle Maldive, realizzato in collaborazione con il visionario architetto Daniele Lago, vanta in particolare 150 camere; lo You & Me Maldives si trova invece su un’isola riservata agli adulti e offre 109 camere oltre al prestigioso ristorante subacqueo H2O by Andrea Berton; il Gold Zanzibar sulla spiaggia di Kendwa include 77 camere, mentre The Island Pongwe è una vera isola nell’isola: un angolo magico dove assaporare la vera Africa composto da sole cinque camere

“Gli ultimi anni sono stati difficilissimi per il mondo del turismo, ma noi non ci siamo fermati – aggiunge Mariarosa Campora -. Un pizzico di sana pazzia, mischiato a coraggio e determinazione ci ha consentito di realizzare delle strutture alberghiere che controlliamo direttamente. E questo ci permette di garantire ai nostri clienti il massimo della cura nei minimi dettagli. Abbiamo avuto da sempre avuto la lungimiranza di non affidarci solo alla clientela italiana. I nostri hotel vantano infatti una commercializzazione mondiale. Il che ci ha permesso anche nel periodo di chiusura dell’Italia, di continuare ad avere tassi d’occupazione altissimi”.

Tantissime sono però le novità che bollono in pentola, con il 2023 che si preannuncia come un anno con numerose nuove aperture tra Maldive, Zanzibar e Sri Lanka.